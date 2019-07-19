Бесплатные сигналы для бинарных опционов онлайн

Если виджет с онлайн-сигналами не работает, пожалуйста, напишите нам на почту support@winoptionsignals.com

Время выдачи сигналов 9:00–22:00 МСК, в рабочие биржевые дни Средняя точность прогнозов онлайн сигналов 71% Мартингейл Используется Валютные пары Основные валютные пары, золото, серебро, Bitcoin Рабочие таймфреймы M5, M15, M30, H1 Кол-во стратегий 9 Рекомендованные брокеры Quotex, PocketOption, Binarium, Binary.com

Зарегистрироваться

Подпишитесь, чтобы не пропустить новые стратегии и всегда быть в курсе обновлений!

Каждый трейдер в какой-то момент осознает необходимость оптимизации работы, включая получение готовых сигналов для бинарных опционов онлайн.

Торговые роботы открывают много возможностей: они помогают трейдерам принимать обоснованные решения в считанные секунды, исключая необходимость длительного анализа рынка с использованием стратегий и индикаторов. Онлайн-сигналы, которые они формируют, основаны на техническом анализе, что повышает их точность.

Существуют как платные, так и бесплатные сигналы для бинарных опционов. Большинство брокеров предлагают сигналы бесплатно, но, как правило, они доступны не для всех, а исключительно для VIP-клиентов. Поэтому мы решили создать собственный виджет, бесплатные сигналы которого будут круглосуточно доступны всем посетителям нашего сайта.

Давайте разберемся, какие особенности имеют бесплатные онлайн-сигналы для бинарных опционов и как эффективно применять их на практике.

Бесплатные сигналы онлайн от WinOptionCrypto

Бесплатные онлайн-сигналы для бинарных опционов от WinOptionCrypto — это новый инструмент на сайте компании. Они формируются автоматически, на основе данных самых прибыльных стратегий для бинарных опционов, размещенных на серверах нашей компании, а также в виде сигналов от сотрудников, торгующих на реальных счетах.

WinOptionCrypto – автопилот вашей торговли

Виджет сервиса для формирования торговых сигналов состоит из следующих компонентов:

Активный график валютной пары с сигналом для открытия сделки.

Меню переключения между активными сигналами, результатами сигналов за сегодня и общей статистикой.

Панели с информацией о выбранных результатах

Фильтра по инструментам и таймфреймам

Как онлайн-сигналы WinOptionCrypto помогают зарабатывать на бинарных опционах

Наш сервер обрабатывает котировки всех основных валютных пар, доступных для торговли бинарными опционами. На каждой валютной паре установлено несколько торговых стратегий (в данный момент три). Каждая из них ищет сигналы для открытия сделки на четырех таймфреймах: M5, M15, M30 и H1. Дополнительно система учитывает текущую волатильность рынка и активность торговых сессий, что помогает отсекать часть слабых сигналов в периоды низкой ликвидности.

Как только условия одной из стратегий выполняются, на основном экране сигнальной платформы появляется график той валютной пары, по которой сгенерирован сигнал для входа в сделку.

Верхняя строка под графиком показывает, какой актив отображается в данный момент. Также в этой строке указаны время поступления сигнала и его экспирации, точка входа (далее мы расскажем, зачем это нужно), тип сделки (Call или Put), название стратегии (пока test1, 2, 3...) и используется ли в ней Мартингейл.

Если активных сигналов несколько, то в основном окне платформы появится последний из них. При желании можно переключить график на нужный инструмент, кликнув по его названию в списке активных сигналов.

Обратите внимание:из-за обработки большого массива данных, при переключении графиков возможны задержки. Пожалуйста, подождите некоторое время для их обновления.

Как пользоваться онлайн-сигналами для бинарных опционов от WinOptionCrypto

В главном окне платформы вы увидите точку входа в сделку, обозначенную стрелкой в нужном направлении (зеленая вверх – Call, красная вниз – Put). Для наглядности цена открытия позиции выделена пунктирной линией.

Если вы не успели открыть сделку в момент выхода сигнала и цена ушла в указанном направлении, дождитесь, пока она вернется к точке входа, отмеченной на графике пунктирной линией.

Чтобы максимально эффективно использовать сигналы, советуем обращать внимание на шаг Мартингейла.

Шаг 1 в колонке “Мартингейл” означает, что по первому сигналу указанной стратегии для данной валютной пары зафиксирован убыток, и система предлагает удвоить ставку для отыгрыша. Использование Мартингейла требует строгого контроля размера депозита и заранее установленного лимита рисков, поскольку агрессивное увеличение ставки может привести к значительной просадке при серии убыточных сделок.

Онлайн-сигналы для бинарных опционов от WinOptionCrypto генерируются круглосуточно, но, как показывает статистика, лучших результатов можно достичь в период с 9:30 до 22:00 Киев (GMT+2) и составляет в среднем до 75% прибыльных сделок.

Бесплатные онлайн-сигналы для бинарных опционов

Сайт Investing очень популярен среди российских трейдеров. На нем вы найдете актуальные новости, свежую аналитику и бесплатные онлайн-сигналы для бинарных опционов и торговли на Форекс.

На этом сайте торговые сигналы даются для разных таймфреймов, но самые популярные из них – М5 (5 минут), М15 (15 минут) и H1 (1 час). Используйте их для торговли с соответствующим временем экспирации.

Если на всех трех таймфреймах сервиса, который генерирует бесплатные сигналы для бинарных опционов, наблюдается одинаковая тенденция (только покупка или только продажа), открывайте позиции в указанном направлении. Например, если для выбранного актива на всех трех таймфреймах указано «Сильная Покупка», покупайте опционы Call с экспирацией 30 минут.

Для более точного выбора момента открытия позиции используйте экономический календарь. Например, если сигнал появляется в 18:40, а в 19:00 ожидается выход важной новости, сократите время экспирации сделки с 30 до 10 минут. Такая корректировка позволит закрыть сделку до публикации новости, снизив риск неблагоприятного исхода, связанного с повышенной волатильностью рынка во время важных событий.

Бесплатные сигналы онлайн для бинарных опционов по индикаторам

Чтобы точно определить направление движения цены выбранного актива, полезно сверять данные полученных онлайн-сигналов с показателями индикаторов. Вы можете наблюдать за ними в терминале MetaTrader 4, на торговой платформе брокера бинарных опционов или используя живой график. Платформа Investing также предлагает готовые решения с индикаторами для бинарных опционов бесплатно онлайн.

При необходимости вы можете выбрать любой торговый актив и таймфрейм, а затем ориентироваться на бесплатные онлайн-сигналы для бинарных опционов, опираясь на один или несколько индикаторов. Обычно, если тренд достаточно сильный, большинство из них покажут одно направление торговли.

Вы также можете одновременно следить за сигналами на нескольких таймфреймах. Например, если индикаторы выдают одинаковые сигналы на М5 и М15, попробуйте открыть опционы с экспирацией на 5 минут в этом направлении.

Обратите внимание: сигналы не обновляются автоматически. Поэтому для получения актуальных данных необходимо периодически обновлять страницу сайта Investing.

Новостные сигналы – ключ к точным прогнозам

Во время торговли бинарными опционами опытные трейдеры рекомендуют следить за выходом актуальных новостей. Это помогает правильно установить время экспирации опционного контракта, чтобы сделка закрылась до выхода ожидаемой информации. В противном случае трейдер рискует потерять прибыль, если публикация новости окажет значительное влияние на цены.

Чтобы быть в курсе событий, регулярно изучайте экономический календарь:

Новости – мощнейший драйвер роста и снижения цен, способный на длительный срок определить направление тренда или сломать сложившуюся тенденцию. Поэтому следить за ними следует на регулярной основе. В экономическом календаре от Investing доступны следующие данные:

Дата публикации новости.

Валюта государства, на которую новость оказывает первоочередное влияние.

Сила новости.

Наименование экономического показателя.

Фактическое значение показателя (появляется после выхода новости).

Прогнозное значение показателя (может не совпадать с фактическим значением).

Предыдущее значение.

Прежде всего, следует обращать внимание на силу новости и связанную с ней валюту. Самое большое влияние на рынок оказывает макроэкономическая статистика из США и Евросоюза, особенно на валютные пары USD/JPY и EUR/USD. Не зацикливайтесь на оценке прогноза и фактического значения; в первую очередь вас должны интересовать два момента: сила новости и время ее публикации.

Помните, что рынком движет информация. Поэтому самые сильные новости (3 звезды) всегда оказывают влияние на цены. Иногда цена может отреагировать и на события средней важности (2 звезды). Слабые новости (1 звезда) можно игнорировать, так как они не оказывают влияния на цены.

Онлайн-сигналы брокеров бинарных опционов

Множество брокеров предлагают собственные бесплатные сигналы для бинарных опционов онлайн, доступные всем клиентам компании. Найти их можно в специальном разделе торговой платформы.

На данный момент даже демо-счета большинства брокерских компаний предоставляют возможность получать бесплатные онлайн-сигналы. Среди них – Pocket Option и Quotex.

Каждый клиент компании Pocket Option может использовать бесплатные онлайн-сигналы столько, сколько захочет, но стоит отметить, что они основаны на стандартных индикаторах и не имеют стабильной высокой точности, о чем предупреждает сам брокер.

Найти бесплатные сигналы онлайн от Pocket Option можно в торговой платформе брокера в меню справа:

Второй брокер с подобными бесплатными сигналами онлайн для бинарных опционов — Quotex. Они также доступны всем в любое время и на любой срок. В отличие от Pocket Option, в Quotex указываются не только направление сделки, но и время экспирации. Кроме того, все сигналы сохраняются в истории, что позволяет изучать их для статистики:

Онлайн-сигналы могут использоваться как вспомогательный инструмент, однако максимальной эффективности можно достичь только при их сочетании с собственной торговой стратегией и дисциплиной управления капиталом. Данные онлайн-сигналы для бинарных опционов не являются призывом к действию. Все решения вы должны принимать самостоятельно, осознавая возможные риски при торговле бинарными опционами.

Зарегистрироваться