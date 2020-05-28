        Индикатор для бинарных опционов Vortex

        Индикатор для бинарных опционов Vortex представляет собой два разнонаправленных осциллятора, которые основываются на волатильности торгового актива. Благодаря параметрам индикатора его можно настроить как для среднесрочных и долгосрочных сделок, так и для краткосрочной торговли.

        Также индикатор имеет три вида сигналов, что увеличивает вероятность положительного исхода.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Вортекс

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-D1.
        • Экспирация: 1 свеча или 10 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Vortex.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов Vortex в MT4

        Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Для уменьшения количества сигналов и увеличения их качества можно поменять единственный параметр индикатора на более высокое значение.

        В конце статьи также можно будет скачать шаблон с индикаторов со всеми нужными уровнями и настройками.

        Также индикатор Вортекс можно использовать и без MetaTrader 4. На живом графике для бинарных опционов его можно найти в разделе "Индикаторы".

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли и примеры сделок с индикатором для бинарных опционов Вортекс

        Индикатор основывает свои значения на волатильности валютной пары или используемого инструмента и чем активнее рынок, тем больше амплитуда колебаний индикатора, тогда как во флэте индикатор остается в узком канале, постоянно переплетаясь между собой:

        Экспирацию для любых видов сигналов (которые рассмотрим далее) стоит использовать от 10 свечей. Но для скальперов можно пробовать торговать и с экспирацией в 1 свечу, но в таком случае следует поэкспериментировать с настройками индикатора.

        Пересечение линий индикатора Vortex

        Первый и самый простой сигнал, который может генерировать индикатор Vortex, это пересечение линий. Поэтому для покупки опциона Call необходимо, чтобы зеленая линия индикатора пересекла красную снизу вверх, а для покупки опциона Put зеленая линия должна пересечь красную сверху вниз:

        Как можно видеть, при нормальной активности рынка пересечение линий подсказывает, куда будет направляться цена.

        Выход из диапазона индикатора Vortex

        Суть второго вида сигналов заключается в выходе линий индикатора из диапазона (черный канал в окне индикатора Vortex). При это после выхода из диапазона для покупки опциона Call необходимо, чтобы зеленая линия была над красной (вверху), а для покупки опциона Put зеленая линия должна быть под красной (внизу):

        Этот способ не требует пересечения линий индикатора, но если перед выходом из диапазона будет пересечение, то это только усилит сигнал.

        Торговля от зон перепроданности и перекупленности индикатора Vortex

        Последний вид сигналов подразумевает торговлю от уровней перепроданности и перекупленности, который еще используется в индикаторах Stochastic Oscillator и RSI, или в их общем виде Stochastic RSI.

        В данном случае также удобнее будет использовать именно зеленую линию, так как красная линия является перевернутой. Покупать опцион Call необходимо, когда зеленая линия вышла или отдаляется от зоны перепроданности, а покупать опцион Put необходимо, когда зеленая линия вышла или отдаляется от зоны перекупленности:

        Обратите внимание, что желательно, чтобы линия коснулась уровня, а не просто была рядом.

        Также немаловажным моментом будет то, что для разных тайм фреймов значения уровней будут разными, поэтому стоит тестировать этот вид сигналов отдельно на различных тайм фреймах, чтобы подобрать лучший вариант.

        Заключение

        Как можно видеть, при правильном использовании индикатора Вортекс можно получать точные сигналы для торговли бинарными опционами. Но не стоит забывать про торговлю по тренду, а также про использование правил мани-менеджмента.

        Также вести торговлю лучше всего через проверенного брокера. Найти такого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем удачной торговли!

        Скачать шаблон и индикатор Vortex

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Богдан
        Сколько же этих осциляторов на свете?
        12 июня 2023
        Бауыржан Саруар
        Индикатор, по-моему, больше трендовый хотя принадлежит к группе осцилляторов. Очень много торговых систем построено на основе Vortex индикатора, он определенно стоит внимания.
        28 февраля 2021
        Серж
        Приветствую Вас! Скажите, как можно установить нижнюю и верхнюю границы у индикатора, вот об этих границах вопрос /indikator-vortex ; потому как на той версии, что Вы даёте скачивать, эти границы отсутствуют на индикаторе.
        привет. если ты об уровнях что на индикаторе, то или с шаблона установи индикатор, или самому можно простым квадратом в мт4 установить с заливкой, или линии использоуй
        28 июля 2020
        Дмиттрий
        Приветствую Вас! Скажите, как можно установить нижнюю и верхнюю границы у индикатора, вот об этих границах вопрос /indikator-vortex ; потому как на той версии, что Вы даёте скачивать, эти границы отсутствуют на индикаторе.
        27 июля 2020
        Maxtrade
        отлично, а то я устал этот вортекс смотреть на трейдингвью, для мт4 будет удобнее)
        28 мая 2020
        Kiparis
        похож по виду на другой индикатор тут на сайте он тоже есть, но забыл название ldti что ли
        28 мая 2020
        Марина
        Интересный индикатор. Если брать экспирацию подольше, то дает хорошие результаты, но его надо фильтровать иногда, так как во флэте можно будет слить все. Поэтому если кто не умеет определять флэт сам, то используйте индикаторы для тренда и флэта.
        28 мая 2020
