Индикатор для бинарных опционов Dashboard Direction Trend представляет собой мощную информационную панель, благодаря которой можно не только следить за рынком и получать сигналы, а и совершать сделки, если речь идет о рынке Форекс.

Также стоит отметить, что несмотря на то, что индикатор Dashboard Direction Trend продается в сети за $100, он является абсолютно бесплатным и с нашего сайта его можно будет скачать в конце статьи.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Dashboard Direction Trend

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: M1-H4.

Экспирация: 5 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Dashboard Direction Trend.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора для бинарных опционов Dashboard Direction Trend в MT4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Индикатор для бинарных опционов Dashboard Direction Trend имеет различные настройки, но единственная опция, которую возможно будет необходимость поменять, это «Calculate strength over period…»:

Отвечает данная опция за показатели силы или слабости валютных пар и стоит отметить, что параметр «Daily» дает более точные данные, если речь идет о торговле внутри дня.

Правила торговли и описание индикатора для бинарных опционов Dashboard Direction Trend

Индикатор Dashboard Direction Trend имеет множество различных показателей, глядя на которые не сразу становится понятно, за что они отвечают. Поэтому разберем по порядку каждую панель:

Примечание: большая часть кнопок на панели кликабельна.

Как можно видеть из изображения выше, на панели индикатора для бинарных опционов Dashboard Direction Trend присутствуют:

Названия всех валютных пар, которые есть у брокера. Спред. Количество пройденных пунктов от открытия дня. Среднее движение в пунктах за день (диапазон, за который идет расчет, к сожалению, не известен). Направление каждой валютной пары на данный момент. Торговые сигналы, которые можно использовать для покупки опционов. Кнопки для совершения сделок (Форекс). Панель силы и слабости валютных пар (расчет идет за текущий день). Информация по открытым сделкам (Форекс).

Большинство данных можно использовать в торговли бинарными опционами, но особое внимание конечно же стоит обратить на индикатор тренда (5 пункт), сигналы (6 пункт) и силу и слабость валютных пар (8 пункт).

Говоря о панели направления рынка, сразу хочется отметить, что такой подход очень похож на стратегию «Три экрана Элдера», а также на индикатор PPA, который также подразумевает торговлю при совпадении движения цены на различных тайм фреймах. Поэтому принцип использования сигналов от индикатора Dashboard Direction Trend довольно прост и для покупки опционов Call необходимо, чтобы:

Минимум 6 квадратиков были зелеными и значение силы валютной пары было выше 50%.

А для покупки опционов Put необходимо, чтобы:

Минимум 6 квадратиков были красными и значение силы валютной пары было выше 50%.

Благодаря визуальной части очень удобно отслеживать особенно сильные сигналы. Такие сигналы выделяют не только название валютной пары, а и сами сигналы в виде стрелочек и показателя силы:

Обратите внимание, что значения как для сигналов «вверх», так и для сигналов «вниз» требуют повышенного значения силы валютных пар.

Конечно же рассматривать можно и более слабые сигналы, так как 7 или 8 квадратиков тоже говорят о хорошем потенциале движения.

Удобен индикатор Dashboard Direction Trend и тем, что его показания движения рассчитываются из текущего тренда, а значит не нужно самостоятельно определять тренд или использовать дополнительные индикаторы тренда.

Примеры сделок по индикатору для бинарных опционов Dashboard Direction Trend

Как уже стало понятно, совершать сделки благодаря сигналам индикатора Dashboard Direction Trend не сложно и с этим справится даже новичок, но для примера рассмотрим один из вариантов использования сигналов на покупку опциона Put.

На панели появляется сильный сигнал на разных валютных парах:

Выбираем любую из пар, кликая на нее, после чего будет открыт график этой пары (в данном случае была выбрана пара GBP/AUD), где можно видеть, что сигнал соответствует направлению, так как имеется хорошеее нисходящее движение и можно покупать опцион Put с экспирацией в 5 свечей:

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Dashboard Direction Trend является довольно удобной панелью, в которой есть не только теоретическая информация, а и практическая. И если соблюдать все правила и совершать сделки только по тренду, то даже у новичка получится торговать бинарными опционами с прибылью.

Но не стоит забывать, что при любой торговле стоит придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как они являются очень важными и помогают «оставаться на плаву» долгое время.

Скачать шаблон и индикатор Dashboard Direction Trend

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

