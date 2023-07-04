    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        Binlex

        Индикатор для бинарных опционов Binlex

        Сигнальный индикатор для бинарных опционов Binlex крайне прост в использовании, поэтому торговая система, основанная на его показаниях, может быть рекомендована даже новичкам, только начинающим знакомство с финансовыми рынками.

        Binlex был разработан специально для торговли бинарными опционами. Хоть его сигналы и появляются достаточно редко, но использование индикатора на нескольких активах одновременно позволяет получить достаточное количество торговых рекомендаций.

        Это недорогой платный индикатор. Продается он по цене $29, и, конечно же, перед покупкой хотелось бы убедиться, что относительно небольшое количество его торговых сигналов компенсируется высоким качеством. Скачать Binlex в ознакомительных целях, чтобы узнать подходит ли он вам, можно на нашем сайте в конце обзора.

        Содержание:

        график binlex

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Binlex

        Установка индикатора для бинарных опционов Binlex

        Индикатор Binlex устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора Binlex для бинарных опционов

        Индикатор Binlex для бинарных опционов дает два типа торговых сигналов: основной стрелочный, отображающийся в подвальной панели, и подтверждающий сигнал в виде прямоугольников красного и зеленого цвета на графике:

        сигналы в binlex 

        В подвальной панели находится осциллятор, на котором и основаны торговые сигналы для бинарных опционов индикатора Binlex. Он несколько напоминает стандартный Стохастик, но в отличие от последнего использует три скользящие линии:

        стохастик в binlex

        Значимых настроек для частоты, чувствительности и алгоритма появления торговых сигналов у Binlex нет, но настроить время торговли, визуальные параметры индикатора и алерты тут можно:

        настройки в binlex

        Правила торговли по индикатору Binlex для бинарных опционов

        Индикатор предназначен для использования на M5 таймфрейме, а появление торговых сигналов происходит примерно 3-5 раз за день. Такая небольшая частота сигналов компенсируется тем, что Binlex неплохо справляется с фильтрацией сигналов, поэтому индикатор не требует внесения никаких дополнительных правил в торговлю, кроме использования показаний индикатора.

        Можно было бы сказать, что торговля бинарными опционами по индикатору Binlex настолько проста, что справиться с этой задачей может даже самый неопытный трейдер, если бы не один нюанс. Как показывает практика, новички в торговле бинарными опционами часто сталкиваются с трудностями в управлении капиталом и в дисциплине, что приводит к слишком поспешным сделкам без подтверждающих сигналов и даже сливу депозита. Даже самые простые торговые системы требуют знания фундаментальных основ торговли бинарными опционами. Если вы еще не знакомы с ними, обязательно читайте нашу подборку материалов:

        По сути правила торговли бинарными опционами по индикатору Binlex сводятся к двум простейшим условиям.

        Для покупки Call опциона:

        1. Появилась зеленая стрелка вверх в подвальной панели.
        2. Свеча, на которой появился сигнал,  выделена зеленым прямоугольником на графике.

        Таймфрейм используем только M5. Экспирация – 3 свечи.

        Для покупки Put опциона:

        1. Появилась красная стрелка вниз в подвальной панели.
        2. Свеча, на которой появился сигнал, выделена красным прямоугольником на графике.

        Открытие опциона Call

        На этом скриншоте EUR/USD видно, что покупка Call опциона возможна, так как есть стрелка вверх в нижней панели, а свеча, на которой появился торговый сигнал, находится в зелёном прямоугольнике:

        сигнал на покупку call опциона

        Открытие опциона Put

        На данном скриншоте мы видим, что оба условия для покупки Put опциона соблюдены. Появилась красная стрелка вниз, а свеча, на которой возник сигнал, находится в красном прямоугольнике.

        сигнал на покупку put опциона

        Заключение

        Индикатор Binlex для торговли бинарными опционами дает очень простые и понятные сигналы, поэтому воспользоваться ими без проблем смогут даже начинающие трейдеры, попрактиковавшись предварительно на демо-счету. Хоть сигналы у индикатора появляются достаточно редко, но они могут использоваться без дополнительных фильтров, что является несомненным плюсом данной стратегии.

        Несмотря на это, Binlex не является граальным индикатором. На наших тестах количество прибыльных сигналов лишь немного превышало 60%, что может оказаться недостаточной эффективностью для торговли бинарными опционами с низкими выплатами. Торговать на реальном счету по Binlex следует лишь с тем брокером, который практикует выплаты более 80% по многим  торговым инструментам. Найти такую площадку можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно индикатор Binlex

        Скачать

        Попробовать на демо счете

        PO

        Смотрите также:

        Книги по трейдингу

        Актуальные бонусы и промокоды для БО

        Живой график для бинарных опционов онлайн

        Официальные брокеры бинарных опционов в России

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Option Bull
        Плохо конечно что здесь строго ограниченный таймфрейм, но с другой стороны не нужно париться с выбором времени) Пока что индикатор вызывает у меня смешанные чувства, например я не уверен нужен ли здесь доп фильтр или нет. В любом случае на все нужно время для тестирования.
        16 марта 2024
        Ответить
        Mukhamed
        Надо тестировать
        02 февраля 2024
        Ответить
        Алексей
        Всё должно быть в комплексе и грамотно взаимодействовать...
        Владимир, ВОТ ИМЕННО! Истина в трейдинге
        17 июля 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Прибыльных сигналов чуть больше 60%. Прямо скажем не высокое достижение.
        Артур, в принципе 60-75% являются нормой. Средним значением.
        Богдан, Согласен, я где-то встречал 85% хороших сигналов, но не тестил, ничего сказать не могу.
        tirant, Написать 85% это еще не значит что там есть хотя бы 70%...
        Трейдер России, это понятно. Так как я этот индикатор не тестил, по этому высказываю не предметное мнение, прочитав только статью.
        Артур, Это понятно. Я просто сказал что если на сарае написано х... - необязательно там будет именно оно, там могут быть дрова.
        10 июля 2023
        Ответить
        Артур
        Ответить
        Владимир
        Владимир
        Просто некоторым везёт видимо и они не попадают под слив. Или умеют правильно выбрать время торговли для конкретного индюка. В общем так я и не нашёл нормального индюка пока.
        Seren, абсолютно точно! на один индикатор рассчитывать нельзя, как нельзя рассчитывать при езде на авто на одну педаль газа и на спидометр. Всё должно быть в комплексе и грамотно взаимодействовать...
        07 июля 2023
        Ответить
        Ответить
        Seren
        Где вы находите индикаторы с вином 70-85%?)) Вы их на долгосроке видимо не тестили, они все дадут на долгосроке не больше 65%. Я протестировал тестером не на статичной истории (там не учитывается динамика цены и результат ложный), а в реальном времени около 40 индикаторов за 4-5 месяцев этого года! Ни одного с вином 70% не видел! Притом все они сливают, по принципу, сначала могут неделями давать хороший в плюс. А потом за неделю или пару дней одни минусы. В итоге вин скатывается всегда к 55-65% в лучшем случае. Я и с фильтрами их гонял и из систем разных стрелки делал и гонял уже целую систему, все рано или поздно сливные. Просто некоторым везёт видимо и они не попадают под слив. Или умеют правильно выбрать время торговли для конкретного индюка. В общем так я и не нашёл нормального индюка пока.
        06 июля 2023
        Ответить
        Владимир
        Владимир
        Что-то я не понял, на одной картинке в разделе обзор и настройки индикатора обозначен сигнал на покупку опциона КОЛЛ, а на графике не КОЛЛ) Какой процент сигналов в профит? Это очень интересно, учитывая что сигналы такие редкие. Кто-то из модераторов или специалистов, может ответить?
        05 июля 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Binlex - уникальный индикатор, способный генерировать эффективные торговые сигналы как при тренде, так и против него. Я уже опробовал его и результаты меня приятно удивили. Считаю, что это ценный инструмент для улучшения торговых прогнозов и увеличения прибыльности сделок. Рекомендую всем бинарным опционщикам!
        05 июля 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Binlex кажется действительно перспективным индикатором. Особенно радует, что он эффективен как при торговле по тренду, так и против него. Это действительно уникальная особенность, которую сложно найти в других индикаторах)
        Option Bull, такая универсальность важна для успешной торговли, потому что часто индикаторы работают только в определенных условиях рынка. Как по мне, это отличный инструмент для улучшения точности прогнозов и увеличения прибыльности сделок.
        05 июля 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Binlex кажется действительно перспективным индикатором. Особенно радует, что он эффективен как при торговле по тренду, так и против него. Это действительно уникальная особенность, которую сложно найти в других индикаторах)
        05 июля 2023
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!