        Scalper Signal

        Индикатор для бинарных опционов Scalper Signal

        Индикатор для бинарных опционов Scalper Signal представляет собой простейший сигнальный (стрелочный) индикатор, который генерирует большое количество довольно точных сигналов и подходит для торговли как простыми опционами на тайм фреймах М15 и выше, так и для турбо-опционов и тайм фреймов М1-М5.

        Использовать данный индикатор смогут даже новички, так как помимо отображения самого сигнала индикатор также выделяет фоном сигнальную свечу.

        Также данная версия индикатора Scalper Signal продается в сети за $10, так как в нее встроены алерты, но с нашего сайта для ознакомления индикатор можно скачать бесплатно.

        Индикатор для бинарных опционов Scalper Signal

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Scalper Signal

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: Любой.
        • Экспирация: 3 свечи или 1 свеча.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: ScalperSignal_v1.01_Alerts.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов Scalper Signal в MT4

        Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Индикатор имеет малое количество настроек, и можно задать количество сигналов на истории, а также чувствительность сигналов:

        Настройки индикатора Scalper Signal

        Также стоит обратить внимание на то, что индикатор Scalper Signal v1.01 с алертом имеет встроенные звуковые оповещения, чего нет в старых версиях индикатора. И, соответственно, их можно настроить, и будет полезным включить опцию «SignalOnClosedCandle», чтобы алерты появлялись только после закрытия сигнальных свечей и уже не пропадали с графика:

        Scalper Signal Alerts

        Правила торговли и описание индикатора для бинарных опционов Scalper Signal

        Торговля по индикатору для бинарных опционов Scalper Signal максимально проста и все, что необходимо учитывать, это появление стрелочек на графике, которые дополнительно выделяются серым фоном (цвет фона можно поменять):

        Сигналы индикатора Scalper Signal

        Соответственно, при появлении зеленой стрелочки покупается опцион Call с экспирацией в три свечи, а при появлении красной стрелочки покупается опцион Put с такой же экспирацией.

        Также важно понимать, что сигналы индикатора появляются на три свечи назад, но в большинстве случаев это не мешает торговле и сделки все равно можно пробовать совершать в сторону сигнала.

        Но авторы индикатора настоятельно рекомендуют использовать другие фильтры в виде торговых методов или индикаторов, чтобы не полагаться только на сигналы индикатора Scalper Signal. Поэтому первое, что стоит учитывать во время торговли, это что такое тренд и как его определять, и также не забывать про то, как определять флэт и фазы тренда.

        Полезным торговым методом в дополнении к индикатору Scalper Signal может также стать свечной анализ бинарных опционов, который позволяет определять развороты рынка по свечным формациям или кластерный анализ, который позволяет видеть сильные уровни поддержки и сопротивления, которые интересны «крупным игрокам».

        Также использовать данный индикатор можно и вместе с такими индикаторами, как Bollinger Bands или Stochastic Oscillator. После проведения некоторых тестов именно эти два индикатора показали наилучшее сочетание с индикатором Scalper Signal:

        Индикатор Scalper Signal и полосы Болинджера со Стохастиком

        Как можно видеть, если сигналы трех индикаторов сходятся, то можно получать довольно точные сигналы как по тренду, так и во флэте.

        В качестве фильтров можно использовать и другие индикаторы, которые могут показать еще более лучшие результаты.

        Примеры сделок по индикатору для бинарных опционов Scalper Signal

        Рассмотрим примеры некоторых сделок с использованием обоих фильтров для определения максимально точных сигналов на валютной паре EUR/USD и тайм фрейме М5.

        Опцион Call

        Флэтовое движение давало возможность покупать опцион Call благодаря сигналам, которые сошлись в одном месте:

        Опцион Call по индикатору Scalper Signal

        Опцион Put

        Тот же самый участок, но предыдущий сигнал позволял купить опцион Put по таким же условиям:

        Опцион Put по индикатору Scalper Signal

        Заключение

        Как можно видеть, индикатор Scalper Signal v1.01 с алертом может использоваться как отдельно, так и отлично дополнить почти любую стратегию для бинарных опционов. Но все же для более точных сигналов его стоит использовать вместе с другими индикаторами или методами торговли.

        Также всегда стоит помнить о правилах мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые помогут сохранить большую часть депозита даже при убыточных сделках.

        И не стоит забывать, что успешная торговля не может вестись без хорошего брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать шаблон и индикатор Scalper Signal

        Скачать

        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Вот разноцветные стрелки это самое оно. Все просто!!!!
        25 января 2024
        Тимофей
        Тимофей
        А индикатор очень интересный, и сигналы точные
        Владимир, Согласен и поддерживаю и мне ещё реально понравилось  использовать  индикатор с  Bollinger Bands и Stochastic Oscillator....., как посоветовали в статье.... сразу сигналы отсеиваются слабые... и рисковые.... а в целом клёвый инструмент
        24 января 2024
        Владимир
        Владимир
        А индикатор очень интересный, и сигналы точные
        Владимир, Согласен и поддерживаю и мне ещё реально понравилось  использовать  индикатор с  Bollinger Bands и Stochastic Oscillator....., как посоветовали в статье.... сразу сигналы отсеиваются слабые... и рисковые
        24 января 2024
        Владимир
        Владимир
        Кстати в ранней версии алертов НЕТ
        Олег Т., абсолютно ТОЧНО! Меня заинтересовал этот инструмент и я долго не мог понять, почему в статье в обзоре одни скрины, а в МТ 4 отображается по другому) Две версии ТОЧНО! Спасибо админам за пояснения. А индикатор очень интересный, и сигналы точные
        24 января 2024
        Олег Т.
        Олег Т.
        Индикатор без алерта
        Геннадий Бабак, ниже уже написали, что в архиве есть оба варианта scalper signal: как с алертами, так и без. Внимательнее посмотрите в архиве, там в папке Indicators есть файлы ScalperSignal_v1.01_Alerts.mq4
        Option Bull, АГАААА! Вот в чем дело) а я думаю что такое? я установил и у меня по другому отображается подсветка окрашивание свечи со стрелкой, ахах спасибо, теперь понятно что там в архиве две версии индикатора. Кстати в ранней версии алертов НЕТ
        24 января 2024
        Олег Т.
        Олег Т.
        Интересная система подсветки сигнальной свечи вместе с тенью. Должна быть какая-то польза от этого для анализа, а не только типо подсветили)))
        24 января 2024
        Option Bull
        Option Bull
        Индикатор без алерта
        Геннадий Бабак, ниже уже написали, что в архиве есть оба варианта scalper signal: как с алертами, так и без. Внимательнее посмотрите в архиве, там в папке Indicators есть файлы ScalperSignal_v1.01_Alerts.mq4
        24 января 2024
        Руслан
        Руслан
        Здравствуйте. Скачал индикатор.Но в загрузках, при открытии файла требуется выбрать кодировку. Пробовал все, ничего не получается. Что не так? С уважением Владимир
        первый раз слышу про кодировки. что за кодировка? что именно ее просит? индикатор работает
        Серж, он наверное имеет в виду кодировку символов, которая отвечает за их корректное отображение вместо кракозябр или иероглифов. Если там таблицы символов из юникода, то можно сразу же выбирать кодировку UTF-8.
        24 января 2024
        Руслан
        Руслан
        зарегистрировался , чтоб оставить комментаий. без алерта этот индикатор. БЕЗ АЛЕРТА
        Karpow, и еще стрелки появляются после того как пройдут 3 свечки. только потом. сзади )))))
        да, он из прошлого показывает)) но я пробовал торговать даже по таким сигналам, все равно профит можно получать если в момент сигнала входить. эффективность еще под вопросом, я не тестировал его долго. 1 день всего
        Григорий Туманов, очень интересное и оригинальное решение от разработчиков)) Правда в самой же статье сказано, что нужно дополнительно фильтровать сигналы тем же Стохастиком или полосами Боллинджера, ну или чем-нибудь другим.
        24 января 2024
        Геннадий Бабак
        Индикатор без алерта
        29 октября 2021
        Ответить
        Серж
        Здравствуйте. Скачал индикатор.Но в загрузках, при открытии файла требуется выбрать кодировку. Пробовал все, ничего не получается. Что не так? С уважением Владимир
        первый раз слышу про кодировки. что за кодировка? что именно ее просит? индикатор работает
        11 января 2021
        Ответить
        Владимир
        Здравствуйте. Скачал индикатор.Но в загрузках, при открытии файла требуется выбрать кодировку. Пробовал все, ничего не получается. Что не так? С уважением Владимир
        06 января 2021
        Ответить
        Григорий Туманов
        Григорий Туманов
        зарегистрировался , чтоб оставить комментаий. без алерта этот индикатор. БЕЗ АЛЕРТА
        Karpow, и еще стрелки появляются после того как пройдут 3 свечки. только потом. сзади )))))
        да, он из прошлого показывает)) но я пробовал торговать даже по таким сигналам, все равно профит можно получать если в момент сигнала входить. эффективность еще под вопросом, я не тестировал его долго. 1 день всего
        12 ноября 2020
        Ответить
        Серж
        зарегистрировался , чтоб оставить комментаий. без алерта этот индикатор. БЕЗ АЛЕРТА
        в архиве 2 индикатора, один без алерта и вторая версия с алертами. внимательнее надо изучать архив
        12 ноября 2020
        Ответить
        Karpow
        зарегистрировался , чтоб оставить комментаий. без алерта этот индикатор. БЕЗ АЛЕРТА
        Karpow, и еще стрелки появляются после того как пройдут 3 свечки. только потом. сзади )))))
        11 ноября 2020
        Ответить
        Karpow
        зарегистрировался , чтоб оставить комментаий. без алерта этот индикатор. БЕЗ АЛЕРТА
        11 ноября 2020
        Ответить
        Maxtrade
        Maxtrade
        нааконец то scalper signal с алертом, его фиг найдешь)) спасибо
        18 августа 2020
        Ответить
        Looper
        Looper
        Старенький индюк, ему уже сто лет) а до сих пор спросом пользуется)
        18 августа 2020
        Ответить
        Сергей
        Ураааа, спасибо, вроде так просто алерты присобачить, а в сети искал и не нашел, а тут на тебе)
        18 августа 2020
        Ответить
