        Индикатор Forex Indicator Pro для бинарных опционов и Forex

        Множество точных индикаторов для MT4, предназначенных для торговли на форексе, часто полезны и для торговли бинарными опционами. Одним из таких индикаторов является Forex Indicator Pro, который изначально был предназначен для скальпирования внутри дня на низких таймфреймах (M5 и M15) и для торговли на D1. Но помимо хороших результатов на рынке форекс, он хорош в торговле бинарными опционами.

        Пример графика Forex Indicator Pro

        Характеристики индикатора Forex Pro

        Платформа: Метатрейдер4.

        Актив: Основная валютная пара.

        Время торгов: европейская и американская сессии.

        Таймфрейм: М5, М15.

        Экспирация: 3 свечи (15 минут для M5, 45 минут для M15).

        екомендуемый брокер: Альпари, QuotexPocketOption, BinariumGrand Capital.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с индикатором Forex Indicator Pro

        Торговые правила очень просты, так как индикатор является стрелочным.

        CALL – когда появилась зеленая стрелка вверх. Срок экспирации - 3 свечи того же таймфрейма:

        CALL сигнал на графике Forex Indicator Pro

        Пример CALL сигнала Forex Indicator Pro

        PUT – когда появилась красная стрелка вниз. Срок экспирации - 3 свечи:

        PUT сигнал на графике Forex Indicator Pro

        Пример PUT сигнала Forex Indicator Pro

        Тем не менее, при всей своей точности и простоте Forex Indicator Pro допускает ошибки - ложные сигналы также присутствуют. Вам необходимо применить дополнительные фильтры в виде дополнительных индикаторов, чтобы уменьшить количество ложных сигналов.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

        Комментарии

        tirant
        Старая школа, но фильтров ложных сигналов нет.
        18 августа 2023
        Алина Малина
        уровни и стох, и уже более менее получается стратегия))
        22 марта 2020
        Maxtrade
        есть ложняки, надо чем-то отсеивать
        02 февраля 2020
        titov_25
        Индикатор неплохо себя показал, подходит для бинарных опционов с учётом небольшого таймфрейма. И прибыль больше будет и со стоплоссом не надо замарачиваться.
        15 февраля 2019
        Всеволод
        Пробовал этот индикатор на разных таймфреймах и с разными допфильтрами. У меня выходит успешных сделок не менее 70%.
        30 января 2019
        Viktor777
        Очень хороший индикатор, который не перерисовывается и дает очень хорошие сигналы на таймфреймах 1H-4H и D1.
        20 января 2019
        Руслан
        Этот индикатор выглядит многообещающе, если смотреть на него, но так и не понял, какой фильтр рекомендуется использовать с ним. Пока пробую торговать только с ним.
        09 января 2019
