        Индикатор для бинарных опционов Auto Trend

        Индикатор для бинарных опционов Auto Trend относится к числу визуальных инструментов анализа. Благодаря лучам, нарисованным этим помощником, можно уверенно определять вероятности продолжения тренда или его разворота. Помимо сигналов о развитии тенденции, визуальный ассистент вовремя информирует пользователя о ее смене, что позволяет открывать сделки в самом начале зарождающегося ценового импульса. Это дает большое преимущество в торговле. сделку можно открыть в точке с наилучшим соотношением доходность-риск.

        Данный помощник может использоваться совместно с другими инструментами технического анализа и неплохо дополнить любую торговую систему. На сайте разработчика этот за этого ассистента просят $44,99. Проверим действительно ли он так хорош и стоит своих денег, а пока вы можете скачать его с нашего сайта в ознакомительных целях абсолютно бесплатно.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Auto Trend

        Установка индикатора для бинарных опционов Auto Trend

        Данный индикатор устанавливается стандартно в терминал МеtаТгаdег 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке индикаторов можно в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Auto Trend

        Индикатор для бинарных опционов Auto Trend визуализирует линии тренда. Трендовые индикаторы ценят многие трейдеры, оходтно добавляя в свой арсенал инструментов графического анализа. Особенно полезным этот помощник будет новичкам. Наблюдая за работой графического ассистента, можно понять, как правильно рисовать линии основной тенденции, что позволит в будущем делать это самостоятельно, не прибегая к помощи графического ассистента.

        В свою очередь опытные торговцы бинарными опционами смогут использовать этот аналитический инструмент в качестве помощника для экономии времени при нанесении трендовых линий на график. Принцип его работы заключается в поиске всевозможных трендовых линий, которые впоследствии фильтруются. Затем проверяется качество оставшиеся, и, в конечном счете, на график выводятся два лучших луча.

        Таким образом, в любой момент времени на графике присутствует только две линии тренда:

        • Восходящая тенденция (бычий рынок – луч синего цвета);
        • Нисходящая тенденция (медвежий рынок – луч оранжевого цвета).

        На график индикатор накладывает линии двух типов:

        • Сплошная – соответствует основному направлению ценового движения, обнаруженному индикатором;
        • Пунктирная – ожидаемое курсовое движение, область предполагаемого взаимодействия цены с чертой тренда.

        Как видно на рисунке выше, векторы основных тенденций отображаются достаточно точно. Их важность подтверждается реакцией цены.

        Настройки очень просты. Пользователь может менять параметры периода анализа трендов (краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный), количество баров, участвующих в проекции (рекомендуем оставить базовые настройки) и цветовую схему отображения.

        Краткосрочный период анализа соответствует 300, среднесрочный – 600 и долгосрочный – 1200 барам. Цвет линий устанавливается автоматически. Их внешний вид зависит от фона графика финансового инструмента, к которому применяется индикатор.

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Auto Trend

        Все способы торговли бинарными опционами с применением этого визуального инструмента можно разделить на две группы: на отскок от тренда и на его пробой. Любой новичок наверняка слышал о том, что совершение сделок в направлении основной рыночной тенденции – наиболее эффективная тактика. Поэтому сначала рассмотрим эту методику.

        Для заключения сделки в продолжение тренда на покупку (на отскок от его линии), необходимо убедиться в направлении тенденции по последнему бару, закрывшемуся выше наклонной линии. После этого нужно дождаться касания или максимального приближения цены к этой линии, которую формирует индикатор. Затем ждем закрытия свечи и, если оно было в направлении тренда (вверх) - покупаем Call на открытии следующей свечи.

        Для торговли в продолжение тенденции на продажу (на отскок) мы сперва должны убедиться, что правильно понимаем действующую ценовую тенденцию. Делаем это по последнему бару, закрывшемуся ниже линии тренда. Далее ожидаем появления медвежьей свечи с тенью касающейся или близкой к линии тренда. После ее закрытия покупаем Put. Экспирацию ставим в три свечи. 

        Рано или поздно, но любой тренд заканчивается. Опытные трейдеры бинарных опционов не упускают возможности извлечь прибыль даже из такой ситуации. Настало время поговорить о торговле на пробой. Она ничуть не менее эффективна, чем та, о которой мы говорили выше.

        Чтобы совершить сделку на сломе тенденции на покупку, необходимо дождаться закрытия свечи выше трендовой линии. Затем, в момент появления новой свечи, покупаем Call.

        Чтобы заключить сделку на сломе тенденции на продажу, необходимо дождаться закрытия свечи ниже трендовой линии. Затем, в момент появления новой свечи, купить Put.

        Открытие опциона Call

        Свеча закрылась выше линии. На открытии нового периода покупаем Call с экспирацией 3 свечи.

        Открытие опциона Put

        Свеча закрылась ниже линии. На открытии нового периода покупаем Put с экспирацией 3 свечи.

        Заключение

        Индикатор Auto Trend может эффективно применяться, как в торговле бинарными опционами на отскок, так и для заключения сделок на сломе тенденции. В целом он дает много точных сигналов и не требует их фильтрации. Этот визуальный ассистент показывает хорошие результаты на часовом таймфрейме, но может применяться и для скальпинга БО на младших временных периодах.

        Перед началом применения на практике, обязательно протестируйте его работу на истории. Только убедившись в эффективности сигналов, можно пробовать применять их на практике. Лучший подход – начать с демо-счета у проверенного брокера, применяя все правила риск-менеджмента и мани-менеджмента.

        Комментарии

        Артур
        Написано что время трговли с 8:00 до 20:00 по мск. Это как понять? В другое время не работает? )))
        tirant Это просто время сессий, европейской и американской. На них приходится 95% сделок. ,
        02 апреля 2024
        Linred
        Сергей
        Что-то я не понял, стрелок нет что-ли???
        ЗАНУДА я, ))) ну не все же индикаторы со стрелками_ трейдер это не собака Павлова
        Владимир, если уже индикатор то индикатор и должны быть стрелки как в светофоре на дороге - большие и заметные) тем более если индикатор платный.....
        Костя, КАНЕШНА! 50 баксов это деньги ... а сигнал??? стрелку???
        ЗАНУДА я, Ну вы блин даёте )))) Написано КОНКРЕТНО !!!! Чтобы совершить сделку на сломе тенденции на покупку, необходимо дождаться закрытия свечи выше трендовой линии. Затем, в момент появления новой свечи, покупаем Call. Чтобы заключить сделку на сломе тенденции на продажу, необходимо дождаться закрытия свечи ниже трендовой линии. Затем, в момент появления новой свечи, купить Put. Разве этого мало??? )))
        ЗАНУДА я
        Костя
        Владимир
        ЗАНУДА я
        Option Bull
        Непривычно конечно торговать без сигналов в виде стрелок, тут сложнее ориентироваться в этих линиях + здесь нет возможности включать алерты, что заставляет постоянно сидеть у монитора.
        Руслан, при всем желании всему можно научиться, и ориентироваться в сигналах этого индикатора также. А если очень сильно хочется и чешутся руки, а также очеь сильно не хватает стрелочек и алертов, то можно установить дополнительный индюк, который будет попутно подтверждать сигналы.
        Руслан
        Непривычно конечно торговать без сигналов в виде стрелок, тут сложнее ориентироваться в этих линиях + здесь нет возможности включать алерты, что заставляет постоянно сидеть у монитора.
        Руслан
        Трейдер БО
        Богдан
        Обычный трендовый индикатор. За свечами надо внимательно следить.
        tirant
        Написано что время трговли с 8:00 до 20:00 по мск. Это как понять? В другое время не работает? )))
