        Relative Momentum Index

        Индикатор для бинарных опционов Relative Momentum Index

        Индикатор для бинарных опционов Relative Momentum Index известен в трейдерских кругах гораздо меньше, чем его знаменитый «родственник» – Индекс относительной силы (RSI). Тем не менее он заслуживает внимания, поскольку обладает свойством, отсутствующим у большинства осцилляторов: он не дает ложных сигналов во время сильных и устойчивых трендов. О том, как применять его в торговле бинарными опционами, расскажем в этом обзоре.

        Содержание:

        график Relative Momentum Index

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Relative Momentum Index

        Установка индикатора для бинарных опционов Relative Momentum Index

        Индикатор Relative Momentum Index устанавливается стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MetaTrader 4 пункт “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "MQL4", затем в “Indicators” и переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются аналогичным образом, но помещаются в папку “templates”. Более подробно ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Relative Momentum Index

        Индикатор RMI разработал Роджер Альтман – известный американский финансист, дважды занимавший должность заместителя министра финансов США при президентах Джимми Картере и Билле Клинтоне. Впервые он представил этот индикатор в 1993 году на страницах авторитетного журнала Technical Analysis of Stocks and Commodities.

        Роджер Альтман создатель Relative Momentum Index

        Основная цель создания RMI заключалась в устранении главного недостатка большинства осцилляторов, включая RSI, – склонности давать ложные сигналы во время тренда. Чтобы понять, как работает Relative Momentum Index, сначала следует разобраться с принципом действия RSI. Этот индикатор сравнивает цену закрытия текущей свечи с ценой закрытия предыдущей, показывая прирост или снижение внутри выбранного таймфрейма.

        RMI устроен иначе: он сопоставляет текущую цену закрытия с ценой закрытия N периодов назад. При этом параметр N можно настраивать и чаще всего называется трейдерами «моментумом».

        На графике индикатор размещается в нижней части экрана, как и большинство осцилляторов. Он представляет собой сплошную линию, которая меняет свой цвет в зависимости от рыночной ситуации: желтый сигнализирует о нейтральной фазе, зеленый – о бычьем рынке, красный – о медвежьем.

        сигналы в Relative Momentum Index

        Таким образом, нововведение Альтмана заключается в том, чтобы измерять не колебания цены за один бар, а более широкий импульс рыночного движения за заданный временной интервал. Такой подход позволяет эффективно отсеивать рыночный шум и сохранять сигнал даже в условиях сильного тренда.

        сигналы осцилятора Relative Momentum Index

        Как и RSI, индикатор Relative Momentum Index показывает зоны перекупленности и перепроданности. Однако в отличие от него вход в эти зоны не сигнализирует о скором развороте цены, а, напротив, указывает на вероятное продолжение текущего тренда.

        Настроек у инструмента немного, и основные из них показаны на изображении ниже.

        настройки Relative Momentum Index

        Пользователь может выбрать таймфрейм для расчетов, задать периоды RMI и моментума, определить тип цены, используемой в вычислениях, а также указать период для сглаживающего индикатора Jurik. Кроме того, доступны настройки внешнего вида и возможность включить интерполяцию значений при использовании таймфрейма, отличного от текущего.

        Как видно, подготовить этот инструмент технического анализа к работе достаточно просто. Если вы хотите глубже разобраться в техническом анализе, рекомендуем ознакомиться с подборкой статей на эту тему:

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Relative Momentum Index

        Для торговли по сигналам индикатора RMI достаточно соблюдать несколько простых правил: дождаться смены цвета осциллятора с нейтрального желтого на зеленый или красный и открыть позицию при закрытии свечи в ту же сторону.

        Открытие опциона Call

        1. Дожидаемся смены осциллятора с желтого на зеленый
        2. Убеждаемся в том, что свеча закрылась с повышением
        3. На открытии нового интервала покупаем опцион Call
        сигнал на покупку опциона call
         

        Открытие опциона Put

        1. Дожидаемся смены осциллятора с желтого на красный
        2. Убеждаемся в том, что свеча закрылась с понижением
        3. На открытии нового интервала покупаем опцион Put
        сигнал на покупку опциона put
         

        Рекомендуем устанавливать время экспирации равным трем свечам. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

        Специфика применения индикатора для бинарных опционов Relative Momentum Index

        Особенность расчета индикатора RMI делает его сигналы более сглаженными и, как следствие, более надежными. Благодаря этому значения индикатора менее чувствительны к рыночному шуму. Трейдеры могут использовать это преимущество в своих стратегиях, получая более точную оценку долгосрочного импульса тренда.

        Плюсы индикатора Relative Momentum Index

        Благодаря улучшенной фильтрации рыночного шума индикатор RMI дает более надежные сигналы в тренде по сравнению с большинством осцилляторов. В расчетах он учитывает изменение цен за период N, а не только между соседними барами, что делает его менее чувствительным к незначительным колебаниям.

        Минусы индикатора Relative Momentum Index

        К очевидным недостаткам этого индикатора, основанного на скользящих средних, относится запаздывание торговых сигналов. Из-за этого во время резких рыночных разворотов он может реагировать позже, чем RSI, что приводит к более позднему открытию сделки. Кроме того, в момент смены тренда и перехода от сильного импульса к флэту возможны ложные сигналы.

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов Relative Momentum Index помогает находить неплохие точки входа. Однако для стабильной прибыльной торговли его сигналы рекомендуется комбинировать с трендовыми индикаторами, например со скользящими средними, или с уровнями поддержки и сопротивления.

        В любом случае перед использованием RMI в торговле на реальные средства обязательно потренируйтесь на демо-счете у надежного брокера. Разберитесь с принципом работы индикатора и строго соблюдайте все правила, не забывая о рисках и управлении капиталом. Удачных торгов!

        Скачать индикатор бинарных опционов Relative Momentum Index

        Daniel
        Daniel
        Relative Momentum Index looks solid. Unlike RSI, it reduces false signals in strong trends, which can save accounts from unnecessary losses. Still, it’s just a tool — knowing when and how to use it is what counts.
        Mister X, Exactly. RMI gives cleaner signals, but traders often forget that context matters. Even a perfect indicator can’t protect you if you ignore risk management or trade blindly during volatile periods.
        11 марта 2026
        Mister X
        Mister X
        Relative Momentum Index looks solid. Unlike RSI, it reduces false signals in strong trends, which can save accounts from unnecessary losses. Still, it’s just a tool — knowing when and how to use it is what counts.
        11 марта 2026
        Option Bull
        Option Bull
        Прочитал про RMI, интересно что он почти не даtт ложных сигналов во время сильного тренда. Для новичка вроде меня это важно, потому что RSI иногда вводил в заблуждение. Кажется с этим индикатором проще определить моменты входа без лишней паники.
        Руслан, полностью согласен! RMI действительно помогает фильтровать шум, особенно на коротких таймфреймах. Хочу добавить от себя, что ни один индикатор не будет полноценно работать без строгой дисциплины.
        11 марта 2026
        Руслан
        Руслан
        Прочитал про RMI, интересно что он почти не даtт ложных сигналов во время сильного тренда. Для новичка вроде меня это важно, потому что RSI иногда вводил в заблуждение. Кажется с этим индикатором проще определить моменты входа без лишней паники.
        11 марта 2026
