Индикатор тиковых объемов MT5 InTikO для бинарных опционов

Объемы в торговле бинарными опционами могут служить важным инструментом принятия решений наравне с графиком цены, индикаторами и другими инструментами технического анализа. Индикатор тиковых объемов для MT5 InTikO позволяет визуализировать объемы для каждой свечи на графике, что можно успешно применять для кластерного анализа и как вспомогательный инструмент практически в любой динамичной торговой стратегии.

Обратите внимание, что индикатор тиковых объемов для МТ5 InTikO является платным, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

Характеристики индикатора тиковых объемов MT5 для бинарных опционов InTickO

Установка индикатора тиковых объемов для MT5 InTikO

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 5. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MT5 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL5” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Шаги для MT4 и MT5 идентичны, поэтому подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора тиковых объемов для MT5 InTikO для торговли бинарными опционами

Перед добавлением индикатора InTikO на график следует подгрузить историю выбранного актива по всем таймфреймам, начиная от M1 и заканчивая тем, на котором планируете торговать. Если история загрузилась, но показатели объемов не появились на графике, можно попробовать переключиться с одного таймфрейма на другой, что решает проблему. По итогу у вас должен появится такой график, где последние свечи отображают кластерный объем:

В настройках индикатора можно изменить размер и цвет кластеров, выбрать используемый тип данных и глубину истории для подгрузки показателей.

Настройки индикатора имеют такие переменные:

Масштаб х; История; Цветовой режим; Тип данных; Свеча вверх; Свеча вниз; Тень; Доджи.

Масштаб х изменяет размер кластеров, отображающих тиковый объем. Увеличить размер можно задав большие значения в этом поле. Выставленное по умолчанию значение 2.0 делает значения индикатора хорошо заметными на графике, но в то же время не мешает видеть бары и свечи, поэтому изменять его нет особого смысла.

История измеряется в барах. Выставить можно любое число, но так индикатор требует времени для обработки котировок, слишком большие значения могут нагрузить ПК на какое-то время.

Цветовой режим InTikO имеет три преднастроенных варианта.

Первый режим (<цвет свечи>) окрашивает кластеры на теле свечей в зависимости от их цвета, а на тенях свечей – в белый.

Второй, <разница объемов>, предположительно вычисляет, были ли получены эти объемы в результате восходящего движения или нисходящего. В этом случае цена на каждом тике сравнивается с предыдущей ценой, и если предыдущее значение было ниже, то новые кластера окрашиваются в голубой цвет, а если выше – в розовый. Это аналог дельты для кластерного анализа, но приспособленный под котировки брокеров Форекса и бинарных опционов, где не предоставляется информация по общему количеству покупателей и продавцов в каждый момент времени.

Третий вариант настроек цветового режима обозначает кластеры с максимальным объемом красным цветом:

Тип данных позволяет трейдеру выбрать из трех опций для типа используемых данных: по биду, по аску или по среднему их значению. Так как большинство платформ и трейдеров по умолчанию используют именно значения бида, то имеет мало смысла изменять этот параметр:

Оставшиеся четыре настройки индикатора позволяют по-своему окрасить кластеры для опции “Цвет свечи”.

Правила торговли по индикатору тиковых объемов для MT5 inTikO в торговле бинарными опционами.

В торговле бинарными опционами, где важно быстро оценивать реакцию цены на определенные уровни, сигналы или паттерны, индикатор тиковых объемов для MT5 может послужить отличным помощником, но вряд ли самостоятельным инструментом.

Прежде всего, объемы облегчают торговлю от уровней поддержки и сопротивления, а также в стратегиях, использующих откаты для оптимизации покупок опционов в направлении тренда. Больше о том, как распознавать и использовать флэт и тренд на рынке мы рассказывали в серии материалов:

Большой тиковый объем идентифицирует напряженную борьбу продавцов и покупателей, а последующее движение цены определяет победителя этой борьбы. Места скопления объемов становятся своеобразными ключевыми точками на графике. Использовать их можно как в динамике, распознавая намерения большинства трейдеров раньше, чем это позволяют простые ценовые паттерны, так и постфактум, интерпретируя большой объем как дополнительный уровень поддержки или сопротивления.

Ниже мы приведем несколько частных примеров использования объемов в торговле бинарными опционами. На практике тиковые объемы можно также совмещать с показателями других индикаторов и в использовании любых других торговых систем.

Вариантами торговых стратегий с использованием объемов могут быть:

Торговля от уровней, образованных объемами.

Торговля ложного пробоя уровня с подтверждением объемами.

Торговля истинного пробоя уровня с подтверждением объемами.

Торговля от уровней, образованных объемами:

Для покупки Сall-опциона:

Тренд восходящий. Появился крупный кластерный объем на свече, который следует отметить горизонтальным уровнем. Цена ушла вверх от уровня. Цена снова подошла к этому уровню сверху.

На отскоке от уровня можно покупать Call опцион с экспирацией 1-3 свечи. Таймфрейм можно использовать любой.

Для покупки Put опциона:

Тренд нисходящий. Появился крупный кластерный объем на свече, который следует отметить горизонтальным уровнем. Цена ушла вниз от уровня. Цена снова подошла к этому уровню снизу.

На отскоке от уровня можно покупать Put опцион с экспирацией 1-3 свечи.

Это простой способ торговли по объемам, но не самый надежный, так как подобные уровни, хоть и имеют влияние на цену, но часто будут иметь недостаточную силу для ее разворота.

Вот примеры его использования уровней, построенных по объемам для покупки бинарных опционов Call и Put:

Торговля ложного пробоя уровня с подтверждением объемами:

Ложный пробой уровня – это ситуация, когда цена пробивает уровень на короткое время, но тут же возвращается и продолжает движение уже в обратном направлении. Часто ложный пробой торгуют используя свечной паттерн пин-бар. Существенный же объем на тени пин-бара будет являться подтверждением ложности пробоя.

Для покупки Call опциона:

Тренд восходящий. Цена подошла к сильному уровню поддержки и пробила его вниз. Под уровнем появился большой кластерный объем, и цена отскочила вверх, снова уйдя выше уровня.

В этот момент можно покупать Call опцион с экспирацией 3-5 свечей. Таймфрейм можно использовать любой.

Для покупки Put опциона:

Тренд нисходящий. Цена подошла к сильному уровню сопротивления. Над уровнем образовался большой кластерный объем, и цена отскочила вниз, уйдя ниже уровня.

Ниже уровня можно покупать Put опцион.

Торговля истинного пробоя уровня с подтверждением объемами:

Часто, крупные объемы будут появляться перед пробоем уровня поддержки или сопротивления, если намерение крупных игроков заключается в том, чтобы продавить уровень и дать цене пойти дальше в направлении тренда.

Правила торговли истинного пробоя для покупки Call опционов будут следующими:

Наблюдается восходящий тренд. Цена подошла близко к уровню сопротивления. Появились крупные объемы перед уровнем. Цена пробила уровень.

В этом после пробоя уровня вверх можно покупать Call опцион с экспирацией 3-5 свечей. Таймфрейм можно использовать любой.

Для покупки Put опционов:

Наблюдается нисходящий тренд. Цена подошла близко к уровню поддержки. Появились крупные объемы перед уровнем. Цена пробила уровень.

Можно покупать Put опцион.

Открытие опциона Call

Пробой флэта с резким увеличением тиковых объемов в месте пробоя позволяет распознать ложность такого движения и намерение цены вернуться во флэт и далее продолжить движение по тренду:

Открытие опциона Put

В данном случае на очередном подходе цены к нижней границы флэта резко увеличились объемы, а в сам момент пробоя они снизились, позволив цене свободно двигаться далее в направлении тренда. Это говорит нам о том, что главная борьба продавцов и покупателей развернулась еще до выхода цены из флэта, а дальнейшее движение лишь подтвердило, что продавцы одержали верх. Дождавшись пробоя и убедившись, что объемы больше не сдерживают движение по тренду, можно покупать Put опцион.

Заключение

Использование тиковых объемов в динамике – достаточно сложная задача, требующая глубокого понимания принципов технического анализа, работы от уровней и интерпретации объемов. Новичкам следует внимательно ознакомиться с нашими материалами на эти темы (ссылки приведены в статье) и практиковать использование тиковых объемов на демо-счету, прежде чем переходить к реальной торговле.

Следует отметить, что тиковый объем для каждой свечи, который визуализирует InTikO лучше подходит для интерпретации этих показателей в динамике, когда цена еще только начала новое движение, отталкиваясь от объема на свежей свече.

Существуют и другие индикаторы объема для бинарных опционов, строящие профиль объемов по заданному интервалу времени. Примерами таких индикаторов под платформу MT4 являются VP-V6 и VP Range V6. Они помогают отразить прошедший ранее суммарный объем торгов вблизи уровня и подтвердить значимость такой поддержки или сопротивления, поэтому лучше подходят для торговли от уровней на откатах.

Помните, что торговля по тренду и с придерживанием правил риск-менеджмента и мани-менеджмента многократно увеличивает доходность любой торговой стратегии. Уберечь от слива депозита может и торговля с надежным партнером, которого вы можете найти в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Смотрите также:

Как заработать на бинарных опционах

На чем зарабатывают брокеры бинарных опционов

Топ 5 ошибок трейдера бинарными опционами

Платформы для торговли бинарными опционами