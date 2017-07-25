Паттерн 123 - индикатор паттернов разворота

В какую сторону повернется тренд - установить можно благодаря разворотному графическому паттерну 123. Паттерн 123 – это графическая модель, верно определив которую, можно наверняка предугадать изменение направления движения цены торгового инструмента с восходящего на нисходящий тренд и наоборот. Благодаря паттерну 123 можно ответить на вопрос, которым задаются трейдеры: это и есть разворот или просто кратковременная перемена? В данном обзоре будет происходить знакомство с характеристиками паттерна 123, нюансами, индикаторами и средствами определения его на графике.

Графическое определение паттерна

Каждый актив и таймфрейм содержит в себе паттерн 123 и найти его на графике может помочь особый индикатор паттерн 123 (ссылку на скачивание можно найти после статьи).

Паттерн 123 можно определить по трем разворотам. Развороты идут один за другим. Образуются они в точке завершения восходящего или нисходящего тренда.

Тренд – это вектор, который указывает направленность динамики рынка. Существует три вида тренда: восходящий, нисходящий и горизонтальный.

Характеристики (восходящий тренд):

Направленное движение в сторону последовательного повышения характеризует восходящий тренд. Новый максимум в данном тренде всегда будет выше каждого нового минимума.

на вершине восходящего тренда можно встретить первый разворот, далее идет непродолжительное перемещение графика вниз;

второй разворот формирует новый минимум. Далее идет ценовой рост;

обнаружить третий разворот можно там, где график перемещается вниз ниже минимума (появление минимума обеспечено разворотом номер два).

Характеристики (нисходящий тренд):

Кривая, которая движется в сторону последовательного понижения, характеризует нисходящий тренд.

разворот, который происходит на нижней вершине нисходящего тренда и представляет собой начало кратковременного передвижения вверх, носит название первого разворота;

образование максимума и последующее снижение стоимости – место разворота номер два;

перемещение графика за линию второго разворота вверх до линии максимума и дальше (третий разворот).

Особенности на рынке

Только если по завершении поворота номер три цена пробьет уровень второго разворота, Паттерн 123 будет реализован. Но если на графике такой ситуации не наблюдается, можно сделать вывод, что не пришло то время, когда на рынке будет достаточно силы, чтобы сломать прошлый тренд.

Протяженность Паттерна 123 не обязательно именно такая, как на картинках, приведенных ранее. Длина может быть около нескольких десятков свечей.

Необходимо соблюдать следующее требование: разворот номер три всегда располагается ниже уровня первого разворота на восходящем тренде, а на нисходящем – выше.

Хорошее место образования паттерна 123 – обстоятельство, при котором разворот номер один произведен от свечи с длинной тенью, предпочтительнее если свеча будет Пин Баром. Считается, что чем из большего количества свечей состоит Паттерн, тем сильнее будет грядущее движение.

Необходимо также помнить про опережающие индикаторы – осцилляторы (Stochastick, RSI, CCI), которые помогут получить дополнительный сигнал на вход.

Индикатор

Индикатор Pattern 123 нужен для того, чтобы самому, быстро установить вероятные варианты модели на графике.

Понадобятся точки, которые будут обозначать начало отсчета разворотов. Но полностью полагаться на индикатор не стоит, потому что он не всегда является достоверным, как и другие подобные модели.

Скорей всего, хорошие сигналы для покупки бинарных опционов придётся проверять самому, по условиям описанным выше. Индикатор может помочь наглядно отобразить модель паттерна на графике, а также подсказать скрытые графические модели паттерна 123.

