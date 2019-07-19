Динамика изменения цены криптовалют

Динамика криптовалют

Активным трейдерам и инвесторам необходима актуальная информация о динамике криптовалют. Эти данные позволяют оценить эффективность инвестиций с точки зрения доходности и проводить анализ рынка для поиска перспективных активов.

Грамотный анализ рыночной ситуации позволяет определить оптимальные точки входа и выхода из рынка. При таком подходе трейдер может выбрать подходящий момент для фиксации прибыли.

Долгосрочный инвестор может приобретать криптовалюту даже на высоких ценовых уровнях, ориентируясь на перспективу значительного роста. Однако для активного трейдера такая стратегия нецелесообразна. Более рациональным подходом является покупка после коррекции, когда, благодаря сниженной стоимости актива, появляется потенциал для извлечения прибыли.

Анализ динамики криптовалют основан на двух ключевых параметрах: уровне капитализации и движении цены. Эти показатели важны не только для биткоина, но и для всех остальных цифровых активов. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Капитализация

Капитализация криптовалюты – это показатель, отражающий совокупную стоимость всех монет определенного цифрового актива в обращении. Иными словами, это рыночная значимость конкретной криптовалюты. Расчёт производится путем умножения текущей цены одной монеты на их общее количество в обороте.

Если вам необходимо оценить масштаб какого-то криптовалютного проекта, рекомендуем посмотреть его капитализацию, и сравнить с альтернативными монетами. Как правило, цифровые активы с большой капитализацией более стабильны, но и потенциал роста их курсовой стоимости может быть ниже. У этого правила есть исключение – это биткоин. Однако в целом такая закономерность действительно прослеживается. Монеты с большой капитализацией не так быстро растут в цене, как их более «легкие» конкуренты.

Анализируя изменение капитализации ведущих криптопроектов во времени, вы научитесь понимать тенденции криптовалютного рынка. Главное помнить – высокое значение этого показателя не гарантирует роста цены актива. Тем не менее, следить за ним нужно, так как это один из главных аргументов при принятии решения о необходимости инвестировать средства в те или иные проекты.

Общая капитализация

Общая капитализация криптовалютного рынка на январь 2018 года составляла 762,5 млрд. долларов США, из которых 259 млрд. приходилось на биткоин. Однако эти показатели отличаются высокой волатильностью. Известны случаи, когда капитализация криптовалют снижалась на 3 млрд. долларов всего за одну минуту. Такие резкие колебания происходят при массовой распродаже активов трейдерами на фоне нереализованных рыночных ожиданий.

Столь резкое снижение цены обычно достигает сильного уровня поддержки, от которого котировки частично восстанавливаются. Ситуацию стабилизируют профессиональные инвесторы, активно скупая недооцененные монеты.

Давайте рассмотрим условную ситуацию:

Цена монеты снижается со $100 до $90. Трейдер избавляется от нее. Цена продолжает падать. Опытный инвестор понимает, что снижение необоснованно, и начинает скупать актив по выгодной цене.

Описанная выше тактика, при которой инвесторы покупают недооцененные активы, известна как стратегия работы на медвежьем рынке.

К концу 2017 года второе место по капитализации занял Ripple, обойдя Ethereum и приблизившись к Bitcoin. Однако уже в следующем году ситуация изменилась: Ethereum продемонстрировал рост, достигнув цены в 1100 долларов, что позволило ему вернуть прежний уровень капитализации.

Рыночная стоимость

В 2017 году максимальный рост продемонстрировали криптовалюты NEM и Ripple. Стоимость первой выросла на 28 000 %, а вторая – на более чем 33 000 %. Рост показала и первая криптовалюта. На пороге 2018 года стоимость BTC достигла 15 000 долларов, прибавив за 2017 год более 1300 %.

В перспективе ожидается дальнейшее подорожание монет с ограниченной эмиссией. Однако существует еще один момент, на который стоит обратить внимание, – внутренняя ценность криптовалют. Она нередко недооценена трейдерами, хотя инвестиции в стоимость уже доказали свою эффективность на длительной дистанции на фондовом рынке.

Внутренняя ценность

С течением времени торги насыщаются спекулятивными криптовалютами – это тренд. На рынке появляются цифровые монеты, выпускаемые биржами с целью увеличения своего капитала. На этом можно быстро заработать, но делать долгосрочные вложения в такие монеты не стоит. Это спекулятивный инструмент и не более.

Цифровые деньги должны обладать внутренней ценностью. Если биткоин стал своеобразным символом новой индустрии, что обеспечило его ценность, то с другими монетами ситуация выглядит сложнее. Успех долгосрочных инвестиций не может быть обеспечен исключительно за счет маркетинга. Требуется что-то большее – технологии и идеи, в реализации которых способна помочь та или иная криптовалюта.

Оценка монет, отличных от биткоина, показывает, что, к примеру, эфириум — это умные контракты, а рипл – транзакции между банками. Из этого можно сделать вывод, что долгосрочные перспективы способны обеспечить только те альткоины, которые предлагают нечто большее, чем капитал и эмиссия.