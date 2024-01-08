        Подборка лучших индикаторов для бинарных опционов под MT4

        Самая большая подборка точных индикаторов для бинарных опционов под MT4. Список постоянно обновляется новыми индикаторами и включает в себя как платные, так и бесплатные пользовательские индикаторы. Так же список делится на стрелочные и трендовые индикаторы, индикаторы без перерисовки, без задержек, скальперские индикаторы, опережающие и даже предсказывающие индикаторы

        Relative Momentum Index
        11.03.2026

        Более продвинутый родственник RSI с новым уровнем точности в оценке движущей силы рынка.

        Traders Dynamic Index
        28.02.2026

        Надежный индикатор для поиска ценовых разворотов без перерисовки, поддерживающий несколько видов торговых сигналов.

        Super Arrow
        13.02.2026

        Один из самых известных индикаторов, созданных для пиара, а не для реального заработка.

        Pro Lizer MT4
        30.01.2026

        Один из самых противоречивых индикаторов за всё время. За внешней точностью его сигналов скрывается проблема, с которой сталкивается большинство трейдеров.

        Donchian FTR
        20.02.2026

        Классический индикатор с оригинальной логикой работы выдает точные сигналы как для Форекса, так и для бинарных опционов.

        Peradox Sniper
        14.01.2026

        Пожалуй, это один из самых точных индикаторов тренда за всю историю. Он генерирует сигналы как на разворот, так и на продолжение тренда.

        WinProfit80 V3 x2 mod (платный)
        24.12.2024

        Пожалуй, самый точный платный индикатор для бинарных опционов WINPROFIT80 V3 x2 mod под MT4. Уникальные фильтрующие алгоритмы анализа сигналов, выдают до 80% прибыльных сигналов на любых таймфреймах.

        SSS-Option V2
        18.05.2023

        SSS-Option является нестандартной инфо-панелью, созданной именно для бинарных опционов и позволяет получать простые, но точные сигналы.

        Guru V5
        15.08.2025

        Один из лучших индикаторов для новичков: он не только выдает точные сигналы, но и заранее предупреждает о возможной сделке, давая время на реакцию.

        3 MA Cross
        19.03.2025

        Раскроем секреты трендового индикатора с его точными сигналами. Узнайте, как три скользящие средние могут стать вашей опорой в трейдинге.

        SMA Crossover
        28.11.2025

        Сигнальный индикатор на основе популярного метода технического анализа. В сочетании с дополнительным фильтром обеспечивает высокое качество торговых сигналов.

        Trade Trendy
        14.11.2025

        Данный индикатор способен улучшить любую торговую стратегию. Его гибкие настройки в сочетании с проверенным временем подходом улучшат ваш трейдинг.

        Golden Trend
        31.10.2025

        Торгуйте прибыльно с новым индикатором для бинарных опционов, который поможет определять тренды и заключать сделки.

        Лучшие индикаторы бинарных опционов для новичков
        22.01.2025

        Хотите узнать, как повысить точность прогнозов на бинарных опционах? Начните с изучения лучших индикаторов 2025 года!

        Volume Delta
        11.08.2025

        Раскрывает секреты спроса и предложения не хуже профессиональных аналитиков, помогает принимать точные торговые решения.

        MA RIBBON
        10.10.2025

        Хотите упростить торговлю бинарными опционами? Этот инструмент поможет вам! Его легко освоить и эффективно использовать.

        Magnetic Levels
        26.09.2025

        Надежные уровни для прибыльной торговли! Подходят для любых активов и таймфреймов, алерты не дадут упустить прибыль.

        Candle Meter
        02.04.2025

        Визуализирует борьбу спроса и предложения в реальном времени. С его помощью легко предсказать, как закроется следующая свеча.

        PPO
        14.02.2025

        Хотите повысить точность своих сделок? Этот уникальный индикатор поможет перейти от случайных угадываний к уверенной торговле.

        Atomic Analyst
        12.09.2025

        Этот индикатор способен повысить прибыль вашей торговли благодаря детальной статистике и точным сигналам для трейдеров с любым уровнем опыта.

        Better Trend Advanced
        29.08.2025

        Максимально гибкий инструмент с тремя режимами работы, которые обеспечат вас сигналами без перерисовки на любом рынке.

        Logic Day Trading
        01.08.2025

        Если вы ищете эффективный метод торговли на прорывах, этот индикатор станет вашим надежным помощником, предлагая уникальный подход к анализу рынка.

        WSI
        06.12.2024

        Взломайте рынок бинарных опционов! Этот инструмент значительно упростит вашу работу и повысит точность прогнозов.

        Jurik Volatility Bands
        11.06.2025

        Генерирует торговые сигналы на основе волатильности рынка и движения цены, идеально подходит для скальпинга. Не перерисовывает

        Auto Trend Channels
        16.04.2025

        Обнаруживает и автоматически формирует каналы из двух параллельных линий на основе накопленных ценовых данных.

        Strong Trends
        30.04.2025

        Инструмент для открытия сделок в точке, где вероятность продолжения тренда чрезвычайно высока!

        Market Reversal Alerts
        13.01.2025

        Точно предсказывает развороты рынка, сверяя свои сигналы с направлением тренда старших таймфреймов.

        Star Scalper
        14.05.2025

        Использует уникальный алгоритм анализа краткосрочных ценовых колебаний. Четыре режима торговли для разного соотношения риска и потенциальной доходности.

        Quantum Trend Sniper
        19.12.2025

        Предупреждает о развороте тренда, используя бычью и медвежью дивергенцию. Подходит для Форекса и бинарных опционов.

        Schaff Trend Cycle
        18.07.2025

        Сигнализирует о смене тенденции раньше и точнее MACD. Идеален для поиска точки входа по тренду после коррекции.

        Currency Slope Strength
        25.06.2025

        Уникальный инструмент для оценки относительной силы валют. Особенно рекомендуется опытным трейдерам.

        GPT Binary
        29.12.2025

        Мощный индикатор для бинарных опционов, не перерисовывающий сигналы. Полный обзор, советы и статистика прибыльных сделок в нашей эксклюзивной статье.

        Trend Catcher
        28.05.2025

        Не просто определяет направление тренда, а чутко улавливает его малейшие изменения, предоставляя точные точки входа для выгодных сделок.

        Andre Motta
        02.01.2026

        Легко приспосабливается к рынку. Ведет статистику своих сигналов и помогает выбрать лучшие торговые инструменты.

        Limtrade
        31.01.2025

        Раскройте секреты прибыльной торговли с новым помощником трейдера: точные сигналы на основе реальных рыночных данных!

        Supreme Diamond
        15.10.2024

        Основан на проверенной стратегии, дает сигналы с высокой точностью. Встроенный фильтр отсеивает сомнительные сделки, увеличивая ваш профит.

        Entry Points
        23.08.2024

        Сигнальный индикатор без перерисовки. Встроенная инфо-панель со статистикой!

        Breakout Zones
        24.12.2024

        Точный индикатор для импульсной торговли. Подходит для одного из самых агрессивных, но доказано эффективных методов торговли бинарными опционами.

        AMA
        24.12.2024

        Интересный вариант для тех, кто в поиске идеального индикатора тренда. Выигрывает у многих аналогов, фильтруя рыночный шум с большей эффективностью.

        Magnus Pro
        24.12.2024

        Позволяет заглянуть внутрь свечей, облегчая анализ ценовых движений. 100% без перерисовки. Более 50 сигналов в день.

        VWAP
        12.09.2024

        Значительно лучше обычных скользящих средних! При формировании уровней поддержки и сопротивления учитывает не только цену, но и объем.

        Trend Wave Oscillator
        24.12.2024

        Дает качественные точки входа для торговли на колебаниях волатильных инструментов. Отлично подходит для криптовалют.

        Binary Trend Scanner
        24.12.2024

        Новички точно оценят простоту использования сигналов. Это эффективный индикатор тренда, который может использоватся не только как дополнение к системе, но и как самостоятельный инструмент торговли. 

        Coron FX
        24.12.2024

        Универсальный трендовый осциллятор, который также оценивает силу ценового импульса. Хорош только при корректном использовании. Метод не очевиден, поэтому внимательно читайте правила торговли.

        Gann Made Easy
        24.12.2024

        Метод легендарного Ганна облачен в готовый индикатор. Реализованы лучшие идеи его уникального подхода и адаптированы к торговле бинарными опционами.

        TDI
        24.12.2024

        Разобраться с настройками новичку без нашего обзора может оказаться не просто, но мы детально разбираем каждый нюанс. Даем простую базовую систему для использования, а также рассказываем, как дополнительно повысить качество сигналов. 

        Trend Direction
        29.04.2024

        Тренд или флэт? Теперь точно не запутаетесь. Забудьте о неопределенности и принимайте решения на основе точных данных Trend Direction.

        TRIX Crossover
        10.01.2025

        Из трех режимов работы у индикатора действительно хорошо работает лишь один. Как получить качестенные сигналы, рассказываем в детальном обзоре. 

        Binary Options Fire
        15.04.2024

        Инструмент очень понравится скальперам. В правилах торговли рассказываем лайфхак для повышения качества сигналов.

        Half Trend
        24.12.2024

        Улучшить свою торговлю и прибыль поможет этот определитель разворотов тренда. Оценят даже опытные трейдеры!

        London Bridge
        24.12.2024

        По-английски точные сигналы можно получить, применив правильные настройки. Только для терпеливых трейдеров!  

        Auto Trend
        24.12.2024

        Вечная классика трендовой торговли в авторском исполнении. На рынке работают простые вещи, но даже в простых алгоритмах есть секретные ингредиенты.

        PipFinite Trend PRO
        17.01.2025

        Индикатор для рынка Форекс и бинарных опционов PipFinite Trend PRO был разработан командой Карло Уилсона Вендиолы - автора известных торговых систем, широко обсуждаемых среди трейдеров.

        DonForex PerfectZones
        25.12.2024

        DonForex Perfect Zones находит уровни поддержки и сопротивления, а также трендовые уровни, а сила уровней определяется количеством отскоков от таких зон.

        DSR levels
        25.12.2024

        Уровни Камарилья, на которых основаны сигналы DSR levels, уже десятки лет пользуются успехом у трейдеров, а тут они дополнены удобными сигналами и гибкой системой оповещений.

        SysDojiRev
        25.12.2024

        SysDojiRev – определяет один из самых эффективных свечных паттернов “Разворот доджи” и дает на его основе оптимизированные торговые сигналы.

        Premium X-Trend
        25.12.2024

        Premium X-Trend определяет тренд и задает уровни для покупки бинарных опционов. Самодостаточный инструмент для трейдеров с любым уровнем опыта.

        Binlex
        25.12.2024

        Binlex дает торговые сигналы с подтверждением и не требует применения дополнительных фильтров и одинаково эффективен в любых рыночных условиях. 

        Buchadinha
        25.12.2024

        BUCHADINHA основан на Price Action и свечных паттернах. Его сигналы предназначены для торговли опционами с короткой экспирацией. Есть важные нюансы в использовании!

        Non Repaint Indicator MT4
        25.12.2024

        Non Repaint indicator MT4 – сливающий индикатор, который нельзя рекомендовать к использованию. А вот обзор читайте обязательно, чтобы узнать все секреты бизнеса на псевдо-индикаторах.

        German Sniper V1
        25.12.2024

        German Sniper V1 задает уровни, определяющие оптимальную цену для покупки бинарных опционов, а также определяет тренд, указывая направление для сделки.

        SVE Bollinger Band MTF
        25.12.2024

        SVE Bollinger Band MTF основан на простых скользящих средних и полосах Боллинджера, но даже такой обыкновенный инструмент может дать винрейт выше 75% при грамотном использовании.

        Binary Option Killer Ultimate v8.6
        25.12.2024

        Binary Option Killer Ultimate v8.6 основан на скользящих средних, но имеет некоторые преимущества, что делает его точным и эффективным.

        Crypto Binary Options
        12.05.2023

        Crypto Binary Options – необычный инструмент для торговли бинарными опционами, который использует несколько ADX в формуле для получения сигналов и уровней.

        Binary Destroyer V6
        25.12.2024

        Binary Destroyer подходит для торговли как во флете, так и в условиях тренда, так как его сигналы основаны на Price Action.

        HFX 2.0 level OB
        25.12.2024

        HFX 2.0 level OB дает бомбовые сигналы для торговли бинарными опционами, но требует осторожности в применении, потому что...

        MT5 InTikO
        25.12.2024

        MT5 InTikO отображает тиковые объемы в виде кластеров на графике. В обзоре приведены три примера торговых стратегий, основанных на объемах. 

        100% Non Repaint Indicator V15.0
        12.05.2023

        100% Non Repaint Indicator V15.0 – это сигнальный платный индикатор, который генерирует эффективные торговые сигналы, но имеет один очень большой недостаток...

        Radar 2022
        25.12.2024

        Radar 2022 основан на графическом анализе и использует различные фигуры для формирования сигналов и включает в себя множество пресетов с настройками для разных торговых активов.

        Binary Thunder
        12.05.2023

        Binary Thunder – это сигнальный индикатор для MetaTrader 5, который использует машинное обучение для генерации сигналов.

        VuongNet Pro
        15.05.2023

        VuongNet Pro – это сигнальный индикатор, который можно использовать как для торговли бинарными опционами, так и на рынке Форекс. Основан он на скользящих средних и осцилляторе ССI.

        Zeus Trend
        17.04.2023

        Zeus Trend – это сигнальный индикатор, основанный на CCI и RSI и включающий в себя панель статистики сигналов.

        Fire Rider Indicator v2.86
        17.04.2023

        Fire Rider Indicator v2.86 является сигнальным индикатором, генерирующим частые сигналы в виде стрелочек без перерисовки.

        Crypto Binary Pro V2
        25.12.2024

        Crypto Binary Pro V2 – инструмент, который был создан специально для бинарных опционов, и является сигнальным индикатором, но, к сожалению, имеет один большой минус...

        QMT 2.0
        25.12.2024

        QMT 2.0 основан на тренде, уровнях и сигналах и включает в себя панель с показаниями индикаторов, что дает возможность получать точные сигналы для торговли.

        XMR Indicator
        25.12.2024

        XMR Indicator построен на возврате к экстремальному среднему значению и основан на уровнях перекупленности и перепроданности.

        ZAIN V4
        01.11.2023

        ZAIN V4 является комплексным индикатором, включающим в себя сигналы, уровни поддержки и сопротивления и гистограмму в виде фильтра.

        Pivot Points AiO (уровни Пивот)
        17.04.2023

        Что такое уровни пивот и как их использовать в торговле бинарными опционами максимально эффективно для получения постоянной прибыли.

        Fxaccurate Larna MT4
        17.04.2023

        Fxaccurate Larna MT4 из закрытого зарубежного форума позволяет торговать по тренду и имеет встроенные инфо-панели, уровни и сигналы.

        Forex Triple Hit
        25.12.2024

        Forex Triple Hit позволяет торговать бинарными опционами по тренду и состоит из гистограммы, сигналов, и информационной панели.

        PaRaTOM
        01.09.2023

        PaRaTOM является сигнальным и работает в связке с SMA и Parabolic SAR, но можно ли получать прибыль, торгуя по нему?

        JBR Trend Indicator
        29.03.2023

        Быстрый осциллятор для бинарных опционов на основе Скользящих Средних, который показывает тренд и позволяет отслеживать отклонения.

        Bulls Bears Signal
        25.12.2024

        Bulls Bears Signal основан на автоматических наклонных уровнях, которые строятся после измерения силы быков и медведей.

        ADEX TURBO v21
        13.10.2023

        Платный сигнальный ADEX TURBO v21 в виде стрелочек, основанный на графических паттернах и Price Action.

        ТОП-7 лучших индикаторов тренда для бинарных опционов
        28.04.2023

        Самые эффективные индикаторы тренда для бинарных опционов, которые позволят легко определять тренд как новичкам, так и опытным трейдерам.

        ТОП лучших индикаторов уровней поддержки и сопротивления для MT4
        30.03.2023

        Самые эффективные индикаторы уровней поддержки и сопротивления для бинарных опционов, которые может легко начать использовать даже новичок.

        Торговый робот для Покет Опшен. Скачать
        29.11.2024

        Уникальный робот для трейдеров брокера PocketOptoin. Позволяет полностью автоматизировать торговлю бинарными опционами и внедрить свои стратегии

        Blau Balance
        25.12.2024

        Модифицированный Parabolic SAR для бинарных опционов в виде осциллятора со встроенными сигналами.

        Awesome Oscillator Divergence
        29.03.2023

        Awesome Oscillator Divergence показывает расхождение цен и гистограммы, а также формирует сигналы на покупку опционов стрелками вверх или вниз.

        Exodus
        25.12.2024

        Exodus без перерисовки в виде осциллятора для торговли бинарными опционами на таймфреймах M5 и M15.

        TJ10X Forex Indicator
        29.03.2023

        TJ10X Forex Indicator является универсальным инструментом с пятью режимами для торговли и поэтому подойдет всем типам трейдеров.

        Бесплатный робот для бинарных опционов
        17.05.2023

        Автоматизация торговли бинарными опционами. Бесплатный, прибыльный робот для бинарных опционов, работающий через Meta Trader 4.

        3 лучших индикатора без перерисовки
        09.02.2023

        Подборка трех лучших индикаторов для бинарных опционов без перерисовки. Точные стрелочные индикаторы для бинарных опционов не меняющие своих сигналов.

        ТОП лучших индикаторов для определения флэта
        23.09.2022

        Подборка самых простых и эффективных индикаторов для определения флэта на любом рынке и любом тайм фрейме.

        MAKA Indicator
        25.12.2024

        MAKA Indicator является сигнальным и основан на ATR и волатильности, благодаря чему подойдет всем типам трейдеров.

        Noble Impulse Indicator
        25.12.2024

        Трендово-сигнальный Noble Impulse Indicator указывает на сильные импульсные движения и подойдет новичкам.

        Donchian Trend Pro
        25.12.2024

        Donchian Trend Pro основан на канале Дончиана и включает в себя сигналы, панель статистики и панель трендов для всех активов и таймфреймов.

        Reversal Scalping Indicator
        25.12.2024

        Сигнальный Reversal Scalping Indicator с полезными информационными панелями, которые показывают наличие тренда или флэта и актуальные торговые сессии.

        MSP Indicator
        25.12.2024

        MSP Indicator является платным и основан на моментуме и импульсных движениях рынка.

        Trade Confirmed Indicator
        29.03.2023

        Trade Confirmed является платным и сигнальным с набором как слабых, так и сильных сигналов в виде стрелочек.

        RED Wave Oscillator
        29.03.2023

        RED Wave Oscillator позволяет отслеживать дивергенции по 3-й и 5-й волнам Эллиота, а также содержит дополнительный инструмент классических дивергенций.

        Shadow Pulse (CSI)
        29.03.2023

        Shadow Pulse является импульсным и его нет в свободном доступе, но все равно есть способ получить его бесплатно. Как это сделать?

        Scalper Signal
        24.12.2024

        Scalper Signal генерирует довольно много точных сигналов, но еще лучше он работает в связке с другими индикаторами, включая стандартные.

        De Forex Mr. Y
        01.11.2023

        De Forex Mr. Y является уровневым и строит как основные уровни, так и промежуточные, а также позволяет вести торговлю тремя разными способами.

        Master Entry
        24.12.2024

        Master Entry является платным и имеет четыре режима торговли, что делает его универсальным и подходящим для всех типов трейдеров.

        Vega
        29.03.2023

        Vega работает на основе автоматических уровней и мультитаймфреймовой панели, которая имеет целых три фильтра для определения направления цены.

        MBFX Timing
        29.03.2023

        MBFX Timing позволяет совершать точные сделки как при развороте рынка, так и на откатах и коррекциях по тренду или против него.

        Dashboard Direction Trend
        29.03.2023

        Dashboard Direction Trend представляет собой торговую панель, на которой есть как информация о движениях валютных пар, так и сигналы для торговли бинарными опционами.

        HMA
        29.03.2023

        HMA является аналогом стандартной Скользящей Средней, но использует усовершенствованный алгоритм расчета, что позволяет получать более точные сигналы, используя всего один "мувинг".

        Uni Cross
        29.03.2023

        Uni Cross является сигнальным и его можно использовать для любого вида трейдинга, а также на любых рынках и таймфреймах.

        Gold 2.0
        29.03.2023

        Gold 2.0 является платным и может "предсказать" будущее цены любого инструмента, но на самом деле он абсолютно бесплатен и входит в состав одной старой стратегии...

        VP Range V6
        29.03.2023

        VP Range V6 позволяет строить профиль рынка за любой период и использовать объемные накопления для поиска точных точек для покупки опционов.

        VP V6
        29.03.2023

        VP V6 позволяет строить профиль рынка для любых таймфреймов без использования реальных объемов, а также дает возможность совершать точные сделки благодаря объемным накоплениям.

        Binary Circle
        29.03.2023

        Binary Circle является платным и основан на сигналах, которые только на истории выглядят точными, а в реальном времени почти всегда являются убыточными. Стоит ли покупать? Скачать бесплатно

        FX VOLCANO
        08.09.2022

        FX VOLCANO основан на принципе силы и слабости валют, что дает дополнительное преимущество в торговле и оценке анализа рынка.

        PZ Binary Options
        08.09.2022

        PZ Binary Options был разработан специально для бинарных опционов и позволяет видеть угасание текущего движения, после которого обычно происходит разворот тренда.

        Heiken Ashi
        23.09.2022

        Heiken Ashi позволяет модифицировать стандартные свечи, что дает возможность более четко определять тренд и видеть возможное направление цены.

        Лучшие индикаторы для бинарных опционов без перерисовки
        09.02.2023

        Представляем вашему вниманию рейтинг лучших индикаторов для бинарных опционов без перерисовки. Краткий обзор и ссылки на индикаторы – в нашей статье.

        Vortex
        11.04.2022

        Vortex является разнонаправленным осциллятором и имеет три вида сигналов, которые можно использовать как вместе, так и по отдельности.

        XCode
        30.03.2023

        XCode указывает направление тренда на любом таймфрейме и генерирует сигналы для покупки опционов.

        Лучшие индикаторы корреляции для бинарных опционов
        25.01.2024

        В данной статье описано понятие прямой и обратной корреляции, а также возможность применения этих знаний в торговле бинарными опционами.

        APEX
        09.02.2023

        APEX построен на математических и динамических уровнях поддержки/сопротивления и генерирует сигналы при подходе цены к таким уровням.

        AGATA
        11.04.2022

        AGATA использует поддержку/сопротивление в качестве основы и алгоритм целых пяти торговых систем для дополнительных сигналов.

        IOnosfera
        22.05.2023

        IOnosfera является сигнальным и опирается на уровни поддержки и сопротивления, что делает возможным краткосрочную торговлю на тайм фреймах М1 и М5.

        Trend Navigator
        11.04.2022

        На самом ли деле Trend Navigator имеет статистику в 90% выигрышных сделок и позволяет зарабатывать от $100 в день? 

        OlympTradeRobot
        23.05.2023

        Индикатор представляющий из себя торгового робота, в виде расширения для Google Chrome. Позволяющий полностью автоматизировать торговлю на платформе OlympTrade.

        Aurora
        09.02.2023

        Aurora базируется на уровнях поддержки и сопротивления (спрос и предложение), распределяя зоны по силе и надежности.

        Linear Regression Channel
        27.06.2023

        Линейная регрессия позволяет строить правильные каналы в автоматическом режиме с любым количеством баров и на любых тайм фреймах.

        ASK
        11.04.2022

        ASK использует точечный тиковый анализ, что позволяет генерировать качественные сигналы с общей прибыльностью в 70%.

        Crystal
        11.04.2022

        Crystal способен анализировать свечные формации, основываясь на силе покупателей или продавцов, после чего давать точные сигналы для скальперских сделок.

        Mini Charts
        11.04.2022

        Mini Charts позволяет размещать на основном графике дополнительные мини-графики и помогает анализировать глобальные тренды или следить за десятками различных активов в одном окне.

        SMA
        10.05.2023

        Simple Moving Average (SMA) представляет собой среднюю цену за определенный промежуток и позволяет определять тренд, а также видеть уровни поддержки и сопротивления.

        Power LDTI
        09.02.2023

        Power LDTI подходит для торговли бинарными опционами с разной экспирацией, обладая при этом простыми правилами и высокой эффективностью.

        DPO Histogram
        25.12.2024

        DPO Histogram отлично подойдет новичкам в торговле бинарными опционами, так как является гистограммным и имеет всего одно простое правило для совершения сделки.

        Комета
        25.12.2024

        Комета позволяет даже новичкам начать прибыльно торговать уже в ближайшее время благодаря своей компактности и простым правилам.

        Price Patterns
        06.06.2023

        Фигуры технического анализа очень полезно применять в торговле, но их не всегда можно увидеть на графике. Price Patterns не только отмечают паттерны, а и имеют звуковые оповещения и сигналы.

        Hidden Divergence Pro
        30.03.2023

        Дивергенции с инфо-панелью, которая позволяет видеть сигналы и дивергенции на разных инструментах и тайм фреймах одновременно.

        Самые точные индикаторы MT4
        29.03.2023

        ТОП 5 самых точных индикаторов Meta Trader 4 для бинарных опционов и самый большой сборник индикаторов для MT4. 1001 индикатор в архиве.

        Power Fuse
        30.03.2023

        Эксперимент смешения Bollinger Bands и MACD получился крайне успешным. Power Fuse дает 70% прибыльных сделок при работе внутри дня и подойдет в особенности новичкам из-за своей простоты.

        RSX
        11.04.2022

        Осциллятор для торговли на пятиминутном таймфрейме с простыми правилами для входов и показателями доходности до 70%. Подходит для всех типов трейдеров.

        Точные стрелочные индикаторы (подборка)
        27.02.2022

        Подборка лучших стрелочных индикаторов для торговли бинарными опционами. Без перерисовки и с высокой точностью сигналов. 

        Лучшие импульсные индикаторы
        27.02.2022

        Подробный разбор самых популярных импульсных индикаторов для бинарных опционов. Ссылки на скачивание и примеры применения на рынке.

        Kwan NRP
        09.08.2023

        Kwan NRP дает до 70% прибыльных сделок и позволяет работать с экспирацией от 15 минут, что отлично подойдет интрадей трейдерам.

        Golden Skull Redline
        30.03.2023

        Golden Skull Redline подходит абсолютно для любого типа трейдинга и показывает очень высокий процент прибыльных сделок (75%), при этом обладая простыми для понимая правилами. 

        One Minute Profit Signal
        09.01.2024

        One Minute Profit Signal создан специально для скальпинга на бинарных опционах. Он позволяет совершать быстрые сделки, а показатель его профитности составляет 70%.

        PPA
        18.07.2023

        PPA для малых тайм-фреймов на основе популярной стратегии - Три экрана Элдера, позволяющий прогнозировать точные импульсные движения, до 75% прибыльных сделок.

        Neural Network
        30.03.2023

        Neural Network со встроенным тестером для торговли бинарными опционами. Благодаря своей простоте может использоваться как новичками, так и опытными трейдерами.

        Future Volume
        03.07.2023

        Future Volume используется для торговли бинарными опционами. Благодаря своей простоте, высокой точности и не перекрашиванию сигналов отличается высокой прибыльностью.

        Forex Binary Grail
        11.04.2022

        Forex Binary Grail может использоваться как новичками так и опытными трейдерами. За счет своей простоты инструмент подойдет для торговли любыми видами активов, включая бинарные опционы, на различных таймфреймах.

        GTUP
        11.04.2022

        GTUP подходит как для торговли бинарными опционами, так и для Forex. До 70% прибыльных сделок на БО и до 40% прибыли в месяц на Forex.

        Forex Pips Striker Indicator v2
        11.04.2022

        Forex Pips Striker Indicator v2 основан на принципах работы ZigZag и подходит как для торговли на Forex, так и для бинарных опционов.

        Sane FX Binary
        11.04.2022

        Sane FX Binary для бинарных опционов без перерисовки, позволяющий получать до 70% прибыльных сделок. 

        Binary Power Bot
        11.04.2022

        Binary Power Bot с информационной панелью и закрытым кодом. По заявлению разработчиков, дает до 80% прибыльных сигналов.

        Лучшие индикаторы для скальпинга
        27.02.2022

        Скальпинг – одна из наиболее привлекательных и рискованных стратегий в трейдинге. Мы подготовили для вас 3 лучших индикатора для скальпинга, описания и ссылки на которые вы найдете в нашей статье.

        Binary Double Top-Bottom
        30.03.2023

        Binary Double Top-Bottom для определения двойной вершины и двойного дна на графике и выдает сигналы в два этапа и точно определяет свечную формацию.

        Win Win
        30.03.2023

        Win Win Binary Option для бинарных опционов подходит трейдерам любого уровня подготовки, использующих различное время торговли и разные таймфреймы, и позволяет получить до 80% ITM.

        Profit Sunrise
        30.03.2023

        Profit Sunrise является бескомпромиссным решением с высокой точностью входа в сделку для торговли бинарными опционами и на рынке форекс со стабильной прибылью.

        Индикаторы разворота
        09.02.2023

        Подготовили для вас перечень востребованных индикаторов разворота для бинарных опционов. Подробное описание каждого и ссылки на скачивание – в нашем обзоре.

        Ultimate Trend Signal
        30.03.2023

        Ultimate Trend Signal сочетает в себе сразу несколько функций за счет использования стрелочного и информационного инструментов. Иными словами, это миниатюрная торговая стратегия.

        Pulse Detector
        30.03.2023

        Pulse Detector для невысоких таймфреймов и лучшими результатами на пяти минутном графике. Отлично подходит для торговли по Мартингейлу.

        DeltaForce Indicator
        11.04.2022

        DeltaForce Indicator подходит как для рынка Forex так и для бинарных опционов с очень редкими, но точными сигналами для входа в рынок.

        Marvin
        11.04.2022

        Marvin для торговли валютными активами и бинарными опционами, позволяющий работать на любых таймфреймах и ввести круглосуточную торговлю. Инструмент станет особенно эффективным на таймфреймах М5 и выше.

        KillBinarySignals-2
        30.03.2023

        KillBinarySignals-2 выдает более 77% точных сигналов. Инструмент отлично подойдет для внутридневного трейдинга и встраивается в платформу MetaTrader 4.

        FX Scalper
        11.04.2022

        FX Scalper без перерисовки, с информационной панелью о силе тренда. Инструмент применяется на таймфреймах M1 и M5 и поддерживает валютные пары: USD/JPY, GBP/JPY, EUR/USD и GBP/USD.

        Binary Options Buddy 2.0
        30.03.2023

        Binary Options Buddy 2.0 с встроенной информационной панелью сможет продемонстрировать высокую точность в прогнозировании направления движения рынка.

        Binary Comodo
        09.02.2023

        Binary Comodo для торговли по валютным парам на бинарных опционах не перерисовывает график и показывает оптимальные точки для открытия сделки зелеными и красными стрелками.

        Binary Reaper v3.0
        11.04.2022

        Binary Reaper v3.0 – простой, стрелочный инструмент для бинарных опционов без перерисовки. Предназначен для торговли на графиках от M5 до H1.

        Mak Binary
        09.02.2023

        Стрелочный Mak Binary для турбо опционов, со встроенным тестером, который помогает оценить WinRate по конкретной валютной паре.

        BOW Indicator
        11.04.2022

        BOW отслеживает разворот тренда и дает точные сигналы для бинарных опционов с точностью до 85% прибыльных сделок.

        SixtySecondTrades
        16.02.2023

        SixtySecondTrades - простой стрелочный сигнальный инструмент с закрытым алгоритмом и высоким процентом прибыльных сделок на турбо опционах.

        Forex Indicator Pro
        09.02.2023

        Forex Indicator Pro, для скальпинга на рынке Forex, выдает довольно точные сигналы при торговле бинарными опционами.

        Binary Winner
        09.02.2023

        Binary Winner – один из лучших инструментов для быстрой раскрутки депозита при торговле бинарными опционами.

        Binary Options Profit
        11.04.2022

        Стрелочный Binary Options Profit оснащен информационной панелью для классических бинарных опционов типа CALL/PUT.

        Turbo Expert
        09.02.2023

        Turbo Expert подходит для торговли на бинарных опционах и, по словам автора, дает более 90% прибыльных сделок. Обзор и ссылка на БЕСПЛАТНОЕ скачивание.

        Super Point Signal
        09.02.2023

        Российский Super Point Signal для бинарных опционов без перерисовки, который является универсальным и может использоваться для любых торговых активов.

        Biforexpro
        09.02.2023

        Biforexpro для торгов на бинарных опционах с 5-минутным графиком, который предоставит вам возможность получить свыше 80% прибыльных сделок. 

        HLOCK
        11.04.2022

        Hlock основан на математических расчетах и подойдет для любых ситуаций на рынке бинарных опционов. Подробное описание и инструкция по настройке – в нашей статье.

        Binary Viper
        29.03.2023

        Binary Viper позволит вам получать до 90% прибыльных сделок по бинарным опционам на любом таймфрейме. Он является полностью настраиваемым под трейдера и может работать вместе с другими инструментами. 

        Boss
        09.02.2023

        Boss был разработан специально для торговли бинарными опционами и включает в себя сигналы и инфо-панель.

        60 seconds profits
        29.03.2023

        60 seconds profits работает на основе осцилляторов и гистограммы, а также сигналов.

        BarsStreet 1.15
        11.04.2022

        BarsStreet 1.15 для круглосуточной торговли на бинарных опционах с таймфреймом от М1. Его отличительная особенность – отсутствие перерисовки сигналов и возможность работать с любой валютой.

        Time Freezer
        11.04.2022

        Усовершенствованный предсказывающий инструмент Time Freezer для бинарных опционов, основанный на рядах Фурье.

        Индикатор Японских свечей
        09.02.2023

        Свечные модели могут оказать немалую помощь в торговле, но распознавать их «на глаз», не всегда получается, нужен опыт и привычка.

        Line Cross
        15.01.2025

        Line Cross – универсальный помощник при торговле на пробитие или отскок от трендовых линий. Способен отслеживать 100 графических элементов одновременно.

        Индикатор трендовых линий
        11.04.2022

        Инструмент для автоматического построения трендовых линий и линий канала.

        Авто-уровни Фибоначчи
        11.04.2022

        Ваша стратегия торговли бинарными опционами основывается на торговле от уровней? Тогда Авто-уровни Фибоначчи для Вас! Автоматическое построение уровней Фибоначчи.

        OsMA
        11.04.2022

        OsMA с сигналом дивергенции отличная альтернатива MACD.

        PZ Trend Trading
        11.04.2022

        Сложный, но эффективный PZ Trend Trading + сканер для бинарных опционов, определяющий фазы движения актива.

        Индикатор поддержки и сопротивления
        09.02.2023

        Индикатор поддержки и сопротивления, который автоматически строит уровни и позволяет торговать бинарными опционами как по тренду, так и в ценовых диапазонах.

        Exactentries
        09.02.2023

        Exactentries Indicator относится к группе стрелочников. Не перерисовывает сигналы. Как пользоваться и фильтровать ложные сигналы при торговле бинарными опционами?

        Prodigy Smart Pro
        09.02.2023

        Prodigy Smart Pro дает точные и простые сигналы для открытия позиции без перерисовки.

        Forex MT4 Binary
        11.04.2022

        Forex mt4 binary учитывает множество факторов: тренд, свечные модели и зоны перекупленности и перепроданности.

        Fourier Extrapolator
        09.02.2023

        Скальперский опережающий инструмент на базе преобразований Фурье, способный давать прогноз будущего движения цен.

        FuturoFX
        11.04.2022

        Уникальный и прогнозирующий FuturoFX подходит для любого таймфрейма. Принцип работы основан на изучении истории котировок, и нахождение схожих участков.

        BOsimulator
        11.04.2022

        BOsimulator для МТ4, позволяющий тестировать торговые стратегии для бинарных опционов.

        Индикатор для отработки бонусов
        27.02.2022

        Стрелочный индикатор генерирующий большое кол-во сигналов, идеально подходит для отработки бонусов полученных к депозиту.

        TMA
        11.04.2022

        TMA построен на основе скользящих средних с высокой точностью определения направления тренда.

        PSAR (модифицированный)
        09.02.2023

        Доработанный Parabolic SAR для бинарных опционов. Описание стратегии торговли.

        Contrast
        11.04.2022

        Contrast предсказывает оптимальный момент для открытия сделки благодаря гистограммам и тренду.

        QQE
        11.04.2022

        QQE - это усовершенствованный RSI, который помогает определить тренд в краткосрочной перспективе.

        Autochartist
        16.05.2023

        Autochartist автоматически и в условиях реального времени определяет графические паттерны и позволяет трейдерам проводить тонкую настройку оптимальных для торговли параметров.

        Аллигатор (Alligator)
        09.02.2023

        Один из самых эффективных инструментов для торговли бинарными опционами, работающий на любом тайм-фрейме.

        Better Volume
        29.03.2023

        Better Volume позволяет оценить текущую ситуацию рынка и понять, куда направится цена в будущем благодаря новому алгоритму расчета тиковых объемов.

        SHI_SilverTrendSig
        09.02.2023

        SHI_SilverTrendSig предназначен для торговли как на рынке Forex, так и для торговли бинарными опционами и основан на сигналах.

        Forex Speedometer
        11.04.2022

        Forex Speedometer разработан для скальпинга на Форекс и нашел свое применение на рынке бинарных опционов в торговле турбо-опционами. 

        Beast
        09.02.2023

        Комплексный осцилятор Beast применительно для бинарных опционов, показывающий до 70% прибыльных сделок. Возможно увеличение прибыльности торгуя по Мартингейлу.

        Канал Кельтнера
        09.02.2023

        Канал Кельтнера - простой и эффективный инструмент, позволяющий определить присутствие или отсутствие тренда.

        Индикатор Паттерн 1-2-3
        11.04.2022

        Паттерн 123 - с помощью этого инструмента вы сможете предугадать изменение направления движения цены.

        ADX
        11.04.2022

        ADX помогает узнать наличие тренда, понять его силу и определить подходит он к концу или только начался.

        Stochastic Cross Alert
        11.04.2022

        Stochastic Cross Alert отображает все сигналы для входа стрелками, с указанием направления сделки. 

         

        MACD
        09.02.2023

        Из всех сигналов сигнал дивергенции является наиболее подходящим для торговли бинарными опционами, так как он предсказывает разворот цены в будущем. 

        Stochastic RSI
        11.04.2022

        Stochastic RSI это модификация двух индикаторов, в результате чего получилась более ломаная линия, и соответственно более предсказуемая.

        Stochastic Oscillator
        30.03.2023

        Stochastic Oscillator показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за заданный период времени в прошлом.

        Relative Strength Index (RSI)
        09.02.2023

        RSI является осциллятором и показывает скорость и изменение ценовых колебаний.

        CCI
        10.06.2023

        CCI является очень популярным в техническом анализе и основан на принципе, согласно которому...

        Ozymandias
        11.04.2022

        Ozymandias помогает определить направление тренда и войти в сделку в самом начале движения.

        Программа для бинарных опционов MetaTrader 4
        27.08.2024

        MetaTrader 4 является самым популярным терминалом для торговли на рынке Форекс и бинарными опционами. Почему именно этот терминал выбирают тысячи трейдеров по всему миру?

        Лучшие индикаторы для бинарных опционов 2026 – где скачать ТОП бесплатно?

        Индикаторы бинарных опционов – это эффективный и удобный инструмент, который помогает трейдеру найти оптимальный момент для выхода на рынок и совершения прибыльной сделки. Подобные программы подбираются и скачиваются с учетом конкретного подхода к трейдингу. То есть каждой стратегии бинарных опционов должен соответствовать один надежный индикатор (или несколько). На основании долгих наблюдений за графиком и результатами сигналов индикаторов, составляется ТОП лучших индикаторов для бинарных опционов 2026 года, большую часть которых можно бесплатно скачать на нашем сайте. Мы стараемся регулярно добавлять новые индикаторы, часть из которых может быть платными, но уже более прибыльными.

        В частности, при торговле по развороту используются инструменты, которые сигнализируют о моменте, когда тренд начинает движение в обратную сторону. Такие индикаторы называют разворотными. А если сигнал выдается на несколько свечей вперед, то такие индикаторы принято называть предсказывающими, обычно они основываются на закономерностях цены в прошлом. Наиболее востребованными для скачивания принято считать те, которые не перерисовывают свои сигналы и дают наиболее точные прогнозы. Это так называемые индикаторы без перерисовки.

        Используя подобные возможности, трейдеру проще анализировать рынок и легче зарабатывать на цифровых контрактах. Все точные индикаторы построены на базе специальных математических формул, которые учитывают развитие определенных ситуаций. Именно поэтому нельзя использовать постоянно одинаковые инструменты технического анализа для разных рыночных ситуаций. Однако такая «специализация» помогает адаптировать стратегии практически под любые условия, в том числе и под сильно волатильные активы, курс которых меняется стремительно.

        Все стратегии и индикаторы на сайте, несут исключительно ознакомительный характер и не являются призывом к действию. Все решения вы должны принимать самостоятельно и учитывать все возможные риски.

         

        Как применять индикаторы

        Даже если взять 10 лучших индикаторов бинарных опционов, то в определенной ситуации эти инструменты могут приносить убыток. Причина заключается в изменчивости рынка. В ситуациях, когда выходят сильные новости, возникает высокая волатильность. Вследствие этого большинство сигналов будут ложными. Но в основном трейдеры рекомендуют скачать 5-6 точных индикаторов, которые подходят для работы с бинарными опционами. В моменты высокой волатильности важно правильно определить тренд, для этого используют трендовые индикаторы.

        Спекулянты используют эти инструменты для определения момента, когда нужно открывать сделку. Появившийся сигнал указывает на то, в каком направлении будет двигаться цена. На основе этого определяется тип контракта для покупки: на повышение (CALL) или понижение (PUT). Однако можно торговать бинарными опционами без индикаторов. Это, в частности, возможно в рамках стратегии трейдинга по новостям. При таком подходе пользователь работает не по сигналам, а по событиям, определяя силу и характер влияния последних на конкретный актив.

        Вне зависимости от выбранной тактики трейдер самостоятельно определяет, открывать сделку или нет. Даже скачав лучший индикатор, он может дать ложный сигнал, из-за чего покупка контракта принесет убытки. Поэтому, прежде чем начинать работать с любой программой, рекомендуется изучить технические характеристики, описание и советы по настройкам. Это позволит понять, подходит ли выбранный индикатор под конкретную стратегию.

        Несмотря на то, что разработчики создали большое количество подобных программ, выбор последних упрощается благодаря тому, что каждый технический инструмент относится к одной из следующих групп:

        1. Трендовые. Это сравнительно точные индикаторы, которые показывают текущее направление движения курса.
        2. Объемные. Применяются для анализа количества денег, вложенных инвесторов в отдельный актив. Благодаря этому удается оценить активность спекулянтов и, как следствие, понять, насколько высокую поддержку имеет ценная бумага (валюта и так далее).
        3. Пользовательские. Это в основном бесплатные индикаторы, которые периодически появляются в Сети.

        Во избежание убытков рекомендуется не покупать активно рекламируемые программы, которые продвигаются путем навязывания. Это особенно актуально для новичков. Заработать можно и на бесплатных индикаторах, созданных несколько десятилетий назад (скользящие средние, MACD и другие).

        Лучшие индикаторы для бинарных опционов 2025-2026

        Лучшие помощники трейдера

        Выбирая ТОП-10 лучших индикаторов для торговли бинарными опционами, необходимо понять для себя: эти разработки используются как средство, помогающее трейдеру. Постоянно полагаться на сигналы нельзя.

        Несмотря на широкое разнообразие таких помощников, опытные спекулянты заявляют, что есть отдельные и точные индикаторы для бинарных опционов. Большая часть подобных разработок по умолчанию встроена в терминал MetaTrader 4. Поэтому не нужно тратить время, чтобы скачать индикаторы.

        Для торговли на развороте подходит Stochastic. Эффективность Стохастика в подобных условиях обусловлена несколькими причинами:

        • определяет зоны перекупленности или перепроданности (то есть указывает на то, что цена актива слишком высокая или низкая, поэтому стоит ожидать разворота курса);
        • сигнализирует о развороте тренда (эта ситуация считается удачной для высокого заработка);
        • выявляет дивергенции, подтверждающие первоначальный сигнал.

        Stochastic рекомендуется использовать в сочетании с двиргенциями. Если оба дают одинаковые показания, то такой сигнал считается очень сильным. Торгуя в указанном направлении, трейдер с высокой вероятностью получит прибыль.

        CCI (Индекс товарного канала) – это еще один индикатор без перерисовки, который эффективен в трейдинге цифровыми контрактами. Математическая формула, лежащая в его основе, базируется на принципе цикличности. То есть в алгоритм встроено убеждение о том, что высокие цены сменяются низкими, и наоборот. CCI отображает на графике зоны перекупленности и перепроданности. Когда линия переходит через указанные уровни, это сигнализирует о скором развороте тренда.

        Для удобства использования CCI поддерживает 2 типа отображения:

        1. в виде линейного графика;
        2. в виде гистограммы.

        Лучшим индикатором также считается инструмент, определяющий зоны поддержки и сопротивления. По достижении любой из указанных зон движение курса может остановиться, так как трейдеры в этот момент начинают либо активно покупать, либо продавать актив. Часто курс, достигая указанных линий, отскакивает в обратном направлении. Пробитие зоны поддержки или сопротивления может указывать на формирование нового тренда.

        Прибыльным считаются стратегии, основанные на авто-уровнях Фибоначчи. Они автоматически чертят на графике уровни коррекции, изменяя их с учетом обновленных минимумов и максимумов, выбранного таймфрейма и других параметров. Но уровни Фибоначчи нельзя использовать отдельно. Данная методика призвана помочь трейдеру, но сигналы от этого способа рекомендуется проверять с помощью дополнительных инструментов.

        Многие спекулянты используют одновременно несколько подобных разработок. В частности, хорошие результаты дает стратегия, основанная на индикаторе трендовых линий, CCI, Stochastic и Crossline. Первый показывает вероятный отскок цены, а последние подтверждают или опровергают этот сигнал.

        70-процентную точность демонстрирует сочетание MACD и Divergence. Оба сигнализируют о начале разворота тенденции, что открывает много возможностей для извлечения прибыли. Наибольшую эффективность это сочетание демонстрирует при таймфрейме M15-H1.

        Стратегию торговли от уровней обычно основывают на Crossline, который рекомендуется использовать одновременно на нескольких графиках (на разных временных интервалах). Данный бесплатный индикатор отличается высокой эффективностью именно при торговле бинарными опционами. Эта разработка отображается в терминале в виде горизонтальной и трендовой линий и панели, в которой приведены все торгуемые в настоящий момент валютные пары. Crossline способен одновременно отслеживать до 200 уровней, начерченных пользователем.

        Ozymandias применяется для определения направления трендов. Инструмент отображается в виде трех линий, которые в зависимости от цвета показывают на тип тенденции («бычья» синяя и «медвежья» красная). Ozymandias учитывает результаты, рассчитанные по максимумам и минимумам предыдущих свечей, скользящей средней, зонам перекупленности и перепроданности. То есть сигналы от этого индикатора отличаются большой силой.

        RSI считается эффективным инструментом для начинающих трейдеров. Данный инструмент отличается простым и понятным функционалом. RSI, который также отображается в виде линии или гистограммы, рисует на графике определенные фигуры, пробой которых сигнализирует об изменении тенденции.

        Если нужна программа, которая минимизирует участие трейдера в работе с бинарными опционами, то рекомендуется бесплатно скачать индикатор Fourier Extrapolator. Он основан на преобразованиях Фурье. Fourier Extrapolator прогнозирует движение курса на основании прошлых котировок. В данном случае также используется принцип цикличности. Удобство Fourier Extrapolator заключается в том, что таймфрейм можно устанавливать любой.

        Важно учесть, что приведенные выше разработки – это не универсальный помощник, способный предсказывать поведение рынка в большинстве случаев. Важно также фильтровать полученные сигналы, используя дополнительные инструменты и проводить собственный анализ рынка.

