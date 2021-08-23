        Индикатор для бинарных опционов Exodus

        Индикатор для бинарных опционов Exodus позиционируется разработчиками как универсальный инструмент для трейдинга на любом рынке: валютные пары, акции, криптовалюта. Это простой индикатор в виде популярных стрелок вверх/вниз. Рассмотрим более детально его работу и дополнительный индикатор трендовых линий для фильтрации сигналов.

        Индикатор для бинарных опционов Exodus

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Exodus

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфрейм: М5, M15.
        • Экспирация: 3 свечи.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: exodus.ex4, AALINES.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.
        • Время торговли: 10:00-18:00 МСК (Лондон), 16:00-00:00 МСК (Нью-Йорк).
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Alpari, Binarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов Exodus в MT4

        Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Обзор и настройки индикатора Exodus для бинарных опционов

        Важно: для нормальной работы индикатора каждый раз, когда вы переключаете таймфрейм на терминале MetaTrader 4, требуется вручную изменять значение для параметра «TimeFrame». В шаблоне с индикатором, который можно скачать ниже, стандартно установлены настройки для таймфрейма М15 со значением «H1». Если вы используете для торговли график интервалом М5, значение для переменной «TimeFrame» нужно изменить на «M15».

        Параметры для индикатора на других таймфреймах:

        1. График М30 – установите значение «TimeFrame» на H4;
        2. График H1 – установите значение «TimeFrame» на H4;
        3. График Н4 – установите значение «TimeFrame» на D1.

        Визуально индикатор представлен на графике двумя пересекающимися линиями и сигналами в виде стрелок вверх или вниз. Следует отметить, что в отличии от большинства сигнальных индикаторов, данный индикатор формирует сигналы без перерисовки.

        Также, как и другие подобные индикаторы, индикатор Exodus, предусматривает открытие сделки Put или Call после возникновения сигнала, в полу-автоматическом режиме.

        Преимущества торговли по сигналам индикатора:

        1. Начать покупать опционы может даже новичок, сразу же после установки терминала MetaTrader 4 и соответствующего шаблона;
        2. Полностью исключается психологическая составляющая, сделки открываются строго по показаниям индикатора.

        Перед использованием индикатора рекомендуем ознакомиться с базовыми понятиями рынка. На нашем ресурсе представлены ознакомительные статьи с пошаговым обучением торговли с нуля. Уже после первого ознакомления с размещенной информацией, вам будет проще понимать ценовые движения и что делать в той или иной фазе рынка. Важны не только основное понимание рынка, но и правила риск-менеджмента, благодаря которым можно уберечь свой депозит от слива и оставаться в сфере трейдинга продолжительное время.

        Автор индикатора рекомендует использовать сигналы на краткосрочных графиках интервалом М5/М15 и экспирацией в 3 свечи (15 минут для М5 и 45 минут для М15). 

        Эти правила подходят для покупки опционов на любом инструменте:

        1. Покупка опциона Call – сигнал стрелки вверх, окрашенный в зеленый цвет;
        2. Покупка опциона Put – сигнал стрелки вниз, окрашенный в красный цвет.

        На примере графика AUD/USD M15 было несколько сигналов на покупку опционов: 2 опциона Call и 1 Put. По окончанию экспирации все три сделки закрылись в плюсе.

        Рассмотрим другой пример на том же графике AUD/USD M15:

        Как видно на картинке выше, сигналы индикатора, могут принести серию убыточных сделок. Именно поэтому, не всем сигналам индикатора нужно слепо доверять и фильтровать точки для входа.

        Для фильтрации сигналов основного индикатора предлагается индикатор AALINES.ex4, рисующий канал с трендовой линией:

        Линии индикатора показывают основное направление тренда и границы верхнего/нижнего канала. Кстати, данный индикатор очень напоминает индикатор Linear Regression Channel. Если линии индикатора направлены вверх – следует обратить внимание на сигналы Call. Если линии индикатора направлены вниз – придерживаться сигналов Put. Очень простые, но эффективные правила, которые помогут увеличить количество прибыльных сделок и уберечь депозит от слива.

        Заключение

        Благодаря сигналам индикатора можно найти действительно неплохие точки для покупки опционов. Но не стоит доверять всем сигналам и лучше фильтровать точки входа другими индикаторами, либо стратегиями анализа рынка. Помимо этого можно использовать свечной или графический анализ. Обязательно проводите тестирование всех индикаторов на демо-счете и не забывайте правильно управлять капиталом, соблюдая основы мани-менеджмента. И конечно же выбирайте только проверенных брокеров для торговли, найти которых можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно индикатор Exodus

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Смотрите также:

         

        Стратегии торговли на бинарных опционах

        Лучший брокер бинарных опционов

        Дневник трейдера

        Когда пора переходить с демо-счета на реальный?

        Комментарии

        Nikolai
        К этому индюку привязать бы алерты, цены бы не было! А так сидеть и тупо смотреть на график, ожидая появления стрелки - как рыбак на поплавок!
        11 марта 2025
        Артур
        Артур
        Что-то они намудрили здесь. График один, таймфрейм другой.
        tirant, Можно записать на бумажке и приклеить на монитор, что бы не забыть.)))))
        16 января 2024
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Действительно индюк для новичков.
        15 января 2024
        tirant
        tirant
        Что-то они намудрили здесь. График один, таймфрейм другой.
        15 января 2024
        Костя
        Костя
        Честно говоря я иногда читаю комментарии и поражаюсь но нельзя же ту поверить инструменту он нам в помощь дан. А нужно ещё смотреть на другие факторы для этого же есть и технический анализ графический анализ какие-то другие фундаментальные анализ ...
        Сергей, о да так потом что происходит всё очень просто сливают депозит один раз второй тупо не думай я нажимаю на кнопки по сигналам и и потом бинарные опционы - это плохо это мошенничество и так далее)))
        14 января 2024
        Костя
        Костя
        Дааааа))) простой, да не простой посмотрел на истории да очень много сигналов точных история хорошо отображает причём на высоковолантильных активах. Но всё равно есть сигналы ложные нужна фильтрация дополнительная надо поставить или Машку или что-то ещё а так конечно сигналов хороших профильных достаточно
        14 января 2024
        Сергей
        Сергей
        Честно говоря я иногда читаю комментарии и поражаюсь но нельзя же ту поверить инструменту он нам в помощь дан. А нужно ещё смотреть на другие факторы для этого же есть и технический анализ графический анализ какие-то другие фундаментальные анализ ...
        14 января 2024
        Сергей
        Сергей
        Действительно очень простой индикатор и самое главное бесплатный)) То что не перерисовываются стрелки не может не радовать) Но в комментариях ниже правильно сказано, что его все равно нужно тестить.
        Option Bull, но я бы тоже не стал бы слепо доверять заявлениям автора, хоть в статье и не указана эффективность индюка, но я бы для большей уверенности добавил бы еще какой-нибудь индикатор вроде полос Боллинджера и машек для подтверждения сигналов.
        Руслан, конечно нужно проверять всё конечно однозначно нужно протестировать на демо-щиту и потом всё равно использовать что-то дополнительное какие-то фильтры мозги включать в конце концов))) они просто быть собакой Павлова нажимать по сигналу кнопку)))
        14 января 2024
        Option Bull
        Option Bull
        Действительно очень простой индикатор и самое главное бесплатный)) То что не перерисовываются стрелки не может не радовать) Но в комментариях ниже правильно сказано, что его все равно нужно тестить.
        Option Bull, но я бы тоже не стал бы слепо доверять заявлениям автора, хоть в статье и не указана эффективность индюка, но я бы для большей уверенности добавил бы еще какой-нибудь индикатор вроде полос Боллинджера и машек для подтверждения сигналов.
        Руслан, поддерживаю, можно еще попробовать выбирать таймфрейм не в диапазоне M5-M15, как то советует автор, а попробовать среднесрочную торговлю. Хотя бы таймфрейм от H1. Да это даст более редкие сигналы, но при этом я думаю они будут более надежными)
        14 января 2024
        Руслан
        Руслан
        Действительно очень простой индикатор и самое главное бесплатный)) То что не перерисовываются стрелки не может не радовать) Но в комментариях ниже правильно сказано, что его все равно нужно тестить.
        Option Bull, но я бы тоже не стал бы слепо доверять заявлениям автора, хоть в статье и не указана эффективность индюка, но я бы для большей уверенности добавил бы еще какой-нибудь индикатор вроде полос Боллинджера и машек для подтверждения сигналов.
        14 января 2024
        Option Bull
        Option Bull
        Действительно очень простой индикатор и самое главное бесплатный)) То что не перерисовываются стрелки не может не радовать) Но в комментариях ниже правильно сказано, что его все равно нужно тестить.
        14 января 2024
        Сергей
        Сергей
        ГЕНИАЛЬНАЯ простота! Даже интересно стало протестировать, после праздников)) Так сказать войти в торговый ритм))
        10 января 2024
        Богдан
        Богдан
        Хороший инструмент, и стрелки и тренд.
        17 августа 2023
        Артур
        Артур
        Ну разумеется вот так сразу и без теста в бой не надо. Хоть и бесплатный, но всё равно нато тестить.
        15 июня 2023
        Георгий
        Георгий
        На больших таймфреймах H1 индикатор также не перерисовывает?
        Luka91, всё работает отлично.
        30 августа 2021
        Евгений
        Евгений
        Хочу отметить, что индикатор рисует не только стрелки, но и дивергенцию! В этом случаи, сигнал более точный!
        24 августа 2021
        Евгений
        Каналы лучше заменить простой скользящей средней с периодом 50. Сигналы по тренду (в направлении Moving Average) точные, но мне кажется этот индикатор больше подходит для рынка Форекс.
        24 августа 2021
        Luka91
        Luka91
        На больших таймфреймах H1 индикатор также не перерисовывает?
        24 августа 2021
