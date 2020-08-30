    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        Индикатор поддержки и сопротивления

        Индикатор для бинарных опционов поддержки и сопротивления представляет собой ценовые уровни, на которых цена может остановиться или развернуться с наибольшей вероятностью. Благодаря этому можно не только прогнозировать развороты на любых рынках, а и строить свою собственную торговую стратегию для бинарных опционов или использовать уже существующую стратегию торговли по уровням поддержки и сопротивления.

        Также данный индикатор уровней поддержки и сопротивления можно добавить в уже существующую систему или добавить в качестве фильтра для какого-либо индикатора.

        Характеристики индикатора поддержки и сопротивления

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: Любой.
        • Экспирация: 5 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: индикатор уровней поддержки и сопротивления.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора поддержки и сопротивления в MT4

        Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Индикатор уровней поддержки и сопротивления имеет различные настройки, которые при желании можно поменять. Для примера, можно выставить большее количество уровней благодаря параметру «maxLevels» и увеличить или уменьшить силу уровней, поменяв значение параметра «pivotStrength»:

        Настройки индикатора поддержки и сопротивления

        Также если индикатор линий поддержки и сопротивления устанавливается вручную, то следует поменять черный цвет на прозрачный на вкладке «Цвета»:

        Цвета индикатора поддержки и сопротивления

        Если же не менять цвета, то под свечами будут находится вертикальные линии:

        Линии индикатора поддержки и сопротивления

        Правила торговли и описание индикатора поддержки и сопротивления

        Понятия «поддержка» и «сопротивление» дают логическое видение тренда, графических фигур и моделей. Правильный прогноз благодаря уровням поможет понять, чего можно ожидать в будущем – продолжение движения дальше в этом же направлении или смены его на противоположное.

        «Поддержка» (Support) – это уровень цен, на котором есть большая вероятность остановки и разворота нисходящего тренда. На графике это выглядит, как горизонтальная линия, которую рынок может пересечь, но после этого почти сразу же цена возвращается обратно или находится на данном уровне. Оттолкнувшись от этой линии, тренд, теоретически, должен развернуться и начать двигаться в противоположном направлении.

        «Сопротивление» (Resistance) – это уровень цен, на котором есть большая вероятность остановки и разворота восходящего тренда. Такой уровень также выглядит как горизонтальная линия, которую чаще всего цена не может преодолеть и после того, как цена отталкивается от этого уровня, может произойти разворот:

        Поддержка и сопротивление на графике

        Большим преимуществом уровней в торговле бинарными опционами является то, что использовать их можно абсолютно на любом тайм фрейме или рынке, так как везде цены движутся одинаково и отличия могут быть лишь в амплитуде движения или волатильности. Также довольно часто определенные уровни могут быть актуальными продолжительное время, что дает возможность каждый раз совершать сделки при подходе цены к ним, а если же такой уровень пробивается, то в 90% случаев он станет «зеркальным», что также позволит использовать его в прибыльной торговле.

        Также не обязательно использовать только ценовые уровни, так как такой подход больше подходит для новичков. Опытные трейдеры чаще всего пользуются зонами, которые как раз состоят из таких уровней поддержки и сопротивления. Суть такого подхода в том, чтобы торговать не пробои уровней, а брать движения внутри диапазона при подходе цены к зоне. Если взять изображение, которое использовалось выше, то выглядеть это будет таким образом:

        Зоны индикатора поддержки и сопротивления

        Соответственно, когда цена подходит к верхней зоне сопротивления (красной), то необходимо покупать опционы Put, а при подходе цены к нижней зоне поддержки (синей) необходимо покупать опционы Call. Стоит обратить внимание, что при таком подходе торговля ведется не в касание, а после того, как цена уже выйдет из зоны (даст подтверждения того, что зона акутальна). Такой подход может показаться сложным по началу, но на самом деле он является более качественным и верным, и всем начинающим трейдерам стоит рассмотреть его в будущем.

        Также помимо этого индикатора существует довольно много других индикаторов поддержки и сопротивления для MT4, которые похожи между собой, но чаще всего строятся по разным алгоритмам. Это могу быть:

        • Зоны спроса и предложения.
        • Уровни Фибоначчи.
        • Уровни локальных экстремумумов.
        • Уровни Мюррея.
        • Уровни пивотов.

        Использовать в торговле бинарными опционами можно любые из данных линий поддержки и сопротивления, так как отличаются они только способом расчета, но чаще всего будут показывать общие ценовые уровни.

        Если говорить о правилах торговли по индикатору линий поддержки и сопротивления, то как уже стало понятно, опцион Call покупается, когда цена достигает уровня поддержки, а опцион Put покупается, когда цена достигает уровня сопротивления. Экспирация должна быть равна 5 свечам от текущего тайм фрейма.

        Также сигналы по индикатору линий поддержки и сопротивления можно улучшить, если уметь правильно определять тренд и торговать по нему, но в таком случае сигналов может стать меньше, так как торговля будет вестись только по текущему тренду на откатах.

        Примеры сделок по индикатору поддержки и сопротивления

        Чтобы стало максимально понятно, когда же покупаются опционы при торговле с индикатором уровней поддержки и сопротивления, рассмотрим примеры на графике валютной пары AUD/CAD и тайм фрейме H4.

        Опционы Call и Put

        В данном диапазоне можно было покупать опционы на разных уровнях, так как использовался крупный тайм фрейм и широкий диапазон:

        Сделки по индикатору поддержки и сопротивления

        Заключение

        Индикатор линий поддержки и сопротивления для бинарных опционов прост в понимании и использовании, что делает его подходящим как для новичков, так и для опытных трейдеров. Плюсом этого индикатора является то, что он может использоваться на любых тайм фреймах и рынках, а значит подойдет для любого типа торговли.

        Несмотря на простоту правил торговли по индикатору уровней поддержки и сопротивления всегда стоит придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как они позволяют не потерять весь депозит во время неудачных сделок. Также очень важным является тестирование индикатора на демо-счету для его проверки и понимая работы.

        И не стоит забывать, что для торговли важно выбрать качественного брокера, найти которого можно нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать индикатор поддержки и сопротивления

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Aydos J
        Скажите кто нибудь, что это за чёрные линии под свечами и какой цели они служат? Заранее спасибо!
        Сергей , Я в свойстах индикатора убрали в разделе Цвета все Black на None и черные линий исчезли
        07 января 2021
        Ответить
        Camel
        Скажите кто нибудь, что это за чёрные линии под свечами и какой цели они служат? Заранее спасибо!
        фиг его знает, мне кажется это просто глюк какой-то)
        06 июля 2020
        Ответить
        Сергей
        Скажите кто нибудь, что это за чёрные линии под свечами и какой цели они служат? Заранее спасибо!
        04 июля 2020
        Ответить
        Патриот
        Патриот
        П/С уровни это лучшее что есть, они всегда работают и вообще иноогда точные сигналы именно благодаря уровням идут
        14 апреля 2020
        Ответить
        Коля супер
        Уровни это по мне, спасибо
        17 января 2020
        Ответить
        Володя
        Володя
        Спасибо за индикатор! Очень помогает в торговле
        02 февраля 2018
        Ответить
        Анна
        отличный индикатор, мне он прям по душе пришелся
        25 ноября 2017
        Ответить
        Роман
        Роман
        Индюк сам по себе очень хорош,но всегда лучше перестраховатся и добавить еще что-нибудь ему в пару(все зависит от стратегии конечно же)
        10 ноября 2017
        Ответить
        Анастасия
        Интересный индикатор,очень удобно,что можно сразу скачать с вашего сайта,спасибо большое.
        02 октября 2017
        Ответить
        Азамат
        Азамат
        спасибо за ваш ресурс и работу которую вы проделываете
        01 ноября 2016
        Ответить
        Robbi
        Robbi
        Эта технология торговли разработана , еще в 30-х годах , но и до сих пор хорошо работает. Трейдеры пользуйтесь индикатором проверенным временем
        27 октября 2016
        Ответить
        Макс
        Макс
        Хочу сказать - был опыт пользования этим индюком , действительно не плохо себя показывает на ТФ H1 , но для подстраховки использовал еще и стохастик ,для более точного входа в рынок.
        14 октября 2016
        Ответить
        Ярослав
        Ярослав
        Мне понравился этот индикатор. Взят с забугорного форума. Автор пишет, что это новое веяние, которое сочетает в себе исторические уровни цены.
        03 октября 2016
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!