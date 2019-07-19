Индикатор для бинарных опционов Candle Meter способен отразить события, которые долгое время считались надежно скрытыми от глаз неискушенного трейдера. В первую очередь это касается борьбы спроса и предложения, о которой наверняка многие слышали, но точно не могли видеть. Индикатор Candle Meter буквально визуализирует этот процесс, делая его наглядным и доступным для анализа.

Благодаря этим знаниям вы будете точно знать, кто контролирует рынок здесь и сейчас. Поэтому цена в $199 для такого инструмента не кажется нам такой уж заоблачной. Обладая определенными знаниями, которыми мы поделимся в этом обзоре, вы сможете предсказывать, как закроется следующая свеча. А что еще нужно для успешной торговли бинарными опционами? Узнайте как на практике улучшить свои торговые навыки и достичь новых высот в трейдинге.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Candle Meter

Установка индикатора для бинарных опционов Candle Meter

Индикатор Candle Meter устанавливается стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MetaTrader 4 пункт “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "MQL4", затем в “Indicators” и переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются аналогичным образом, но помещаются в папку “templates”. Более подробно ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Candle Meter

Индикатор для бинарных опционов Candle Meter анализирует силу покупателей и продавцов в каждой свече. Информация о том, кто победил за предыдущие 5 минут, 15 минут или 1 час, в зависимости от текущего таймфрейма, выводится под каждой свечой, преобразуя стандартный свечной график в информативный инструмент для анализа рыночных тенденций.

Как видно на скриншоте выше, зная, кто из участников торгов выиграл схватку за предыдущий временной интервал, можно с уверенностью сказать, куда пойдет рынок. Если число над свечой превышает 80, победили медведи, и цены начнут снижаться; если значение под свечой превысило 80 – на рынке доминируют быки, и цены растут.

Также обратите внимание на индикатор в правом верхнем углу графика. Он показывает борьбу между покупателями и продавцами в реальном времени, а чуть ниже него находится таймер, отсчитывающий секунды до закрытия текущего таймфрейма.

Интерпретировать значения индикатора очень просто: чем больше число, тем более бычья или медвежья свеча, и тем выше шансы на то, что следующий временной интервал закроется ростом или снижением котировок анализируемого актива. Например, на изображении слева силы участников торгов распределились 90/10 в пользу быков. Это значит, что существует высокая вероятность продолжения роста. Однако чтобы быть в этом полностью уверенным, следует дождаться закрытия свечи, так как до этого момента расстановка сил на рынке может в любой момент измениться. Помимо основного графика, индикатор для бинарных опционов Candle Meter выводит дополнительную информацию в виде гистограммы и двух скользящих средних.

Как нетрудно догадаться, эта гистограмма помогает визуализировать динамику расстановки сил на рынке с течением времени. Благодаря ей трейдер может наглядно увидеть изменение спроса и предложения, а также выделить паттерны, обладающие лучшими прогнозными свойствами.

Настроек у этого инструмента немного. Пользователь может изменять у гистограммы параметры расчета скользящих средних, включать фильтр отображения баров, при котором на график будут выводиться только числа, не менее чем указано, активировать алерты и настраивать внешний вид визуальных элементов индикатора.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Candle Meter

Индикатор для бинарных опционов Candle Meter вовремя предупредит пользователя о готовящейся смене тренда, а значит, торговать с ним не только приятно, но и выгодно. Давайте разберемся, как это делать.

В первую очередь вспомним всем известный постулат о пользе торговли по тренду. Трендовая торговля более успешна в долгосрочной перспективе, поэтому все сделки по индикатору Candle Meter будем открывать в его направлении. Остается лишь выяснить, как определять тренд с помощью этого индикатора.

Все просто. Как было сказано выше, Candle Meter не только рассчитывает силу свечей, но и отображает осциллятор с двумя скользящими средними в нижней части графика. Именно он и пригодится нам для определения тренда.

Когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную сверху вниз, это свидетельствует о начале медвежьего тренда. При обратном пересечении снизу вверх на рынке доминируют быки, и такое поведение осциллятора предупреждает о начале бычьего ралли. Более детально ознакомиться с тем, как работает тренд на рынках, вы сможете из специальной подборки статей на нашем сайте:

В качестве дополнительного фильтра торговых сигналов установим минимальный порог отображения давления продавцов и покупателей на уровне 80. Теперь индикатор для бинарных опционов Candle Meter будет выводить на график только цифры, равные или больше 80, что поможет отфильтровать незначимые пересечения средних "подвального" осциллятора.

Открытие опциона Call

Убеждаемся в наличии бычьего тренда – короткий мувинг осциллятора пересек длинный снизу вверх. Под последней закрытой свечей появилась цифра >=80. На открытии новой свечи покупаем опцион Call.

Открытие опциона Put

Убеждаемся в наличии медвежьего тренда – короткий мувинг осциллятора пересек длинный сверху вниз. Над последней закрытой свечей появилась цифра >=80. На открытии новой свечи покупаем опцион Put.

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Советуем подбирать период удержания позиций на основе результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов Candle Meter

Индикатор для бинарных опционов Candle Meter можно использовать разными способами и не только в связке с его подвальным осциллятором. Например, его можно применять для определения моментов завершения отката в рамках текущего тренда. В этом случае основную тенденцию можно определять с помощью одного из лучших индикаторов тренда, а момент для открытия сделки – по снижающемуся давлению продавцов или покупателей, в зависимости от планируемого направления торговли.

Перед окончанием отката в медвежьем тренде покупки будут иссякать, и цифры под свечами будут уменьшаться. В случае отката в бычьем тренде будет наблюдаться обратная ситуация – по мере приближения завершения коррекции продавцы будут терять силу, а цифры над свечами будут понижаться.

Плюсы индикатора Candle Meter

К преимуществам этого инструмента относится возможность наблюдать борьбу спроса и предложения в реальном времени. По цифрам, отражающим процент сделок, совершенных покупателями и продавцами за определенный промежуток времени, трейдер может получить объективное представление о положении дел на рынке конкретного актива и понять, кто контролирует текущую ситуацию. Если преобладают покупатели, свеча закроется ростом с процентом сделок на покупку более 80%. В обратной ситуации, когда лидируют продавцы, свеча закроется с понижением цен и процентом продаж более 80%.

Минусы индикатора Candle Meter

Для снижения количества ложных торговых сигналов индикатора может потребоваться дополнительная фильтрация тренда. Необходимо индивидуально подбирать уровень отображения значений преобладающей стороны по сделкам для каждого актива.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Candle Meter позволяет трейдеру заглянуть за кулисы рыночных баталий и количественно оценить, насколько сильны были покупатели или продавцы за конкретный период времени. Эти знания помогут пользователю по-другому взглянуть на привычные свечные паттерны и фигуры графического анализа, а его торговля станет более уверенной. Ведь ставить на лидеров гораздо приятнее, чем на аутсайдеров, особенно если ваши ожидания основаны не на внутренней интуиции, а на математических расчетах.

Учитывая, что индикатор для бинарных опционов Candle Meter открывает доступ к эксклюзивной информации, мы считаем его цену вполне оправданной и предполагаем, что существует множество вариантов его применения. Поэтому опытных трейдеров просим поделиться в комментариях к этой статье своим опытом использования. А новичков призываем воспользоваться демо-счетом от одного из лучших брокеров. И только после получения стабильных результатов переходить к торгам на реальные деньги, соблюдая правила управления рисками и капиталом. Желаем всем удачной торговли!

