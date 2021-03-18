Скачать MetaTrader 4

Ни для кого не секрет, что для успешной торговли бинарными опционами все трейдеры используют дополнительные торговые терминалы, такие как, например, MetaTrader, QUIK, TraderStar, NetTradeX, CQG. Мы, в свою очередь, рекомендуем использовать терминал MetaTrader 4. На наш взгляд MT4, это наиболее простая и удобная платформа как для новичков, так и для опытных трейдеров и в трейдерском сообществе этот терминал пользуется очень высокой популярностью.
Содержание:
- Для чего можно использовать терминал MetaTrader 4?
- На каких операционных системах работает терминал MetaTrader 4?
- Функционал терминала MetaTrader 4.
- Торговля через терминал MetaTrader 4.
- Технический и графический анализ в терминале MetaTrader 4.
- Советники и роботы в терминале MetaTrader 4.
- Тестирование стратегий и индикаторов в терминале MetaTrader 4.
- Визуальная настройка графиков в терминале MetaTrader 4.
- Обучение в терминале MetaTrader 4.
- Какие еще возможности предоставляет терминал MetaTrader 4?
- Заключение.
Для чего можно использовать терминал MetaTrader 4?
Изначально, терминал MT4 предназначен для организации дилингового обслуживания на рынках Forex, CFD и Futures. В торговле бинарными опционами Вам от нее будут необходимы лишь онлайн котировки и встроенные в нее индикаторы. Кроме того, в программе собрана история по всем активам, на которые Вы сможете купить опционы. Программа идеально подходит для поиска точек открытия опционов, а грамотно подобранные индикаторы помогут Вам разработать собственную систему торговли бинарными опционами.
На нашем сайте вы найдете массу полезных и точных индикаторов и стратегий, спецально разработанных для терминала Metatrader4.
На каких операционных системах работает терминал MetaTrader 4?
Терминал MetaTrader 4 можно устанавливать на ПК под ОС Windows, Mac OS (инструкция) и Linux или смартфон на ОС Android и iOS, а скачать бесплатно русскую версию терминала MT4 можно как в конце статьи, так и на официальном сайте metatrader4.com.
Однако стоит обратить внимание, что использование MetaTrader 4 на Android или iOS подразумевает только отслеживание котировок со стандартными индикаторами, так как авторские и сторонние индикаторы не подходят для мобильной версии. Но если же в торговле используются стратегии, основанные на стандартных индикаторах, то смартфон или планшет может стать очень удобным в использовании, так как все что для этого нужно, это интернет.
Примечание: MetaTrader 4 для Windows и Mac OS дают возможность использовать полный функционал терминала.
Функционал терминала MetaTrader 4
Данный терминал можно использовать для абсолютно разных целей и его функционал очень богат, поэтому брокеры предоставляют возможность совершать сделки при помощи MetaTrader 4 на рынке Форекс, но с большой пользой использовать его можно и для торговли бинарными опционами.
Далее рассмотрим, как правильно пользоваться терминалом MetaTrader 4 и какой в нем есть функционал, а в конце статьи можно будет скачать терминал MetaTrader 4 бесплатно и прочитать отзывы о MetaTrader 4.
Торговля через терминал MetaTrader 4
Забегая наперед, хочется отметить, что торговать бинарными опционами можно и в терминале MetaTrader 4, но такую возможность на данный момент предоставляют только брокеры Alpari, Grand Capital и World Forex. У остальных брокеров бинарных опционов для торговли используются собственные терминалы.
Если же речь идет о Форекс-брокерах, то все они предлагают для торговли терминал MT4, так как он является универсальным и самым удобным, а совершать торговые операции можно как с валютными парами, так и с множеством других инструментов, включая криптовалюты.
Открывать сделки в терминале MetaTrader 4 можно как отложенными ордерами, так и рыночными. Также в функционале платформы можно выставлять стоп-лосс, тейк-профит или скользящий стоп.
Технический и графический анализ в терминале MetaTrader 4
Терминал MetaTrader 4 можно по праву назвать одним из самых удобных для проведения графического и технического анализа, так как в нем присутствуют множество инструментов, таких как:
- Трендовые линии любых видов.
- Различные типы каналов.
- Инструменты Ганна.
- Инструменты Фибоначчи.
- Фигуры.
- Значки.
- Текстовые заметки.
Кроме этого, в терминал встроены различные индикаторы, которые проверены временем и признаны лучшими. Индикаторы подразделяются на такие типы, как:
- Трендовые.
- Осцилляторы.
- Индикаторы объемов (тиковых).
- Билла Вильямса.
Кроме этого можно дополнительно скачать индикаторы для MetaTrader 4, а также советники и стратегии как с нашего сайта, так и других интернет-порталов.
Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:
Советники и роботы в терминале MetaTrader 4
Роботы и советники в MetaTrader 4 помогают автоматизировать процесс торговли, что может помочь сэкономить время и убрать из торговли эмоциональный фактор. Также такой подход позволяет автоматизировать сложные для самостоятельного отслеживания стратегии или торговые системы.
Все советники и скрипты для терминала MT4 создаются при помощи специального языка программирования - MQL4:
Тестирование стратегий и индикаторов в терминале MetaTrader 4
Любой стандартный или авторский индикатор и советник можно протестировать на истории в тестере MetaTrader 4, что дает возможность оценить их результативность и эффективность:
Если тестировался советник (стратегия или торговая система, которая была автоматизирована), то по итогу можно получить максимально подробную статистику торговли:
В отчете можно будет увидеть как максимальную просадку по счету, так и самые прибыльные или убыточные сделки и многое другое.
Визуальная настройка графиков в терминале MetaTrader 4
Графики можно настраивать на свой вкус и поменять можно почти любую деталь графика:
Любые настройки по итогу можно сохранить как шаблон и использовать всегда, не перенастраивая каждый раз новый открытый график инструмента. Также в терминале присутствуют и стандартные шаблоны цветовых настроек, которые можно использовать.
Кроме этого, можно сохранять или распечатывать скриншоты любых графиков и делиться ими в социальных сетях, на форумах или на своем сайте/блоге.
Обучение в терминале MetaTrader 4
Если необходимо обучение в MetaTrader 4 торговле, то можно без проблем открыть демо-счет с любой суммой виртуальных средств, что позволит совершать торговые операции и даст возможность понять, как работает терминал.
Какие еще возможности предоставляет терминал MetaTrader 4?
Кроме всего вышесказанного в терминале можно:
- Смотреть статистику своей торговли.
- Получать новостную рассылку от брокера.
- Выставлять алерты.
- Пользоваться маркетом для покупки индикаторов и других инструментов.
- Смотреть статистику платных сигналов, а также подписываться на такие сигналы.
- Читать статьи о трейдинге.
Заключение
Терминал MetaTrader 4 предоставляет любому трейдеру возможность не только повысить свой навык в трейдинге, а и использовать его в торговле бинарными опционами. Это может помочь в разы увеличить эффективность и прибыльность торговли, так как большой набор инструментов позволяет по-своему настроить график, создать свою торговую систему и протестировать ее как в тестере, так и на демо-счету.
Скачать торговый терминал MetaTrader 4
(для скачивания отлючите VPN)
Если при нажатии на кнопку "Скачать" у вас скачивается новая версия MT5, то необходимо пройти бесплатную регистрацию в Aplari, после чего скачать терминал MT4 бесплатно с личного кабинета.
Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.