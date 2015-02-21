Индикатор для бинарных опционов Ozymandias является трендовым, и как показывает практика, он отлично справляется со своей задачей. Скорее всего поэтому данный индикатор для бинарных опционов используется во многих торговых стратегиях. Кроме этого, индикатор Ozymandias фильтрует рыночный шум, игнорируя высокую волатильность внутри дня, что уменьшает риск и не дает лишних сигналов для входа в рынок.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Ozymandias

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1.

Экспирация: 1 минута.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Ozymandias.

Торговые инструменты: Любые.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Binarium.

Установка индикатора Ozymandias в MT4

При добавлении индикатора на график настройки оставляем без изменений.

Если вы захотите поэкспериментировать с настройками, то увеличивая параметр «Amplitude» вы уменьшаете чувствительность индикатора, что даст меньше сигналов для входа и сделают торговлю максимально консервативной. Но не стоит забывать, что чем выше значение «Amplitude», тем больше вероятность пропустить смену локального тренда.

Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать шаблон.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью индикатора Ozymandias

Как уже говорилось ранее, данный индикатор бинарных опционов является трендовым и сигналы, которые мы получаем от него, лучше всего использовать по тренду, так как иногда на графике будут появляться места с ложной сменой тренда. Прочитав статью о том, что такое тренд и почему так важно уметь определять его на финансовых рынках, вы узнаете, как начать понимать движение цен и использовать это в свою пользу.

Итак, для открытия опциона Call нам нужно, чтобы:

Средняя линия индикатора поменяла цвет с красного на зеленый.

Для открытия опциона Put нам нужно, чтобы:

Средняя линия индикатора поменяла цвет с зеленого на красный.

Примеры торговли с помощью индикатора Ozymandias

Рассмотрим примеры возможных сделок на всеми любимой валютной паре EUR/USD и тайм фрейме М1 с экспирацией 5 минут. Но отметим, что данный индикатор можно использовать на любом тайм фрейме. Это зависит только от вашего стиля торговли.

Открытие опциона Call

На картинке ниже можно увидеть, что и против тренда можно было войти в сделку и открыть опцион Put, как раз перед нашей сделкой. Для скальпинга это была бы хорошая сделка, но так как мы торгуем по тренду, то такой сигнал лучше пропустить.

Открытие опциона Put

Похожая ситуация была и в другой раз при начавшемся нисходящем тренде. Снова была коррекция, и как только она зкончилась, началось стремительное движение вниз.

Что стоит отметить, индикатор дает очень хорошие сигналы и более высоких тайм фреймах, где отлично становится видно тренд. Красный крестик показывает, какие сделки против тренда не стоит брать на крупном тайм фрейме, а зеленая галочка показывает, какие рассмотреть стоит, так как это продолжение нисходящего тренда:

Заключение

Как только вы протестируете этот индикатор для бинарных опционов на разных временных промежутках и тайм фреймах, то убедитесь, что его эффективность зависит только от вашего понимания того, как работает тренд.

Главное, тестируйте все индикаторы и стратегии на демо-счетах, а если не знаете, какого для этого брокера выбрать, то можете ознакомиться с рейтингом брокеров бинарных опционов на нашем сайте. И удачных вам торгов!

Скачать шаблон и индикатор Ozymandias

