Индикатор для бинарных опционов IOnosfera

Индикатор для бинарных опционов Ионосфера содержит в себе целую систему, разделенную на несколько основных индикаторов, принадлежащих к одному похожему алгоритму работы. Сам по себе индикатор сочетает в себе сигналы и уровни поддержки/сопротивления. Кроме стандартных сигналов в системе присутствует инфо-панель, которая рассчитывает статистику индикатора за определенный период.
Стоит отметить, что индикатор является платным и на разных ресурсах продается от 500 рублей и выше.
Характеристики индикатора для бинарных опционов IOnosfera
- Терминал: MetaTrader 4.
- Тайм фрейм: М1-Н1.
- Экспирация: 1 свеча.
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: IOnosfera 7 2020, IOnosfera 7 SR 2020, IOnosfera v6 SR, Painel IOnosfera 7.
- Торговые инструменты: все валютные пары.
- Время торговли: 9:00-17:00.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Установка индикатора для бинарных опционов IOnosfera в MT4
Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.
Настройки индикатора остаются по умолчанию, но некоторые из них мы рассмотрим далее.
Чтобы не настраивать индикаторы самостоятельно, в конце статьи можно будет скачать шаблон.
Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:
Правила торговли с помощью индикатора для бинарных опционов IOnosfera
В работе индикатор опирается на уровни поддержки и сопротивления, которые являются локальными и подходят только для краткосрочной торговли или торговли турбо-опционами. Поэтому торговать по индикатору IOnosfera стоит с экспирацией в 1 свечу и выставлять тайм фрейм, равный экспирации. Экспирацию необходимо указывать в настройках индикатора:
Отслеживать сигналы самостоятельно не потребуется, так как в этой системе для бинарных опционов присутствуют сигналы в виде стрелочек, которые по концу экспирации помечаются «галочкой» (прибыльные сигналы) и «крестиком» (убыточные сигналы):
Поэтому оценить и проанализировать прибыльность индикатора и системы будет не сложно даже на истории.
Стоит отметить, что не все сигналы являются актуальными. Перед теми сигналами, которые предназначены для торговли, будет появляться большая зеленая стрелочка:
Такие предварительные сигналы не сохраняются на истории и увидеть их можно только в реальном времени перед формированием основного сигнала. Также эти сигналы упрощают торговлю, предупреждая о том, что на следующей свече нужно будет покупать опцион.
В индикаторе присутствует и настройка для торговли по Мартингейлу, которая по умолчанию отключена, но при желании ее можно включить. За это отвечает параметр «Martingale»:
Можно включить параметр для следующей свечи после сигнала или для следующего сигнала. Также можно выставить количество колен Мартингейла и коэффициент.
Также в торговой системе Ионосфера присутствует инфо-панель, в которой собрана статистика за определенный период:
На панели можно видеть:
- Винрейт.
- Прибыль, которая могла бы быть получена.
- Экспирацию.
- Общее количество прибыльных и убыточных сигналов.
- Конфигурация Мартингейла.
- Период для тестирования.
Период для тестирования можно выбрать в настройках индикатора:
Что же касается торговли бинарными опционами по индикатору Ионосфера, то все сводится к сигналам вверх или вниз. Для покупки опциона Call индикатор должен сгенерировать стрелочку вверх, после чего покупается опцион с экспирацией 5 минут. Для покупки опциона Put с той же экспирацией нам нужно, чтобы индикатор сгенерировал стрелочку вниз.
И конечно же индикатор имеет встроенные алерты для упрощения торговли и работы по нему:
Примеры торговли с помощью индикатора для бинарных опционов IOnosfera
Далее рассмотрим примеры сделок, чтобы принцип торговли стал понятнее.
Для примера используем валютную пару GBP/USD, экспирацию 5 минут и соответственно тайм фрейм М5.
Открытие опциона Call
Как можно видеть, сигналов индикатор генерирует очень много, и большая часть является прибыльными:
Из 11 сигналов 9 оказались прибыльными.
Открытие опциона Put
С опционами Put ситуация похожа:
Из 11 сигналов 8 оказались прибыльными.
Заключение
ПО итогу имеем довольно интересный индикатор, который способен приносить прибыль. Но стоит обратить внимание, что и у этого индикатора бывают убыточные сигналы, поэтому при работе с ним нельзя отказываться от правил мани-менеджмента и соблюдения рисков.
Не стоит забывать, что прибыльная торговля начинается с проверенного брокера. Желаем удачной торговли!
Скачать шаблон и индикатор IOnosfera
Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.
Смотрите также:
Стратегии торговли для бинарных опционов
Как торговать в выходные. Что такое котировки OTC?
