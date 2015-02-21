        CCI

        Индикатор CCI для бинарных опционов

        CCI используется в течение нескольких лет для прогнозирования движения цен на финансовых рынках. С недавнего времени этот осциллятор начали применять в торговле бинарными опционами. CCI отображает индекс товарного канала. То есть этот индикатор для бинарных опционов, помогает определить точки, в которых происходит разворот цены в противоположную сторону.

        Особенности работы CCI применительно к бинарным опционам

        Финансовый рынок характеризуется сменой направления движения цены: рост, падение и флэт (график движется в бок). Классический вариант торговли предполагает выставление ордеров в сторону, в какую направлена текущая тенденция (например, сделка на покупку открывается при движении тренда вверх). Чем раньше трейдер в подобных ситуациях выходит на рынок, тем большим будет размер потенциальной прибыли при условии своевременного закрытия позиции.

        Основная сложность торговли на финансовых рынках заключается в том, что практически невозможно предсказать моменты (точки) начала очередного тренда и его завершение. В этом отчасти помогают индикаторы, но технические инструменты не всегда дают точные прогнозы. Однако осцилляторы приносят определенную пользу. К числу инструментов, способных выявлять точки разворота тренда, относится CCI.

        Приведенная выше картинка показывает, что линия осциллятора движется между уровнями -100 и +100 (уровни перепроданности и перекупленности соответственно). В этом диапазоне она пребывает до 75% времени. Основным настраиваемом параметром у индикатора-осциллятора CCI является число расчетных периодов. Разработчик индикатора для бинарных опционов CCI, Д. Ламберт рекомендует определять это значение как 1/3 от рыночного цикла. То есть если трейдеру необходим анализ, проведенный за последний месяц, то данный параметр должен быть равен 10 дням.

        Разработчик также отметил, что в случае превышения допустимых значений (например, вместо 10 дней поставить 13), то осциллятор начнет давать меньше торговых сигналов. При условии снижения данного показателя возрастет количество неверных прогнозов. Это общие рекомендации, рассчитанных в основном на новичков в торговле бинарными опционами.

        В качестве примера работы индикатора будут рассмотрены сигналы, выдаваемые по валютной паре USD/CAD.

        На представленном графике видно, что после того, как линия осциллятора опустилась ниже значения -100, он быстро разворачивается и начинает подниматься вверх. Этот сигнал означает, что и цена вскоре также изменит направление движения. Поэтому при возникновении подобных ситуаций рекомендуется выставить ордер на покупку бинарного опциона по валютной паре USD/CAD с таймфреймом 15 минут (можно меньше).

        Рассматриваемый пример показывает, что в случае подъема цены даже на один пункт размер прибыли составит 74% от первоначальных вложений.

        Стратегии бинарных опционов с использованием осциллятора

        CCI можно использовать отдельно от других технических инструментов. Однако рекомендуется применять данный осциллятор совместно с иными индикаторами. Такая стратегия более эффективна, так как она сводит к минимуму вероятность возникновения ложных сигналов. В частности, CCI используют совместно с MACD, Stochastic или линиями Боллинджера.

        Принципы работы данного осциллятора реализованы в некоторых других инструментах технического анализа. Обусловлено это тем, что CCI способен давать опережающие сигналы, тем самым повышая шансы на извлечение прибыли из торговли бинарными опционами. Кроме того, индикатор можно задействовать в различных стратегиях.

        CCI дает два вида торговых сигналов. Первые возникают в период, когда цены проходят через уровни перекупленности и перепроданности. Второй тип сигналов связан с ситуацией, известной как дивергенция (расхождение между показателями индикатора и текущим движением цены).

        Если линия осциллятора проходит через отметку +100 (зона перекупленности), это свидетельствует о бычьем настроении рынка, когда большинство трейдеров выставляют ордера на покупку валютной пары. В случаях, когда линия CCI опускается ниже -100 (зона перепроданности), это указывает на нисходящий тренд.

        Пробитие указанных уровней происходит сравнительно редко. Линия осциллятора опускается ниже или поднимается выше зон перепроданности либо перекупленности соответственно на протяжении 25-30% торгового времени. Но именно этот период считается оптимальным для заключения сделок по бинарным опционам.

        Состояние дивергенции также открывает хорошие возможности для извлечения прибыли. Если, например, линия индикатора опускается, но ценовой график продолжает двигаться в предыдущем направлении, от это указывает на скорое изменение тренда на нисходящий.

        Возможна и другая ситуация, когда осциллятор показывает на начало роста, а стоимость актива продолжает падать. Дивергенция считается сильным сигналом, который не рекомендуется игнорировать.

        Ордер на покупку опциона рекомендуется выставлять в том случае, если линия индикатора начала двигаться вверх, когда как график цены продолжает падать. Подобные состояния указывают на то, что нисходящий тренд — это временное явление. Цена в таких случаях продолжает двигаться вниз по инерции, и вскоре следует ожидать разворота тенденции.

        Аналогичных рекомендаций следует придерживаться при восходящем тренде. Если линия осциллятора движется вниз, когда как цена актива продолжает расти, нужно выставлять ордер на продажу бинарных опционов.

        Одна из особенностей осциллятора CCI заключается в том, что его эффективность определяется цикличностью поведения выбранного актива. В связи с этим специалисты рекомендуют новичкам использовать индикатор в торговле акциями или биржевыми активами. Применительно к бинарным опционам эффективность CCI снижается. Чтобы повысить точность сигналов на рынке Forex, потребуется тонкая настройка индикатора, осуществить которую способны только опытные трейдеры.

        CCI рекомендуют использовать совместно с другими инструментами технического анализа. Особенно это касается случаев, когда ведется торговля бинарными опционами.

        В архиве вы сможете скачать доработанный индикатор CCI, показывающий более наглядно зоны перекупленности и перепроданности актива.

        Скачать индикатор CCI

        Скачать

        С этим индикатором смотрят: Индикатор RSI, Индикатор Stochastic.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        binarium

         

        Комментарии

        Богдан
        2015-й, как давно это было. Передаю привет из грёбанного 23-го
        tirant, у меня с языка сняли эту фразу.))))
        07 сентября 2023
        tirant
        2015-й, как давно это было. Передаю привет из грёбанного 23-го
        07 сентября 2023
        Трейдер БО
        Всё когда-то начиналось с 2015 года и индикаторной классики.
        15 июня 2023
        Option Bull
        Я так понимаю этот индикатор показывает направление тренда а не перекупленность и перепроданность?
        Виктория, в отличие от RSI, который оценивает скорость и изменение цен, CCI больше сосредоточен на изменении цен относительно их среднего значения. Причем, отклонение от среднего значения может дать сигналы о перекупленности или перепроданности.
        11 июня 2023
        Руслан
        Я так понимаю этот индикатор показывает направление тренда а не перекупленность и перепроданность?
        Виктория, да, вы правы, индикатор CCI больше сфокусирован на показании направления тренда, чем на зонах перекупленности и перепроданности.
        11 июня 2023
        Руслан
        Как по мне по RSI лучше показывает зоны перепроданности и перекуплености.
        Дима, RSI действительно может быть полезным инструментом для определения зон перепроданности и перекупленности. Однако, CCI также является мощным индикатором, который может предоставить дополнительные сигналы для принятия решений при торговле бинарными опционами. Каждый индикатор имеет свои особенности, и выбор индикатора зависит от предпочтений и стратегии каждого трейдера.
        11 июня 2023
        Михаил Петров
        cci можно торговать что угодно и как угодно, и на любом рынке. годный инд.
        13 марта 2020
        Keri
        любимый индикатор, и сер универсальный вдобавок
        11 февраля 2020
        Марк Аврелий
        Маринка, а как же машки и макди?))) CCI один из нормальных индикаторов, коих не та и много. большинство просто ни о чем)
        15 ноября 2019
        трейдер, а как же rsi и stoh?))
        13 ноября 2019
        этот индикатор лучший, мое ИМХО. кроме него почти ничего и не использую
        11 ноября 2019
        Есть такой индикатор для Форекса. Мне нравится. Использую его и на бинарных опционах, результат оправдал на 100% ожидания.
        15 декабря 2018
        Индикатор хорош и проверен временем. Главное – подобрать под него стратегию.
        15 декабря 2018
        Виктория
        Я так понимаю этот индикатор показывает направление тренда а не перекупленность и перепроданность?
        23 октября 2017
        Как по мне по RSI лучше показывает зоны перепроданности и перекуплености.
        12 января 2017
        Евгений
        Хороший индикатор, один из моих базовых наборов.
        30 октября 2016
        Дмитрий Ломонос
        Базовые индикаторы собраны все в одном месте, спасибо!
        18 октября 2016
        Олег Титов
        Один из лучших осцилляторов из тех, что я перепробовал. Торгую от 200 уровня ставки на 15 минутном графике на час вперёд.
        15 октября 2016
        Саша Фомичев
        RSI более функциональный, так как показывает силу тренда, CCI больше разворотный, так что использовать можно оба
        03 октября 2016
