        One Minute Profit Signal

        Индикатор для бинарных опционов One Minute Profit Signal

        Индикатор One Minute Profit Signal создан для турбо торговли бинарными опционами на тайм фрейме M1 с экспирацией 60 секунд. Индикатор создан специльно для скальпинга и дает 60-70% сделок с положительным исходом. 

        Этот индикатор больше подойдет опытным трейдерам, так как используя его, нужно очень быстро реагировать на появляющиеся сигналы, и также понимать, какие из них стоит игнорировать.

        Суть индикатора One Minute Profit Signal

        На 100% не известно, на чем основывался данный индикатор, но большинство трейдеров сходятся во мнении, что за основу взят канальный индикатор Bollinger Bands. Если мы добавим два этих индикатора на график, получим такую картину:

        индикаторы One Minute Profit Signal и полосы боллинджера

        Как видно, сигналы появляются тогда, когда цена касается верхних и нижних уровней канала Bollinger Bands. Если потратить время на подбор настроек, возможно получится прийти к идентичным сигналам от обоих индикаторов.

        Возможно идея у рассматриваемого индикатора была совсем другая, но лучшего объяснения, чем это, найдено не было.

        Характеристики индикатора One Minute Profit Signal

        • Терминал: Metatrader 4.
        • Тайм фрейм: M1.
        • Экспирация: 60 секунд.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: One Minute Profit Signal.
        • Торговые инструменты: Любые.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора One Minute Profit Signal в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Настройки оставляем без изменений.

        В конце статьи вы сможете скачать данный индикатор и шаблон для него.

        Правила торговли с помощью индикатора One Minute Profit Signal

        Как уже было сказано, используем тайм фрейм только М1 и экспирацию 1 минута.

        Правила использования индикатора элементарно просты. При появлении зеленой стрелочки — открытие опциона Call, при появлении красной — открытие опциона Put.

        Примеры реальной торговли с помощью индикатора One Minute Profit Signal

        Для примера была взята валютная пара GBP/JPY, так как у нее довольно высокая волатильность. Брокер, через которого совершались сделки – PocketOption.

        Открытие опциона Call

        Как только появился сигнал на покупку, мы сразу же открыли опцион Call с экспирацией 1 минута.

        Опцион Call по One Minute Profit Signal

        По этой сделке был получен профит в размере 90%.

        Открытие опциона Put

        Как только появился сигнал на продажу, мы сразу же открыли опцион Put с экспирацией 1 минута.

        Опцион Put по One Minute Profit Signal

        По этой сделке был получен профит в размере 40% и такой итог по двум сделкам:

        статистика сделок по One Minute Profit Signal

        Заключение

        Исходя и полученных данных можно сделать вывод, что данный индикатор имеет право на жизнь и используя его для торговли бинарными опционами, можно получать прибыль.

        Но прежде, чем приступать к реальной торговле, советуем протестировать его на демо-счете, так как этот индикатор относительно недавно появился в сети и по нему собрано довольно мало статистики.

        И не забывайте главное правило трейдинга — рискуйте только той суммой, которую не боитесь потерять. А мы в свою очередь желаем вам профитов!

        Скачать шаблон и индикатор One Minute Profit Signal

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Трейдер БО
        Обычная торговля внутри ценового канала.
        tirant, В принципе да. Но только на минутке.
        16 января 2024
        tirant
        Обычная торговля внутри ценового канала.
        15 января 2024
        Тимофей
        Оййййй Так это же самый кайф быстрые опционы.... Минута это же так круто полчаса поработал и стало всё понятно и можешь заниматься своими делами....
        Костя, ничёсебе кайф) это просто можно слить весь депозит за час) нет, это опасно такие экспирации и они не всегда точные эти сигналы___ глянь на истории
        14 января 2024
        Костя
        Оййййй Так это же самый кайф быстрые опционы.... Минута это же так круто полчаса поработал и стало всё понятно и можешь заниматься своими делами....
        14 января 2024
        Option Bull
        индюк лучше использовать в паре с чем-то типа макди или стох) всем удачи
        РЭП22, он и так сам по себе непростой для торговли, тем более новичкам. Не представляю как за минуту можно успевать ориентироваться в куче сигналов, да еще и от 2-х или даже 3-х индикаторов одновременно)))
        Руслан, тю, так когда уже долго торгуешь на бинарках, то уже нарабатываются навыки торговли и начинаешь многие вещи делать уже на автомате. Тут даже с 3-мя индюками можно открывать по 2-3 сделки (у кого как получается). Лично для меня он норм, к тому же он основан на полосах Боллинджера, а это уже проверенный временем инструмент)
        09 января 2024
        Руслан
        не стоит торговать каждый сигнал, надо отсеивать, а то их очень много, и поэтому можно наловить лосей
        Я заметил что когда сигналы идут один за одним то это флэт явный а когда с более менее небольшим промежутком стрелочка отображается на графике, тогда уже по тренду идет, экспирация хоть и маленькая но все равно в самый пик торговой сессии свечи прыгают сильно во флэте, там уже мне кажется не один индикатор не поможет. Лично у меня такой подход и понимание торговли по этому индюку, если что не так подскажите буду благодарен.
        Виктор Астафьев, интересно наблюдение, спасибо большое за подсказку!!! А то я уже передумал использовать индюк в торговле))
        09 января 2024
        Руслан
        Виктор Астафьев
        не стоит торговать каждый сигнал, надо отсеивать, а то их очень много, и поэтому можно наловить лосей
        Я заметил что когда сигналы идут один за одним то это флэт явный а когда с более менее небольшим промежутком стрелочка отображается на графике, тогда уже по тренду идет, экспирация хоть и маленькая но все равно в самый пик торговой сессии свечи прыгают сильно во флэте, там уже мне кажется не один индикатор не поможет. Лично у меня такой подход и понимание торговли по этому индюку, если что не так подскажите буду благодарен.
        13 марта 2021
        Robot
        не стоит торговать каждый сигнал, надо отсеивать, а то их очень много, и поэтому можно наловить лосей
        08 февраля 2020
        Карим
        короче болингер, но со стрелками)
        18 января 2020
        РЭП22
        индюк лучше использовать в паре с чем-то типа макди или стох) всем удачи
        25 ноября 2019
        кендрик ламар
        с таким счетом можно ничего не боятся. разве что потери этого счета) ребят, не стремно такие счета заводить на бо?)))
        20 ноября 2019
        Марк
        ого там у ребят реальный счет на 20к зелени, на таком конечно можно и реальные сделки показть))) желаю и себе того же)))
        15 ноября 2019
        scalper
        обожаю скальпинг и всегда жду новых статей по таким индюкам, буду пробовать его с новой недели, спасибо!))
        15 ноября 2019
        бродяга
        Кинул на график, но по моему он перерисовывает, без фильтра не советую использовать
        15 ноября 2019
        forexkiller
        попробовал прикрутить этого стрелочника к своей тс, получил интересные результаты, буду продолжать тестировать и отпишусь
        15 ноября 2019
