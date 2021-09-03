Индикатор для бинарных опционов PaRaTOM

Индикатор PaRaTOM для бинарных опционов – это платный сигнальный индикатор, который привязывается к торговому счету и поэтому получить его можно только посредством покупки за $40. Из-за этого в сети можно найти немало сайтов, которые предлагают индикатор PaRaTOM скачать бесплатно, но не в виде индикатора, а в виде торговой системы для бинарных опционов, которая включает в себя Скользящие Средние, Parabolic SAR и индикатор TRTOM.

Индикатор PaRaTOM и данная торговая система является трендово-сигнальной, но, к сожалению, имеет один главный минус, о котором и поговорим далее.

Характеристики индикатора для бинарных опционов PaRaTOM

Установка индикатора для бинарных опционов PaRaTOM в MT4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Обзор и настройки индикатора PaRaTOM для бинарных опционов

Рассмотрим данную торговую систему и индикатор PaRaTOM, после чего перейдем к ее проблемам.

Как советуют авторы статей из сети, индикатор PaRaTOM и данная торговая система должны использоваться вместе с такими индикаторами:

Скользящие Средние; Parabolic SAR; Trtom.

Скользящие Средние, как известно, это трендовый индикатор, который сам по себе не дает сигналов, но хорошо показывает текущее направление цены.

Параболик также является трендовым индикатором и его сигналы обладают невысокой точностью, поэтому чаще он используется вместе с другими индикаторами, как в данном случае.

Trtom («индикатор PaRaTOM») является сигнальным индикатором и дает сигналы для покупки бинарных опционов в виде стрелочек.

Помимо этого, индикатор PaRaTOM используется вместе с трендовыми индикаторами, а значит обязательно стоит разбираться в том, что такое:

Настройки базовых индикаторов, которые есть в терминале MetaTrader 4 мы рассматривать не будем, а вот настройки индикатора PaRaTOM и Trtom стоит сравнить. Настройки оригинального индикатора выглядят так:

А это настройки индикатора Trtom:

Как можно видеть, индикатор PaRaTOM содержит в себе намного больше настроек, и они включают в себя не только настройки сигналов, а и настройки индикатора Parabolic, который «вшит» в индикатор PaRaTOM.

Сравнить также можно сигналы оригинальной версии индикатора PaRaTOM и индикатора Trtom. Сигналы индикатора PaRaTOM выглядят так:

На графике оригинального индикатора PaRaTOM можно видеть, что сигналы идут либо одиночные, либо по 2 сигнала подряд одинакового цвета. Это происходит потому, что в настройках PaRaTOM можно выставить появление сигналов для работы по Мартингейлу. И если первый сигнал принес убыток, то второй скорее всего принесет прибыль.

Сигналы индикатора Trtom выглядят так:

И тут можно видеть, что сигналов подряд может быть более чем 2, и также все они появляются только на развороте цены. Настройки индикатора мы уже видели, и если поменять значение периода на «2», то сигналов станет больше. Если увеличить значение до «8», то сигналов станет меньше, но во время флэта все равно можно будет наблюдать большое скопление стрелочек, чего не происходит при использовании индикатора PaRaTOM:

По итогу можно сделать вывод, что это абсолютно разные индикаторы.

Главная проблема индикатора Trtom в торговле бинарными опционами

Индикатор Trtom можно было бы без проблем использовать в торговле бинарными опционами и заменить им индикатор PaRaTOM, тем самым сделав его бесплатным, если бы не одно «но» – этот индикатор перерисовывает сигналы. И эта проблема делает его неприменимым в трейдинге.

Для начала можно посмотреть на график с сигналами индикатора и увидеть еще раз, что все они строятся только на разворотах или же на тех свечах, после которых появляется обратная свеча. Обратите внимание, что даже на большом скоплении сигналов вы все равно не найдет ни одного убыточного:

А для полной уверенности можно протестировать данный индикатор и увидеть, что он действительно перерисовывает сигналы:

При таком количестве сигналов, конечно, окажется немало тех, которые точно попадут на разворот.

Заключение

По итогу можно видеть, что благодаря тестированию индикаторов системы

PaRaTOM, который можно скачать бесплатно в сети, мы увидели, что основной индикатор перерисовывает сигналы. И хочется сказать, что вне зависимости от того, как выглядит индикатор или что обещают его создатели, всегда необходимо его тестировать, если есть такая возможность. Для тестирования можно использовать стандартный тестер терминала MT4 или же демо-счет. И если проведенные тесты не выявят, что индикаторы «рисуют», их можно переносить на реальный счет.

Если вы решили торговать на реальном счету новыми индикаторами или стратегиями, то всегда помните про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также ведите торговлю только через надежных брокеров, найти которых можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Индикатор PaRaTOM скачать бесплатно

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

