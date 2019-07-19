Курсы, прогнозы, график, рейтинг криптовалют

Что такое криптовалюта?

Криптовалюта – это разновидность электронных денег в виде математического кода, использующего криптографию для обеспечения безопасности платежей. Единицей криптовалюты является коин, что в переводе с английского означает «монета».

Впервые о криптовалюте заговорили в 2011 году, когда в журнале Forbesпоявилась статья, подробно описывающая работу новых цифровых денег. С тех пор этот термин получил широкую известность.

В чем преимущество криптовалют перед бумажными деньгами?

Децентрализация. Ни один банк или правительство не контролирует эмиссию криптовалют. Применение блокчейна.Все операции записываются в открытый электронный реестр, что обеспечивает полную прозрачность и безопасность финансовых транзакций. Криптографическая защита.Сложнейшие алгоритмы и структура блокчейна делают невозможными подделку операций и мошенничество.

Криптовалюта не имеет физического носителя, как банкноты или монеты. Она существует исключительно в цифровом виде, не контролируется государственными органами и фактически никому не принадлежит. Ее стоимость не подкреплена физическими активами – золотовалютными резервами, драгоценными металлами или государственными обязательствами, как у фиатных денег.

Как можно получить криптовалюту?

На практике существует несколько вариантов ее эмиссии:

ICO – первичный выпуск токенов, привлечение инвестиций.

– первичный выпуск токенов, привлечение инвестиций. Майнинг – использование мощностей ПК для решения математических задач и генерирования новых монет.

– использование мощностей ПК для решения математических задач и генерирования новых монет. Стейкинг – владельцы криптовалюты «блокируют» свои монеты в кошельке, чтобы участвовать в подтверждении транзакций и создании новых блоков. За это они получают новые монеты.

– владельцы криптовалюты «блокируют» свои монеты в кошельке, чтобы участвовать в подтверждении транзакций и создании новых блоков. За это они получают новые монеты. Форжинг– формирование новых блоков в криптовалютах на алгоритме Proof-of-Stake (PoS). В отличие от майнинга, не требует решения сложных математических задач. Право создать новый блок в сети получает форджер с большим количеством монет в своем кошельке.

В чем схожесть и различия между криптовалютами и электронными деньгами?

У транзакций в криптовалюте есть много общего с электронными безналичными платежами. Оба типа платежей происходят в цифровой форме без использования физических носителей. Оба платежа осуществляются относительно быстро, особенно по сравнению с традиционными банковскими переводами. При этом сами платежи можно совершать удаленно посредством сети Интернет и мобильных устройств.

Однако, несмотря на большую схожесть, есть и отличия. Операции с криптовалютой децентрализованы и не контролируются органами власти, в то время как обычные электронные платежи централизованы и контролируются платёжными системами. Транзакции в криптовалюте полностью прозрачны (за исключением некоторых анонимных монет), в то время как данные по электронным платежам засекречены и доступны только по официальному запросу контролирующих органов.

Ещё одно важное различие – обратимость платежей. Операции с криптовалютой, как правило, необратимы, тогда как электронные безналичные платежи могут быть отменены. Комиссии при переводе криптовалют зависят от нагрузки сети, а в электронных платёжных системах они фиксированы и заранее известны.

Также есть и технологическое отличие. Криптовалютные операции основаны на технологии блокчейн, а электронные платежи – на платёжных шлюзах и банковских системах.

Что представляют собой фиатные деньги?

Кстати, откуда пошло это странное название “фиатные деньги”? Почему фиатные? Навряд ли автоконцерн FIATиз итальянского Турина приложил к этому свою руку. Дело в том, что термин “фиатные деньги” происходит от латинского слова fiat, что в переводе означает “да будет так”.

Таким образом, в старину правители назначали стоимость денег своими указами. Это позволяло им регулировать экономику не за счет золота и других ценных металлов, а с помощью денежно-кредитной политики.

Так “фиатные деньги” подчеркивают, что их ценность определяется не материальным обеспечением, а статусом того, кто их выпустил в обращение, и доверием к государству. Но вернемся к криптовалюте.

Причины высокой популярности криптоденег

Существует несколько причин, почему криптовалюты стали настолько популярными. Основная из них – цифровые деньги стали универсальным платежным средством, не привязанным к финансовым учреждениям и странам. В век информационных технологий и свободы перемещений по всему миру это приобрело особую важность.

Например, для проведения финансовых операций с криптовалютой вам понадобится только номер кошелька вашего контрагента. Для того чтобы обезопасить ваши платежи, используется особый криптографический код.

Рейтинг криптовалют

Первые цифровые деньги появились в 2008 году с созданием Биткоина. Сегодня существует несколько тысяч различных криптовалют, каждая со своими особенностями. При этом почти половина из них не имеет реального обеспечения – такие проекты можно назвать «мыльными пузырями», и они не будут рассматриваться в этой статье.

На момент написания статьи самыми популярными криптовалютами были:

Биткоин (Bitcoin, BTC)– первая в мире криптовалюта, на основе которой разрабатывались и появлялись последующие цифровые активы. Ее создателем считается некто Сатоши Накамото, хотя существует теория, что под этим именем работала целая группа разработчиков. Общий выпуск биткоинов ограничен 21 миллионом монет, однако этот предел пока не достигнут. Эфириум (Ethereum, ETH)– криптовалюта, созданная под руководством Виталика Бутерина, российского программиста. Запущена в обращение в 2015 году и быстро вышла на вторую позицию по популярности в мире. Tether (USDT) – цифровая валюта, стоимость которой всегда “привязана” к доллару США. Она появилась в 2014 году в качестве цифрового доллара или «стейблкоина». Однако чуть позже выяснилось, что резервы Tether только на 74% обеспечены долларами США. Риппл (Ripple, XRP)– криптовалюта платежной системы компании Ripple Labs Inc. Создана для осуществления дешевых переводов по всему миру. Binance Coin (BNB) – платежное средство и технический токен биржи Binance для оплаты комиссий и участия в продаже токенов. Появился в 2017 году.

Есть и другие популярные криптовалюты – EOS, Solana, Neo, TRON, Cardano и другие. Однако биткоин был и остается самой популярной из них. Его название расшифровывается так: «бит» – мельчайшая единица информации, а «коин» (coin) в переводе с английского означает «монета». У биткоина есть собственная программа и цифровой кошелек, предназначенный для его хранения.

Криптовалюты стали настолько популярны, что появились специальные банкоматы, позволяющие снимать биткоины в виде фиатных денег. Некоторые магазины и торговые сети уже принимают платежи в биткоинах наряду с традиционными валютами. Более того, появились фриланс-биржи, где заказчики оплачивают работу исполнителей криптовалютой.

Плюсы и минусы криптоденег

Криптовалюта во многом отличается от привычных денег. Эти различия имеют как положительные, так и отрицательные стороны.

Перечислим преимущества цифровых денег:

Эмиссионный центр и органы, контролирующие оборот криптовалюты, отсутствуют. В результате добычей монет (майнингом) может заниматься любой желающий при наличии достаточных вычислительных мощностей. Кроме того, децентрализация делает контроль над этими деньгами невозможным – ни одно финансовое учреждение и даже государство не в силах ограничить выпуск криптовалюты или запретить его. У большинства криптовалют установлен предел эмиссии, что исключает вероятность избыточного выпуска и снижает риск инфляции. Криптовалюту невозможно подделать или скопировать, так как она использует криптографию и технологию блокчейн. Транзакции с криптовалютой обходятся дешевле, чем с обычными деньгами. Поскольку отсутствуют посредники в виде банковских организаций, а комиссии за переводы не взимаются.

Из недостатков криптовалют отметим:

Монеты, находящиеся в кошельке, можно легко потерять, если забыть пароль от электронного хранилища. Да, контроль за транзакциями отсутствует, но при этом никто не гарантирует безопасность и сохранность средств. Высокая волатильность – частые колебания стоимости как в сторону повышения, так и понижения – характерная черта любой криптовалюты. Хотя государство не может напрямую контролировать криптовалюты, у него есть механизмы воздействия на людей, занимающихся незаконным майнингом или совершающих мошеннические операции с цифровыми активами. Со временем майнинг становится менее прибыльным, поскольку с увеличением объема добытой криптовалюты усложняются математические задачи, которые необходимо решать компьютерам.

Вышеперечисленные характеристики в той или иной степени присущи всем криптовалютам. В то же время они обладают некоторыми свойствами, характерными для обычных денег:

● Универсальность

● Обмен и накопление

● Осуществление денежных переводов и расчетов

Цена криптовалют определяется спросом. Некоторые из них еще несколько месяцев назад стоили буквально копейки, а сегодня их стоимость выросла в десятки тысяч раз, обогащая владельцев, которые вложились в них на раннем этапе развития проектов.

Заработок на криптовалюте

Сегодня существует несколько способов того, как можно получить неплохой доход с криптовалюты.

Инвестиции в цифровые активы. Пользователь приобретает монеты понравившегося проекта в надежде, что в среднесрочной или долгосрочной перспективе сам проект или его продукт станут популярными, а их стоимость вырастет.

Пользователь приобретает монеты понравившегося проекта в надежде, что в среднесрочной или долгосрочной перспективе сам проект или его продукт станут популярными, а их стоимость вырастет. Покупка с последующей перепродажей на бирже. Пользователь приобретает криптовалюту, пока она, по его мнению, стоит дешево, и перепродает, когда ее обменный курс существенно вырастет.

Пользователь приобретает криптовалюту, пока она, по его мнению, стоит дешево, и перепродает, когда ее обменный курс существенно вырастет. Майнинг криптовалюты. Для эффективной работы понадобится специальное оборудование или дорогая майнинг-ферма. Также потребуется отдельное помещение с системой охлаждения и бесперебойной подачей недорогой электроэнергии.

Для эффективной работы понадобится специальное оборудование или дорогая майнинг-ферма. Также потребуется отдельное помещение с системой охлаждения и бесперебойной подачей недорогой электроэнергии. Облачный майнинг. Пользователь инвестирует средства в вычислительные мощности компании, имеющей все необходимое оборудование для майнинга. Однако остерегайтесь мошенников, действующих по принципу финансовой пирамиды. Если решите вложиться в облачный сервис, делайте это только с проверенной компанией.

Пользователь инвестирует средства в вычислительные мощности компании, имеющей все необходимое оборудование для майнинга. Однако остерегайтесь мошенников, действующих по принципу финансовой пирамиды. Если решите вложиться в облачный сервис, делайте это только с проверенной компанией. Заработок на биткоин-кранах. Это специальные сервисы, которые за простейшие действия (например, ввод капчи или посещение сайтов-партнеров) выдают пользователям монеты. Повысить доход от такой деятельности можно за счет привлечения рефералов. Некоторые разработчики интегрируют биткоин-краны в свои игры, привлекая новых пользователей. Конечно, много заработать не получится – чтобы набрать минимальную сумму для вывода, потребуется не меньше месяца, а работать придется на нескольких подобных сервисах.

Заключение

Итак, криптовалюта давно стала популярным способом заработка, инвестиций, платежей и переводов. Отсутствие физического носителя не помешало ей приблизиться к распространенности привычных фиатных денег, а простота использования позволяет в некоторых случаях даже получать прибыль без вложения собственных средств.

Рост стоимости цифровых активов на тысячи процентов уже никого не удивляет. Если вы умеете держать руку на пульсе и регулярно изучаете графики криптовалют, это поможет вам в полной мере использовать их потенциал в свою пользу.

Криптовалюта очень похожа на обычные деньги, но в то же время лишена их недостатков: нет единого эмиссионного центра и контролирующих государственных органов. Свобода и отсутствие границ быстро сделали ее популярной по всему миру, а заработок с ее помощью - доступный каждому. Достаточно сделать прогноз по криптовалютам и выбрать ту, которая вырастет в цене в самое ближайшее время.