    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        Канал Кельтнера

        Индикатор Канал Кельтнера

        В настоящий момент Каналы Кельтнера относятся к наиболее распространенным индикаторам канального типа. Их отражает книга Честера Кельтнера «Как делать деньги на бирже». Немного позднее индикатор Кельтнера изменился Линдой Рашке, доработавшей и адаптировавшей рабочую программу нынешних биржевых сотрудников. Линда Рашке модернизировала и произвела публикацию новейшей версии к теряющему актуальность каналу и приступила к использованию диапазона Уайлдера (среднего, истинного). Данный канал продолжает существовать и по настоящее время.

        Каналы Кельтнера относятся к индикаторам тренда, которые представляют собой три отрезка на графике. Они определяют тренд и флэт на рынке, а ещё дает довольно неплохие сигналы для покупки бинарных опционов. На вид и по характеристикам он имеет сходство с Полосами Боллинджера либо другим индикатором канального типа. Центральная линия формируется с промежутком 20, реже – 10.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Как торговать по индикатору Keltner Channel

        Торговые операции во флэте

        Keltner Channel

        Торговые операции по Каналам Кельтнера во флэте отличаются простотой. Если стоимость актива близка, или пересекается с верхней границей канала – это является сигналом для открытия опциона call. При приближении стоимости или пересечении её с нижней границей канала – будет сигнал того, что пора покупать опцион put. Однако исключение и отличным сигналом является случай, в результате которого свеча не создавалась полностью за границами канала, а закрывает собой границу. В таком случае величина свечи не играет никакой роли. Это даёт возможность избегать убыточных сделок.

        Торговые операции в тренде

         

        Индикатор Кальтенрна чаще всего используют вместе с таким надежным индикатором как ADX, потому что он демонстрирует корректировку силы тренда.

        Сигнал на покупку (call):

        • Отрезок +DX обязан располагаться выше -DX;
        • График обязан пересекать центральную линию Кельтнера с нижней части в верхнюю;
        • ADX равняется или превышает 30.

        Сигнал на продажу (put):

        • Отрезок -DX превышает +DX;
        • График пересекает центральную линию Кельтнера с верхней части в нижнюю;
        • ADX равняется либо превышает 30.

        Резюме

        Хоть индикаторы примерно одинаковы, то все они имеют различные расчетные системы. Канал Кельтнера имеет некоторые положительные свойства:

        • Простую интерпретацию,
        • Повышенную чувствительность к ценовым изменениям,
        • Малое число фальшивых сигналов по сравнению с прочими канальными индикаторами.

        Чтобы заниматься торговлей с помощью каналов Кельтнера следует фильтровать сигналы для бинарных опционов с применением тайфреймов старшего типа, что даёт возможность минимизировать убыточные сделки.

         

        Скачать индикатор Канал Кельтнера

        Скачать

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Kristina
        Если флэ будет не широкий, то очень хорошо отбивается цена от границ канала.
        29 февраля 2020
        Ответить
        General
        этот индикатор идеально подходит для флета, в тренде не такой точный
        20 января 2020
        Ответить
        Армэн
        во флете сейчас торгую, так что индикатор помогает
        01 июня 2018
        Ответить
        Алексей
        Всегда хотел освоить флэт, спасибо за статью
        16 мая 2018
        Ответить
        Юра
        для меня пока что сложноват, а в целом вроде не плохой
        01 декабря 2017
        Ответить
        Роман
        многовато ложных сигналов,так что не советую
        02 ноября 2017
        Ответить
        Артем
        Хороший индюк, улавливает начало перекупленности еще до стохастика. Спасибо
        08 октября 2017
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!