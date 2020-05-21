        Индикатор для бинарных опционов IOnosfera

        Индикатор для бинарных опционов Ионосфера содержит в себе целую систему, разделенную на несколько основных индикаторов, принадлежащих к одному похожему алгоритму работы. Сам по себе индикатор сочетает в себе сигналы и уровни поддержки/сопротивления. Кроме стандартных сигналов в системе присутствует инфо-панель, которая рассчитывает статистику индикатора за определенный период.

        Стоит отметить, что индикатор является платным и на разных ресурсах продается от 500 рублей и выше, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов IOnosfera

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-Н1.
        • Экспирация: 1 свеча.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: IOnosfera 7 2020, IOnosfera 7 SR 2020, IOnosfera v6 SR, Painel IOnosfera 7.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов IOnosfera в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Настройки индикатора остаются по умолчанию, но некоторые из них мы рассмотрим далее.

        Чтобы не настраивать индикаторы самостоятельно, в конце статьи можно будет скачать шаблон.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью индикатора для бинарных опционов IOnosfera

        В работе индикатор опирается на уровни поддержки и сопротивления, которые являются локальными и подходят только для краткосрочной торговли или торговли турбо-опционами. Поэтому торговать по индикатору IOnosfera стоит с экспирацией в 1 свечу и выставлять тайм фрейм, равный экспирации. Экспирацию необходимо указывать в настройках индикатора:

        Настройка экспирации индикатора IOnosfera

        Отслеживать сигналы самостоятельно не потребуется, так как в этой системе для бинарных опционов присутствуют сигналы в виде стрелочек, которые по концу экспирации помечаются «галочкой» (прибыльные сигналы) и «крестиком» (убыточные сигналы):

        Сигналы индикатора IOnosfera

        Поэтому оценить и проанализировать прибыльность индикатора и системы будет не сложно даже на истории.

        Стоит отметить, что не все сигналы являются актуальными. Перед теми сигналами, которые предназначены для торговли, будет появляться большая зеленая стрелочка:

        Предварительный сигнал индикатора IOnosfera

        Такие предварительные сигналы не сохраняются на истории и увидеть их можно только в реальном времени перед формированием основного сигнала. Также эти сигналы упрощают торговлю, предупреждая о том, что на следующей свече нужно будет покупать опцион.

        В индикаторе присутствует и настройка для торговли по Мартингейлу, которая по умолчанию отключена, но при желании ее можно включить. За это отвечает параметр «Martingale»:

        Настройка Мартингейла индикатора IOnosfera

        Можно включить параметр для следующей свечи после сигнала или для следующего сигнала. Также можно выставить количество колен Мартингейла и коэффициент.  

        Также в торговой системе Ионосфера присутствует инфо-панель, в которой собрана статистика за определенный период:

        Инфо-панель индикатора IOnosfera

        На панели можно видеть:

        • Винрейт.
        • Прибыль, которая могла бы быть получена.
        • Экспирацию.
        • Общее количество прибыльных и убыточных сигналов.
        • Конфигурация Мартингейла.
        • Период для тестирования.

        Период для тестирования можно выбрать в настройках индикатора:

        Настройка тестирования индикатора IOnosfera

        Что же касается торговли бинарными опционами по индикатору Ионосфера, то все сводится к сигналам вверх или вниз. Для покупки опциона Call индикатор должен сгенерировать стрелочку вверх, после чего покупается опцион с экспирацией 5 минут. Для покупки опциона Put с той же экспирацией нам нужно, чтобы индикатор сгенерировал стрелочку вниз.

        И конечно же индикатор имеет встроенные алерты для упрощения торговли и работы по нему:

        Алерты индикатора IOnosfera

        Примеры торговли с помощью индикатора для бинарных опционов IOnosfera

        Далее рассмотрим примеры сделок, чтобы принцип торговли стал понятнее.

        Для примера используем валютную пару GBP/USD, экспирацию 5 минут и соответственно тайм фрейм М5.

        Открытие опциона Call

        Как можно видеть, сигналов индикатор генерирует очень много, и большая часть является прибыльными:

        Опционы Call индикатора IOnosfera

        Из 11 сигналов 9 оказались прибыльными.

        Открытие опциона Put

        С опционами Put ситуация похожа:

        Опционы Put индикатора IOnosfera

        Из 11 сигналов 8 оказались прибыльными.

        Заключение

        ПО итогу имеем довольно интересный индикатор, который способен приносить прибыль. Но стоит обратить внимание, что и у этого индикатора бывают убыточные сигналы, поэтому при работе с ним нельзя отказываться от правил мани-менеджмента и соблюдения рисков.

        Не стоит забывать, что прибыльная торговля начинается с проверенного брокера, которого можно найти в рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем удачной торговли!

        Скачать шаблон и индикатор IOnosfera

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Option Bull
        Интересно, какой методологией руководствовался автор при создании этого индикатора? Было бы здорово узнать больше о его работе.
        Option Bull, согласен, такая информация была бы полезной. Возможно, автор мог бы предоставить некоторые детали или примеры использования индикатора)
        Руслан, так ведь здесь примеров использования хоть отбавляй, не знаю почему вы их не увидели)
        31 мая 2023
        Ответить
        Руслан
        Интересно, какой методологией руководствовался автор при создании этого индикатора? Было бы здорово узнать больше о его работе.
        Option Bull, согласен, такая информация была бы полезной. Возможно, автор мог бы предоставить некоторые детали или примеры использования индикатора)
        31 мая 2023
        Ответить
        Option Bull
        Интересно, какой методологией руководствовался автор при создании этого индикатора? Было бы здорово узнать больше о его работе.
        31 мая 2023
        Ответить
        sandytrader
        странно все пишут что МТ4 тормозит но у меня нормально все, как работал так и работает, по сигналам тоже порядок но как и любой индикатор этот тоже выдает ложные, тупо по стрелочкам входить тут не получится в любом случае надо и самому голову включать
        06 марта 2021
        Ответить
        Герман Гусев
        Все бы хорошо, но тормозит МТ4 ужасно, даже с одной валютной парой. Половина сигналов появляются когда уже отработают. Из-за этого становится практически непригодным к работе.
        вообще не соглашусь, если комп норм, то тормозить будет совсем немного, и пробовал торговать, все реально и пригодно, а примером может послужить видео выше, там тоже совершались сделки и никаких тормозов таких там нет. так что кому как, но использовать его можно без тормозов нормально. и в сигналах там прикол в том, что они не запоздалые, первый сигнал - это предупреждение, и входить надо после него на втором сигнале, если такой появляется
        Герман Гусев, Конечно, тормоз можно списать на слабость компа, хотя ни на одном индикаторе такого жуткого тормоза нет. С сигналами, да, все проще простого. Предупредительная, подтверждающая, входим. Вот только половина значков об обработанных сигналов появляются потом, после закрытия свечи, без предупредительной. Прогоняла на тестере, та же картина наблюдается. Предупредительной стрелки не было, а сигнал отработал. Поэтому статистика, выдаваемая индикатором, некорректна.
        статистика может и не полная, тут не буду спорить.
        10 ноября 2020
        Ответить
        Все бы хорошо, но тормозит МТ4 ужасно, даже с одной валютной парой. Половина сигналов появляются когда уже отработают. Из-за этого становится практически непригодным к работе.
        вообще не соглашусь, если комп норм, то тормозить будет совсем немного, и пробовал торговать, все реально и пригодно, а примером может послужить видео выше, там тоже совершались сделки и никаких тормозов таких там нет. так что кому как, но использовать его можно без тормозов нормально. и в сигналах там прикол в том, что они не запоздалые, первый сигнал - это предупреждение, и входить надо после него на втором сигнале, если такой появляется
        09 ноября 2020
        Ответить
        Иван
        всем привет исключительно работой, не пожалеете.
        20 июля 2020
        Ответить
        Ethies .
        После установки индикатора начал очень сильно тормозить МТ4, как исправить?
        22 июня 2020
        Ответить
        Alexandr
        После загрузки. МТ4 стал тормозить.
        18 июня 2020
        Ответить
        Oleg
        Индикатор интересный, но как убрать или передвинуть в лево синее информационное окно??
        Тамара, удали из списка индикаторов panel ionosfera 7 и все
        01 июня 2020
        Ответить
        Oleg
        Всё хорошо, но как убрать панель справа инфо-панель?
        Alexandr, проще простого. активируешь шаблон ионосферы а потом на графике жмешь правой кнопкой мыши и заходишь в список индикаторов. из списка индикаторов удаляешь panel ionosfera 7 и вот оно счастье
        01 июня 2020
        Ответить
        Тамара
        Индикатор интересный, но как убрать или передвинуть в лево синее информационное окно??
        01 июня 2020
        Ответить
        Alexandr
        Всё хорошо, но как убрать панель справа инфо-панель?
        01 июня 2020
        Ответить
        CALL
        Классный индикатор, спасибо большое за него. Статистика по нему очень радует
        21 мая 2020
        Ответить
        Патриот
        статистика вообще огонь! если это без перерисовки, то сегодня же начну тестировать
        21 мая 2020
        Ответить
        Сергей Калина
        понравился индикатор. использует стандартные вроде алгоритмы, есть же подобные индикаторы типа кристала, там такие уровни, но сигналы в раз точнее и лучше
        21 мая 2020
        Ответить
