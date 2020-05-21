Индикатор для бинарных опционов IOnosfera

Индикатор для бинарных опционов Ионосфера содержит в себе целую систему, разделенную на несколько основных индикаторов, принадлежащих к одному похожему алгоритму работы. Сам по себе индикатор сочетает в себе сигналы и уровни поддержки/сопротивления. Кроме стандартных сигналов в системе присутствует инфо-панель, которая рассчитывает статистику индикатора за определенный период.

Стоит отметить, что индикатор является платным и на разных ресурсах продается от 500 рублей и выше, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

Характеристики индикатора для бинарных опционов IOnosfera

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-Н1.

Экспирация: 1 свеча.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: IOnosfera 7 2020, IOnosfera 7 SR 2020, IOnosfera v6 SR, Painel IOnosfera 7.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора для бинарных опционов IOnosfera в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Настройки индикатора остаются по умолчанию, но некоторые из них мы рассмотрим далее.

Чтобы не настраивать индикаторы самостоятельно, в конце статьи можно будет скачать шаблон.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью индикатора для бинарных опционов IOnosfera

В работе индикатор опирается на уровни поддержки и сопротивления, которые являются локальными и подходят только для краткосрочной торговли или торговли турбо-опционами. Поэтому торговать по индикатору IOnosfera стоит с экспирацией в 1 свечу и выставлять тайм фрейм, равный экспирации. Экспирацию необходимо указывать в настройках индикатора:

Отслеживать сигналы самостоятельно не потребуется, так как в этой системе для бинарных опционов присутствуют сигналы в виде стрелочек, которые по концу экспирации помечаются «галочкой» (прибыльные сигналы) и «крестиком» (убыточные сигналы):

Поэтому оценить и проанализировать прибыльность индикатора и системы будет не сложно даже на истории.

Стоит отметить, что не все сигналы являются актуальными. Перед теми сигналами, которые предназначены для торговли, будет появляться большая зеленая стрелочка:

Такие предварительные сигналы не сохраняются на истории и увидеть их можно только в реальном времени перед формированием основного сигнала. Также эти сигналы упрощают торговлю, предупреждая о том, что на следующей свече нужно будет покупать опцион.

В индикаторе присутствует и настройка для торговли по Мартингейлу, которая по умолчанию отключена, но при желании ее можно включить. За это отвечает параметр «Martingale»:

Можно включить параметр для следующей свечи после сигнала или для следующего сигнала. Также можно выставить количество колен Мартингейла и коэффициент.

Также в торговой системе Ионосфера присутствует инфо-панель, в которой собрана статистика за определенный период:

На панели можно видеть:

Винрейт.

Прибыль, которая могла бы быть получена.

Экспирацию.

Общее количество прибыльных и убыточных сигналов.

Конфигурация Мартингейла.

Период для тестирования.

Период для тестирования можно выбрать в настройках индикатора:

Что же касается торговли бинарными опционами по индикатору Ионосфера, то все сводится к сигналам вверх или вниз. Для покупки опциона Call индикатор должен сгенерировать стрелочку вверх, после чего покупается опцион с экспирацией 5 минут. Для покупки опциона Put с той же экспирацией нам нужно, чтобы индикатор сгенерировал стрелочку вниз.

И конечно же индикатор имеет встроенные алерты для упрощения торговли и работы по нему:

Примеры торговли с помощью индикатора для бинарных опционов IOnosfera

Далее рассмотрим примеры сделок, чтобы принцип торговли стал понятнее.

Для примера используем валютную пару GBP/USD, экспирацию 5 минут и соответственно тайм фрейм М5.

Открытие опциона Call

Как можно видеть, сигналов индикатор генерирует очень много, и большая часть является прибыльными:

Из 11 сигналов 9 оказались прибыльными.

Открытие опциона Put

С опционами Put ситуация похожа:

Из 11 сигналов 8 оказались прибыльными.

Заключение

ПО итогу имеем довольно интересный индикатор, который способен приносить прибыль. Но стоит обратить внимание, что и у этого индикатора бывают убыточные сигналы, поэтому при работе с ним нельзя отказываться от правил мани-менеджмента и соблюдения рисков.

Не стоит забывать, что прибыльная торговля начинается с проверенного брокера, которого можно найти в рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем удачной торговли!

Скачать шаблон и индикатор IOnosfera

