Индикатор для бинарных опционов AGATA основан на алгоритме, включающем в себя технический анализ, теорию Доу, прайс экшн и некоторые другие виды анализа. Благодаря такому количеству учитываемых данных индикатор строит уровни поддержки и сопротивления, и при подходе цены к этим уровням генерирует сигналы.

Индикатор AGATA является авторским и поэтому он продавался за 3 450 рублей, но с нашего сайта его можно скачать бесплатно.

Характеристики индикатора для бинарных опционов AGATA

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-H1.

Экспирация: 1 свеча.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: AGATA.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора для бинарных опционов AGATA в MT4

Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Настроек у индикатора очень много, и поэтому лучшим вариантом будет скачать уже настроенный под бинарные опционы шаблон.

Более опытным трейдерам есть смысл изучить настройки и «подогнать» индикатор под себя, так как он имеет режимы не только для бинарных опционов, но и для рынка Форекс. Далее рассмотрим настройки индикатора более подробно.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью индикатора для бинарных опционов AGATA

Как уже говорилось выше, индикатор AGATA имеет множество различных настроек, поэтому чтобы приступить к торговле и сделать его максимально подходящим под бинарные опционы, потребуется активировать некоторые параметры.

Параметр «Таймфреймы» отвечает за те тайм фреймы, на которых буду показывать уровни индикатора:

Соответственно, если нужно, чтобы уровни отображались только на М5, то все остальные тайм фреймы можно отключить.

Следующий параметр работает по тому же принципу, но отображает уровни Мюррея:

Поэтому можно отключить ненужные или вообще все.

Параметр «Зоны Стохастика» отвечает за уровни перекупленности и перепроданности, и их настройку:

Уровни может поменять на любые другие, что участить или наоборот сделает сигналы более редкими.

Следующие два параметра отвечают уже за сам тип торговли. Для рынка Форекс есть свой параметр:

Если торговля ведется на бинарных опционах, то этот раздел лучше оставить отключенным. А параметр «Фильтр бинарных опционов» лучше включить:

Каждый параметр для бинарных опционов подписан и поэтому сразу понятно, за что он отвечает. Чтобы получать еще больше сигналов, можно снизить уровни для Стохастика. Но стоит учесть, что таким образом риски становятся немного выше.

Также для фильтрации некоторых сигналов можно использовать индикацию тренда, которая находится в левом верхнем углу:

Красный цвет означает, что на данном тайм фрейме наблюдается нисходящий тренд, и зеленый цвет соответственно означает восходящий тренд.

Рядом с уровнями располагаются различные значения, которые относятся к системам, использованным в индикаторе. Это могут быть уровни старших тайм фреймов (значения тайм фреймов), круглые числа цен (ценовые значения) и уровни Мюррея (дробные значения):

Также в индикаторе есть алерты, которые оповещают о появлении нового сигнала:

Примеры торговли с помощью индикатора для бинарных опционов AGATA

Обратите внимание, что автор советует использовать экспирацию в 1 свечу от текущего тайм фрейма. Давайте посмотрим на примерs на валютной паре EUR/USD и тайм фрейме М1.

Примечание: хочется отметить, что данный индикатор на всех сайтах имеет максимально положительную статистику и отзывы, чему конечно не стоит верить и необходимо обязательно проверять индикатор на демо-счету и проводить собственное тестирование.

Открытие опциона Call

Как видно из примера, при покупке опциона Call после закрытия сигнальной свечи с экспирацией в одну минуту можно было получить прибыль:

Открытие опциона Put

Тоже самое и с покупкой опциона Put:

Стоит заметить, что в реальном времени обязательно необходимо обращать внимание на тренд и на то, какой уровень сгенерировал данный сигнал.

Заключение

Как можно видеть, индикатор способен генерировать прибыльные сигналы, но не стоит забывать, что не существует индикаторов, которые будут приносить прибыль всегда и индикатор AGATA7 не является исключением. Обязательно стоит протестировать его на разных тайм фреймах и с разными экспирациями, и только потом приступать к торговле на реальном счету.

Не стоит забывать, что прибыльная торговля начинается с проверенного брокера, которого можно найти в рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем удачной торговли!

Скачать шаблон и индикатор AGATA

