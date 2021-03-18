Скачать MetaTrader 4

Ни для кого не секрет, что для успешной торговли бинарными опционами все трейдеры используют дополнительные торговые терминалы, такие как, например, MetaTrader, QUIK, TraderStar, NetTradeX, CQG. Мы, в свою очередь, рекомендуем использовать терминал MetaTrader 4. На наш взгляд MT4, это наиболее простая и удобная платформа как для новичков, так и для опытных трейдеров и в трейдерском сообществе этот терминал пользуется очень высокой популярностью.

Для чего можно использовать терминал MetaTrader 4?

Изначально, терминал MT4 предназначен для организации дилингового обслуживания на рынках Forex, CFD и Futures. В торговле бинарными опционами Вам от нее будут необходимы лишь онлайн котировки и встроенные в нее индикаторы. Кроме того, в программе собрана история по всем активам, на которые Вы сможете купить опционы. Программа идеально подходит для поиска точек открытия опционов, а грамотно подобранные индикаторы помогут Вам разработать собственную систему торговли бинарными опционами.

На нашем сайте вы найдете массу полезных и точных индикаторов и стратегий, спецально разработанных для терминала Metatrader4.

На каких операционных системах работает терминал MetaTrader 4?

Терминал MetaTrader 4 можно устанавливать на ПК под ОС Windows, Mac OS (инструкция) и Linux или смартфон на ОС Android и iOS, а скачать бесплатно русскую версию терминала MT4 можно как в конце статьи, так и на официальном сайте metatrader4.com.

Однако стоит обратить внимание, что использование MetaTrader 4 на Android или iOS подразумевает только отслеживание котировок со стандартными индикаторами, так как авторские и сторонние индикаторы не подходят для мобильной версии. Но если же в торговле используются стратегии, основанные на стандартных индикаторах, то смартфон или планшет может стать очень удобным в использовании, так как все что для этого нужно, это интернет.

Примечание: MetaTrader 4 для Windows и Mac OS дают возможность использовать полный функционал терминала.

Функционал терминала MetaTrader 4

Данный терминал можно использовать для абсолютно разных целей и его функционал очень богат, поэтому брокеры предоставляют возможность совершать сделки при помощи MetaTrader 4 на рынке Форекс, но с большой пользой использовать его можно и для торговли бинарными опционами.

Далее рассмотрим, как правильно пользоваться терминалом MetaTrader 4 и какой в нем есть функционал, а в конце статьи можно будет скачать терминал MetaTrader 4 бесплатно и прочитать отзывы о MetaTrader 4.

Торговля через терминал MetaTrader 4

Забегая наперед, хочется отметить, что торговать бинарными опционами можно и в терминале MetaTrader 4, но такую возможность на данный момент предоставляют только брокеры Alpari, Grand Capital и World Forex. У остальных брокеров бинарных опционов для торговли используются собственные терминалы.

Если же речь идет о Форекс-брокерах, то все они предлагают для торговли терминал MT4, так как он является универсальным и самым удобным, а совершать торговые операции можно как с валютными парами, так и с множеством других инструментов, включая криптовалюты.

Открывать сделки в терминале MetaTrader 4 можно как отложенными ордерами, так и рыночными. Также в функционале платформы можно выставлять стоп-лосс, тейк-профит или скользящий стоп.

Технический и графический анализ в терминале MetaTrader 4

Терминал MetaTrader 4 можно по праву назвать одним из самых удобных для проведения графического и технического анализа, так как в нем присутствуют множество инструментов, таких как:

Трендовые линии любых видов.

Различные типы каналов.

Инструменты Ганна.

Инструменты Фибоначчи.

Фигуры.

Значки.

Текстовые заметки.

Кроме этого, в терминал встроены различные индикаторы, которые проверены временем и признаны лучшими. Индикаторы подразделяются на такие типы, как:

Трендовые.

Осцилляторы.

Индикаторы объемов (тиковых).

Билла Вильямса.

Кроме этого можно дополнительно скачать индикаторы для MetaTrader 4, а также советники и стратегии как с нашего сайта, так и других интернет-порталов.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Советники и роботы в терминале MetaTrader 4

Роботы и советники в MetaTrader 4 помогают автоматизировать процесс торговли, что может помочь сэкономить время и убрать из торговли эмоциональный фактор. Также такой подход позволяет автоматизировать сложные для самостоятельного отслеживания стратегии или торговые системы.

Все советники и скрипты для терминала MT4 создаются при помощи специального языка программирования - MQL4:

Тестирование стратегий и индикаторов в терминале MetaTrader 4

Любой стандартный или авторский индикатор и советник можно протестировать на истории в тестере MetaTrader 4, что дает возможность оценить их результативность и эффективность:

Если тестировался советник (стратегия или торговая система, которая была автоматизирована), то по итогу можно получить максимально подробную статистику торговли:

В отчете можно будет увидеть как максимальную просадку по счету, так и самые прибыльные или убыточные сделки и многое другое.

Визуальная настройка графиков в терминале MetaTrader 4

Графики можно настраивать на свой вкус и поменять можно почти любую деталь графика:

Любые настройки по итогу можно сохранить как шаблон и использовать всегда, не перенастраивая каждый раз новый открытый график инструмента. Также в терминале присутствуют и стандартные шаблоны цветовых настроек, которые можно использовать.

Кроме этого, можно сохранять или распечатывать скриншоты любых графиков и делиться ими в социальных сетях, на форумах или на своем сайте/блоге.

Обучение в терминале MetaTrader 4

Если необходимо обучение в MetaTrader 4 торговле, то можно без проблем открыть демо-счет с любой суммой виртуальных средств, что позволит совершать торговые операции и даст возможность понять, как работает терминал.

Какие еще возможности предоставляет терминал MetaTrader 4?

Кроме всего вышесказанного в терминале можно:

Смотреть статистику своей торговли.

Получать новостную рассылку от брокера.

Выставлять алерты.

Пользоваться маркетом для покупки индикаторов и других инструментов.

Смотреть статистику платных сигналов, а также подписываться на такие сигналы.

Читать статьи о трейдинге.

Заключение

Терминал MetaTrader 4 предоставляет любому трейдеру возможность не только повысить свой навык в трейдинге, а и использовать его в торговле бинарными опционами. Это может помочь в разы увеличить эффективность и прибыльность торговли, так как большой набор инструментов позволяет по-своему настроить график, создать свою торговую систему и протестировать ее как в тестере, так и на демо-счету.

Если при нажатии на кнопку "Скачать" у вас скачивается новая версия MT5, то необходимо пройти бесплатную регистрацию в Aplari, после чего скачать терминал MT4 бесплатно с личного кабинета.

Смотрите также: