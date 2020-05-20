    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        AGATA

        Индикатор для бинарных опционов AGATA

        Индикатор для бинарных опционов AGATA основан на алгоритме, включающем в себя технический анализ, теорию Доу, прайс экшн и некоторые другие виды анализа. Благодаря такому количеству учитываемых данных индикатор строит уровни поддержки и сопротивления, и при подходе цены к этим уровням генерирует сигналы.

        Индикатор AGATA является авторским и поэтому он продавался за 3 450 рублей, но с нашего сайта его можно скачать бесплатно.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов AGATA

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-H1.
        • Экспирация: 1 свеча.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: AGATA.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов AGATA в MT4

        Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Настроек у индикатора очень много, и поэтому лучшим вариантом будет скачать уже настроенный под бинарные опционы шаблон.

        Более опытным трейдерам есть смысл изучить настройки и «подогнать» индикатор под себя, так как он имеет режимы не только для бинарных опционов, но и для рынка Форекс. Далее рассмотрим настройки индикатора более подробно.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью индикатора для бинарных опционов AGATA

        Как уже говорилось выше, индикатор AGATA имеет множество различных настроек, поэтому чтобы приступить к торговле и сделать его максимально подходящим под бинарные опционы, потребуется активировать некоторые параметры.

        Параметр «Таймфреймы» отвечает за те тайм фреймы, на которых буду показывать уровни индикатора:

        Параметр Таймфреймы индикатора AGATA

        Соответственно, если нужно, чтобы уровни отображались только на М5, то все остальные тайм фреймы можно отключить.

        Следующий параметр работает по тому же принципу, но отображает уровни Мюррея:

        Параметр уровней Мюррея индикатора AGATA

        Поэтому можно отключить ненужные или вообще все.

        Параметр «Зоны Стохастика» отвечает за уровни перекупленности и перепроданности, и их настройку:

        Параметр Зоны Стохастика индикатора AGATA

        Уровни может поменять на любые другие, что участить или наоборот сделает сигналы более редкими.

        Следующие два параметра отвечают уже за сам тип торговли. Для рынка Форекс есть свой параметр:

        Параметр для Форекс индикатора AGATA

        Если торговля ведется на бинарных опционах, то этот раздел лучше оставить отключенным. А параметр «Фильтр бинарных опционов» лучше включить:

        Параметр бинарных опционов индикатора AGATA

        Каждый параметр для бинарных опционов подписан и поэтому сразу понятно, за что он отвечает. Чтобы получать еще больше сигналов, можно снизить уровни для Стохастика. Но стоит учесть, что таким образом риски становятся немного выше.

        Также для фильтрации некоторых сигналов можно использовать индикацию тренда, которая находится в левом верхнем углу:

        Индикатор тренда индикатора AGATA Индикатор тренда индикатора AGATA

        Красный цвет означает, что на данном тайм фрейме наблюдается нисходящий тренд, и зеленый цвет соответственно означает восходящий тренд.

        Рядом с уровнями располагаются различные значения, которые относятся к системам, использованным в индикаторе. Это могут быть уровни старших тайм фреймов (значения тайм фреймов), круглые числа цен (ценовые значения) и уровни Мюррея (дробные значения):

        Уровни индикатора AGATA

        Также в индикаторе есть алерты, которые оповещают о появлении нового сигнала:

        Алерты индикатора AGATA

        Примеры торговли с помощью индикатора для бинарных опционов AGATA

        Обратите внимание, что автор советует использовать экспирацию в 1 свечу от текущего тайм фрейма. Давайте посмотрим на примерs на валютной паре EUR/USD и тайм фрейме М1.

        Примечание: хочется отметить, что данный индикатор на всех сайтах имеет максимально положительную статистику и отзывы, чему конечно не стоит верить и необходимо обязательно проверять индикатор на демо-счету и проводить собственное тестирование.

        Открытие опциона Call

        Как видно из примера, при покупке опциона Call после закрытия сигнальной свечи с экспирацией в одну минуту можно было получить прибыль:

        Опцион Call

        Открытие опциона Put

        Тоже самое и с покупкой опциона Put:

        Опцион Put

        Стоит заметить, что в реальном времени обязательно необходимо обращать внимание на тренд и на то, какой уровень сгенерировал данный сигнал.

        Заключение

        Как можно видеть, индикатор способен генерировать прибыльные сигналы, но не стоит забывать, что не существует индикаторов, которые будут приносить прибыль всегда и индикатор AGATA7 не является исключением. Обязательно стоит протестировать его на разных тайм фреймах и с разными экспирациями, и только потом приступать к торговле на реальном счету.

        Не стоит забывать, что прибыльная торговля начинается с проверенного брокера, которого можно найти в рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем удачной торговли!

        Скачать шаблон и индикатор AGATA

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Оценить:
        (5.00 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        PEGAS1337
        У меня вообще не сигналит. Может кто знает в чем причина?
        Может не правильно закинул в МТ? У меня все работает, сигналит да еще и как, использую уже долго, пол года точно. Все хорошо, для торговли по тренду самое то.
        05 марта 2021
        Ответить
        Евгений Андрусик
        У меня вообще не сигналит. Может кто знает в чем причина?
        28 декабря 2020
        Ответить
        Иван
        Спасибо большое за индикатор и информацию по работе с ним, вы лучшие!
        06 сентября 2020
        Ответить
        Вячеслав
        не скачивается пишет фаил поврежден
        sergej, обнови архиватор, все рабочее
        01 июня 2020
        Ответить
        sergej
        не скачивается пишет фаил поврежден
        01 июня 2020
        Ответить
        ТрейдерБО
        ТрейдерБО
        Спасибо, давно искал AGATA7, а то везде старые версии. а тут новая самая, еще и бесплатно
        20 мая 2020
        Ответить
        Волк
        На этом индикаторе можно построить даже стратегию, он как фильтр отлично работает!
        20 мая 2020
        Ответить
        Виктор
        Виктор
        Хороший индикатор уровней, строит все как надо, по тренду торговать можно легко, причем и на форексе, и на бо
        20 мая 2020
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!