        VP Range V6

        Индикатор VP Range V6

        Индикатор для бинарных опционов VP Range V6 является аналогом индикатора VP V6, но отличие его в том, что он строит профиль рынка не для каждого дня или часа, а для диапазона (неделя, месяц, год), и этот диапазон можно устанавливать вручную.

        Благодаря этому каждый трейдер может посмотреть как исторические данные профиля, так и любой другой участок, который нельзя увидеть с помощью индикатора VP V6.

        Индикатор для бинарных опционов VP Range V6

        Характеристики индикатора VP Range V6

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: Любой.
        • Экспирация: от 10 свечей для М5 и 3-5 свечей для Н1.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: VP Range V6.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 8:00-18:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Binarium.

        Установка индикатора VP Range V6 в MetaTrader 4

        Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Индикатор VP Range V6, как и его аналог, имеет разные настройки для цветовой гаммы и отображения. Если говорить об отображении, то выбрать можно:

        1. Значения последних минут (количество минут указывается в настройках).
        2. Значения свободного диапазона.
        3. Значения фиксированного диапазона (количество минут указывается в настройках).

        Значения последних минут будут полезны, если трейдеру необходимо построить профиль рынка, к примеру, для последних 6 часов. Соотвественно, в настройках переменной «Range mode» будет необходимо выбрать параметр «Last minutes» и выбрать нужное значение (любой диапазон указывается в минутах, и для 6 часов это будет 360 минут), после чего индикатор автоматически перестроит профиль:

        профиль рынка за период

        Значения свободного диапазона будет полезно выбирать в тех случаях, когда необходимо посмотреть профиль рынка за определенный период, который был в прошлом. Для этого необходимо выбрать параметр «Between lines», после чего перетащить линии на нужные даты:

        диапазон профиля рынка

        Фиксированный диапазон позволяет строить профиль рынка от любой нужной даты, а его длина ограничивается заданным значением и будет фиксированным. Для использования этого режима необходимо выбрать параметр «Minutes to line» и указать нужное количество минут:

        рыночный профиль периоды

        В индикаторе VP Range V6 также можно настроить шкалу для построения профилья рынка, и если в индикаторе-аналоге для большинства валютных пар подходит значение «*10» в переменной «Point scale», то для VP Range V6 в данном случае больше подойдет значение «*10», что сделает профиль немного точнее:

        шкалы профиля рынка VP Range V6

        И конечно же цветовую гамму профиля можно менять на свой вкус:

        цвета профиля рынка

        На изобраажении ниже настройки, отвечающие за описанные выше параметры:

        настройки VP Range V6

        Правила торговли и описание индикатора VP Range V6

        Хоть индикатор профиля рынка VP Range V6 позволяет видеть важные ценовые уровни и зоны, от которых цена чаще всего будет отталкиваться, это не делает его граалем для бинарных опционов. Поэтому при использовании объемного профиля очень важно знать, что такое тренд и как его определять, а также разбираться в том, что такое бычий и медвежий тренд.

        Также стоит отметить, что индикаторы профиля часто используются в кластерном анализе для бинарных опционов, поэтому индикатор VP Range V6 является универсальным.

        Суть этого индикатора и профиля рынка в целом в том, чтобы знать, какие участки цены интересны обычным трейдерами и «крупным игрокам». А отображение профиля, к примеру, за последний месяц даст понять, от каких уровней или зон можно ожидать отскока цены, при чем при пробитии таких уровней в большинстве случаев они становятся зеркальными.

        Строить профиль рынка, значения которого будут полезны для торговли бинарными опционами, можно для таких диапазонов, как:

        • Предыдущий торговый день.
        • Предыдущая торговая неделя.
        • Предыдущий торговый месяц.
        • Предыдущий торговый квартал.

        А если говорить об опционах на фьючерсные контракты, то там можно строить профиль за период действия контракта, который у всех инструментов разный.

        Правила торговли по профилю разделяются на:

        1. Торговлю после пробоя.
        2. Торговлю от уровней.

        Говоря о пробое, трейдер ищет участки цены с объемным накоплением (флэты), после чего ждет пробоя в одну и сторон и покупает после этого опцион.

        Торговля от уровней подразумевает отскоки цены от пробитых зон или уровней, при чем использовать можно как новые уровни, так и уже пробитые.

        Примеры торговли с помощью индикатора VP Range V6

        Если торговля ведется внутри дня, то строить профиль рынка можно на текущий день, и использовать стоит графики М5 и Н1. На часовом тайм фрейме можно смотреть общую картину и иногда переходить на 5-минутный график для подтверждения своих предположений.

        На изображении ниже можно видеть график Н1 и ярко выраженное объемное накопление:

        большой объем профиля рынка

        Но если посмотреть на участок цены, на котором этот объем был наторгован, не сразу становится понятно, что там был флэт.

        И поэтому необходимо перейти на график М5:

        флэты в профиле рынка VP Range V6

        И как можно видеть, флэт был широким, но по середине флэта был накоплен крупный объем еще утром, и после пробоя флэта и выхода цены вверх стоило покупать опцион Call с экспирацией в 10 свечей для М5 или в 2-3 свечи для Н1, что в итоге принесло бы прибыль.

        Заключение

        Профиль рынка может быть очень полезным инструментом в торговле бинарными опционами, если научиться его правильно применять и использовать только по тренду.

        Так как профиль строится по объемам, то каждому трейдеру будет полезно знать о торговле бинарными опционами по объемам. Понимание объемной торговли даст дополнительное преимущество и поможет лучше понять принцип построения профиля рынка.

        Также важными в торговле являются правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как они дают возможность не потерять весь депозит на долгой убыточной дистанции. И не стоит забывать, что проверенный брокер тоже имеет значение в прибыльной торговле и найти такого брокера можно найти в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать шаблон и индикатор VP Range V6

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Смотрите также:

        Стратегии для бинарных опционов

        Что нужно знать начинающим трейдерам о бинарных опционах

        Как заработать на бинарных опционах

        Что делать если брокер не выводит деньги

        Комментарии

        Slaventiy
        Пользуюсь сейчас похожим индюком для трединг нью.Очень полезная вець.С помощью подобного индюка +93,6% прибыли за 5 дней.Учитывая что я торгую максимум пол часа в день.
        06 октября 2023
        Ответить
        Вячеслав
        Aрхив поврежден
        Алексей , обновите архиватор, все рабочее
        26 июля 2022
        Ответить
        Алексей
        Aрхив поврежден
        26 июля 2022
        Ответить
        Серега Попсуев
        Профиль рынка это вообще мощная вещь, но ее надо понять, а то многие видят красивые картинки и все, уже хотят использовать, а толку то
        05 февраля 2021
        Ответить
        General
        Интересная вещь, не видел еще такого, но как я понял уровни по такому индикатору прям точные
        05 августа 2020
        Ответить
        Maxtrade
        А это в добавок к vp v6, так как vp v6 без vp range v6 не могут использоваться правильно. надо вместе их отслеживать
        05 августа 2020
        Ответить
        Класс, спасибо, как начал изучать объемы. нужен был такой индикатор, а аналоги так себе, и большинство требуют реальные объемы
        05 августа 2020
        Ответить
