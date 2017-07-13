Индикатор Канал Кельтнера

В настоящий момент Каналы Кельтнера относятся к наиболее распространенным индикаторам канального типа. Их отражает книга Честера Кельтнера «Как делать деньги на бирже». Немного позднее индикатор Кельтнера изменился Линдой Рашке, доработавшей и адаптировавшей рабочую программу нынешних биржевых сотрудников. Линда Рашке модернизировала и произвела публикацию новейшей версии к теряющему актуальность каналу и приступила к использованию диапазона Уайлдера (среднего, истинного). Данный канал продолжает существовать и по настоящее время.

Каналы Кельтнера относятся к индикаторам тренда, которые представляют собой три отрезка на графике. Они определяют тренд и флэт на рынке, а ещё дает довольно неплохие сигналы для покупки бинарных опционов. На вид и по характеристикам он имеет сходство с Полосами Боллинджера либо другим индикатором канального типа. Центральная линия формируется с промежутком 20, реже – 10.

Как торговать по индикатору Keltner Channel

Торговые операции во флэте

Торговые операции по Каналам Кельтнера во флэте отличаются простотой. Если стоимость актива близка, или пересекается с верхней границей канала – это является сигналом для открытия опциона call. При приближении стоимости или пересечении её с нижней границей канала – будет сигнал того, что пора покупать опцион put. Однако исключение и отличным сигналом является случай, в результате которого свеча не создавалась полностью за границами канала, а закрывает собой границу. В таком случае величина свечи не играет никакой роли. Это даёт возможность избегать убыточных сделок.

Торговые операции в тренде

Индикатор Кальтенрна чаще всего используют вместе с таким надежным индикатором как ADX, потому что он демонстрирует корректировку силы тренда.

Сигнал на покупку (call):

Отрезок +DX обязан располагаться выше -DX;

График обязан пересекать центральную линию Кельтнера с нижней части в верхнюю;

ADX равняется или превышает 30.

Сигнал на продажу (put):

Отрезок -DX превышает +DX;

График пересекает центральную линию Кельтнера с верхней части в нижнюю;

ADX равняется либо превышает 30.

Резюме

Хоть индикаторы примерно одинаковы, то все они имеют различные расчетные системы. Канал Кельтнера имеет некоторые положительные свойства:

Простую интерпретацию,

Повышенную чувствительность к ценовым изменениям,

Малое число фальшивых сигналов по сравнению с прочими канальными индикаторами.

Чтобы заниматься торговлей с помощью каналов Кельтнера следует фильтровать сигналы для бинарных опционов с применением тайфреймов старшего типа, что даёт возможность минимизировать убыточные сделки.

