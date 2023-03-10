        100% Non Repaint Indicator V15.0

        Индикатор для бинарных опционов 100% Non Repaint Indicator V15.0

        100% Non Repaint Indicator V15.0 – это индикатор для бинарных опционов, который предполагает использование пересечений скользящих средних и уровни поддержки и сопротивления для подтверждения сделки. Торговые сигналы визуализируются стрелками на графике.

        Обратите внимание, что 100% Non Repaint Indicator V15.0 является платным и стоит $279, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно. Если же вы решите покупать его напрямую у разработчика, то не спешите, так как несмотря на то, что индикатор дает хорошие сигналы, он является копией другой системы, которую автор попытался замаскировать под собственную разработку. Далее мы сравним оригинал и копию, чтобы показать, почему не стоит покупать торговую систему 100% Non Repaint Indicator V15.0.

        Содержание:

        график 100% Non Repaint Indicator V15.0

        Характеристики индикатора для бинарных опционов 100% Non Repaint Indicator V15.0

        • Терминал: MetaTrader 4;
        • Таймфрейм: M1-H4;
        • Экспирация: 3 свечи;
        • Типы опционов: Call/Put;
        • Индикаторы: 100% Non Repaint Indicator V15.0.ex4, 100% Non Repaint Indicator(Color EMA).ex4;
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции;
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК;
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов 100% Non Repaint Indicator V15.0

        Индикаторы 100% Non Repaint Indicator V15.0 устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикаторов 100% Non Repaint Indicator V15.0

        Индикатор 100% Non Repaint Indicator V15.0 является универсальным, так как включает в себя сигналы, уровни и панель тренда. О благоприятных условиях для покупки Call и Put опционов сообщают стрелки зеленого и красного цветов. Панель тренда под графиком отображает пересечение двух скользящих средних, цвет которых также является частью торгового сигнала.

        Заглянув в настройки, сразу можно заметить, что автор разбил индикатор на две отдельные части:

        1. 100% Non Repaint Indicator V15.0;
        2. 100% Non Repaint Indicator(Color EMA).

        Первый из них имеет множество настроек, большая часть из них относится к визуализации данных на графике: цветам стрелок, индикатора тренда, уровней поддержки и сопротивления, текстовому сопровождению сигналов. Здесь также можно включить и отключить панель индикатора тренда под графиком, дополнительные фильтры для сигналов, алерты. Уровень стоп-лосса для сделки по умолчанию здесь отключен, так как для торговли бинарными опционами он не нужен, но эту настройку можно включить, торгуя на Форексе.

        При ближайшем рассмотрении мы не могли не обратить внимание, что точно такой же индикатор мы уже обозревали в одной из наших статей о стратегии для бинарных опционов, и называется эта стратегия – Cluster Trader System. Можно легко убедиться в том, что оба индикатора идентичны, сравнив настройки:

        сравнение настроек 100% Non Repaint Indicator V15.0 и cluster trader indicator

        Из изображения выше можно видеть, что это один и тот же индикатор, но для 100% Non Repaint были изменены цветовые настройки, а его название было подставлено вместо оригинальных в отдельные разделы. Также “автор” отключил фильтры для панели тренда. Заглядывая вперед, этим он только ухудшил показатели системы.

        В остальном сигналы индикаторов абсолютно одинаковы, о чем свидетельствуют результаты их работы на одном и том же графике:

        сравнение сигналов 100% Non Repaint Indicator V15.0 и cluster trader indicator

        Восстановить нормальные значения нижней панели тренда можно в настройках, указав значение false для параметра “Фильтровать тренды?”.

        фильтр тренда 100% Non Repaint Indicator V15.0

        Одинаковая настройка делает показатели панели тренда для 100% Non Repaint Indicator и Cluster Trader идентичными во всем, кроме расцветки:

        сравнение трендового индикатора в 100% Non Repaint Indicator и Cluster Trader

        Единственным отличием системы 100% Non Repaint Indicator от Cluster Trader стало добавление двух скользящих средних на график как отдельного индикатора 100% Non Repaint Indicator(Color EMA). Он выводит на график две экспоненциальные скользящие средние (EMA), которые окрашиваются в зеленый или красный цвет в зависимости от ситуации на рынке. Период этих двух EMA можно менять согласно своим предпочтениям, но по умолчанию для быстрой EMA используется значение за последние 100 баров, а для медленной – 120 баров.

        настройка периодов скользящих средних в 100% Non Repaint Indicator

        Когда быстрая скользящая проходит над медленной, это служит показателем восходящего тренда и линии окрашиваются в зеленый цвет. Когда быстрая, более чувствительная EMA уходит под медленную, тренд становится нисходящим и обе EMA становятся красными.

        Убедиться, что автор не изобрел ничего принципиально нового и полезного, можно, добавив на график стандартные EMA из базового набора MT4 с соответствующими периодами. Их голубая и оранжевая линии полностью повторяют линии индикатора 100% Non Repaint Indicator(Color EMA):

        EMA и 100% Non Repaint Indicator

        Как и в системе Cluster Trader, cтрелки-сигналы о покупке Put и Call опционов появляются на графике очень часто, поэтому такие сигналы обязательно нужно фильтровать, используя только самые сильные, подтвержденные другими показателями индикаторов.

        Обратите также внимание, что в этой системе для торговли важно учитывать лишь старые уровни, исключая те, что появились на графике только что, в результате локального движения цены.

        уровни в 100% Non Repaint Indicator

        Примите также во внимание, что уровни могут становиться зеркальными, т.е поддержка может стать сопротивлением и наоборот:

        зеркальные уровни в 100% Non Repaint Indicator

        Правила торговли по индикатору 100% Non Repaint Indicator V15.0 для бинарных опционов

        Для торговли по индикатору 100% Non Repaint Indicator V15.0 можно использовать правила системы Cluster Trader, но при желании можно дополнить их показателями EMA из этой стратегии. Ниже мы приведем правила торговли с их использованием.

        Также если вы захотите поменять настройки двух скользящих средних, отвечающих за подтверждение сигнала, обратите внимание, что принятые по умолчанию в этом индикаторе значения 100 и 120 для периодов EMA – достаточно велики. Такой большой период формирует долгосрочный прогноз. Сигнал к тому же редко сменяется, так как значения периодов EMA близки друг к другу, а значит быстрая скользящая реже пересекает медленную. С таким подходом мы получаем меньше сигналов, но они более надежны.

        В любом случае, самым главным фактором для успешной торговли будет работа исключительно в направлении тренда. Так вы отфильтруете большинство ложных сигналов и повысите шансы на успех. Помочь в этом вам могут наши статьи:

        Для покупки Call опциона необходимо:

        1. Дождаться появления зеленой стрелки вверх на графике.
        2. Убедиться, что цвет линий EMA зеленый.
        3. Убедиться, что цена находится вблизи уровня.
        4. Убедиться, что панель тренда зеленая.

        Для покупки Put опциона нужно:

        1. Дождаться появления красной стрелки вверх на графике.
        2. Убедиться, что цвет линий EMA красный.
        3. Убедиться, что цена находится вблизи уровня.
        4. Убедиться, что панель тренда красная.

        Время экспирации – 3 бара. Работать можно на любом таймфрейме.

        Открытие опциона Call

        Рассмотрим на примере валютной пары GBPUSD покупку Call опциона по индикатору 100% Non Repaint Indicator V15.0.

        Только один сигнал на приведенном скриншоте полностью соответствует всем критериям нашей торговой системы. Зеленая стрелка появилась вблизи старого уровня сопротивления, который стал поддержкой после пересечения его ценой вверх. Линии EMA зеленые, индикатор на панели тренда зеленый. Можно покупать опцион Call с экспирацией 3 свечи.

        сигнал покупки call опциона

        Открытие опциона Put

        Рассмотрим на примере валютной пары USDJPY покупку Put опциона по сигналам торгового индикатора 100% Non Repaint Indicator V15.0.

        Во время появления сигнала на покупку Put опциона в виде красной стрелки обе линии EMA красные, цена находится вблизи старого уровня, а индикатор панели тренда тоже красный.

        сигнал на покупку put опциона

        Заключение

        Как можно видеть из нашего обзора, платный индикатор 100% Non Repaint Indicator V15.0 был полностью скопирован из системы Cluster Trader, где автор заменил лишь цветовые настройки и добавил мувинги. Правила торговли по обоим довольно просты и использовать в бинарных опционах можно как этот индикатор, так и исходную систему, но вот покупать 100% Non Repaint Indicator V15.0 точно не стоит.

        Перед началом торговли всегда помните, что любой новый индикатор следует тестировать самостоятельно на демо-счету, чтобы убедиться, что он генерирует достаточное количество прибыльных сигналов. Также всегда используйте правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые помогут вам сохранить и умножить доходность любой торговой стратегии, а выбрать подходящую площадку для торговли вам поможет наш рейтинг брокеров бинарных опционов.

        Комментарии

        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Вот нравятся мне статьи с посылом: Вещь хорошая, но покупать не стоит.))))))
        Богдан, Человек сам должен выбирать.
        01 сентября 2023
        Богдан
        Богдан
        Вот нравятся мне статьи с посылом: Вещь хорошая, но покупать не стоит.))))))
        20 апреля 2023
        Алексей Алексеев
        Алексей Алексеев
        Прежде чем что-то покупать в сети надо читать вот такие статьи, и решать нужно это тебе или нет.
        22 марта 2023
        Артур
        Артур
        Если индикатор платный, это не значит что он хороший, или подойдет трейдеру. Торговать тоже надо уметь, а не надеяться что индикаторы всё укажут и роботы всё сделают.
        16 марта 2023
        Богдан
        Богдан
        Все хотят что-то продать. Спасибо что предупредили. Я не собирался вот так сразу и покупать, но не приятно когда тебя считают идиотом.
        15 марта 2023
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Разумеется буду тестировать новый индикатор. Сразу вот так в огонь соваться нельзя.
        14 марта 2023
        Руслан
        Руслан
        Этот индикатор вообще чем-то лучше чем Cluster Trader System? Капец, и вот за это непонятно что еще требуют заплатить почти 300$. Неужели не это кто-то ведется?
        Option Bull, по сути как я понял разница только в наличии дополнительного мувинга - индикатора EMA, но вроде еще уровни поддержки/сопротивления немного отличаются + здесь отключены дополнительные фильтры для сигналов. А по поводу покупки, то я верен, что всегда найдутся жадные идиоты, которые купят такое говно.
        13 марта 2023
        Option Bull
        Option Bull
        Спасибо авторам статьи, что сделали подробный и основательный обзор торговой системы. Не будь его, то небось уже с дуру купил бы и пожалел)
        13 марта 2023
        Option Bull
        Option Bull
        Этот индикатор вообще чем-то лучше чем Cluster Trader System? Капец, и вот за это непонятно что еще требуют заплатить почти 300$. Неужели не это кто-то ведется?
        tirant
        tirant
        Новое - это хорошо забытое старое, с небольшими дополнительными настройками. И покупать не надо, достаточно подождать пока он стал бесплатным.
        13 марта 2023
