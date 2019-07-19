Бесплатные сигналы для бинарных опционов онлайн

        Бесплатные сигналы онлайн

        Если виджет с онлайн-сигналами не работает, пожалуйста, напишите нам на почту support@winoptionsignals.com

         

        Время выдачи сигналов 9:00–22:00 МСК, в рабочие биржевые дни
        Средняя точность прогнозов онлайн сигналов 71%
        Мартингейл Используется
        Валютные пары Основные валютные пары, золото, серебро, Bitcoin
        Рабочие таймфреймы M5, M15, M30, H1
        Кол-во стратегий 9
        Рекомендованные брокеры Quotex, PocketOption, Binarium, Binary.com

         

        Каждый трейдер в какой-то момент осознает необходимость оптимизации работы, включая получение готовых сигналов для бинарных опционов онлайн.

        Торговые роботы открывают много возможностей: они помогают трейдерам принимать обоснованные решения в считанные секунды, исключая необходимость длительного анализа рынка с использованием стратегий и индикаторов. Онлайн-сигналы, которые они формируют, основаны на техническом анализе, что повышает их точность.

        Существуют как платные, так и бесплатные сигналы для бинарных опционов. Большинство брокеров предлагают сигналы бесплатно, но, как правило, они доступны не для всех, а исключительно для VIP-клиентов. Поэтому мы решили создать собственный виджет, бесплатные сигналы которого будут круглосуточно доступны всем посетителям нашего сайта.

        Давайте разберемся, какие особенности имеют бесплатные онлайн-сигналы для бинарных опционов и как эффективно применять их на практике.

        Бесплатные сигналы онлайн от WinOptionCrypto

        Бесплатные онлайн-сигналы для бинарных опционов от WinOptionCrypto — это новый инструмент на сайте компании. Они формируются автоматически, на основе данных самых прибыльных стратегий для бинарных опционов, размещенных на серверах нашей компании, а также в виде сигналов от сотрудников, торгующих на реальных счетах.

        WinOptionCrypto – автопилот вашей торговли

        Виджет сервиса для формирования торговых сигналов состоит из следующих компонентов:

        1. Активный график валютной пары с сигналом для открытия сделки.

        1. Меню переключения между активными сигналами, результатами сигналов за сегодня и общей статистикой.

        1. Панели с информацией о выбранных результатах

        1. Фильтра по инструментам и таймфреймам

        Как онлайн-сигналы WinOptionCrypto помогают зарабатывать на бинарных опционах

        Наш сервер обрабатывает котировки всех основных валютных пар, доступных для торговли бинарными опционами. На каждой валютной паре установлено несколько торговых стратегий (в данный момент три). Каждая из них ищет сигналы для открытия сделки на четырех таймфреймах: M5, M15, M30 и H1. Дополнительно система учитывает текущую волатильность рынка и активность торговых сессий, что помогает отсекать часть слабых сигналов в периоды низкой ликвидности.

        Как только условия одной из стратегий выполняются, на основном экране сигнальной платформы появляется график той валютной пары, по которой сгенерирован сигнал для входа в сделку.

        Верхняя строка под графиком показывает, какой актив отображается в данный момент. Также в этой строке указаны время поступления сигнала и его экспирации, точка входа (далее мы расскажем, зачем это нужно), тип сделки (Call или Put), название стратегии (пока test1, 2, 3...) и используется ли в ней Мартингейл.

        Если активных сигналов несколько, то в основном окне платформы появится последний из них. При желании можно переключить график на нужный инструмент, кликнув по его названию в списке активных сигналов.

        Обратите внимание:из-за обработки большого массива данных, при переключении графиков возможны задержки. Пожалуйста, подождите некоторое время для их обновления.

        Как пользоваться онлайн-сигналами для бинарных опционов от WinOptionCrypto

        В главном окне платформы вы увидите точку входа в сделку, обозначенную стрелкой в нужном направлении (зеленая вверх – Call, красная вниз – Put). Для наглядности цена открытия позиции выделена пунктирной линией.

        Если вы не успели открыть сделку в момент выхода сигнала и цена ушла в указанном направлении, дождитесь, пока она вернется к точке входа, отмеченной на графике пунктирной линией.

        Чтобы максимально эффективно использовать сигналы, советуем обращать внимание на шаг Мартингейла.

        Шаг 1 в колонке “Мартингейл” означает, что по первому сигналу указанной стратегии для данной валютной пары зафиксирован убыток, и система предлагает удвоить ставку для отыгрыша. Использование Мартингейла требует строгого контроля размера депозита и заранее установленного лимита рисков, поскольку агрессивное увеличение ставки может привести к значительной просадке при серии убыточных сделок.

        Онлайн-сигналы для бинарных опционов от WinOptionCrypto генерируются круглосуточно, но, как показывает статистика, лучших результатов можно достичь в период с 9:30 до 22:00 Киев (GMT+2) и составляет в среднем до 75% прибыльных сделок.

        Бесплатные онлайн-сигналы для бинарных опционов

        Сайт Investing очень популярен среди российских трейдеров. На нем вы найдете актуальные новости, свежую аналитику и бесплатные онлайн-сигналы для бинарных опционов и торговли на Форекс.

        На этом сайте торговые сигналы даются для разных таймфреймов, но самые популярные из них – М5 (5 минут), М15 (15 минут) и H1 (1 час). Используйте их для торговли с соответствующим временем экспирации.

        Если на всех трех таймфреймах сервиса, который генерирует бесплатные сигналы для бинарных опционов, наблюдается одинаковая тенденция (только покупка или только продажа), открывайте позиции в указанном направлении. Например, если для выбранного актива на всех трех таймфреймах указано «Сильная Покупка», покупайте опционы Call с экспирацией 30 минут.

        Для более точного выбора момента открытия позиции используйте экономический календарь. Например, если сигнал появляется в 18:40, а в 19:00 ожидается выход важной новости, сократите время экспирации сделки с 30 до 10 минут. Такая корректировка позволит закрыть сделку до публикации новости, снизив риск неблагоприятного исхода, связанного с повышенной волатильностью рынка во время важных событий.

        Бесплатные сигналы онлайн для бинарных опционов по индикаторам

        Чтобы точно определить направление движения цены выбранного актива, полезно сверять данные полученных онлайн-сигналов с показателями индикаторов. Вы можете наблюдать за ними в терминале MetaTrader 4, на торговой платформе брокера бинарных опционов или используя живой график. Платформа Investing также предлагает готовые решения с индикаторами для бинарных опционов бесплатно онлайн.

        При необходимости вы можете выбрать любой торговый актив и таймфрейм, а затем ориентироваться на бесплатные онлайн-сигналы для бинарных опционов, опираясь на один или несколько индикаторов. Обычно, если тренд достаточно сильный, большинство из них покажут одно направление торговли.

        Вы также можете одновременно следить за сигналами на нескольких таймфреймах. Например, если индикаторы выдают одинаковые сигналы на М5 и М15, попробуйте открыть опционы с экспирацией на 5 минут в этом направлении.

        Обратите внимание: сигналы не обновляются автоматически. Поэтому для получения актуальных данных необходимо периодически обновлять страницу сайта Investing.

        Новостные сигналы – ключ к точным прогнозам

        Во время торговли бинарными опционами опытные трейдеры рекомендуют следить за выходом актуальных новостей. Это помогает правильно установить время экспирации опционного контракта, чтобы сделка закрылась до выхода ожидаемой информации. В противном случае трейдер рискует потерять прибыль, если публикация новости окажет значительное влияние на цены.

        Чтобы быть в курсе событий, регулярно изучайте экономический календарь:

        Новости – мощнейший драйвер роста и снижения цен, способный на длительный срок определить направление тренда или сломать сложившуюся тенденцию. Поэтому следить за ними следует на регулярной основе. В экономическом календаре от Investing доступны следующие данные:

        • Дата публикации новости.
        • Валюта государства, на которую новость оказывает первоочередное влияние.
        • Сила новости.
        • Наименование экономического показателя.
        • Фактическое значение показателя (появляется после выхода новости).
        • Прогнозное значение показателя (может не совпадать с фактическим значением).
        • Предыдущее значение.

        Прежде всего, следует обращать внимание на силу новости и связанную с ней валюту. Самое большое влияние на рынок оказывает макроэкономическая статистика из США и Евросоюза, особенно на валютные пары USD/JPY и EUR/USD. Не зацикливайтесь на оценке прогноза и фактического значения; в первую очередь вас должны интересовать два момента: сила новости и время ее публикации.

        Помните, что рынком движет информация. Поэтому самые сильные новости (3 звезды) всегда оказывают влияние на цены. Иногда цена может отреагировать и на события средней важности (2 звезды). Слабые новости (1 звезда) можно игнорировать, так как они не оказывают влияния на цены.

        Онлайн-сигналы брокеров бинарных опционов

        Множество брокеров предлагают собственные бесплатные сигналы для бинарных опционов онлайн, доступные всем клиентам компании. Найти их можно в специальном разделе торговой платформы.

        На данный момент даже демо-счета большинства брокерских компаний предоставляют возможность получать бесплатные онлайн-сигналы. Среди них – Pocket Option и Quotex.

        Каждый клиент компании Pocket Option может использовать бесплатные онлайн-сигналы столько, сколько захочет, но стоит отметить, что они основаны на стандартных индикаторах и не имеют стабильной высокой точности, о чем предупреждает сам брокер.

        Найти бесплатные сигналы онлайн от Pocket Option можно в торговой платформе брокера в меню справа:

        Второй брокер с подобными бесплатными сигналами онлайн для бинарных опционов — Quotex. Они также доступны всем в любое время и на любой срок. В отличие от Pocket Option, в Quotex указываются не только направление сделки, но и время экспирации. Кроме того, все сигналы сохраняются в истории, что позволяет изучать их для статистики:

        Онлайн-сигналы могут использоваться как вспомогательный инструмент, однако максимальной эффективности можно достичь только при их сочетании с собственной торговой стратегией и дисциплиной управления капиталом. Данные онлайн-сигналы для бинарных опционов не являются призывом к действию. Все решения вы должны принимать самостоятельно, осознавая возможные риски при торговле бинарными опционами.

        Option Bull
        Аккуратно и без лишнего пафоса описаны плюсы бесплатных сигналов. Это действительно неплохой способ держать руку на пульсе и видеть, как работают профессиональные алгоритмы. Главное не воспринимать сигналы как автоматические входы, а использовать их как ориентир для собственного анализа. В сочетании с базовыми правилами риск-менеджмента такие сигналы могут стать полезным дополнением к стратегии.
        27 февраля 2026
        Руслан
        Понравилось, что материал ясно объясняет, как работают бесплатные сигналы и на что смотреть в первую очередь. Лично я считаю, что сигналы это стартовая точка для размышления, а не готовый рецепт. Если использовать их как помощь в фильтрации точек входа и всегда подтверждать своими фильтрами — результат заметно улучшится.
        27 февраля 2026
        Daniel
        Would never miss on free signals :) Thank you so much! Аnd for the clear instruction too!
        15 января 2025
        Аnthony
        Thank you for the widget! Very convenient to see all of this gathered in one place, and it's free as well! I'm going to make a great use of it and give an update on how's it going!
        15 января 2025
        Really appreciate the transparency around using Pocket Option and Quotex signals as well. Good to know they’re based on standard indicators, but still helpful to access history for stats!
        30 октября 2024
        Mister X
        So good to see signals based on actual trading strategies rather than just generic indicators! And props to WinOptionCrypto for making them free 24/7. Has anyone had a lot of success using these signals for longer timeframes?
        30 октября 2024
        Scruffy
        These WinOptionCrypto signals are game-changing! It's awesome to have free tools that give real-time signals, especially with accuracy like this! The Martingale advice is a nice touch too; it’s rare to see such details in free signals.
        30 октября 2024
        Артур
        Надо как-нибудь по пробовать эти сигналы.
        11 октября 2024
        Сергей
        БЛИИНН(((( Пипец почему виджет не работает???? Всегда пользовалась сигналами вместе с индикатором и была в диком восторге... Что случилось??? Поправьте пжлста) сигналы ОЧЕНЬ нужны!!!
        Лиза Лиза, ))) всё ОК, даже странно что у вас какие-то проблемы. сигналы постоянно и по графику, напишите в службу поддержки, они посоветуют что сделать, - может нужно кэш почистить в браузере. Кстати, у моего знакомого была проблема он не мог зайти с Хрома, а с FireFox заходил без проблем) попробуйте разные браузеры. Да, присоединюсь к оценке, что сигналы отличные - главное не применять их тупо) а дополнительные фильтры (индикатор, стратегию - благо их тут достаточно + тенханализ) Лиза, Желаю хорошего и стабильного профита!!!
        03 сентября 2024
        Лиза Лиза
        БЛИИНН(((( Пипец почему виджет не работает???? Всегда пользовалась сигналами вместе с индикатором и была в диком восторге... Что случилось??? Поправьте пжлста) сигналы ОЧЕНЬ нужны!!!
        03 сентября 2024
        Хороший брокер быстро выводят деньги но рекомендуется только для опытных а так все хорошо
        29 мая 2024
        Вячеслав
        Я ничего не могу понять со статистикой сигналов, в таблице. Допуcтим стратегия Test1 за всё время показывает 100% и всё время, но как переключаешь таймфрейм на конкретное время показывает 5%, что всё это значит абсолютно не могу понять.
        Александр, там вроде писали уже где-то, это значит что на данном таймрейме еще просто не было вообще сигналов по ней
        22 ноября 2021
        Здарова всем парни превышен шаг это значит что 3 мартина зашли в МИНУС и все пизд.. деньгам больше нет сигнала ловите другой .Им какая разница на вас они не зарабатывают с бесплатных сигнов слили ну и слили похх
        Роман , ну да, а ты торгуешь ещё по какимто сигналам?
        16 июля 2021
        Почему интересно никого нет в обсуждении
        17 июня 2021
        Здравствуйте, что означает "превышение шага" и какой у него процент в статистике?
        sergo, Присоеденяюсь к вопросу
        11 июня 2021
