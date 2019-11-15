Индикатор для бинарных опционов One Minute Profit Signal

Индикатор One Minute Profit Signal создан для турбо торговли бинарными опционами на тайм фрейме M1 с экспирацией 60 секунд. Индикатор создан специльно для скальпинга и дает 60-70% сделок с положительным исходом.
Этот индикатор больше подойдет опытным трейдерам, так как используя его, нужно очень быстро реагировать на появляющиеся сигналы, и также понимать, какие из них стоит игнорировать.
Суть индикатора One Minute Profit Signal
На 100% не известно, на чем основывался данный индикатор, но большинство трейдеров сходятся во мнении, что за основу взят канальный индикатор Bollinger Bands. Если мы добавим два этих индикатора на график, получим такую картину:
Как видно, сигналы появляются тогда, когда цена касается верхних и нижних уровней канала Bollinger Bands. Если потратить время на подбор настроек, возможно получится прийти к идентичным сигналам от обоих индикаторов.
Возможно идея у рассматриваемого индикатора была совсем другая, но лучшего объяснения, чем это, найдено не было.
Характеристики индикатора One Minute Profit Signal
- Терминал: Metatrader 4.
- Тайм фрейм: M1.
- Экспирация: 60 секунд.
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: One Minute Profit Signal.
- Торговые инструменты: Любые.
- Время торговли: 9:00-17:00.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Установка индикатора One Minute Profit Signal в MT4
Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Настройки оставляем без изменений.
В конце статьи вы сможете скачать данный индикатор и шаблон для него.
Правила торговли с помощью индикатора One Minute Profit Signal
Как уже было сказано, используем тайм фрейм только М1 и экспирацию 1 минута.
Правила использования индикатора элементарно просты. При появлении зеленой стрелочки — открытие опциона Call, при появлении красной — открытие опциона Put.
Примеры реальной торговли с помощью индикатора One Minute Profit Signal
Для примера была взята валютная пара GBP/JPY, так как у нее довольно высокая волатильность. Брокер, через которого совершались сделки – PocketOption.
Открытие опциона Call
Как только появился сигнал на покупку, мы сразу же открыли опцион Call с экспирацией 1 минута.
По этой сделке был получен профит в размере 90%.
Открытие опциона Put
Как только появился сигнал на продажу, мы сразу же открыли опцион Put с экспирацией 1 минута.
По этой сделке был получен профит в размере 40% и такой итог по двум сделкам:
Заключение
Исходя и полученных данных можно сделать вывод, что данный индикатор имеет право на жизнь и используя его для торговли бинарными опционами, можно получать прибыль.
Но прежде, чем приступать к реальной торговле, советуем протестировать его на демо-счете, так как этот индикатор относительно недавно появился в сети и по нему собрано довольно мало статистики.
И не забывайте главное правило трейдинга — рискуйте только той суммой, которую не боитесь потерять. А мы в свою очередь желаем вам профитов!
