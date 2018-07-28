Индикатор Exactentries для бинарных опционов

Трейдеры, привыкшие работать по старинке, плохо воспринимают программные индикаторы. По их мнению, настоящий спекулянт тот, кто все делает руками без излишней автоматизации процесса своей работы. Сам изучает котировки, размечает графики, выстраивает линии, обусловливающие поддержку и сопротивление, определяет соответствующие фигуры анализа и т. п. При этом есть один индикатор, способный сломать существующий консерватизм в среде трейдеров, – это Exactentries Indicator.

Его результативность значительно выше того же RSI и других подобных средств технического анализа. Предлагаемый индикатор находит своих приверженцев в стане новичков и профессионалов на поле трейдинга. Попробуем разобраться в преимуществах этого решения и убедимся в том, что формируемые показатели создают условия для получения высокой прибыли.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Сигналы Exactentries Indicator без перерисовки

Основная масса индикаторов работает так, что сигналы время от времени перерисовываются.

Например, обратимся к Parabolic SAR. Здесь развитие событий определяется следующими моментами:

сначала трейдер видит прорисовку точки выше графика цены, что сигнализирует о необходимости приступить к продаже;

затем происходит откат ситуации по прошествии некоторого времени;

до полного формирования ценового бара котировки приближаются максимально близко к указанной точке, после чего она оказывается под графиком, а это уже сигнал о покупке.

Еще один пример основывается на работе осциллятора Стохастик. Он может показать перекупленность рынка, когда расположение сигнальной линии оказывается над критической отметкой вверху. Но спустя короткое время линия индикатора выйдет из зоны перекупленности, что сделает предыдущий сигнал ложным.

Отрицательный момент этого вида связан с принципом расчета значений применительно к конкретному индикатору, основанным на ценах в соответствии с закрытием свечей. Происходит колебание цены закрытия в процессе образования очередной свечи. Ее значение фиксируется только после полного формирования бара. Что касается цены открытия, то она остается неизменной.

Exactentries – индикатор, оставляющий неизменными сгенерированные сигналы при реализации метода расчета, который учитывает цены открытия. Ценовые колебания не приводят к изменению расположения точек входа.

Exactentries Indicator - это минимизация процента ложных сигналов

Применение Exactentries подразумевает обращение к большому числу средств, ориентированных на технический анализ. В итоге достигается лучшая результативность по сравнению с привычными индикаторами, что соотносится со следующими моментами, учитываемыми при расчетах:

волатильность рынка;

объем торгов;

стойкость тенденции;

направленность тренда;

позиции критических точек и т. д.

В связи со столь широким охватом исходных данных разработчики смогли добиться максимальной эффективности этого инструмента. Если обратиться к практике применения Exactentries, то можно увидеть, что 9 сделок из 10 заканчиваются в плюсе для трейдера, то есть убыточность определяется 10%.

Обозначенный показатель может стать более негативным только при двух условиях:

Отказ от следования тренду. Неправильное определение времени экспирации опционов.

Относительно время экспирации совет один – устанавливайте с запасом, так как формируемые Exactentries сигналы сначала появляются и только спустя некоторое время отрабатываются. Большего эффекта удается добиться при работе с опционами, сроки которых средние и длительные (от 60 минут). При торговле на малых таймфреймах трейдинг в части экспирации должен происходить после 7–10 свечей. Это позволяет создавать запас времени, необходимый для отработки сигналов.

Ежемесячная прибыль в районе 100% и более

Обращение к индикатору Exactentries резко повышает результативность торгов. Есть конкретные отзывы от трейдеров, работающих с этим инструментом. Они положительные. По заверению тех, кто накопил соответствующий опыт, применение этого индикатора способно обеспечить рост торгового депозита на 100% в месяц, что не является пределом. Надо лишь соблюдать определенные правила.

Здесь важно придерживаться риск-менеджмента и отфильтровывать соответствующим образом ложные сигналы, что подробнее описано ниже. В то же время надо иметь в виду проблему, связанную с поиском бесплатного индикатора Exactentries. Такие варианты имеются в свободном доступе, но они не способны обеспечить требуемый уровень эффективности. Откажитесь от подобной покупки и воспользуетесь официальным решением, которое предлагается на сайте разработчика.

Как отфильтровывать ложные сигналы

С помощью Exactentries удается получить верные сигналы в 90% случаев. Хотя такая результативность обеспечивается не всегда. Для этого требуется:

правильное применение индикатора;

грамотный расчет времени экспирации;

отсутствие ценовых шумов на финансовых рынках и неожиданных скачков волатильности.

Перечисленное выше имеет важное значение, но также надо применять и другие способы воздействия для уменьшения степени риска при проведении торговых операций. Оптимальное решение, способное помочь в определении ложных сигналов, – использование других индикаторов совместно с Exactentries:

Moving Average – определение тенденции на рынке с позиции ее характеристик, а также тренда, существующего на текущий момент, когда выбор заключается межу определениями «медвежий» и «бычий». При условии, что скользящая средняя показывает рост и в то же время находится под графиком, надо следовать торговле на повышение, то есть учитывать сигналы на вход (CALL). В противном случае, что предполагает нахождение линии МА над графиком и фиксируется ее движение вниз, следует выбирать трейдинг на понижение (PUT).

В настройках индикатора целесообразно задавать период от 55 с определением соответствующего метода построения, доступен выбор Exponential или Simple. Это дает возможность более качественно определять сигналы, признаваемые ложными.

MACD – отличается простой использования. Надо следить за столбчатой гистограммой. В тех случаях, когда ее расположение определяется верхней позицией по отношению к нулевому уровню, торги должны идти только на повышение, а если нижней – требуется игра не понижение. Улучшение качества фильтрации сигналов можно добиться посредством анализа графиков на таймфреймах, характеризуемые как средние и крупные, но не менее H1. Сходный результат достигается при увеличении параметров MACD примерно в 3 раза, если предпочтение отдается мелким интервалам в плане работы.

Скачать индикатор Exactentries

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

