    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        Программа для бинарных опционов MetaTrader 4

        Скачать MetaTrader 4

        Ни для кого не секрет, что для успешной торговли бинарными опционами все трейдеры используют дополнительные торговые терминалы, такие как, например, MetaTrader, QUIK, TraderStar, NetTradeX, CQG. Мы, в свою очередь, рекомендуем использовать терминал MetaTrader 4. На наш взгляд MT4, это наиболее простая и удобная платформа как для новичков, так и для опытных трейдеров и в трейдерском сообществе этот терминал пользуется очень высокой популярностью.

        Скачать MT4

        (для скачивания отлючите VPN)

        Альпари

        Содержание:

        Для чего можно использовать терминал MetaTrader 4?

        Изначально, терминал  MT4 предназначен для организации дилингового обслуживания на рынках Forex, CFD и Futures. В торговле бинарными опционами Вам от нее будут необходимы лишь онлайн котировки и встроенные в нее индикаторы. Кроме того, в программе собрана история по всем активам, на которые Вы сможете купить опционы. Программа идеально подходит для поиска точек открытия опционов, а грамотно подобранные индикаторы помогут Вам разработать собственную систему торговли бинарными опционами. 

        На нашем сайте вы найдете массу полезных и точных индикаторов и стратегий, спецально разработанных для терминала Metatrader4.

        На каких операционных системах работает терминал MetaTrader 4?

        Терминал MetaTrader 4 можно устанавливать на ПК под ОС Windows, Mac OS (инструкция) и Linux или смартфон на ОС Android и iOS, а скачать бесплатно русскую версию терминала MT4 можно как в конце статьи, так и на официальном сайте metatrader4.com.

        Терминал MetaTrader 4 операционные системы

        Однако стоит обратить внимание, что использование MetaTrader 4 на Android или iOS подразумевает только отслеживание котировок со стандартными индикаторами, так как авторские и сторонние индикаторы не подходят для мобильной версии. Но если же в торговле используются стратегии, основанные на стандартных индикаторах, то смартфон или планшет может стать очень удобным в использовании, так как все что для этого нужно, это интернет.

        Примечание: MetaTrader 4 для Windows и Mac OS дают возможность использовать полный функционал терминала.

        Функционал терминала MetaTrader 4

        Данный терминал можно использовать для абсолютно разных целей и его функционал очень богат, поэтому брокеры предоставляют возможность совершать сделки при помощи MetaTrader 4 на рынке Форекс, но с большой пользой использовать его можно и для торговли бинарными опционами.

        Далее рассмотрим, как правильно пользоваться терминалом MetaTrader 4 и какой в нем есть функционал, а в конце статьи можно будет скачать терминал MetaTrader 4 бесплатно и прочитать отзывы о MetaTrader 4.

        Торговля через терминал MetaTrader 4

        Забегая наперед, хочется отметить, что торговать бинарными опционами можно и в терминале MetaTrader 4, но такую возможность на данный момент предоставляют только брокеры AlpariGrand Capital и World Forex. У остальных брокеров бинарных опционов для торговли используются собственные терминалы.

        Если же речь идет о Форекс-брокерах, то все они предлагают для торговли терминал MT4, так как он является универсальным и самым удобным, а совершать торговые операции можно как с валютными парами, так и с множеством других инструментов, включая криптовалюты.

        Открывать сделки в терминале MetaTrader 4 можно как отложенными ордерами, так и рыночными. Также в функционале платформы можно выставлять стоп-лосс, тейк-профит или скользящий стоп.

        Ордера в терминале MetaTrader 4

        Технический и графический анализ в терминале MetaTrader 4

        Терминал MetaTrader 4 можно по праву назвать одним из самых удобных для проведения графического и технического анализа, так как в нем присутствуют множество инструментов, таких как:

        • Трендовые линии любых видов.
        • Различные типы каналов.
        • Инструменты Ганна.
        • Инструменты Фибоначчи.
        • Фигуры.
        • Значки.
        • Текстовые заметки.

        Панель инструментов в терминале MetaTrader 4

        Кроме этого, в терминал встроены различные индикаторы, которые проверены временем и признаны лучшими. Индикаторы подразделяются на такие типы, как:

        • Трендовые.
        • Осцилляторы.
        • Индикаторы объемов (тиковых).
        • Билла Вильямса.

        Индикаторы в терминале MetaTrader 4

        Кроме этого можно дополнительно скачать индикаторы для MetaTrader 4, а также советники и стратегии как с нашего сайта, так и других интернет-порталов.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Советники и роботы в терминале MetaTrader 4

        Роботы и советники в MetaTrader 4 помогают автоматизировать процесс торговли, что может помочь сэкономить время и убрать из торговли эмоциональный фактор. Также такой подход позволяет автоматизировать сложные для самостоятельного отслеживания стратегии или торговые системы.

        Все советники и скрипты для терминала MT4 создаются при помощи специального языка программирования - MQL4:

        Программирование в терминале MetaTrader 4

        Тестирование стратегий и индикаторов в терминале MetaTrader 4

        Любой стандартный или авторский индикатор и советник можно протестировать на истории в тестере MetaTrader 4, что дает возможность оценить их результативность и эффективность:

        Тестер в терминале MetaTrader 4

        Если тестировался советник (стратегия или торговая система, которая была автоматизирована), то по итогу можно получить максимально подробную статистику торговли:

        Отчет по тесту в терминале MetaTrader 4

        В отчете можно будет увидеть как максимальную просадку по счету, так и самые прибыльные или убыточные сделки и многое другое.

        Визуальная настройка графиков в терминале MetaTrader 4

        Графики можно настраивать на свой вкус и поменять можно почти любую деталь графика:

        Настройка графиков в терминале MetaTrader 4

        Любые настройки по итогу можно сохранить как шаблон и использовать всегда, не перенастраивая каждый раз новый открытый график инструмента. Также в терминале присутствуют и стандартные шаблоны цветовых настроек, которые можно использовать.

        Кроме этого, можно сохранять или распечатывать скриншоты любых графиков и делиться ими в социальных сетях, на форумах или на своем сайте/блоге.

        Сохранение скриншота в терминале MetaTrader 4

        Обучение в терминале MetaTrader 4

        Если необходимо обучение в MetaTrader 4 торговле, то можно без проблем открыть демо-счет с любой суммой виртуальных средств, что позволит совершать торговые операции и даст возможность понять, как работает терминал.

        Какие еще возможности предоставляет терминал MetaTrader 4?

        Кроме всего вышесказанного в терминале можно:

        • Смотреть статистику своей торговли.
        • Получать новостную рассылку от брокера.
        • Выставлять алерты.
        • Пользоваться маркетом для покупки индикаторов и других инструментов.
        • Смотреть статистику платных сигналов, а также подписываться на такие сигналы.
        • Читать статьи о трейдинге.

        Заключение

        Терминал MetaTrader 4 предоставляет любому трейдеру возможность не только повысить свой навык в трейдинге, а и использовать его в торговле бинарными опционами. Это может помочь в разы увеличить эффективность и прибыльность торговли, так как большой набор инструментов позволяет по-своему настроить график, создать свою торговую систему и протестировать ее как в тестере, так и на демо-счету.

        Скачать торговый терминал MetaTrader 4

        Скачать

        (для скачивания отлючите VPN)

        Если при нажатии на кнопку "Скачать" у вас скачивается новая версия MT5, то необходимо пройти бесплатную регистрацию в Aplari, после чего скачать терминал MT4 бесплатно с личного кабинета.

         

        Альпари

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Rushan
        опечатка.виндовс 10 у меня.
        23 августа 2025
        Ответить
        Rushan
        Имя устройства DESKTOP-MA609F3 Процессор AMD E-450 APU with Radeon(tm) HD Graphics 1.65 GHz Оперативная память 4,00 ГБ (доступно: 3,49 ГБ) Код устройства 8AF26FB2-EEA2-4E1A-8383-8ABB09F9FDDC Код продукта 00331-20316-57298-AA908 Тип системы 32-разрядная операционная система, процессор x64
        23 августа 2025
        Ответить
        Rushan
        32 бит
        Гасан, да.
        23 августа 2025
        Ответить
        Гасан
        32 бит
        29 июля 2024
        Ответить
        Гасан
        не получается скачать мт4,у меня виндовс 7,подскажите как решить вопрос
        29 июля 2024
        Ответить
        Олег Т.
        Олег Т.
        Подскажите, пожалуйста, есть ли какие либо бонусы в Meta Trader 4 для торговли бинарными опционами?
        Дмитрий, я лично не помню, чтобы МТ4 были бонусы... У брокеров бонусы есть. У всех. Но самые классные это у Pocket Option
        Костя, Реально! У Покэта достойный бонус при пополнении депозита. а ещё лучше с этого сайта делать регистрацию по ссылке и там ещё приколов навалит.
        25 мая 2022
        Ответить
        Костя
        Костя
        Вчера наконец то вполне успешно скачал и установил Meta Trader 4 свой ноутбук. а сегодня - то же самое на ПК. А также открыл демо счет у брокера бинарных опционов Альпари. Так что буду начинать процесс торговли бинарными опционами.
        , Желаю удачи! Вот ничего круче МТ4 нет. Именно четвертая версия. И для анализа и для использования индикаторов. Пользуюсь...
        Алексей, поддерживаю. Сам пользуюсь
        25 мая 2022
        Ответить
        Дмитрий
        Дмитрий
        Подскажите, пожалуйста, есть ли какие либо бонусы в Meta Trader 4 для торговли бинарными опционами?
        14 июня 2021
        Ответить
        Игорь
        Игорь
        Какие функции роботов и советников в терминале Metatreder 4?. Мне удалось буквально чуть больше чем за 1 час скачать и установить на свой ПК Metatrader 4. Так что могу посоветовать этот сайт как более опытным трейдерам, так и начинающим, которые хотят быстро получить прибыль.
        11 июня 2021
        Ответить
        Никита
        Никита
        Думаю, мне по видео будет легче понять как пользоваться и установить Metatrader 4. Так что очень вовремя нашел эту инструкцию для чайников. Тем более, что все четко показано на илюстрациях к статье.
        Да в видео там все четко показано и рассказано, как установить мт4 на свой пк, я тоже по этому видео устанавливал, как только скачал Мт4 глаза разбегались и не понимал что куда нажимать, а теперь уже привык и легко ориентируюсь в платформе, выучил даже несколько горячих клавиш в Мт4, так на много удобнее и быстрее пользоваться программой.
        Рашид, А подскажите мне, пожалуйста, о каких горячих клавишах идет речь?. Для меня эта информация станет дополнением к тому, как скачать Metatrader 4
        10 июня 2021
        Ответить
        Рашид
        Рашид
        Думаю, мне по видео будет легче понять как пользоваться и установить Metatrader 4. Так что очень вовремя нашел эту инструкцию для чайников. Тем более, что все четко показано на илюстрациях к статье.
        Да в видео там все четко показано и рассказано, как установить мт4 на свой пк, я тоже по этому видео устанавливал, как только скачал Мт4 глаза разбегались и не понимал что куда нажимать, а теперь уже привык и легко ориентируюсь в платформе, выучил даже несколько горячих клавиш в Мт4, так на много удобнее и быстрее пользоваться программой.
        08 июня 2021
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!