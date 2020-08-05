Индикатор для бинарных опционов VP Range V6 является аналогом индикатора VP V6, но отличие его в том, что он строит профиль рынка не для каждого дня или часа, а для диапазона (неделя, месяц, год), и этот диапазон можно устанавливать вручную.

Благодаря этому каждый трейдер может посмотреть как исторические данные профиля, так и любой другой участок, который нельзя увидеть с помощью индикатора VP V6.

Характеристики индикатора VP Range V6

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: Любой.

Экспирация: от 10 свечей для М5 и 3-5 свечей для Н1.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: VP Range V6.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 8:00-18:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Binarium.

Установка индикатора VP Range V6 в MetaTrader 4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Индикатор VP Range V6, как и его аналог, имеет разные настройки для цветовой гаммы и отображения. Если говорить об отображении, то выбрать можно:

Значения последних минут (количество минут указывается в настройках). Значения свободного диапазона. Значения фиксированного диапазона (количество минут указывается в настройках).

Значения последних минут будут полезны, если трейдеру необходимо построить профиль рынка, к примеру, для последних 6 часов. Соотвественно, в настройках переменной «Range mode» будет необходимо выбрать параметр «Last minutes» и выбрать нужное значение (любой диапазон указывается в минутах, и для 6 часов это будет 360 минут), после чего индикатор автоматически перестроит профиль:

Значения свободного диапазона будет полезно выбирать в тех случаях, когда необходимо посмотреть профиль рынка за определенный период, который был в прошлом. Для этого необходимо выбрать параметр «Between lines», после чего перетащить линии на нужные даты:

Фиксированный диапазон позволяет строить профиль рынка от любой нужной даты, а его длина ограничивается заданным значением и будет фиксированным. Для использования этого режима необходимо выбрать параметр «Minutes to line» и указать нужное количество минут:

В индикаторе VP Range V6 также можно настроить шкалу для построения профилья рынка, и если в индикаторе-аналоге для большинства валютных пар подходит значение «*10» в переменной «Point scale», то для VP Range V6 в данном случае больше подойдет значение «*10», что сделает профиль немного точнее:

И конечно же цветовую гамму профиля можно менять на свой вкус:

На изобраажении ниже настройки, отвечающие за описанные выше параметры:

Правила торговли и описание индикатора VP Range V6

Хоть индикатор профиля рынка VP Range V6 позволяет видеть важные ценовые уровни и зоны, от которых цена чаще всего будет отталкиваться, это не делает его граалем для бинарных опционов. Поэтому при использовании объемного профиля очень важно знать, что такое тренд и как его определять, а также разбираться в том, что такое бычий и медвежий тренд.

Также стоит отметить, что индикаторы профиля часто используются в кластерном анализе для бинарных опционов, поэтому индикатор VP Range V6 является универсальным.

Суть этого индикатора и профиля рынка в целом в том, чтобы знать, какие участки цены интересны обычным трейдерами и «крупным игрокам». А отображение профиля, к примеру, за последний месяц даст понять, от каких уровней или зон можно ожидать отскока цены, при чем при пробитии таких уровней в большинстве случаев они становятся зеркальными.

Строить профиль рынка, значения которого будут полезны для торговли бинарными опционами, можно для таких диапазонов, как:

Предыдущий торговый день.

Предыдущая торговая неделя.

Предыдущий торговый месяц.

Предыдущий торговый квартал.

А если говорить об опционах на фьючерсные контракты, то там можно строить профиль за период действия контракта, который у всех инструментов разный.

Правила торговли по профилю разделяются на:

Торговлю после пробоя. Торговлю от уровней.

Говоря о пробое, трейдер ищет участки цены с объемным накоплением (флэты), после чего ждет пробоя в одну и сторон и покупает после этого опцион.

Торговля от уровней подразумевает отскоки цены от пробитых зон или уровней, при чем использовать можно как новые уровни, так и уже пробитые.

Примеры торговли с помощью индикатора VP Range V6

Если торговля ведется внутри дня, то строить профиль рынка можно на текущий день, и использовать стоит графики М5 и Н1. На часовом тайм фрейме можно смотреть общую картину и иногда переходить на 5-минутный график для подтверждения своих предположений.

На изображении ниже можно видеть график Н1 и ярко выраженное объемное накопление:

Но если посмотреть на участок цены, на котором этот объем был наторгован, не сразу становится понятно, что там был флэт.

И поэтому необходимо перейти на график М5:

И как можно видеть, флэт был широким, но по середине флэта был накоплен крупный объем еще утром, и после пробоя флэта и выхода цены вверх стоило покупать опцион Call с экспирацией в 10 свечей для М5 или в 2-3 свечи для Н1, что в итоге принесло бы прибыль.

Заключение

Профиль рынка может быть очень полезным инструментом в торговле бинарными опционами, если научиться его правильно применять и использовать только по тренду.

Так как профиль строится по объемам, то каждому трейдеру будет полезно знать о торговле бинарными опционами по объемам. Понимание объемной торговли даст дополнительное преимущество и поможет лучше понять принцип построения профиля рынка.

Также важными в торговле являются правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как они дают возможность не потерять весь депозит на долгой убыточной дистанции. И не стоит забывать, что проверенный брокер тоже имеет значение в прибыльной торговле и найти такого брокера можно найти в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Скачать шаблон и индикатор VP Range V6

