    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        Magnetic Levels

        Индикатор для бинарных опционов Magnetic Levels

        Ищете надежный инструмент для торговли? Бесплатный индикатор для бинарных опционов Magnetic Levels предоставляет четкие горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, позволяя точно определять моменты покупки опционов Call и Put. Узнайте, как этот инструмент может улучшить вашу торговлю бинарными опционами и не пропустить торговые сигналы благодаря встроенным алертам. Читайте наш независимый обзор и откройте для себя все преимущества Magnetic Levels.

        Содержание:

        превью индикатора для бинарных опционов magnetic levels

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Magnetic Levels

        Установка индикатора для бинарных опционов Magnetic Levels

        Индикатор Magnetic Levels устанавливается стандартно в платформу МеtаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Magnetic Levels

        Индикатор для бинарных опционов Magnetic Levels показывает на графике важные уровни поддержки и сопротивления, от которых стоит открывать сделки на покупку опционов Call или Put. Индикатор рассчитывает эти уровни в режиме реального времени, показывая трейдеру, до каких значений может подняться или снизиться цена актива.

        принцип работы индикатора для бинарных опционов magnetic levels

        Magnetic Levels формирует ценовые уровни трех типов: 

        • Уровни сопротивления (синего цвета) – предназначены для сигналов на покупку опционов Put.
        • Нейтральный уровень (серого цвета) – отображает середину торгового диапазона и не генерирует торговых сигналов.
        • Уровни поддержки (красного цвета) – предназначены для сигналов на покупку опционов Call.

        На наш взгляд цветовая кодировка выглядит несколько странной. Обычно красным цветом выделяют сигналы на покупку Put, а не Call. Но в этом инструменте нет возможности изменить цвет горизонтальных уровней, и приходится использовать тот вариант, который заложил автор.

        В целом, настроек у этого индикатора не много. Все, что доступно пользователю – активация алертов. Все остальные параметры индикаторов, на основе которых формируются стрелки на открытие позиций, скрыты. 

        настройки индикатора для бинарных опционов magnetic levels

        Для открытия Call ждем касания ценой красных уровней и появления зеленой стрелки.

        сигналы call в индикаторе magnetic levels

        Можно предположить, что для расчета интервала между уровнями используется индикатор Average True Range (ATR). Его значение служит шагом, с которым на графике отмечаются горизонтальные линии.

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Magnetic Levels

        Уровни индикатора Magnetic Levels можно использовать не только для входа в сделки, но и в качестве целевых уровней take-profit и размещения стоп-лосс ордеров для открытых позиций. Это особенно полезно для трейдеров рынка Форекс. Однако, тем, кто торгует бинарными опционами, следует сосредоточиться на сигналах индикатора в виде стрелок. Если вы не уверены в своих силах и думаете о покупке торговых сигналов у разных поставщиков, рекомендуем ознакомиться с нашими статьями на эту тему или рассмотреть приобретение хорошо зарекомендовавшего себя сигнального индикатора WinProfit80 V3 x2 mod:

        Открытие опциона Call

        1. Цена касается красного уровня
        2. Под свечой появилась зеленая стрелка
        3. На открытии новой свечи покупаем Call
        открытие опциона call в индикаторе magnetic levels
         

        Открытие опциона Put

        1. Цена касается синего уровня
        2. Над свечой появилась пурпурная стрелка
        3. На открытии новой свечи покупаем Put
        открытие опциона put с индикатором magnetic levels
         

        Рекомендуется выбрать время экспирации 5 свечей. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения индикатора для бинарных опционов Magnetic Levels

        Уровни индикатора Magnetic Levels можно использовать как классические инструменты технического анализа. При этом силу уровня определяют по количеству касаний ценой. Чем больше свечей коснется горизонтального уровня своими тенями, тем значимее он для трейдеров и тем сильнее будет движение цены при его пробитии. Подобные стратегии торговли от уровней поддержки и сопротивления можно найти в нашей статье “Как использовать уровни поддержки и сопротивления в Бинарных опционах”.

        специфика применения индикатора для бинарных опционов Magnetic Levels

        Плюсы индикатора Magnetic Levels

        Одно из основных преимуществ использования горизонтальных уровней поддержки и сопротивления Magnetic Levels – их простота и легкость определения на графике. Такие линии наглядно отображают зоны, где цена может встретить поддержку со стороны покупателей или сопротивление продавцов. Уровни индикатора Magnetic Levels универсальны и подходят для любого актива и таймфрейма. Они эффективны для определения моментов покупки опционов Call и Put, а алерты помогут не пропустить их.

        Минусы индикатора Magnetic Levels

        Горизонтальные уровни Magnetic Levels не всегда точны, т.к. цена часто их пробивает или может вообще игнорировать, оставляя трейдера в полном недоумении. Подобные уровни не учитывают другие не менее важные факторы, влияющие на поведение цен, такие как новости, фундаментальный анализ и технические индикаторы. Помните, что уровни поддержки и сопротивления больше подходят для краткосрочной торговли, чем для долгосрочного удержания позиций.

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов Magnetic Levels представляет собой удобный инструмент для анализа рынков. Его простые и легко читаемые горизонтальные уровни поддержки и сопротивления помогают трейдерам находить потенциальные точки входа для сделок. Этот индикатор универсален и подходит для различных валютных пар и таймфреймов, что делает его полезным при использовании в разных торговых стратегиях. На основе сигналов этого индикатора можно покупать опционы Call и Put, а встроенные алерты помогут своевременно реагировать на изменения на рынке.

        В то же время, важно отметить, что перед использованием индикатора для бинарных опционов Magnetic Levels на реальных деньгах, рекомендуется протестировать его на демо-счете у честного брокера. Это позволит лучше понять его настройки и сигналы, а также выработать эффективные приемы управления рисками и капиталом. Индикатор бесплатный и заслуживает внимания благодаря своим неплохим точкам входа, но разумный подход к его применению и тестированию станет ключом к успешной торговле. Предлагаем вам ознакомиться с обучающими статьями на нашем сайте, чтобы углубить свои знания и выбрать оптимальные инструменты для своей торговой стратегии. Желаем всем успешной торговли!

        Скачать индикатор бинарных опционов Magnetic Levels

        Скачать

        Попробовать на демо

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Daniel
        Magnetic Levels caught my attention because they simplify the way price reacts around key zones. I tried them alongside simple trend analysis and the entries felt more structured. It’s not a magic bullet, but definitely a solid addition for anyone who trades with levels.
        22 сентября 2025
        Ответить
        Scruffy
        I’ve tested Magnetic Levels and I like how they highlight price zones that act like magnets. It gives a nice visual guide, especially when combined with momentum tools. Still, I wouldn’t trade blindly on them — confirmations are key. For me, they work best as a secondary filter rather than the main signal.
        22 сентября 2025
        Ответить
        Руслан
        Интересный подход к уровням поддержки/сопротивления: они словно притягивают цену, и каждая реакция на них это повод присмотреться. Особенно заходит, когда уровни согласуются с трендом, входы получаются более уверенные. Стоящая тема, особенно если уже торгуешь по уровням и ищешь способы улучшить точки входа.
        Option Bull, Согласен, уровни действительно помогают сориентироваться, но я бы не стал полагаться на них как на основной инструмент. Magnetic Levels хороши как подсказка, но рынок часто ведёт себя непредсказуемо. Лично я использую такие уровни только вместе с трендовыми индикаторами, тогда картинка получается более надёжная.
        22 сентября 2025
        Ответить
        Option Bull
        Интересный подход к уровням поддержки/сопротивления: они словно притягивают цену, и каждая реакция на них это повод присмотреться. Особенно заходит, когда уровни согласуются с трендом, входы получаются более уверенные. Стоящая тема, особенно если уже торгуешь по уровням и ищешь способы улучшить точки входа.
        22 сентября 2025
        Ответить
        Начать торговлю
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!