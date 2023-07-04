Сигнальный индикатор для бинарных опционов Binlex крайне прост в использовании, поэтому торговая система, основанная на его показаниях, может быть рекомендована даже новичкам, только начинающим знакомство с финансовыми рынками.

Binlex был разработан специально для торговли бинарными опционами. Хоть его сигналы и появляются достаточно редко, но использование индикатора на нескольких активах одновременно позволяет получить достаточное количество торговых рекомендаций.

Это недорогой платный индикатор. Продается он по цене $29, и, конечно же, перед покупкой хотелось бы убедиться, что относительно небольшое количество его торговых сигналов компенсируется высоким качеством. Скачать Binlex в ознакомительных целях, чтобы узнать подходит ли он вам, можно на нашем сайте в конце обзора.

Содержание:

Характеристики индикатора для бинарных опционов Binlex

Установка индикатора для бинарных опционов Binlex

Индикатор Binlex устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора Binlex для бинарных опционов

Индикатор Binlex для бинарных опционов дает два типа торговых сигналов: основной стрелочный, отображающийся в подвальной панели, и подтверждающий сигнал в виде прямоугольников красного и зеленого цвета на графике:

В подвальной панели находится осциллятор, на котором и основаны торговые сигналы для бинарных опционов индикатора Binlex. Он несколько напоминает стандартный Стохастик, но в отличие от последнего использует три скользящие линии:

Значимых настроек для частоты, чувствительности и алгоритма появления торговых сигналов у Binlex нет, но настроить время торговли, визуальные параметры индикатора и алерты тут можно:

Правила торговли по индикатору Binlex для бинарных опционов

Индикатор предназначен для использования на M5 таймфрейме, а появление торговых сигналов происходит примерно 3-5 раз за день. Такая небольшая частота сигналов компенсируется тем, что Binlex неплохо справляется с фильтрацией сигналов, поэтому индикатор не требует внесения никаких дополнительных правил в торговлю, кроме использования показаний индикатора.

Можно было бы сказать, что торговля бинарными опционами по индикатору Binlex настолько проста, что справиться с этой задачей может даже самый неопытный трейдер, если бы не один нюанс. Как показывает практика, новички в торговле бинарными опционами часто сталкиваются с трудностями в управлении капиталом и в дисциплине, что приводит к слишком поспешным сделкам без подтверждающих сигналов и даже сливу депозита. Даже самые простые торговые системы требуют знания фундаментальных основ торговли бинарными опционами. Если вы еще не знакомы с ними, обязательно читайте нашу подборку материалов:

По сути правила торговли бинарными опционами по индикатору Binlex сводятся к двум простейшим условиям.

Для покупки Call опциона:

Появилась зеленая стрелка вверх в подвальной панели. Свеча, на которой появился сигнал, выделена зеленым прямоугольником на графике.

Таймфрейм используем только M5. Экспирация – 3 свечи.

Для покупки Put опциона:

Появилась красная стрелка вниз в подвальной панели. Свеча, на которой появился сигнал, выделена красным прямоугольником на графике.

Открытие опциона Call

На этом скриншоте EUR/USD видно, что покупка Call опциона возможна, так как есть стрелка вверх в нижней панели, а свеча, на которой появился торговый сигнал, находится в зелёном прямоугольнике:

Открытие опциона Put

На данном скриншоте мы видим, что оба условия для покупки Put опциона соблюдены. Появилась красная стрелка вниз, а свеча, на которой возник сигнал, находится в красном прямоугольнике.

Заключение

Индикатор Binlex для торговли бинарными опционами дает очень простые и понятные сигналы, поэтому воспользоваться ими без проблем смогут даже начинающие трейдеры, попрактиковавшись предварительно на демо-счету. Хоть сигналы у индикатора появляются достаточно редко, но они могут использоваться без дополнительных фильтров, что является несомненным плюсом данной стратегии.

Несмотря на это, Binlex не является граальным индикатором. На наших тестах количество прибыльных сигналов лишь немного превышало 60%, что может оказаться недостаточной эффективностью для торговли бинарными опционами с низкими выплатами. Торговать на реальном счету по Binlex следует лишь с тем брокером, который практикует выплаты более 80% по многим торговым инструментам. Найти такую площадку можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

