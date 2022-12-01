Индикатор для бинарных опционов QMT 2.0 создавался для решения основных проблем при использовании индикаторов и основан на уровнях, сигналах и тренде. Уровни в данном инструменте используются сразу со всех таймфреймов, что делает их более точными. Также в QMT 2.0 есть панель с показателями других стандартных инструментов для трейдинга.

Характеристики индикатора для бинарных опционов QMT 2.0

Установка индикатора для бинарных опционов QMT 2.0

Индикатор QMT 2.0 устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 «Файл» и далее «Открыть каталог данных». В открывшемся каталоге нужно перейти в папку «MQL4» и далее в «Indicators», после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку «Templates». Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора QMT 2.0 для бинарных опционов

Прежде всего стоит сказать о проблемах, которые по мнению автора QMT 2.0 решает его индикатор:

Попытка заключить рынок в определенные рамки. Стратегии для бинарных опционов чаще всего работают по определенному алгоритму, и они являются лишь частью общей картины. Как только меняется ситуация на рынке (например, финансовые кризисы и подобные ситуации), стратегии и индикаторы перестают показывать те результаты, которые показывали ранее. Сложность выбора хорошей точки для покупки опционов. Каким бы точным не был индикатор или стратегия, торговать нужно только по определенным сигналам, а не по всем подряд. Без правильного анализа и отбора сигналов инструменты даже с самым высоким винрейтом не принесут прибыли. Проводить анализ и выбирать сигналы может не каждый, так как никогда не знаешь, будет ли именно этот сигнал прибыльным. Влияние индикаторов и стратегий на трейдера. Несмотря на то, что у каждого трейдера может быть установлено сотни индикаторов в терминале, большинство все равно ищут новые и новые инструменты, которые будут более точными, эффективными, новыми и так далее.

Эти проблемы QMT 2.0 решает благодаря тому, что основан на классических принципах, которые являются неизменными. Это ликвидность, тренд, мультифреймовый анализ, реакция цены. Совмещая в себе эти факторы, можно получать более-менее стабильные сигналы в любой фазе рынка.

Теперь поговорим о сигналах индикатора QMT 2.0. Появляются они при подходе цены к уровням:

Но обратите внимание, что если сигнал появляется на таком одиночном уровне, то он является очень слабым и лучше его не рассматривать. Для торговли нам нужно искать сигналы, которые появляются на скоплении уровней поддержки/сопротивления. Если у нас есть зеленый уровень, и рядом с ним есть белые или желтые линии, такой уровень можно считать сильным, так как белые и желтые линии – это уровни со старших таймфреймов (Н1, Н4 и D1). Также можно видеть и пунктирные линии, которые являются уровнями Pivot и дополнительно подтверждают силу:

Справа на графике располагаются панели тренда и индикаторов. Панель тренда – это дневная свеча, которая при белом цвете говорит о восходящем тренде, а при синем – о нисходящем:

Ниже панели тренда есть панель с показаниями базовых инструментов. Это:

SH – Stochastic Oscillator. RS – RSI. CCI – CCI. V – Volume. ADX – ADX. BL/BR – Bulls/Bears Power.

Каждый из перечисленных выше параметров можно поменять в настройках индикатора, которых очень много:

Параметры индикатора QMT 2.0 (первая прокрутка) Параметры индикатора QMT 2.0 (вторая прокрутка)

Поменять можно цвета всех элементов, включить или выключить показания индикаторов, тренда, уровней. Также можно настроить алерты и многое другое.

Правила торговли по индикатору QMT 2.0 для бинарных опционов

Несмотря на обилие настроек, уровней и других показателей, правила торговли бинарными опционами по QMT 2.0 очень просты, но прежде всего стоит помнить о том, что такое тренд. Полезно будет изучить:

После того, как вы разобрались с трендовой торговлей, можно перейти к самим правилам торговли по QMT 2.0. Для покупки опциона Call необходимо, чтобы:

На панели тренда свеча была окрашена в белый цвет и торговалась выше цены своего открытия. Цена подошла сверху вниз не к одному уровню, а к скоплению уровней (зеленая зона, белые и желтые линии, пунктирные линии). Появился сигнал (стрелочка, направленная вверх).

Для покупки опциона Put необходимо, чтобы:

На панели тренда свеча была окрашена в синий цвет и торговалась ниже цены своего открытия. Цена подошла снизу вверх не к одному уровню, а к скоплению уровней (зеленая зона, белые и желтые линии, пунктирные линии). Появился сигнал (стрелочка, направленная вниз).

В обеих случаях стоит использовать экспирацию в 3 свечи, а таймфрейм M5 или М15.

Открытие опциона Call

В этом случае появился сигнал на покупку Call. Цена была на скоплении уровней с разных таймфреймов и был восходящий тренд, а значит можно было совершать сделку с экспирацией в 3 свечи:

Открытие опциона Put

В этом случае появился сигнал на покупку Put. Цена была на скоплении уровней с разных таймфреймов и был нисходящий тренд, а значит можно было совершать сделку с экспирацией в 3 свечи:

Заключение

QMT 2.0 является комплексным инструментом, решающим три важных проблемы в трейдинге бинарными опционами. Несмотря на это, его обязательно надо изучить и настроить под себя, после чего протестировать на демо-счету на разных активах и таймфреймах.

Помимо этого, чтобы обезопасить свой депозит, всегда стоит помнить про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также вести торговлю только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

QMT 2.0 скачать бесплатно

Смотрите также:

Живой график для бинарных опционов

Как выбрать брокера бинарных опционов?

Как получать прибыль, торгуя на чистых графиках

Как приспособить Forex стратегию под Бинарные Опционы?