Индикатор для бинарных опционов Exodus позиционируется разработчиками как универсальный инструмент для трейдинга на любом рынке: валютные пары, акции, криптовалюта. Это простой индикатор в виде популярных стрелок вверх/вниз. Рассмотрим более детально его работу и дополнительный индикатор трендовых линий для фильтрации сигналов.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Exodus

Установка индикатора для бинарных опционов Exodus в MT4

Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Обзор и настройки индикатора Exodus для бинарных опционов

Важно: для нормальной работы индикатора каждый раз, когда вы переключаете таймфрейм на терминале MetaTrader 4, требуется вручную изменять значение для параметра «TimeFrame». В шаблоне с индикатором, который можно скачать ниже, стандартно установлены настройки для таймфрейма М15 со значением «H1». Если вы используете для торговли график интервалом М5, значение для переменной «TimeFrame» нужно изменить на «M15».

Параметры для индикатора на других таймфреймах:

График М30 – установите значение «TimeFrame» на H4; График H1 – установите значение «TimeFrame» на H4; График Н4 – установите значение «TimeFrame» на D1.

Визуально индикатор представлен на графике двумя пересекающимися линиями и сигналами в виде стрелок вверх или вниз. Следует отметить, что в отличии от большинства сигнальных индикаторов, данный индикатор формирует сигналы без перерисовки.

Также, как и другие подобные индикаторы, индикатор Exodus, предусматривает открытие сделки Put или Call после возникновения сигнала, в полу-автоматическом режиме.

Преимущества торговли по сигналам индикатора:

Начать покупать опционы может даже новичок, сразу же после установки терминала MetaTrader 4 и соответствующего шаблона; Полностью исключается психологическая составляющая, сделки открываются строго по показаниям индикатора.

Перед использованием индикатора рекомендуем ознакомиться с базовыми понятиями рынка. На нашем ресурсе представлены ознакомительные статьи с пошаговым обучением торговли с нуля. Уже после первого ознакомления с размещенной информацией, вам будет проще понимать ценовые движения и что делать в той или иной фазе рынка. Важны не только основное понимание рынка, но и правила риск-менеджмента, благодаря которым можно уберечь свой депозит от слива и оставаться в сфере трейдинга продолжительное время.

Сигналы и торговля по индикатору Exodus

Автор индикатора рекомендует использовать сигналы на краткосрочных графиках интервалом М5/М15 и экспирацией в 3 свечи (15 минут для М5 и 45 минут для М15).

Эти правила подходят для покупки опционов на любом инструменте:

Покупка опциона Call – сигнал стрелки вверх, окрашенный в зеленый цвет; Покупка опциона Put – сигнал стрелки вниз, окрашенный в красный цвет.

На примере графика AUD/USD M15 было несколько сигналов на покупку опционов: 2 опциона Call и 1 Put. По окончанию экспирации все три сделки закрылись в плюсе.

Рассмотрим другой пример на том же графике AUD/USD M15:

Как видно на картинке выше, сигналы индикатора, могут принести серию убыточных сделок. Именно поэтому, не всем сигналам индикатора нужно слепо доверять и фильтровать точки для входа.

Для фильтрации сигналов основного индикатора предлагается индикатор AALINES.ex4, рисующий канал с трендовой линией:

Линии индикатора показывают основное направление тренда и границы верхнего/нижнего канала. Кстати, данный индикатор очень напоминает индикатор Linear Regression Channel. Если линии индикатора направлены вверх – следует обратить внимание на сигналы Call. Если линии индикатора направлены вниз – придерживаться сигналов Put. Очень простые, но эффективные правила, которые помогут увеличить количество прибыльных сделок и уберечь депозит от слива.

Заключение

Благодаря сигналам индикатора можно найти действительно неплохие точки для покупки опционов. Но не стоит доверять всем сигналам и лучше фильтровать точки входа другими индикаторами, либо стратегиями анализа рынка. Помимо этого можно использовать свечной или графический анализ. Обязательно проводите тестирование всех индикаторов на демо-счете и не забывайте правильно управлять капиталом, соблюдая основы мани-менеджмента. И конечно же выбирайте только проверенных брокеров для торговли, найти которых можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Скачать бесплатно индикатор Exodus

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

