        Strong Trends

        Индикатор для бинарных опционов Strong Trends

        Индикатор для бинарных опционов Strong Trends предназначен для импульсной торговли. По заверениям автора этой разработки Майка Семлича, с его помощью трейдеры могут легко находить сделки с высокой вероятностью положительного исхода. Как известно, процент прибыльных сделок напрямую зависит от силы тренда. Собственно эту силу и оценивает этот инструмент, давая возможность открыть позицию на первом откате в его направлении.

        Торговец по тренду, может зарабатывать деньги только в условиях однонаправленного движения цен, а оно появляется только в случае, когда "умные деньги" начинают фазу распределения после накопления (флэта). О том, как присоединиться к начавшемуся ценовому движению с минимальными рисками при помощи индикатора бинарных опционов Strong Trends расскажем в этом обзоре. Обратите внимание – полноценная версия этого инструмента стоит $89. Однако, в конце этой статьи вы сможете скачать его в ознакомительных целях абсолютно бесплатно.

         Содержание:

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Strong Trends

        Установка индикатора для бинарных опционов Strong Trends

        Индикатор Strong Trends устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Strong Trends

        Прежде чем погрузиться в подробное описание настроек Strong Trends, давайте разберемся, каким образом он функционирует. Основная идея, которой руководствовался трейдер Майк Семлич при его создании в 2018 году, заключается в том, что сильный моментум – ключ к успешной торговле по тренду. И с этим трудно не согласиться.

        Действительно, потенциал прибыли в сделках по направлению доминирующей тенденции напрямую зависит от силы первоначального импульса. Любой мощный тренд, независимо от таймфрейма, начинается с первого импульсного движения, выталкивающего цены из зоны накопления "умных" денег словно из катапульты.

        Теория Вайкоффа

        В свое время американский инвестор Ричард Д. Вайкофф разработал теорию, в основе которой лежат три "постулата", ставших впоследствии основой его концепции проведения анализа рынков: принцип спроса и предложения, причинно-следственной связи и взаимосвязь усилий и результатов. Мы не будем углубляться в ее изучение, ограничившись общим описанием цикла Вайкоффа.

        На рисунке выше показаны фазы этого цикла. "Умные" деньги (“Smart money” - SM) – это движущая сила любого финансового рынка, работающая в бесконечном цикле накопления и распределения, формируя так называемый цикл Вайкоффа. Фазы накопления на графике обычно представляют собой ценовые диапазоны. В свою очередь фазы распределения прибыли (“Profit Release”) характеризуются большими и скоростными движениями, буквально “выстреливающие” цены из фазы накопления.

        Учитывая все вышесказанное, “Идеальная торговая система” должна сигнализировать об открытии позиции в момент первой коррекции после импульсного прорыва торгового диапазона, сформированного фазой накопления.

        Именно это мы и видим на графике выше. Зоны первой коррекции для покупок выделены зеленым прямоугольником, а для продаж – розовым, наглядно демонстрируя эффективность такого подхода. Не беремся утверждать, что торгуя подобным образом можно получить заявленные 80% прибыльных сделок, но то, что такой подход имеет все шансы на успех – очевидно.

        Таким образом, индикатор для бинарных опционов Strong Trends предназначен для выявления именно таких моментов. Трейдеру остается дождаться нужной комбинации сигналов и открыть позицию с высокой вероятностью получения прибыли. Теперь пришло время поговорить о настройках этого инструмента.

        Параметры Strong Trends

        Настроек немного: всего четыре блока, и один из них весьма таинственный, но обо всем по порядку.

        1. Возглавляет список “Candles Amount Enum” с переменной “candlesCalculated”, отвечающей за количество свечей, для которых рассчитываются оранжевые и синие линии. Чем меньше выбранное значение, тем ниже нагрузка на компьютер.

        1. “Magic Entry” с переменной “distanceInnerLine”, задает расстояние между линиями, отскок от которых формирует точку входа, выраженное в кратных значениях ATR

        1. “ShowBand” – логическая переменная, принимающая значения  True и False. Если присвоить True – будет отображаться черная линия, которая обычно не используется. Она полезна при бэктесте.

        1. Последний блок настроек самый непонятный. “Do Not Touch” – буквально означает “не трогать”. По умолчанию у всех переменных: “xxx”, “SuperTrend Timeframe” и “zzz” в качестве аргумента установлен 0. Автор просит не менять эти параметры. Зачем их нужно было выносить во внешние переменные остается загадкой.

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Strong Trends

        Индикатор для бинарных опционов Strong Trends – универсальный инструмент импульсной торговли, который с одинаковым успехом можно использовать как на рынке Форекс, так и на рынке криптовалют и бинарных опционов. Для его успешного применения необходимы ценовые скачки, которых в последнее время на финансовых рынках в избытке.

        Последовательность действий для покупок Call будет выглядеть так:

        1. Ждем появления восходящего импульса
        2. Толстые голубая и оранжевые линии поднимаются над ценой (сильный восходящий тренд)
        3. Под ценой находятся 2 тонкие зеленые линии
        4. Последняя свеча пересекает верхнюю границу коррекционного канала
        5. На открытии новой свечи покупаем Call

        Для покупок Put действия зеркальны:

        1. Ждем появления нисходящего импульса
        2. Толстые голубая и оранжевые линии опускаются под ценой (сильный нисходящий тренд)
        3. Над ценой находятся 2 тонкие красные линии
        4. Последняя свеча пересекает нижнюю границу коррекционного канала
        5. На открытии новой свечи покупаем Put

        Дополнительные условия

        У вас будет дополнительное преимущество, если открывать позиции только по ПЕРВОМУ сигналу и в направлении тренда старшего таймфрейма.

        На слайде выше можно наблюдать пример мультитаймфреймового анализа. На графике Н4 справа видим дивергенцию между ценой и RSI (14). После чего дожидаемся подтверждения этого сигнала в виде пробития линии медвежьего тренда (свеча пробития выделена зеленым прямоугольником).

        На чарте М15 слева момент пробития среднесрочной трендовой линии обозначен вертикальной пунктирной линией. Видим, что к этому моменту уже исполнились наши первые два условия: цены резко вышли из диапазона и оба разноцветных мувинга переместились над ценой. Осталось дождаться курсовой коррекции к зеленому ступенчатому каналу и отскока от него цен для открытия позиции.

        Рекомендуемое время экспирации 5 баров в зависимости от финансового инструмента. Советуем подбирать продолжительность удержания позиций, исходя из результатов тестирования на истории.

        Обращаем ваше внимание, что бесплатная версия этого инструмента работает только на двух валютных парах: EUR/USD и GBP/USD. Для работы с другими парами необходимо приобрести пожизненную лицензию за $89 или взять в аренду на год за $79.

        Открытие опциона Call

        В этом примере появился импульс к росту. Толстые голубая и оранжевые линии, сигнализирующие сильный тренд, находятся над свечами. При этом зеленый коррекционный канал – под ценой. Последний бар пересекает верхнюю границу коррекционного канала снизу вверх. На открытии нового временного интервала покупаем Call.

        Открытие опциона Put

        В этом случае появился импульс к снижению котировок. Толстые голубая и оранжевые линии, сигнализирующие сильный тренд, находятся под свечами. При этом красный коррекционный канал – над ценой. Последний бар пересекает нижнюю границу коррекционного канала сверху вниз. На открытии нового временного интервала покупаем Put.

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов Strong Trends помогает трейдерам систематически находить торговые возможности в направлении сильных трендов. Однако, для достижения оптимальных результатов, важно осторожно использовать этот индикатор, совмещая его с другими инструментами технического анализа и стратегиями управления рисками и капиталом, как и в случае с любыми другими методами анализа рынков.

        Поэтому лучше начать изучать его с демо-счета у проверенного брокера. И только после положительных результатов на виртуальных деньгах, можно переходить к торгам бинарными опционами на реальном счете. Желаем всем попутного тренда!

        Комментарии

        Scruffy
        Scruffy
        Great article! The explanation about Wyckoff's cycle is spot on. It really helps to understand why the first correction is the best entry point. I've tested Strong Trends with Bitcoin on the M15 and M30 timeframes — works surprisingly well during volatile periods. Just a reminder though: always test it properly on demo before risking real money. Timing the entry is key!
        28 апреля 2025
        Ryan Carter
        Ryan Carter
        I bought the full version of Strong Trends a few months ago and it's been worth it. Having access to more currency pairs really opens up more opportunities during the trading day. The indicator is very intuitive once you get used to reading the signals, but like the article says, it's not 100% — combining it with trend confirmation from the H1 or H4 charts really makes a difference. Highly recommend for binary options traders looking for a structured approach.
        25 апреля 2025
        Option Bull
        Option Bull
        Самое главное при работе с ним последовательно соблюдать правила торговли. и вам точно не понадобится никакой дополнительный фильтр захламляющий ваш график.
        25 апреля 2025
        Option Bull
        Option Bull
        Очень понравилось, как индикатор Стронг тренд точно определяет как краткосрочный, так и долгосрочный сильный тренд без сравнения графиков на разных таймфреймах. Очень полезная вещь, рекомендую, не пожалеете!
        25 апреля 2025
