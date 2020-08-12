Индикатор для бинарных опционов Gold 2.0 является индикатором, который строит возможное будущее ценовое движение в свечах, чем очень привлекает не только новичков, а и профессионалов, так как каждый трейдер хотел бы найти «Грааль» для бинарных опционов. Но у данного индикатора есть и существенные минусы, которые рассмотрим далее.

Также стоит отметить, что данный индикатор ранее продавался на различных сайтах и форумах, но у нас его можно скачать бесплатно.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Gold 2.0

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-D1.

Экспирация: отсутствует.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Gold 2.0.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора для бинарных опционов Gold 2.0 в MT4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Индикатор Gold 2.0 имеет только цветовые настройки:

Поэтому использовать его можно как из шаблона, который можно будет скачать в конце статьи, так и добавив его на график вручную.

Правила торговли и описание индикатора для бинарных опционов Gold 2.0

Каждый трейдер, как уже говорилось ранее, хочет найти такой индикатор или стратегию для бинарных опционов, которые бы приносили прибыль в 99% случаев и при этом не было бы необходимости тратить время на изучение принципов их работы. Но, к сожалению, не существует такой системы, которая являлась бы максимально прибыльной и при этом абсолютно безрисковой, и индикатор для бинарных опционов Gold 2.0 не исключение.

И первое, что хочется сразу отметить, это то, что хоть данный индикатор и продается в сети, на самом деле он является абсолютно бесплатным и входит в состав старой стратегии GOLDVEIN999 V2.0. Самое интересное то, что продавцы данного индикатора даже не переименовали его и оставили со старым названием. Будет совсем не удивительно, если позже в продаже появятся и другие индикаторы из этой стратегии.

Сам индикатор представляет собой проекцию в будущее, состоящую из свечей, и может использоваться на любом рынке или тайм фрейме:

После «прогона» индикатора Gold 2.0 в тестере сразу же стало понятно, что он просто идет за рынком, и если на данный момент несколько последних свечей были флэтовыми, то и индикатор спроецирует это в своих значениях, а когда на рынке начнется движение вверх или вниз, индикатор также начнет генерировать соответствующие свечи, и так на каждой новой свече. Но как показала история, чаще всего цена не следует за индикатором Gold 2.0.

Как можно видеть на изображениях из тестера ниже, изначально индикатор показывал просто флэт, но цена начала резко расти и индикатор начал показывать уже растущие свечи, после чего цена сразу же начала падать и индикатор, следуя за ценой, начал показывать уже падающие свечи:

Из этого можно сделать вывод, что индикатор не совсем подходит для успешной торговли бинарными опционами, так как просто следует за ценой. Конечно же иногда направление свечей будет совпадать с прогнозом индикатора, но как показыавет практика, чаще всего такие индикаторы приносят только убыток.

Как можно улучшить результаты торговли по индикатору для бинарных опционов Gold 2.0?

Понимание того, что такое тренд и как его определять, а также того, что такое бычий и медвежий тренд не поможет в торговле именно по индикатору Gold 2.0, но если протестировать индикатор на разных валютных парах и тайм фреймах, возможно получится определить закономерность и найти наиболее подходящий инструмент для торговли, но в таком случае использовать стоит только первую свечу, которую генерирует индикатор, так как предсказать движение цены на 5 свечей вперед очень сложно.

Заключение

Как можно видеть, индикатор для бинарных опционов Gold 2.0 не сильно пригоден для прибыльной и стабильной торговли, и скорее всего показатель прибыльности будет колебаться в районе 50%, что по итогу скорее всего принесет больше убытков. Но если все равно возникнет необходимость проверить его в торговле на демо-счету или на реальном счету, то использовать лучше всего проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

