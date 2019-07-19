Живой график криптовалют онлайн

Графики криптовалют: как читать

Биржи, где продают ценные бумаги, работают так же, как и площадки, ориентированные на торговлю криптой. Если вы опытный трейдер в классическом понимании этого термина, то вам не потребуется много времени, чтобы понять график криптовалют, например, того же BTC. Проблемы грозят начинающим игрокам. Они рискуют потерять деньги. Требуется умение расшифровки ценовых графиков применительно к криптовалютам. Без знания тех же японских свечей нельзя рассчитывать на успешность операций с цифровыми деньгами.

Биржевые графики – это важно. С их помощью изменение цены более наглядно. Картинка выигрывает на фоне информации в виде текста или цифр. Посредством визуализации легко увидеть, как ведут себя трейдеры и каково соотношение сил. В итоге это позволяет предсказать, насколько доходность сделки будет высока.

Виды графиков

Выделяют три главных вида визуализации стоимости активов: японская свеча, бар и линия. Два первых формируются за конкретный период, когда во внимание берутся цены на старте выбранного отрезка времени и финише. Здесь подразумеваются минимумы и максимумы цены. Что касается линейного графика, то он отличается от этой схемы построения картинки. Применительно к нему используется только одна информация – цены закрытия.

Рассматриваемые графики фиксируют, как обновляется цена за конкретный период, измеряемый минутами, днями или месяцами, включая год. На биржах идет постоянное соперничество. Цену раскачивают быки и медведи. Доминирование одних над другими двигает кривую графика вверх или вниз. Любой из пиков подразумевает заключение большого числа сделок. Если цена устремляется вверх, то это повышает доходность части трейдеров и обусловливает убытки других игроков.

В связи с этим курс криптовалют, онлайн-график которых строится таким образом, можно воспринимать как отражение человеческих эмоций. Боязнь, отчаяние, алчность и надежда людей – это все то, что способствует изменению стоимости активов.

Японские свечи

Появление этого графика связано с семнадцатым веком и японцем Мунэхисой Хоммой. Уже тогда существовали биржи продовольствия. Этот торговец рисом изобрел интервальный график, получивший название «японские свечи». Такое отображение стоимости активов приобрело значительную популярность в нынешнем трейдинге.

Обычный график криптовалют в реальном времени не дает нужного комфорта наблюдения за ценой. С японскими свечами дела обстоят иначе. Применяется интервальное деление времени. Это приводит к лучшему пониманию ситуации в целом, что способствует определению тренда.

На приведенном графике отображен 1 день. Размер интервала определяется 1 часом. Цвет того или иного прямоугольника сигнализирует о том, как отличалась цена открытия по отношению к цене закрытия.

Как читать

Тело свечи – цена актива в ее минимуме и максимуме. Рассмотрим дату 8 января на предлагаемом графике. Видно, что в течение часа с 22:00 до 23:00 максимум достигал $958.21954, а минимум – $922.84726. Стоимость BTC на старте часа составляла $935.00001. К завершению анализируемого отрезка времени курс зафиксировался на отметке $956.99000. Это привело к окрашиванию тела фигуры в зеленый цвет.

Линии, исходящие из свечей вертикально, называются тенями. Они послужили причиной тому, что этого вида живой график криптовалют получил свое название. Напомнили фитиль реальной свечи. Длина таких линий определяет перспективность тренда на последующий отрезок времени. Если верхняя тень имеет большую длину по сравнению с нижней, то можно рассчитывать на дальнейший рост тренда. Обратная ситуация, характеризуемая короткой верхней частью и длинной нижней, служит сигналом тому, что курс будет падать.

Для изучения графиков следует уделять внимание следующим параметрам:

период;

объем;

стоимость.

Исследование графика необходимо сводить к определению баланса между составляющими в виде спроса и предложения. Вертикальная ось отображает цену актива на конкретный период, а горизонталь – число сделок (объем). Анализируется криптовалюта, график курса которой соотносится с параметрами ее объема и цены. В результате становится понятно, что вычислять и как изменяется упомянутый выше баланс. Гарантируется занятие выгодной позиции еще до того момента, как цена двинется по направлению вверх или вниз.

Пример чтения

Рынок открылся. Цена пошла вниз, что стало обманным маневром. Медведи понесли убыток. Массовость покупок способствовала уходу продавцов в минус. График в большей мере зеленый. Проявляет себя бычий признак – активы покупаются по цене рынка. После уровня 80300 прорыв сокращается. Новые подъемы отличаются меньшим ростом цены. Медведи сопротивляются. В 9.45 начинается движение вниз. В 10:16 стрелка синего цвета демонстрирует свечу на графике. Нужный рост не достигнут. Инициатива покупателей оказалась недостаточной. Красная стрелка сигнализирует о том, что надо открывать короткую позицию. Появляются признаки деятельности медведей, служащие оправданием шорта. Объем продаж преобладает. Высока вероятность ухода вниз. Происходит открытие шорта, например, по 80100, где цель – 79500, а стоп – 80250. Покупатели создают условия для подъема.

Рассмотренная сделка обладает потенциалом, характеризуемым следующим: профит – 600, вероятные убытки – 150. Отношение составляет 1:4. Применительно к сделке, движущейся к успешному завершению, это хорошо.

Для приобретения навыков по чтению рынка используйте график криптовалют онлайн и лист бумаги. Закройте ту часть, что справа, а затем начните сдвигать лист в этом же направлении. Постепенное открытие графика соотносите со своими выводами о сути анализируемых процессов.