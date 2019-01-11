Индикатор Forex Indicator Pro для бинарных опционов и Forex

Множество точных индикаторов для MT4, предназначенных для торговли на форексе, часто полезны и для торговли бинарными опционами. Одним из таких индикаторов является Forex Indicator Pro, который изначально был предназначен для скальпирования внутри дня на низких таймфреймах (M5 и M15) и для торговли на D1. Но помимо хороших результатов на рынке форекс, он хорош в торговле бинарными опционами.

Характеристики индикатора Forex Pro

Платформа: Метатрейдер4.

Актив: Основная валютная пара.

Время торгов: европейская и американская сессии.

Таймфрейм: М5, М15.

Экспирация: 3 свечи (15 минут для M5, 45 минут для M15).

екомендуемый брокер: Альпари, Quotex, PocketOption, Binarium, Grand Capital.

Правила торговли с индикатором Forex Indicator Pro

Торговые правила очень просты, так как индикатор является стрелочным.

CALL – когда появилась зеленая стрелка вверх. Срок экспирации - 3 свечи того же таймфрейма:

PUT – когда появилась красная стрелка вниз. Срок экспирации - 3 свечи:

Тем не менее, при всей своей точности и простоте Forex Indicator Pro допускает ошибки - ложные сигналы также присутствуют. Вам необходимо применить дополнительные фильтры в виде дополнительных индикаторов, чтобы уменьшить количество ложных сигналов.

Скачать индикатор Forex Indicator Pro

Смотрите так же:

Бесплатные онлайн сигналы для бинарных опционов

Рейтинг брокеров бинарных опционов

Живой график для бинарных опционов

Книги по трейдингу