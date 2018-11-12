        60 seconds profits

        Индикатор 60 seconds profits

        Индикатор 60 seconds profits используется в рамках торговли турбо-опционами, на коротком временном интервале, составляющем 60 секунд. Архив в конце статьи содержит сам индикатор 60 seconds profits и готовый шаблон, представляющий из себя уже готовую торговую стратегию для бинарных опционов

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Шаблон можно установить на любой график вне зависимости от типа выбранной валютной пары. После добавления шаблона с индикатором на график, можно увидеть следующую картинку:

        Пример картинки после инсталляции инструмента

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов 60 seconds profits

        Розовые стрелки, приведенные на графике, указывают на наличие выгодной позиции для входа на рынок. Делать прогноз на повышение (опцион Call) рекомендуется при достижении следующих условий:

        1. Следующая за свечей, на которой появилась стрелка вверх, должна начать так же идти вверх.
        2. В окне индикатора 60 seconds profits (находится за графиком движения цен) голубая сигнальная линия начала движение вверх и пересекла находящуюся выше красную, снизу вверх. После чего продолжает двигаться вверх.
        3. Сигнальный бар, расположенный на графике с индикатором RSX был красным, а следующий стал зеленым. Красная и голубая линия на втором графике при этом продолжают двигаться вверх.

        Последнее условие должно соблюдаться в обязательном порядке. Если на графиках произошли все указанные изменения, необходимо перейти на платформу вашего брокера бинарных опционов и сделать прогноз на повышение, открыв опцион на покупку (CALL).

        условие выставления ордера на покупку

        Заключать сделку на понижение (опцион Put) можно при достижении следующих условий:

        1. После появления на графике стрелки вниз, свеча начала движение вниз.
        2. В окне индикатора 60 seconds profits, голубая линия начала опускаться и пересекла расположенную ниже красную, и они продолжили движение в том же направлении.
        3. Сигнальный бар в окне индикатора RSX сменил цвет с зеленого, на красный.

        Если все указанные условия соблюдаются одновременно, то можно делать прогноз на понижение и заключать сделку на покупку опциона Put.

        условия покупки опциона Put

        Скачать индикатор 60 seconds profits

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Ракета
        обычный индюк. ничего сверхестественного
        28 апреля 2020
        Dikiy
        если с мартином, то осторожно надо. новичкам не стоит вообще пробовать
        16 февраля 2020
        Sam1622
        Сложно сказать об эффективности этого индикатора. Надо брать и ставить. Но вот о результативности можно сказать лишь через полгода торгов, если не сольешься раньше. Новичкам лучше его не использовать, а вот профи он и вовсе не нужен. Ну это лично мое мнение.
        12 ноября 2018
        Игорь
        Если верить описанию, то индикатор работает по Мартингейлу, а если его использовать с аналогичной тактикой торговли – то это заявка на успех. Однако тут есть очень большой подводный камень. Мартингейл очень быстро сливает депозит, если за ним не следить, а с двойным Мартингейлом это будет вдвойне тяжко. На мой взгляд, попробовать можно, но на небольшом депозите.
        11 ноября 2018
