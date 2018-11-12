Индикатор 60 seconds profits используется в рамках торговли турбо-опционами, на коротком временном интервале, составляющем 60 секунд. Архив в конце статьи содержит сам индикатор 60 seconds profits и готовый шаблон, представляющий из себя уже готовую торговую стратегию для бинарных опционов.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Шаблон можно установить на любой график вне зависимости от типа выбранной валютной пары. После добавления шаблона с индикатором на график, можно увидеть следующую картинку:

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов 60 seconds profits

Розовые стрелки, приведенные на графике, указывают на наличие выгодной позиции для входа на рынок. Делать прогноз на повышение (опцион Call) рекомендуется при достижении следующих условий:

Следующая за свечей, на которой появилась стрелка вверх, должна начать так же идти вверх. В окне индикатора 60 seconds profits (находится за графиком движения цен) голубая сигнальная линия начала движение вверх и пересекла находящуюся выше красную, снизу вверх. После чего продолжает двигаться вверх. Сигнальный бар, расположенный на графике с индикатором RSX был красным, а следующий стал зеленым. Красная и голубая линия на втором графике при этом продолжают двигаться вверх.

Последнее условие должно соблюдаться в обязательном порядке. Если на графиках произошли все указанные изменения, необходимо перейти на платформу вашего брокера бинарных опционов и сделать прогноз на повышение, открыв опцион на покупку (CALL).

Заключать сделку на понижение (опцион Put) можно при достижении следующих условий:

После появления на графике стрелки вниз, свеча начала движение вниз. В окне индикатора 60 seconds profits, голубая линия начала опускаться и пересекла расположенную ниже красную, и они продолжили движение в том же направлении. Сигнальный бар в окне индикатора RSX сменил цвет с зеленого, на красный.

Если все указанные условия соблюдаются одновременно, то можно делать прогноз на понижение и заключать сделку на покупку опциона Put.

