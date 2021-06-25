Индикатор Donchian Trend Pro является платным канальным индикатором для бинарных опционов и рынка Forex, который основан на популярном индикаторе каналов Дончиана, но при этом индикатор TakeProPips Donchian Trend Pro имеет доработанный новый функционал, благодаря которому есть возможность намного точнее войти в сделку при помощи сигналов, разметке целей по цене и информационных панелей.

Также индикатор для бинарных опционов Donchian Trend Pro продается на сайте автора за $49, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Donchian Trend Pro

Установка индикатора для бинарных опционов Donchian Trend Pro в MT4

Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Обзор и настройки индикатора Donchian Trend Pro для бинарных опционов

Индикатор TakeProPips Donchian Trend Pro включает в себя не только каналы, как уже говорилось ранее, а и информационные панели, которые можно с пользой использовать в торговле бинарными опционами. По итогу данный индикатор состоит из:

Канала Дончиана с пометками ценовых целей, если вы торгуете на рынке Forex; Сигналов для бинарных опционов и точек, показывающих, на какой свече был сигнал; Двух инфо-панелей с историей сигналов и определением актуальных трендов для всех торговых активов из терминала.

Канал Дончина, на котором основан индикатор Donchian Trend Pro, работает по принципу определения волатильности, исходя из наибольших и наименьших недавных цен. Если говорить проще, то канал строится по экстремумам цены, которые постоянно меняются. Алгоритм построения хоть и не полностью, но схож с такими индикаторами, как Bollinger Bands и Keltner Channels. Ключевым отличием является то, что цена никогда не выходит за пределы канала Дончиана.

Также в индикаторе для бинарных опционов Donchian Trend Pro каналы Дончиана разделены по цветам, что позволяет видеть, в какую сторону направлен рынок в данный момент. Соответственно, когда цвет канала зеленый, то рынок растет, а когда оранжевый – падает:

Важно понимать, что данные показания являются усредненными и не идут точно за рынком. Это означает, что канал не реагирует на малые колебания и шум рынка.

Сигналы индикатора TakeProPips Donchian Trend Pro изображаются в виде нескольких стрелочек и кружков. Появляется сигнал тогда, когда меняется цвет канала, и в этот момент генерируется сигнал на покупку опционов Call или Put в виде стрелочек и кружков. Обратите внимание, что желтая стрелочка просто показывает на свечу, которая является сигнальной (проще говоря, желтая стрелочка дублирует основной сигнал и ничем не отличается):

Числа на графике обозначают уровни тейк-профитов и стол-лосса для тех трейдеров, которые торгуют на рынке Форекс. Там, где были достигнуты цели, есть отметка в виде «галочки». Крести же говорит о том, что цель не была достигнута и был получен стоп-лосс:

Помимо самого индикатора на графике есть панели. Панель слева показывает тейк-профиты, стоп-лосс, а также важную информацию для бинарных опционов в виде количества и соотношения прибыльных и убыточных сделок, а также актуального сигнала:

Вторая панель показывает торговые активы терминала MT4, таймфреймы, выбранные в настройках, силу тренда и рекомендации по действиям в виде покупки или продажи. Панель является кликабельной и на ней можно переключаться между активами и таймфреймами. Также при необходимости ее можно свернуть, нажав на значок в верхнем правом углу, или переместить в любую часть графика:

Полезной для трейдеров она может быть еще и потому, что на ней можно видеть тренды на каждом таймфрейме, и там, где указания сходятся, вероятности получения прибыли при торговле бинарными опционами больше. Поэтому если вы, к примеру, торгуете на М15, то чем больше высших таймфреймов сходятся в тренде с М15, тем выше вероятность на успешную сделку при наличии сигнала:

Настроек у индикатора Donchian Trend Pro довольно много, хотя немалая часть из них отвечает за визуальные и цветовые показатели:

Из основных параметров можно настроить:

Период канала Дончиана ( Donchian Channel Period). Канал по умолчанию равняется «20» и является оптимальным параметром под все таймфреймы;

Также, как уже говорилось выше, можно настроить цвета и расположение многих всех составляющих индикатора, и в самом конце настроить алерты.

Правила торговли по индикатору Donchian Trend Pro для бинарных опционов

Исходя из изложенного выше материала, не сложно догадаться, что торговля по индикатору TakeProPips Donchian Trend Pro ведется при помощи сигналов, учитываю тренд. Поэтому обязательно стоит разобраться в работе трендов и том, какие они бывают:

Сами правила ма4ксимально просты и требуются появления сигналов, и для покупки опционов Call нужно, чтобы появилась зеленая стрелочка и зеленый кружок, и также линии канала стали зеленого цвета. Для покупки опционов Put нужно, чтобы появилась оранжевая стрелочка и оранжевый кружок, и также линии канала стали оранжевого цвета. Экспирации лучше всего использовать в размере 6 свечей:

Также появление сигналов сопровождается алертами:

Сигналы и торговля по индикатору Donchian Trend Pro

Все, что нам нужно, это наблюдать за сигналами и панелью тренда, и если выбранный торговый актив сейчас в восходящем тренде, то сигналы мы ждем только на покупку опциона Call, после чего покупаем опцион с экспирацией в 6 свечей:

Точно также ведется торговля и для нисходящего тренда и опционов Put:

Заключение

Индикатор Donchian Trend Pro является неплохим трендово-сигнальным индикаторов для бинарных опционов, который сможет приносить прибыль при правильном его использовании. Для этого лишь нужно изучить, как работает тренд и обязательно опираться на трендовую панель индикатора. Также обязательно перед торговлей не реальном счету индикатор и понимание его работы стоит протестировать на демо-счету.

Не стоит забывать и про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые позволяют поддерживать депозит на необходимом денежном уровне даже при убыточных сделках. Саму торговлю стоит вести только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

