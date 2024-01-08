Подборка лучших индикаторов для бинарных опционов под MT4

Самая большая подборка точных индикаторов для бинарных опционов под MT4. Список постоянно обновляется новыми индикаторами и включает в себя как платные, так и бесплатные пользовательские индикаторы. Так же список делится на стрелочные и трендовые индикаторы, индикаторы без перерисовки, без задержек, скальперские индикаторы, опережающие и даже предсказывающие индикаторы

MetaTrader 4 является самым популярным терминалом для торговли на рынке Форекс и бинарными опционами. Почему именно этот терминал выбирают тысячи трейдеров по всему миру?

Stochastic RSI это модификация двух индикаторов, в результате чего получилась более ломаная линия, и соответственно более предсказуемая.

Из всех сигналов сигнал дивергенции является наиболее подходящим для торговли бинарными опционами, так как он предсказывает разворот цены в будущем.

ADX помогает узнать наличие тренда, понять его силу и определить подходит он к концу или только начался.

Forex Speedometer разработан для скальпинга на Форекс и нашел свое применение на рынке бинарных опционов в торговле турбо-опционами.

SHI_SilverTrendSig предназначен для торговли как на рынке Forex, так и для торговли бинарными опционами и основан на сигналах.

Autochartist автоматически и в условиях реального времени определяет графические паттерны и позволяет трейдерам проводить тонкую настройку оптимальных для торговли параметров.

Exactentries Indicator относится к группе стрелочников. Не перерисовывает сигналы. Как пользоваться и фильтровать ложные сигналы при торговле бинарными опционами?

Индикатор поддержки и сопротивления, который автоматически строит уровни и позволяет торговать бинарными опционами как по тренду, так и в ценовых диапазонах.

Ваша стратегия торговли бинарными опционами основывается на торговле от уровней? Тогда Авто-уровни Фибоначчи для Вас! Автоматическое построение уровней Фибоначчи.

Свечные модели могут оказать немалую помощь в торговле, но распознавать их «на глаз», не всегда получается, нужен опыт и привычка.

BarsStreet 1.15 для круглосуточной торговли на бинарных опционах с таймфреймом от М1. Его отличительная особенность – отсутствие перерисовки сигналов и возможность работать с любой валютой.

Boss был разработан специально для торговли бинарными опционами и включает в себя сигналы и инфо-панель.

Binary Viper позволит вам получать до 90% прибыльных сделок по бинарным опционам на любом таймфрейме. Он является полностью настраиваемым под трейдера и может работать вместе с другими инструментами.

Hlock основан на математических расчетах и подойдет для любых ситуаций на рынке бинарных опционов. Подробное описание и инструкция по настройке – в нашей статье.

Biforexpro для торгов на бинарных опционах с 5-минутным графиком, который предоставит вам возможность получить свыше 80% прибыльных сделок.

Российский Super Point Signal для бинарных опционов без перерисовки, который является универсальным и может использоваться для любых торговых активов.

Turbo Expert подходит для торговли на бинарных опционах и, по словам автора, дает более 90% прибыльных сделок. Обзор и ссылка на БЕСПЛАТНОЕ скачивание.

Binary Reaper v3.0 – простой, стрелочный инструмент для бинарных опционов без перерисовки. Предназначен для торговли на графиках от M5 до H1.

Binary Comodo для торговли по валютным парам на бинарных опционах не перерисовывает график и показывает оптимальные точки для открытия сделки зелеными и красными стрелками.

FX Scalper без перерисовки, с информационной панелью о силе тренда. Инструмент применяется на таймфреймах M1 и M5 и поддерживает валютные пары: USD/JPY, GBP/JPY, EUR/USD и GBP/USD.

Marvin для торговли валютными активами и бинарными опционами, позволяющий работать на любых таймфреймах и ввести круглосуточную торговлю. Инструмент станет особенно эффективным на таймфреймах М5 и выше.

DeltaForce Indicator подходит как для рынка Forex так и для бинарных опционов с очень редкими, но точными сигналами для входа в рынок.

Pulse Detector для невысоких таймфреймов и лучшими результатами на пяти минутном графике. Отлично подходит для торговли по Мартингейлу.

Ultimate Trend Signal сочетает в себе сразу несколько функций за счет использования стрелочного и информационного инструментов. Иными словами, это миниатюрная торговая стратегия.

Подготовили для вас перечень востребованных индикаторов разворота для бинарных опционов. Подробное описание каждого и ссылки на скачивание – в нашем обзоре.

Profit Sunrise является бескомпромиссным решением с высокой точностью входа в сделку для торговли бинарными опционами и на рынке форекс со стабильной прибылью.

Win Win Binary Option для бинарных опционов подходит трейдерам любого уровня подготовки, использующих различное время торговли и разные таймфреймы, и позволяет получить до 80% ITM.

Binary Double Top-Bottom для определения двойной вершины и двойного дна на графике и выдает сигналы в два этапа и точно определяет свечную формацию.

Скальпинг – одна из наиболее привлекательных и рискованных стратегий в трейдинге. Мы подготовили для вас 3 лучших индикатора для скальпинга, описания и ссылки на которые вы найдете в нашей статье.

Forex Pips Striker Indicator v2 основан на принципах работы ZigZag и подходит как для торговли на Forex, так и для бинарных опционов.

GTUP подходит как для торговли бинарными опционами, так и для Forex. До 70% прибыльных сделок на БО и до 40% прибыли в месяц на Forex.

Forex Binary Grail может использоваться как новичками так и опытными трейдерами. За счет своей простоты инструмент подойдет для торговли любыми видами активов, включая бинарные опционы, на различных таймфреймах.

Neural Network со встроенным тестером для торговли бинарными опционами. Благодаря своей простоте может использоваться как новичками, так и опытными трейдерами.

One Minute Profit Signal создан специально для скальпинга на бинарных опционах. Он позволяет совершать быстрые сделки, а показатель его профитности составляет 70%.

Golden Skull Redline подходит абсолютно для любого типа трейдинга и показывает очень высокий процент прибыльных сделок (75%), при этом обладая простыми для понимая правилами.

Kwan NRP дает до 70% прибыльных сделок и позволяет работать с экспирацией от 15 минут, что отлично подойдет интрадей трейдерам.

Осциллятор для торговли на пятиминутном таймфрейме с простыми правилами для входов и показателями доходности до 70%. Подходит для всех типов трейдеров.

Эксперимент смешения Bollinger Bands и MACD получился крайне успешным. Power Fuse дает 70% прибыльных сделок при работе внутри дня и подойдет в особенности новичкам из-за своей простоты.

Дивергенции с инфо-панелью, которая позволяет видеть сигналы и дивергенции на разных инструментах и тайм фреймах одновременно.

Фигуры технического анализа очень полезно применять в торговле, но их не всегда можно увидеть на графике. Price Patterns не только отмечают паттерны, а и имеют звуковые оповещения и сигналы.

Комета позволяет даже новичкам начать прибыльно торговать уже в ближайшее время благодаря своей компактности и простым правилам.

DPO Histogram отлично подойдет новичкам в торговле бинарными опционами, так как является гистограммным и имеет всего одно простое правило для совершения сделки.

Power LDTI подходит для торговли бинарными опционами с разной экспирацией, обладая при этом простыми правилами и высокой эффективностью.

Simple Moving Average (SMA) представляет собой среднюю цену за определенный промежуток и позволяет определять тренд, а также видеть уровни поддержки и сопротивления.

Mini Charts позволяет размещать на основном графике дополнительные мини-графики и помогает анализировать глобальные тренды или следить за десятками различных активов в одном окне.

Crystal способен анализировать свечные формации, основываясь на силе покупателей или продавцов, после чего давать точные сигналы для скальперских сделок.

Aurora базируется на уровнях поддержки и сопротивления (спрос и предложение), распределяя зоны по силе и надежности.

Индикатор представляющий из себя торгового робота, в виде расширения для Google Chrome. Позволяющий полностью автоматизировать торговлю на платформе OlympTrade.

На самом ли деле Trend Navigator имеет статистику в 90% выигрышных сделок и позволяет зарабатывать от $100 в день?

IOnosfera является сигнальным и опирается на уровни поддержки и сопротивления, что делает возможным краткосрочную торговлю на тайм фреймах М1 и М5.

APEX построен на математических и динамических уровнях поддержки/сопротивления и генерирует сигналы при подходе цены к таким уровням.

В данной статье описано понятие прямой и обратной корреляции, а также возможность применения этих знаний в торговле бинарными опционами.

Vortex является разнонаправленным осциллятором и имеет три вида сигналов, которые можно использовать как вместе, так и по отдельности.

Представляем вашему вниманию рейтинг лучших индикаторов для бинарных опционов без перерисовки. Краткий обзор и ссылки на индикаторы – в нашей статье.

PZ Binary Options был разработан специально для бинарных опционов и позволяет видеть угасание текущего движения, после которого обычно происходит разворот тренда.

FX VOLCANO основан на принципе силы и слабости валют, что дает дополнительное преимущество в торговле и оценке анализа рынка.

Binary Circle является платным и основан на сигналах, которые только на истории выглядят точными, а в реальном времени почти всегда являются убыточными. Стоит ли покупать? Скачать бесплатно

Gold 2.0 является платным и может "предсказать" будущее цены любого инструмента, но на самом деле он абсолютно бесплатен и входит в состав одной старой стратегии...

Uni Cross является сигнальным и его можно использовать для любого вида трейдинга, а также на любых рынках и таймфреймах.

HMA является аналогом стандартной Скользящей Средней, но использует усовершенствованный алгоритм расчета, что позволяет получать более точные сигналы, используя всего один "мувинг".

Dashboard Direction Trend представляет собой торговую панель, на которой есть как информация о движениях валютных пар, так и сигналы для торговли бинарными опционами.

MBFX Timing позволяет совершать точные сделки как при развороте рынка, так и на откатах и коррекциях по тренду или против него.

Vega работает на основе автоматических уровней и мультитаймфреймовой панели, которая имеет целых три фильтра для определения направления цены.

Master Entry является платным и имеет четыре режима торговли, что делает его универсальным и подходящим для всех типов трейдеров.

De Forex Mr. Y является уровневым и строит как основные уровни, так и промежуточные, а также позволяет вести торговлю тремя разными способами.

Scalper Signal генерирует довольно много точных сигналов, но еще лучше он работает в связке с другими индикаторами, включая стандартные.

Shadow Pulse является импульсным и его нет в свободном доступе, но все равно есть способ получить его бесплатно. Как это сделать?

Trade Confirmed является платным и сигнальным с набором как слабых, так и сильных сигналов в виде стрелочек.

Donchian Trend Pro основан на канале Дончиана и включает в себя сигналы, панель статистики и панель трендов для всех активов и таймфреймов.

MAKA Indicator является сигнальным и основан на ATR и волатильности, благодаря чему подойдет всем типам трейдеров.

Подборка трех лучших индикаторов для бинарных опционов без перерисовки. Точные стрелочные индикаторы для бинарных опционов не меняющие своих сигналов.

Exodus без перерисовки в виде осциллятора для торговли бинарными опционами на таймфреймах M5 и M15.

Awesome Oscillator Divergence показывает расхождение цен и гистограммы, а также формирует сигналы на покупку опционов стрелками вверх или вниз.

Самые эффективные индикаторы уровней поддержки и сопротивления для бинарных опционов, которые может легко начать использовать даже новичок.

Самые эффективные индикаторы тренда для бинарных опционов, которые позволят легко определять тренд как новичкам, так и опытным трейдерам.

PaRaTOM является сигнальным и работает в связке с SMA и Parabolic SAR, но можно ли получать прибыль, торгуя по нему?

Что такое уровни пивот и как их использовать в торговле бинарными опционами максимально эффективно для получения постоянной прибыли.

ZAIN V4 является комплексным индикатором, включающим в себя сигналы, уровни поддержки и сопротивления и гистограмму в виде фильтра.

XMR Indicator построен на возврате к экстремальному среднему значению и основан на уровнях перекупленности и перепроданности.

QMT 2.0 основан на тренде, уровнях и сигналах и включает в себя панель с показаниями индикаторов, что дает возможность получать точные сигналы для торговли.

Crypto Binary Pro V2 – инструмент, который был создан специально для бинарных опционов, и является сигнальным индикатором, но, к сожалению, имеет один большой минус...

Zeus Trend – это сигнальный индикатор, основанный на CCI и RSI и включающий в себя панель статистики сигналов.

VuongNet Pro – это сигнальный индикатор, который можно использовать как для торговли бинарными опционами, так и на рынке Форекс. Основан он на скользящих средних и осцилляторе ССI.

Radar 2022 основан на графическом анализе и использует различные фигуры для формирования сигналов и включает в себя множество пресетов с настройками для разных торговых активов.

100% Non Repaint Indicator V15.0 – это сигнальный платный индикатор, который генерирует эффективные торговые сигналы, но имеет один очень большой недостаток...

MT5 InTikO отображает тиковые объемы в виде кластеров на графике. В обзоре приведены три примера торговых стратегий, основанных на объемах.

HFX 2.0 level OB дает бомбовые сигналы для торговли бинарными опционами, но требует осторожности в применении, потому что...

Binary Destroyer подходит для торговли как во флете, так и в условиях тренда, так как его сигналы основаны на Price Action.

Crypto Binary Options – необычный инструмент для торговли бинарными опционами, который использует несколько ADX в формуле для получения сигналов и уровней.

Binary Option Killer Ultimate v8.6 основан на скользящих средних, но имеет некоторые преимущества, что делает его точным и эффективным.

SVE Bollinger Band MTF основан на простых скользящих средних и полосах Боллинджера, но даже такой обыкновенный инструмент может дать винрейт выше 75% при грамотном использовании.

Non Repaint indicator MT4 – сливающий индикатор, который нельзя рекомендовать к использованию. А вот обзор читайте обязательно, чтобы узнать все секреты бизнеса на псевдо-индикаторах.

BUCHADINHA основан на Price Action и свечных паттернах. Его сигналы предназначены для торговли опционами с короткой экспирацией. Есть важные нюансы в использовании!

Binlex дает торговые сигналы с подтверждением и не требует применения дополнительных фильтров и одинаково эффективен в любых рыночных условиях.

SysDojiRev – определяет один из самых эффективных свечных паттернов “Разворот доджи” и дает на его основе оптимизированные торговые сигналы.

Уровни Камарилья, на которых основаны сигналы DSR levels, уже десятки лет пользуются успехом у трейдеров, а тут они дополнены удобными сигналами и гибкой системой оповещений.

DonForex Perfect Zones находит уровни поддержки и сопротивления, а также трендовые уровни, а сила уровней определяется количеством отскоков от таких зон.

Вечная классика трендовой торговли в авторском исполнении. На рынке работают простые вещи, но даже в простых алгоритмах есть секретные ингредиенты.

Из трех режимов работы у индикатора действительно хорошо работает лишь один. Как получить качестенные сигналы, рассказываем в детальном обзоре.

Тренд или флэт? Теперь точно не запутаетесь. Забудьте о неопределенности и принимайте решения на основе точных данных Trend Direction.

Разобраться с настройками новичку без нашего обзора может оказаться не просто, но мы детально разбираем каждый нюанс. Даем простую базовую систему для использования, а также рассказываем, как дополнительно повысить качество сигналов.

Универсальный трендовый осциллятор, который также оценивает силу ценового импульса. Хорош только при корректном использовании. Метод не очевиден, поэтому внимательно читайте правила торговли.

Новички точно оценят простоту использования сигналов. Это эффективный индикатор тренда, который может использоватся не только как дополнение к системе, но и как самостоятельный инструмент торговли.

Значительно лучше обычных скользящих средних! При формировании уровней поддержки и сопротивления учитывает не только цену, но и объем.

Интересный вариант для тех, кто в поиске идеального индикатора тренда. Выигрывает у многих аналогов, фильтруя рыночный шум с большей эффективностью.

Точный индикатор для импульсной торговли. Подходит для одного из самых агрессивных, но доказано эффективных методов торговли бинарными опционами.

Не просто определяет направление тренда, а чутко улавливает его малейшие изменения, предоставляя точные точки входа для выгодных сделок.

Сигнализирует о смене тенденции раньше и точнее MACD. Идеален для поиска точки входа по тренду после коррекции.

Если вы ищете эффективный метод торговли на прорывах, этот индикатор станет вашим надежным помощником, предлагая уникальный подход к анализу рынка.

Максимально гибкий инструмент с тремя режимами работы, которые обеспечат вас сигналами без перерисовки на любом рынке.

Визуализирует борьбу спроса и предложения в реальном времени. С его помощью легко предсказать, как закроется следующая свеча.

Раскроем секреты трендового индикатора с его точными сигналами. Узнайте, как три скользящие средние могут стать вашей опорой в трейдинге.

Один из лучших индикаторов для новичков: он не только выдает точные сигналы, но и заранее предупреждает о возможной сделке, давая время на реакцию.

Пожалуй, это один из самых точных индикаторов тренда за всю историю. Он генерирует сигналы как на разворот, так и на продолжение тренда.

Классический индикатор с оригинальной логикой работы выдает точные сигналы как для Форекса, так и для бинарных опционов.

Один из самых противоречивых индикаторов за всё время. За внешней точностью его сигналов скрывается проблема, с которой сталкивается большинство трейдеров.

Один из самых известных индикаторов, созданных для пиара, а не для реального заработка.

Лучшие индикаторы для бинарных опционов 2026 – где скачать ТОП бесплатно?

Индикаторы бинарных опционов – это эффективный и удобный инструмент, который помогает трейдеру найти оптимальный момент для выхода на рынок и совершения прибыльной сделки. Подобные программы подбираются и скачиваются с учетом конкретного подхода к трейдингу. То есть каждой стратегии бинарных опционов должен соответствовать один надежный индикатор (или несколько). На основании долгих наблюдений за графиком и результатами сигналов индикаторов, составляется ТОП лучших индикаторов для бинарных опционов 2026 года, большую часть которых можно бесплатно скачать на нашем сайте. Мы стараемся регулярно добавлять новые индикаторы, часть из которых может быть платными, но уже более прибыльными.

В частности, при торговле по развороту используются инструменты, которые сигнализируют о моменте, когда тренд начинает движение в обратную сторону. Такие индикаторы называют разворотными. А если сигнал выдается на несколько свечей вперед, то такие индикаторы принято называть предсказывающими, обычно они основываются на закономерностях цены в прошлом. Наиболее востребованными для скачивания принято считать те, которые не перерисовывают свои сигналы и дают наиболее точные прогнозы. Это так называемые индикаторы без перерисовки.

Используя подобные возможности, трейдеру проще анализировать рынок и легче зарабатывать на цифровых контрактах. Все точные индикаторы построены на базе специальных математических формул, которые учитывают развитие определенных ситуаций. Именно поэтому нельзя использовать постоянно одинаковые инструменты технического анализа для разных рыночных ситуаций. Однако такая «специализация» помогает адаптировать стратегии практически под любые условия, в том числе и под сильно волатильные активы, курс которых меняется стремительно.

Все стратегии и индикаторы на сайте, несут исключительно ознакомительный характер и не являются призывом к действию. Все решения вы должны принимать самостоятельно и учитывать все возможные риски.

Как применять индикаторы

Даже если взять 10 лучших индикаторов бинарных опционов, то в определенной ситуации эти инструменты могут приносить убыток. Причина заключается в изменчивости рынка. В ситуациях, когда выходят сильные новости, возникает высокая волатильность. Вследствие этого большинство сигналов будут ложными. Но в основном трейдеры рекомендуют скачать 5-6 точных индикаторов, которые подходят для работы с бинарными опционами. В моменты высокой волатильности важно правильно определить тренд, для этого используют трендовые индикаторы.

Спекулянты используют эти инструменты для определения момента, когда нужно открывать сделку. Появившийся сигнал указывает на то, в каком направлении будет двигаться цена. На основе этого определяется тип контракта для покупки: на повышение (CALL) или понижение (PUT). Однако можно торговать бинарными опционами без индикаторов. Это, в частности, возможно в рамках стратегии трейдинга по новостям. При таком подходе пользователь работает не по сигналам, а по событиям, определяя силу и характер влияния последних на конкретный актив.

Вне зависимости от выбранной тактики трейдер самостоятельно определяет, открывать сделку или нет. Даже скачав лучший индикатор, он может дать ложный сигнал, из-за чего покупка контракта принесет убытки. Поэтому, прежде чем начинать работать с любой программой, рекомендуется изучить технические характеристики, описание и советы по настройкам. Это позволит понять, подходит ли выбранный индикатор под конкретную стратегию.

Несмотря на то, что разработчики создали большое количество подобных программ, выбор последних упрощается благодаря тому, что каждый технический инструмент относится к одной из следующих групп:

Трендовые. Это сравнительно точные индикаторы, которые показывают текущее направление движения курса. Объемные. Применяются для анализа количества денег, вложенных инвесторов в отдельный актив. Благодаря этому удается оценить активность спекулянтов и, как следствие, понять, насколько высокую поддержку имеет ценная бумага (валюта и так далее). Пользовательские. Это в основном бесплатные индикаторы, которые периодически появляются в Сети.

Во избежание убытков рекомендуется не покупать активно рекламируемые программы, которые продвигаются путем навязывания. Это особенно актуально для новичков. Заработать можно и на бесплатных индикаторах, созданных несколько десятилетий назад (скользящие средние, MACD и другие).

Лучшие индикаторы для бинарных опционов 2025-2026

Лучшие помощники трейдера

Выбирая ТОП-10 лучших индикаторов для торговли бинарными опционами, необходимо понять для себя: эти разработки используются как средство, помогающее трейдеру. Постоянно полагаться на сигналы нельзя.

Несмотря на широкое разнообразие таких помощников, опытные спекулянты заявляют, что есть отдельные и точные индикаторы для бинарных опционов. Большая часть подобных разработок по умолчанию встроена в терминал MetaTrader 4. Поэтому не нужно тратить время, чтобы скачать индикаторы.

Для торговли на развороте подходит Stochastic. Эффективность Стохастика в подобных условиях обусловлена несколькими причинами:

определяет зоны перекупленности или перепроданности (то есть указывает на то, что цена актива слишком высокая или низкая, поэтому стоит ожидать разворота курса);

сигнализирует о развороте тренда (эта ситуация считается удачной для высокого заработка);

выявляет дивергенции, подтверждающие первоначальный сигнал.

Stochastic рекомендуется использовать в сочетании с двиргенциями. Если оба дают одинаковые показания, то такой сигнал считается очень сильным. Торгуя в указанном направлении, трейдер с высокой вероятностью получит прибыль.

CCI (Индекс товарного канала) – это еще один индикатор без перерисовки, который эффективен в трейдинге цифровыми контрактами. Математическая формула, лежащая в его основе, базируется на принципе цикличности. То есть в алгоритм встроено убеждение о том, что высокие цены сменяются низкими, и наоборот. CCI отображает на графике зоны перекупленности и перепроданности. Когда линия переходит через указанные уровни, это сигнализирует о скором развороте тренда.

Для удобства использования CCI поддерживает 2 типа отображения:

в виде линейного графика; в виде гистограммы.

Лучшим индикатором также считается инструмент, определяющий зоны поддержки и сопротивления. По достижении любой из указанных зон движение курса может остановиться, так как трейдеры в этот момент начинают либо активно покупать, либо продавать актив. Часто курс, достигая указанных линий, отскакивает в обратном направлении. Пробитие зоны поддержки или сопротивления может указывать на формирование нового тренда.

Прибыльным считаются стратегии, основанные на авто-уровнях Фибоначчи. Они автоматически чертят на графике уровни коррекции, изменяя их с учетом обновленных минимумов и максимумов, выбранного таймфрейма и других параметров. Но уровни Фибоначчи нельзя использовать отдельно. Данная методика призвана помочь трейдеру, но сигналы от этого способа рекомендуется проверять с помощью дополнительных инструментов.

Многие спекулянты используют одновременно несколько подобных разработок. В частности, хорошие результаты дает стратегия, основанная на индикаторе трендовых линий, CCI, Stochastic и Crossline. Первый показывает вероятный отскок цены, а последние подтверждают или опровергают этот сигнал.

70-процентную точность демонстрирует сочетание MACD и Divergence. Оба сигнализируют о начале разворота тенденции, что открывает много возможностей для извлечения прибыли. Наибольшую эффективность это сочетание демонстрирует при таймфрейме M15-H1.

Стратегию торговли от уровней обычно основывают на Crossline, который рекомендуется использовать одновременно на нескольких графиках (на разных временных интервалах). Данный бесплатный индикатор отличается высокой эффективностью именно при торговле бинарными опционами. Эта разработка отображается в терминале в виде горизонтальной и трендовой линий и панели, в которой приведены все торгуемые в настоящий момент валютные пары. Crossline способен одновременно отслеживать до 200 уровней, начерченных пользователем.

Ozymandias применяется для определения направления трендов. Инструмент отображается в виде трех линий, которые в зависимости от цвета показывают на тип тенденции («бычья» синяя и «медвежья» красная). Ozymandias учитывает результаты, рассчитанные по максимумам и минимумам предыдущих свечей, скользящей средней, зонам перекупленности и перепроданности. То есть сигналы от этого индикатора отличаются большой силой.

RSI считается эффективным инструментом для начинающих трейдеров. Данный инструмент отличается простым и понятным функционалом. RSI, который также отображается в виде линии или гистограммы, рисует на графике определенные фигуры, пробой которых сигнализирует об изменении тенденции.

Если нужна программа, которая минимизирует участие трейдера в работе с бинарными опционами, то рекомендуется бесплатно скачать индикатор Fourier Extrapolator. Он основан на преобразованиях Фурье. Fourier Extrapolator прогнозирует движение курса на основании прошлых котировок. В данном случае также используется принцип цикличности. Удобство Fourier Extrapolator заключается в том, что таймфрейм можно устанавливать любой.

Важно учесть, что приведенные выше разработки – это не универсальный помощник, способный предсказывать поведение рынка в большинстве случаев. Важно также фильтровать полученные сигналы, используя дополнительные инструменты и проводить собственный анализ рынка.