        Индикатор для бинарных опционов ASK

        Индикатор для бинарных опционов ASK является сигнальным индикатором, который работает только в реальном времени. Суть работы индикатора в том, что он анализирует цену текущего бара, сопоставляя ее с предыдущими формациями, и когда возникает закономерность, появляется сигнал.

        Основное преимущество индикатора ASK в том, что он не требует фильтров или дополнительных сигналов от каких-либо стратегий и, если верить разработчикам, показатель прибыльных сделок должен составлять не менее, чем 82%.

        Также стоит отметить, что на данный момент индикатор является платным и стоит 3 450 рублей, но у нас его можно скачать бесплатно для ознакомления.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов ASK

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-Н1.
        • Экспирация: 1 свеча.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: ASK.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов ASK в MT4

        Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Настройки индикатора оставляем по умолчанию.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью индикатора для бинарных опционов ASK

        Алгоритм работы индикатора для бинарных опционов ASK основан на анализе определённых ценовых точек при формировании бара:

        Алгоритм работы индикатора

        Анализируя множество тиковых данных, индикатор определяет точное развитие событий на следующую свечу текущего тайм фрейма.

        Несмотря на то, что индикатор является сигнальным, он не перерисовывает свои сигналы, но вот к минусам можно отнести то, что на истории он не работает и увидеть его в «деле» можно только при торговле в реальном времени.

        Также разработчики утверждают, что при сильных и волатильных свечах индикатор не дает резких сигналов и что основной упор был сделан на их качество, а не количество. Поэтому сигналов в течение дня может быть не особо много.

        Еще хочется сказать о цифрах рядом с появляющимися сигналами. Данные цифры означают силу импульса свечи, и чем выше значение, тем сильнее сигнал, но так ли это на самом деле, стоит проверять, так как данных для полноценной статистики по этому индикатору еще довольно мало.

        Также индикатор имеет встроенные алерты, что делает его более удобным:

        Алерты индикатора

        Что касается правил, то они элементарны. Все, что у нас будет появляться на графике, это стрелочки вверх (опцион «Выше») или вниз (опцион «Ниже»). Соответственно в этом направлении и стоит открывать опционы.

        Примеры торговли с помощью индикатора для бинарных опционов ASK

        Для примеров использовался минутный график и соответствующая экспирация.

        Открытие опциона Call

        Так как особых правил нет, то открывается опцион сразу после сигнала:

        Опцион Call

        Открытие опциона Put

        Тоже самое для обратных сделок:

        Опцион Put

        Заключение

        Как можно видеть, индикатор для бинарных опционов ASK может генерировать прибыльные сигналы, но так как данных нет на истории, сложно оценить его работу на длительном участке. Поэтому обязательно перед тем, как переходить на реальный счет, протестируйте данный индикатор на демо.

        Также для генерации сигналов есть смысл открывать много окон с торговыми активами, так как данный индикатор выдает не так много сигналов и некоторые из них приходится долго ждать.

        И не стоит забывать, что прибыльная торговля начинается с проверенного брокера, которого можно найти в рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем прибыльных сделок!

        Скачать шаблон и индикатор ASK

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Смотрите также:

        Платформы для торговли бинарными опционами

        Калькулятор Мартингейла

        Лучшие индикаторы для скальпинга

        На чем зарабатывают брокеры бинарных опционов?

        Комментарии

        Боря Мальцев
        ASK напоминает мне рыбалку когда много удочек стоит на пружину с сигнализаторами) Так же и здесь много валютных пар с этим сигнализатором, поклевки редкие но меткие, очень даже хороший изначальный подход к торговле если конечно индикатор реально рабочий, думаю стоит попробовать.
        11 марта 2021
        Серж
        Статистика за сегодняшний день с 9 утра до 6 вечера. 21 валютная пара, 5 минут экспирация. В некоторых вообще сигналов не было. Из 17 сигналов 9 - с первого раза вошли, 6 - со второго колена и 2 - с третьего колена. Я считаю отличный результат. Правда на демо тестировал . Можно смело торговать...
        отлично. прикол в том, что эти индикаторы так и торгуются, ну все индикаторы этого автора. там нет граалей точных, но если подобрать колено мартина правильно, то профит вытянуть можно, правда придется посидеть за монитором. Продолжаешь торговать?
        18 августа 2020
        Roman
        Статистика за сегодняшний день с 9 утра до 6 вечера. 21 валютная пара, 5 минут экспирация. В некоторых вообще сигналов не было. Из 17 сигналов 9 - с первого раза вошли, 6 - со второго колена и 2 - с третьего колена. Я считаю отличный результат. Правда на демо тестировал . Можно смело торговать...
        14 августа 2020
        Касатка
        Непонятно сила импульса в цифрах (число рядом со стрелкой) в каких пределах?
        на паре доллар рубль может достигать и 1500, поэтому расчет идет видимо из пипсов или пунктов.
        11 мая 2020
        Вячеслав
        Открыл 13 инструментов и и за 4 часа не одного сигнала DDL включил, может еще что то в настройках нужно сделать?
        Андрей, на м1 открывай если чаще хочешь, сигналы не частые
        Вячеслав, а еще лучше в тестере стратегий проверить, в ускоренном режиме х32 и со включенной визуализацией в режиме советника.
        progenitor, дай ссылочку
        07 мая 2020
        progenitor
        Сигналы генерирует не часто, что возможно и хорошо, значит не будет фигни какой-то постоянно, а так проверим)
        progenitor
        Непонятно сила импульса в цифрах (число рядом со стрелкой) в каких пределах?
        Константин
        Сегодня у меня на м15 было всего три сигнала, все в +. Инструкция к индикатору говорит, что в понедельник и пятницу торговать с 14. 00. Но пока это лучший индюк который я пробовал за год.
        25 апреля 2020
        Геннадий
        Открыл 28 пар ) ни одного сигнала, сижу жду...долго...чет наверное ни стоит его покупать...установил на 5минутный таймфрейм...в топку...
        24 апреля 2020
        Константин
        Мт 4 от Forex Club, номер счёта без точки, пароль без точки. ForexClub user 720255172 password fxsa.me
        24 апреля 2020
        Руслан
        пишет неверный номер счета(((( что делать????
        22 апреля 2020
        Aydos J
        Ребятам спасибо за индюк, но я с ним торговал дня 3-4. Сделки могут уходить до 3-4 колена. Так что аккуратнее, либо торгуйте фиксированной ставкой.
        20 апреля 2020
        Вячеслав
        почему то не разархивируется архив с индикатором
        ВЛАДИМИР , обнови архиватор, все ок
        19 апреля 2020
        ВЛАДИМИР
        почему то не разархивируется архив с индикатором
        19 апреля 2020
        Вячеслав
        Открыл 13 инструментов и и за 4 часа не одного сигнала DDL включил, может еще что то в настройках нужно сделать?
        16 апреля 2020
        Андрей
        Открыл 13 инструментов и и за 4 часа не одного сигнала DDL включил, может еще что то в настройках нужно сделать?
        16 апреля 2020
        CALL
        Снова подарки, спасибо, ребята, а то не хотелось его покупать этот ASK индикатор, но опробовать хотелось, как он в работе))
        15 апреля 2020
        Даниил
        Сигналы генерирует не часто, что возможно и хорошо, значит не будет фигни какой-то постоянно, а так проверим)
        15 апреля 2020
        Кира
        Крут, а я только видела его на каком-то форуме за деньги предлагался, а тут тебе бесплатно!)
        15 апреля 2020
