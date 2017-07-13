Индикатор Канал Кельтнера

В настоящий момент Каналы Кельтнера относятся к наиболее распространенным индикаторам канального типа. Их отражает книга Честера Кельтнера «Как делать деньги на бирже». Немного позднее индикатор Кельтнера изменился Линдой Рашке, доработавшей и адаптировавшей рабочую программу нынешних биржевых сотрудников. Линда Рашке модернизировала и произвела публикацию новейшей версии к теряющему актуальность каналу и приступила к использованию диапазона Уайлдера (среднего, истинного). Данный канал продолжает существовать и по настоящее время.
Каналы Кельтнера относятся к индикаторам тренда, которые представляют собой три отрезка на графике. Они определяют тренд и флэт на рынке, а ещё дает довольно неплохие сигналы для покупки бинарных опционов. На вид и по характеристикам он имеет сходство с Полосами Боллинджера либо другим индикатором канального типа. Центральная линия формируется с промежутком 20, реже – 10.
Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:
Как торговать по индикатору Keltner Channel
Торговые операции во флэте
Торговые операции по Каналам Кельтнера во флэте отличаются простотой. Если стоимость актива близка, или пересекается с верхней границей канала – это является сигналом для открытия опциона call. При приближении стоимости или пересечении её с нижней границей канала – будет сигнал того, что пора покупать опцион put. Однако исключение и отличным сигналом является случай, в результате которого свеча не создавалась полностью за границами канала, а закрывает собой границу. В таком случае величина свечи не играет никакой роли. Это даёт возможность избегать убыточных сделок.
Торговые операции в тренде
Индикатор Кальтенрна чаще всего используют вместе с таким надежным индикатором как ADX, потому что он демонстрирует корректировку силы тренда.
Сигнал на покупку (call):
- Отрезок +DX обязан располагаться выше -DX;
- График обязан пересекать центральную линию Кельтнера с нижней части в верхнюю;
- ADX равняется или превышает 30.
Сигнал на продажу (put):
- Отрезок -DX превышает +DX;
- График пересекает центральную линию Кельтнера с верхней части в нижнюю;
- ADX равняется либо превышает 30.
Резюме
Хоть индикаторы примерно одинаковы, то все они имеют различные расчетные системы. Канал Кельтнера имеет некоторые положительные свойства:
- Простую интерпретацию,
- Повышенную чувствительность к ценовым изменениям,
- Малое число фальшивых сигналов по сравнению с прочими канальными индикаторами.
Чтобы заниматься торговлей с помощью каналов Кельтнера следует фильтровать сигналы для бинарных опционов с применением тайфреймов старшего типа, что даёт возможность минимизировать убыточные сделки.
Скачать индикатор Канал Кельтнера
Смотрите также:
Как установить индикатор в MT4
Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.