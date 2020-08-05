Индикатор для бинарных опционов VP Range V6 является аналогом индикатора VP V6, но отличие его в том, что он строит профиль рынка не для каждого дня или часа, а для диапазона (неделя, месяц, год), и этот диапазон можно устанавливать вручную.
Благодаря этому каждый трейдер может посмотреть как исторические данные профиля, так и любой другой участок, который нельзя увидеть с помощью индикатора VP V6.
Характеристики индикатора VP Range V6
- Терминал: MetaTrader 4.
- Тайм фрейм: Любой.
- Экспирация: от 10 свечей для М5 и 3-5 свечей для Н1.
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: VP Range V6.
- Торговые инструменты: все валютные пары.
- Время торговли: 8:00-18:00.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Binarium.
Установка индикатора VP Range V6 в MetaTrader 4
Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.
Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:
Индикатор VP Range V6, как и его аналог, имеет разные настройки для цветовой гаммы и отображения. Если говорить об отображении, то выбрать можно:
- Значения последних минут (количество минут указывается в настройках).
- Значения свободного диапазона.
- Значения фиксированного диапазона (количество минут указывается в настройках).
Значения последних минут будут полезны, если трейдеру необходимо построить профиль рынка, к примеру, для последних 6 часов. Соотвественно, в настройках переменной «Range mode» будет необходимо выбрать параметр «Last minutes» и выбрать нужное значение (любой диапазон указывается в минутах, и для 6 часов это будет 360 минут), после чего индикатор автоматически перестроит профиль:
Значения свободного диапазона будет полезно выбирать в тех случаях, когда необходимо посмотреть профиль рынка за определенный период, который был в прошлом. Для этого необходимо выбрать параметр «Between lines», после чего перетащить линии на нужные даты:
Фиксированный диапазон позволяет строить профиль рынка от любой нужной даты, а его длина ограничивается заданным значением и будет фиксированным. Для использования этого режима необходимо выбрать параметр «Minutes to line» и указать нужное количество минут:
В индикаторе VP Range V6 также можно настроить шкалу для построения профилья рынка, и если в индикаторе-аналоге для большинства валютных пар подходит значение «*10» в переменной «Point scale», то для VP Range V6 в данном случае больше подойдет значение «*10», что сделает профиль немного точнее:
И конечно же цветовую гамму профиля можно менять на свой вкус:
На изобраажении ниже настройки, отвечающие за описанные выше параметры:
Правила торговли и описание индикатора VP Range V6
Хоть индикатор профиля рынка VP Range V6 позволяет видеть важные ценовые уровни и зоны, от которых цена чаще всего будет отталкиваться, это не делает его граалем для бинарных опционов. Поэтому при использовании объемного профиля очень важно знать, что такое тренд и как его определять, а также разбираться в том, что такое бычий и медвежий тренд.
Также стоит отметить, что индикаторы профиля часто используются в кластерном анализе для бинарных опционов, поэтому индикатор VP Range V6 является универсальным.
Суть этого индикатора и профиля рынка в целом в том, чтобы знать, какие участки цены интересны обычным трейдерами и «крупным игрокам». А отображение профиля, к примеру, за последний месяц даст понять, от каких уровней или зон можно ожидать отскока цены, при чем при пробитии таких уровней в большинстве случаев они становятся зеркальными.
Строить профиль рынка, значения которого будут полезны для торговли бинарными опционами, можно для таких диапазонов, как:
- Предыдущий торговый день.
- Предыдущая торговая неделя.
- Предыдущий торговый месяц.
- Предыдущий торговый квартал.
А если говорить об опционах на фьючерсные контракты, то там можно строить профиль за период действия контракта, который у всех инструментов разный.
Правила торговли по профилю разделяются на:
- Торговлю после пробоя.
- Торговлю от уровней.
Говоря о пробое, трейдер ищет участки цены с объемным накоплением (флэты), после чего ждет пробоя в одну и сторон и покупает после этого опцион.
Торговля от уровней подразумевает отскоки цены от пробитых зон или уровней, при чем использовать можно как новые уровни, так и уже пробитые.
Примеры торговли с помощью индикатора VP Range V6
Если торговля ведется внутри дня, то строить профиль рынка можно на текущий день, и использовать стоит графики М5 и Н1. На часовом тайм фрейме можно смотреть общую картину и иногда переходить на 5-минутный график для подтверждения своих предположений.
На изображении ниже можно видеть график Н1 и ярко выраженное объемное накопление:
Но если посмотреть на участок цены, на котором этот объем был наторгован, не сразу становится понятно, что там был флэт.
И поэтому необходимо перейти на график М5:
И как можно видеть, флэт был широким, но по середине флэта был накоплен крупный объем еще утром, и после пробоя флэта и выхода цены вверх стоило покупать опцион Call с экспирацией в 10 свечей для М5 или в 2-3 свечи для Н1, что в итоге принесло бы прибыль.
Заключение
Профиль рынка может быть очень полезным инструментом в торговле бинарными опционами, если научиться его правильно применять и использовать только по тренду.
Так как профиль строится по объемам, то каждому трейдеру будет полезно знать о торговле бинарными опционами по объемам. Понимание объемной торговли даст дополнительное преимущество и поможет лучше понять принцип построения профиля рынка.
Также важными в торговле являются правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как они дают возможность не потерять весь депозит на долгой убыточной дистанции. И не стоит забывать, что проверенный брокер тоже имеет значение в прибыльной торговле и найти такого брокера можно найти в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.
Скачать шаблон и индикатор VP Range V6
Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.
Смотрите также:
Стратегии для бинарных опционов
Что нужно знать начинающим трейдерам о бинарных опционах
Как заработать на бинарных опционах
Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.