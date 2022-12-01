        QMT 2.0

        Индикатор для бинарных опционов QMT 2.0

        Индикатор для бинарных опционов QMT 2.0 создавался для решения основных проблем при использовании индикаторов и основан на уровнях, сигналах и тренде. Уровни в данном инструменте используются сразу со всех таймфреймов, что делает их более точными. Также в QMT 2.0 есть панель с показателями других стандартных инструментов для трейдинга.

        Обратите внимание, что QMT 2.0 является платным, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

        Содержание:

        Пример графика с использованием QMT 2.0

        Характеристики индикатора для бинарных опционов QMT 2.0

        Установка индикатора для бинарных опционов QMT 2.0

        Индикатор QMT 2.0 устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 «Файл» и далее «Открыть каталог данных». В открывшемся каталоге нужно перейти в папку «MQL4» и далее в «Indicators», после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку «Templates». Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора QMT 2.0 для бинарных опционов

        Прежде всего стоит сказать о проблемах, которые по мнению автора QMT 2.0 решает его индикатор:

        1. Попытка заключить рынок в определенные рамки. Стратегии для бинарных опционов чаще всего работают по определенному алгоритму, и они являются лишь частью общей картины. Как только меняется ситуация на рынке (например, финансовые кризисы и подобные ситуации), стратегии и индикаторы перестают показывать те результаты, которые показывали ранее.
        2. Сложность выбора хорошей точки для покупки опционов. Каким бы точным не был индикатор или стратегия, торговать нужно только по определенным сигналам, а не по всем подряд. Без правильного анализа и отбора сигналов инструменты даже с самым высоким винрейтом не принесут прибыли. Проводить анализ и выбирать сигналы может не каждый, так как никогда не знаешь, будет ли именно этот сигнал прибыльным.
        3. Влияние индикаторов и стратегий на трейдера. Несмотря на то, что у каждого трейдера может быть установлено сотни индикаторов в терминале, большинство все равно ищут новые и новые инструменты, которые будут более точными, эффективными, новыми и так далее.

        Эти проблемы QMT 2.0 решает благодаря тому, что основан на классических принципах, которые являются неизменными. Это ликвидность, тренд, мультифреймовый анализ, реакция цены. Совмещая в себе эти факторы, можно получать более-менее стабильные сигналы в любой фазе рынка.

        Теперь поговорим о сигналах индикатора QMT 2.0. Появляются они при подходе цены к уровням:

        Сигналы QMT 2.0

        Но обратите внимание, что если сигнал появляется на таком одиночном уровне, то он является очень слабым и лучше его не рассматривать. Для торговли нам нужно искать сигналы, которые появляются на скоплении уровней поддержки/сопротивления. Если у нас есть зеленый уровень, и рядом с ним есть белые или желтые линии, такой уровень можно считать сильным, так как белые и желтые линии – это уровни со старших таймфреймов (Н1, Н4 и D1). Также можно видеть и пунктирные линии, которые являются уровнями Pivot и дополнительно подтверждают силу:

        Уровни Pivot в QMT 2.0

        Справа на графике располагаются панели тренда и индикаторов. Панель тренда – это дневная свеча, которая при белом цвете говорит о восходящем тренде, а при синем – о нисходящем:

        Панель тренда у QMT 2.0

        Ниже панели тренда есть панель с показаниями базовых инструментов. Это:

        1. SH – Stochastic Oscillator.
        2. RS – RSI.
        3. CCI – CCI.
        4. V – Volume.
        5. ADX – ADX.
        6. BL/BR – Bulls/Bears Power.

        Панель с показаниями базовых инструментов QMT 2.0

        Каждый из перечисленных выше параметров можно поменять в настройках индикатора, которых очень много:

        Параметры индикатора QMT 2.0 (первая прокрутка) Параметры индикатора QMT 2.0 (вторая прокрутка)
        Поменять можно цвета всех элементов, включить или выключить показания индикаторов, тренда, уровней. Также можно настроить алерты и многое другое.

        Правила торговли по индикатору QMT 2.0 для бинарных опционов

        Несмотря на обилие настроек, уровней и других показателей, правила торговли бинарными опционами по QMT 2.0 очень просты, но прежде всего стоит помнить о том, что такое тренд. Полезно будет изучить:

        После того, как вы разобрались с трендовой торговлей, можно перейти к самим правилам торговли по QMT 2.0. Для покупки опциона Call необходимо, чтобы:

        1. На панели тренда свеча была окрашена в белый цвет и торговалась выше цены своего открытия.
        2. Цена подошла сверху вниз не к одному уровню, а к скоплению уровней (зеленая зона, белые и желтые линии, пунктирные линии).
        3. Появился сигнал (стрелочка, направленная вверх).

        Для покупки опциона Put необходимо, чтобы:

        1. На панели тренда свеча была окрашена в синий цвет и торговалась ниже цены своего открытия.
        2. Цена подошла снизу вверх не к одному уровню, а к скоплению уровней (зеленая зона, белые и желтые линии, пунктирные линии).
        3. Появился сигнал (стрелочка, направленная вниз).

        В обеих случаях стоит использовать экспирацию в 3 свечи, а таймфрейм M5 или М15.

        Открытие опциона Call

        В этом случае появился сигнал на покупку Call. Цена была на скоплении уровней с разных таймфреймов и был восходящий тренд, а значит можно было совершать сделку с экспирацией в 3 свечи:

        Сигнал на покупку Call в QMT 2.0

        Открытие опциона Put

        В этом случае появился сигнал на покупку Put. Цена была на скоплении уровней с разных таймфреймов и был нисходящий тренд, а значит можно было совершать сделку с экспирацией в 3 свечи:

        Сигнал на покупку Put в QMT 2.0

        Заключение

        QMT 2.0 является комплексным инструментом, решающим три важных проблемы в трейдинге бинарными опционами. Несмотря на это, его обязательно надо изучить и настроить под себя, после чего протестировать на демо-счету на разных активах и таймфреймах.

        Помимо этого, чтобы обезопасить свой депозит, всегда стоит помнить про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также вести торговлю только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        binarium

         

        Смотрите также:

         

        Живой график для бинарных опционов

        Как выбрать брокера бинарных опционов?

        Как получать прибыль, торгуя на чистых графиках

        Как приспособить Forex стратегию под Бинарные Опционы?

        Трейдер БО
        в статье речь идет только о бесплатной версии. А где можно скачать платную?
        Богдан, а может это целиком бесплатная версия?
        26 июня 2023
        Артур
        Вот количество настроек меня и пугает. Никогда не был силён в настройке. Нет вот что бы поставил - и работает.
        20 апреля 2023
        Богдан
        в статье речь идет только о бесплатной версии. А где можно скачать платную?
        05 апреля 2023
        tirant
        Надо тестить. Не попробуешь - не поймёшь.
        21 февраля 2023
        Сколько стоит индикатор
        18 февраля 2023
        не скачивается установщик
        30 января 2023
        Option Bull
        Какую максимальную прибыльность можно получить при помощи данного индикатора?
        зависит от как минимум от таймфрейма. На условном M5 можно заработать больше, но при этом также повышается риск убыточности сделки.
        06 декабря 2022
        Руслан
        Какую максимальную прибыльность можно получить при помощи данного индикатора?
        06 декабря 2022
        Option Bull
        Благодарю за бесплатный индикатор!
        06 декабря 2022
