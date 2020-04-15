Индикатор для бинарных опционов ASK является сигнальным индикатором, который работает только в реальном времени. Суть работы индикатора в том, что он анализирует цену текущего бара, сопоставляя ее с предыдущими формациями, и когда возникает закономерность, появляется сигнал.

Основное преимущество индикатора ASK в том, что он не требует фильтров или дополнительных сигналов от каких-либо стратегий и, если верить разработчикам, показатель прибыльных сделок должен составлять не менее, чем 82%.

Также стоит отметить, что на данный момент индикатор является платным и стоит 3 450 рублей, но у нас его можно скачать бесплатно для ознакомления.

Характеристики индикатора для бинарных опционов ASK

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-Н1.

Экспирация: 1 свеча.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: ASK.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора для бинарных опционов ASK в MT4

Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Настройки индикатора оставляем по умолчанию.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью индикатора для бинарных опционов ASK

Алгоритм работы индикатора для бинарных опционов ASK основан на анализе определённых ценовых точек при формировании бара:

Анализируя множество тиковых данных, индикатор определяет точное развитие событий на следующую свечу текущего тайм фрейма.

Несмотря на то, что индикатор является сигнальным, он не перерисовывает свои сигналы, но вот к минусам можно отнести то, что на истории он не работает и увидеть его в «деле» можно только при торговле в реальном времени.

Также разработчики утверждают, что при сильных и волатильных свечах индикатор не дает резких сигналов и что основной упор был сделан на их качество, а не количество. Поэтому сигналов в течение дня может быть не особо много.

Еще хочется сказать о цифрах рядом с появляющимися сигналами. Данные цифры означают силу импульса свечи, и чем выше значение, тем сильнее сигнал, но так ли это на самом деле, стоит проверять, так как данных для полноценной статистики по этому индикатору еще довольно мало.

Также индикатор имеет встроенные алерты, что делает его более удобным:

Что касается правил, то они элементарны. Все, что у нас будет появляться на графике, это стрелочки вверх (опцион «Выше») или вниз (опцион «Ниже»). Соответственно в этом направлении и стоит открывать опционы.

Примеры торговли с помощью индикатора для бинарных опционов ASK

Для примеров использовался минутный график и соответствующая экспирация.

Открытие опциона Call

Так как особых правил нет, то открывается опцион сразу после сигнала:

Открытие опциона Put

Тоже самое для обратных сделок:

Заключение

Как можно видеть, индикатор для бинарных опционов ASK может генерировать прибыльные сигналы, но так как данных нет на истории, сложно оценить его работу на длительном участке. Поэтому обязательно перед тем, как переходить на реальный счет, протестируйте данный индикатор на демо.

Также для генерации сигналов есть смысл открывать много окон с торговыми активами, так как данный индикатор выдает не так много сигналов и некоторые из них приходится долго ждать.

И не стоит забывать, что прибыльная торговля начинается с проверенного брокера, которого можно найти в рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем прибыльных сделок!

Скачать шаблон и индикатор ASK

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

