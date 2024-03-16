Индикатор для бинарных опционов Auto Trend относится к числу визуальных инструментов анализа. Благодаря лучам, нарисованным этим помощником, можно уверенно определять вероятности продолжения тренда или его разворота. Помимо сигналов о развитии тенденции, визуальный ассистент вовремя информирует пользователя о ее смене, что позволяет открывать сделки в самом начале зарождающегося ценового импульса. Это дает большое преимущество в торговле. сделку можно открыть в точке с наилучшим соотношением доходность-риск.

Данный помощник может использоваться совместно с другими инструментами технического анализа и неплохо дополнить любую торговую систему. На сайте разработчика этот за этого ассистента просят $44,99. Проверим действительно ли он так хорош и стоит своих денег, а пока вы можете скачать его с нашего сайта в ознакомительных целях абсолютно бесплатно.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Auto Trend

Установка индикатора для бинарных опционов Auto Trend

Данный индикатор устанавливается стандартно в терминал МеtаТгаdег 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке индикаторов можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Auto Trend

Индикатор для бинарных опционов Auto Trend визуализирует линии тренда. Трендовые индикаторы ценят многие трейдеры, оходтно добавляя в свой арсенал инструментов графического анализа. Особенно полезным этот помощник будет новичкам. Наблюдая за работой графического ассистента, можно понять, как правильно рисовать линии основной тенденции, что позволит в будущем делать это самостоятельно, не прибегая к помощи графического ассистента.

В свою очередь опытные торговцы бинарными опционами смогут использовать этот аналитический инструмент в качестве помощника для экономии времени при нанесении трендовых линий на график. Принцип его работы заключается в поиске всевозможных трендовых линий, которые впоследствии фильтруются. Затем проверяется качество оставшиеся, и, в конечном счете, на график выводятся два лучших луча.

Таким образом, в любой момент времени на графике присутствует только две линии тренда:

Восходящая тенденция (бычий рынок – луч синего цвета);

Нисходящая тенденция (медвежий рынок – луч оранжевого цвета).

На график индикатор накладывает линии двух типов:

Сплошная – соответствует основному направлению ценового движения, обнаруженному индикатором;

Пунктирная – ожидаемое курсовое движение, область предполагаемого взаимодействия цены с чертой тренда.

Как видно на рисунке выше, векторы основных тенденций отображаются достаточно точно. Их важность подтверждается реакцией цены.

Настройки очень просты. Пользователь может менять параметры периода анализа трендов (краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный), количество баров, участвующих в проекции (рекомендуем оставить базовые настройки) и цветовую схему отображения.

Краткосрочный период анализа соответствует 300, среднесрочный – 600 и долгосрочный – 1200 барам. Цвет линий устанавливается автоматически. Их внешний вид зависит от фона графика финансового инструмента, к которому применяется индикатор.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Auto Trend

Все способы торговли бинарными опционами с применением этого визуального инструмента можно разделить на две группы: на отскок от тренда и на его пробой. Любой новичок наверняка слышал о том, что совершение сделок в направлении основной рыночной тенденции – наиболее эффективная тактика. Поэтому сначала рассмотрим эту методику.

Для заключения сделки в продолжение тренда на покупку (на отскок от его линии), необходимо убедиться в направлении тенденции по последнему бару, закрывшемуся выше наклонной линии. После этого нужно дождаться касания или максимального приближения цены к этой линии, которую формирует индикатор. Затем ждем закрытия свечи и, если оно было в направлении тренда (вверх) - покупаем Call на открытии следующей свечи.

Для торговли в продолжение тенденции на продажу (на отскок) мы сперва должны убедиться, что правильно понимаем действующую ценовую тенденцию. Делаем это по последнему бару, закрывшемуся ниже линии тренда. Далее ожидаем появления медвежьей свечи с тенью касающейся или близкой к линии тренда. После ее закрытия покупаем Put. Экспирацию ставим в три свечи.

Рано или поздно, но любой тренд заканчивается. Опытные трейдеры бинарных опционов не упускают возможности извлечь прибыль даже из такой ситуации. Настало время поговорить о торговле на пробой. Она ничуть не менее эффективна, чем та, о которой мы говорили выше.

Чтобы совершить сделку на сломе тенденции на покупку, необходимо дождаться закрытия свечи выше трендовой линии. Затем, в момент появления новой свечи, покупаем Call.

Чтобы заключить сделку на сломе тенденции на продажу, необходимо дождаться закрытия свечи ниже трендовой линии. Затем, в момент появления новой свечи, купить Put.

Открытие опциона Call

Свеча закрылась выше линии. На открытии нового периода покупаем Call с экспирацией 3 свечи.

Открытие опциона Put

Свеча закрылась ниже линии. На открытии нового периода покупаем Put с экспирацией 3 свечи.

Заключение

Индикатор Auto Trend может эффективно применяться, как в торговле бинарными опционами на отскок, так и для заключения сделок на сломе тенденции. В целом он дает много точных сигналов и не требует их фильтрации. Этот визуальный ассистент показывает хорошие результаты на часовом таймфрейме, но может применяться и для скальпинга БО на младших временных периодах.

Перед началом применения на практике, обязательно протестируйте его работу на истории. Только убедившись в эффективности сигналов, можно пробовать применять их на практике. Лучший подход – начать с демо-счета у проверенного брокера, применяя все правила риск-менеджмента и мани-менеджмента.

Скачать индикатор бинарных опционов Auto Trend

Смотрите также:

Книги по трейдингу

Актуальные бонусы и промокоды для БО

Живой график для бинарных опционов онлайн

Официальные брокеры бинарных опционов в России