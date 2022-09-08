Индикатор для бинарных опционов Scalper Signal представляет собой простейший сигнальный (стрелочный) индикатор, который генерирует большое количество довольно точных сигналов и подходит для торговли как простыми опционами на тайм фреймах М15 и выше, так и для турбо-опционов и тайм фреймов М1-М5.

Использовать данный индикатор смогут даже новички, так как помимо отображения самого сигнала индикатор также выделяет фоном сигнальную свечу.

Также данная версия индикатора Scalper Signal продается в сети за $10, так как в нее встроены алерты, но с нашего сайта для ознакомления индикатор можно скачать бесплатно.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Scalper Signal

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: Любой.

Экспирация: 3 свечи или 1 свеча.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: ScalperSignal_v1.01_Alerts.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора для бинарных опционов Scalper Signal в MT4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Индикатор имеет малое количество настроек, и можно задать количество сигналов на истории, а также чувствительность сигналов:

Также стоит обратить внимание на то, что индикатор Scalper Signal v1.01 с алертом имеет встроенные звуковые оповещения, чего нет в старых версиях индикатора. И, соответственно, их можно настроить, и будет полезным включить опцию «SignalOnClosedCandle», чтобы алерты появлялись только после закрытия сигнальных свечей и уже не пропадали с графика:

Правила торговли и описание индикатора для бинарных опционов Scalper Signal

Торговля по индикатору для бинарных опционов Scalper Signal максимально проста и все, что необходимо учитывать, это появление стрелочек на графике, которые дополнительно выделяются серым фоном (цвет фона можно поменять):

Соответственно, при появлении зеленой стрелочки покупается опцион Call с экспирацией в три свечи, а при появлении красной стрелочки покупается опцион Put с такой же экспирацией.

Также важно понимать, что сигналы индикатора появляются на три свечи назад, но в большинстве случаев это не мешает торговле и сделки все равно можно пробовать совершать в сторону сигнала.

Но авторы индикатора настоятельно рекомендуют использовать другие фильтры в виде торговых методов или индикаторов, чтобы не полагаться только на сигналы индикатора Scalper Signal. Поэтому первое, что стоит учитывать во время торговли, это что такое тренд и как его определять, и также не забывать про то, как определять флэт и фазы тренда.

Полезным торговым методом в дополнении к индикатору Scalper Signal может также стать свечной анализ бинарных опционов, который позволяет определять развороты рынка по свечным формациям или кластерный анализ, который позволяет видеть сильные уровни поддержки и сопротивления, которые интересны «крупным игрокам».

Также использовать данный индикатор можно и вместе с такими индикаторами, как Bollinger Bands или Stochastic Oscillator. После проведения некоторых тестов именно эти два индикатора показали наилучшее сочетание с индикатором Scalper Signal:

Как можно видеть, если сигналы трех индикаторов сходятся, то можно получать довольно точные сигналы как по тренду, так и во флэте.

В качестве фильтров можно использовать и другие индикаторы, которые могут показать еще более лучшие результаты.

Примеры сделок по индикатору для бинарных опционов Scalper Signal

Рассмотрим примеры некоторых сделок с использованием обоих фильтров для определения максимально точных сигналов на валютной паре EUR/USD и тайм фрейме М5.

Опцион Call

Флэтовое движение давало возможность покупать опцион Call благодаря сигналам, которые сошлись в одном месте:

Опцион Put

Тот же самый участок, но предыдущий сигнал позволял купить опцион Put по таким же условиям:

Заключение

Как можно видеть, индикатор Scalper Signal v1.01 с алертом может использоваться как отдельно, так и отлично дополнить почти любую стратегию для бинарных опционов. Но все же для более точных сигналов его стоит использовать вместе с другими индикаторами или методами торговли.

Также всегда стоит помнить о правилах мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые помогут сохранить большую часть депозита даже при убыточных сделках.

И не стоит забывать, что успешная торговля не может вестись без хорошего брокера.

