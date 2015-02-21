        Индикатор для бинарных опционов Ozymandias

        Индикатор для бинарных опционов Ozymandias является трендовым, и как показывает практика, он отлично справляется со своей задачей. Скорее всего поэтому данный индикатор для бинарных опционов используется во многих торговых стратегиях. Кроме этого, индикатор Ozymandias фильтрует рыночный шум, игнорируя высокую волатильность внутри дня, что уменьшает риск и не дает лишних сигналов для входа в рынок.

        Индикатор Ozymandias

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Ozymandias

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1.
        • Экспирация: 1 минута.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Ozymandias.
        • Торговые инструменты: Любые.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOptionBinarium.

        Установка индикатора Ozymandias в MT4

        При добавлении индикатора на график настройки оставляем без изменений.

        Если вы захотите поэкспериментировать с настройками, то увеличивая параметр «Amplitude» вы уменьшаете чувствительность индикатора, что даст меньше сигналов для входа и сделают торговлю максимально консервативной. Но не стоит забывать, что чем выше значение «Amplitude», тем больше вероятность пропустить смену локального тренда.

        Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать шаблон.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью индикатора Ozymandias

        Как уже говорилось ранее, данный индикатор бинарных опционов является трендовым и сигналы, которые мы получаем от него, лучше всего использовать по тренду, так как иногда на графике будут появляться места с ложной сменой тренда. Прочитав статью о том, что такое тренд и почему так важно уметь определять его на финансовых рынках, вы узнаете, как начать понимать движение цен и использовать это в свою пользу.

        Итак, для открытия опциона Call нам нужно, чтобы:

        • Средняя линия индикатора поменяла цвет с красного на зеленый.

        Для открытия опциона Put нам нужно, чтобы:

        • Средняя линия индикатора поменяла цвет с зеленого на красный.

        Примеры торговли с помощью индикатора Ozymandias

        Рассмотрим примеры возможных сделок на всеми любимой валютной паре EUR/USD и тайм фрейме М1 с экспирацией 5 минут. Но отметим, что данный индикатор можно использовать на любом тайм фрейме. Это зависит только от вашего стиля торговли.

        Открытие опциона Call

        На картинке ниже можно увидеть, что и против тренда можно было войти в сделку и открыть опцион Put, как раз перед нашей сделкой. Для скальпинга это была бы хорошая сделка, но так как мы торгуем по тренду, то такой сигнал лучше пропустить.

        Опцион Call

        Открытие опциона Put

        Похожая ситуация была и в другой раз при начавшемся нисходящем тренде. Снова была коррекция, и как только она зкончилась, началось стремительное движение вниз.

        Опцион Put

        Что стоит отметить, индикатор дает очень хорошие сигналы и более высоких тайм фреймах, где отлично становится видно тренд. Красный крестик показывает, какие сделки против тренда не стоит брать на крупном тайм фрейме, а зеленая галочка показывает, какие рассмотреть стоит, так как это продолжение нисходящего тренда:

        Индикатор Ozymandias на Н1

        Заключение

        Как только вы протестируете этот индикатор для бинарных опционов на разных временных промежутках и тайм фреймах, то убедитесь, что его эффективность зависит только от вашего понимания того, как работает тренд.

        Главное, тестируйте все индикаторы и стратегии на демо-счетах, а если не знаете, какого для этого брокера выбрать, то можете ознакомиться с рейтингом брокеров бинарных опционов на нашем сайте. И удачных вам торгов!

        Скачать шаблон и индикатор Ozymandias

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Богдан
        Не в курсе что такой индюк есть. Стохастики, макди, рсиаи разные. А это...
        23 июня 2023
        tirant
        В первый раз такое вижу и слышу.
        19 июня 2023
        Ванёк
        Ну если ты можешь без них, круто тебе, а другим проще понимать так рынок, с помощью индюков)
        28 января 2020
        General
        как по мне, все эти индикаторы ничего не показывают толкового, за ценой идут да и все
        01 декабря 2019
        Мадлен
        флэт показывает отлично этот индюк, на удивление. обычное если брать индикаторы, то они чаще ошибаются. этот толковый
        24 ноября 2019
        Robot
        визуально мне все равно не удобно определять тренд, и часто ошибаюсь, люблю такие индикаторы, они подтверждают мои догадки)
        15 октября 2019
        Марк Аветисян
        Тренд можно легко определить без индикаторов, если опыт есть, но с ними проще. озимандиас отлично с этим справляется!
        14 сентября 2019
        Артем
        отличный индикатор, сам использую
        05 июля 2018
        Олег
        тренд хорошая вещь, мне больше чем флет нравится
        08 июня 2018
        Андрей
        с трендом люблю работать, этот индикатор подошел идеально
        08 июня 2018
        Вячеслав
        С учетом того что тренд вещь непредсказуемая как по мне, очень полезный индикатор
        03 января 2018
        Надежда Хвойко
        Ой, вообще отличный, начинала именно с этого индикатора, потом использовала как дополнительный, точность на уровне!
        26 декабря 2017
        Никита
        Как дополнение к каком-то основному индикатору очень не плохо заходит.
        23 октября 2017
        Сергей
        Не плохой индикатор, как помощник к основному.
        22 января 2017
        Джимми Артист
        Базовый индикатор для освоение торговли бинарными опционами. Если бы все сначала читали статьи про индикаторы, то меньше было бы коментов что БО это развод. Спасибо за обучающие статьи!
        25 октября 2016
        Гасан
        Индикаторы для бинарных опционов, оказывается, достаточно просты в освоении, если знать, что к чему. Благодарю за такое подробное описание стратегии торговли опционами.
        19 октября 2016
        Макс
        Хороший индикатор, работает на всех на любом таймфрейме. И на Форексе работает хорошо.
        12 октября 2016
        Ярослав
        Достаточно точный индикатор. В 90% показывает точно. Возьму на вооружение :)
        09 августа 2016
