Индикатор Forex Indicator Pro для бинарных опционов и Forex

Множество точных индикаторов для MT4, предназначенных для торговли на форексе, часто полезны и для торговли бинарными опционами. Одним из таких индикаторов является Forex Indicator Pro, который изначально был предназначен для скальпирования внутри дня на низких таймфреймах (M5 и M15) и для торговли на D1. Но помимо хороших результатов на рынке форекс, он хорош в торговле бинарными опционами.
Характеристики индикатора Forex Pro
Платформа: Метатрейдер4.
Актив: Основная валютная пара.
Время торгов: европейская и американская сессии.
Таймфрейм: М5, М15.
Экспирация: 3 свечи (15 минут для M5, 45 минут для M15).
екомендуемый брокер: Альпари, Quotex, PocketOption, Binarium, Grand Capital.
Правила торговли с индикатором Forex Indicator Pro
Торговые правила очень просты, так как индикатор является стрелочным.
CALL – когда появилась зеленая стрелка вверх. Срок экспирации - 3 свечи того же таймфрейма:
PUT – когда появилась красная стрелка вниз. Срок экспирации - 3 свечи:
Тем не менее, при всей своей точности и простоте Forex Indicator Pro допускает ошибки - ложные сигналы также присутствуют. Вам необходимо применить дополнительные фильтры в виде дополнительных индикаторов, чтобы уменьшить количество ложных сигналов.
