технический анализ криптовалют

Криптовалюты отличаются тем, что их стоимость растет ударными темпами. Особенно активен в этом плане биткоин. Его периодические взлеты просто поражают. В результате рынок постоянно наполняется новыми игроками. Торги на криптовалютных биржах проходят в сверхактивных режимах. Высокая волатильность электронных денег позволяет неплохо зарабатывать трейдерам, отличающимся соответствующей компетентностью. Это возможно, но при условии, что везение или так называемая чуйка, уходят на второй план.

Неопытный трейдер способен легко потерять многое, если не сможет адекватно оценить ситуацию. Надо понимать направления трендов и уметь анализировать перспективные криптовалюты, выбранные для покупки или продажи. Лучше, если нужная информация будет получена еще до того момента, как вы на практике столкнетесь с биржевыми торгами. Существует масса методов анализа, поэтому стоит лишь выбрать оптимальный.

Рассмотрим пользующийся популярностью анализ криптовалют, характеризуемый как технический. Одних он устраивает, а другие видят в нем много недостатков. В то же время его эффективность подтверждена, поэтому первых больше, чем вторых. Другие вида анализа мало применимы к рынку криптовалют, отличающемуся высокой волатильностью и большим объемом новостей.

Если трейдер использует для анализа метод, учитывающий новости, то применительно к криптовалютам он не получает каких-либо преимуществ. Изменения на рынке происходят очень быстро, а новости по этому поводу озвучиваются СМИ с большим опозданием. Иначе обстоят дела с техническим анализом, который дает возможность более чутко отслеживать ситуацию, что приводит к правильному реагированию на изменение цены.

Теория Доу

Каждый метод, посредством которого изучается поведение электронных денег, имеет базу. В основе лежат концепции, определяющие реализацию поставленной задачи, например, сделать прогноз криптовалют на 2018 год с большей долей вероятности исполнения. Рассмотрим технический анализ, базирующийся на теории Доу.

Концепции в этом случае следующие:

Нет факторов, которые бы оставлял без внимания рынок. События любого периода времени влияют на стоимость актива на текущий момент. Спрос во времени (вчера, сегодня, завтра) определяет цену криптовалюты. Изменение правил регулирования по отношению к электронным деньгам отражается на стоимости активов.

Цена сейчас – это информация, существование которой определяется текущим моментом. Сюда относят осведомленность и ожидания всех, кто действует на рынке криптовалют. Чтобы сделать анализ будущей цены, надо проанализировать стоимость, установившуюся на сегодня.

Изменение цены происходит с определенной закономерностью. Краткосрочные и долгосрочные тренды оказывают влияние на динамику стоимости активов. После формирования тренда можно с большей долей уверенности утверждать, что движение продолжится в выбранном направлении. Именно это пытаются уловить трейдеры. Они делают прогноз криптовалют на основе технического анализа, направленного на распознавание возникающих трендов.

Важно изменение цены с точки зрения исторического аспекта, а не содержательного. Посредством технического анализа устанавливается, как изменялась цена. Параметры, влияющие на это изменение, представляют небольшой интерес. Трейдер в большей мере учитывает динамику спроса и предложения. История – это спираль, то есть она повторяется, что применимо и к рынку криптовалют. Реакция трейдеров на те или иные события обычно одинаковая. Рынок в достаточной мере предсказуем. В качестве примера можно рассмотреть новости по поводу признания электронных денег в какой-либо стране. Такая информация неминуемо приводит к повышению стоимости активов.

Определение трендов

Под трендами понимают то, куда движется цена актива. При этом достаточно сложно распознать подобного рода динамику. Криптовалюты отличаются высокой волатильностью, что характеризуется резкими изменениями курса. Это демонстрирует тот же биткоин.

Скачки волатильности – это не то, что следует серьезно рассматривать в случае с техническим анализом. Рост максимумов и минимумов говорит о возрастающем тренде. Такое утверждение верно и в обратном порядке. Снижение максимумов и минимумов подтверждает наступление нисходящего тренда. Если курс устойчив, то есть не фиксируется его ощутимое изменение, тренд определяется как боковой. Все упомянутые тренды имеют разную длительность.

Уравновешивание сил спроса и предложения

Подъем цены до определенного уровня приводит к тому, что снижается интерес к покупке. Достигается максимум. Покупатели теряют активность, а продавцы приобретают. После чего цена начинает движение вниз. Таким же образом все происходит и в обратном направлении. В первом случае можно говорить о сопротивлении, а во втором – о поддержке. При росте предложений возникает падающий тренд. В то время как увеличение спроса формирует растущий тренд.

На графике можно провести линии, соединяющие ценовые пики как положительные, так и отрицательные, отличающиеся примерно одинаковыми значениями. Это уровни, характеризуемые поддержкой или сопротивлением. Необходимо их выявление посредством технического анализа. Конкретные уровни определяют перспективы криптовалют, что приводит к выписке ордеров на покупку или продажу. В итоге стоимость активов корректируется. Грамотный анализ таких моментов позволяет успешно реагировать на колебания курса в краткосрочной перспективе.

Уровень поддержки – стоимость актива, устраивающая большинство трейдеров. Они готовы покупать. Обоснование здесь одно – реальная стоимость выше заявленной. Достижение этого уровня увеличивает многократно количество покупателей активов на бирже. Низкая цена привлекает, что стимулирует спрос. Рассмотрим условный альткоин. Предположим, он некоторое время стоил 500 долларов, на затем пошел вверх и достиг отметки в 800 долларов, на которой остановился на относительно долгое время. Что будет происходить при периодическом возврате к цене в 500 долларов? Конечно, игроки устремятся на биржи с целью покупки этой валюты.

Уровень сопротивления – стоимость актива завышена, что заставляет трейдеров приступить к сбросу валюты. Складывается похожая ситуация, как и с уровнем поддержки, но со знаком минус. Валюта была стабильна в плане цены. Затем ее стоимость снизилась до определенной отметки, где она замерла на продолжительное время. Возврат к прежней стоимости вынудит большинство трейдеров начать оформление ордеров на продажу.

Изменение стоимости активов чутко отзывается на рынке. С помощью уровней поддержки и сопротивления создается своеобразный ценовой канал. Успешные трейдеры активно его используют. Они понимают, что достижение низа требует покупки валюты, а верха – продажи.

В том случае, когда цена пробивает ценовой канал, то есть преодолеваются существующие уровни, происходит его обрушение. Например, стоимость альткоина поднимается выше уровня сопротивления. Если это происходит, то данный уровень становится уровнем поддержки вновь образованного коридора. Эта же ситуация, но наоборот, выглядит так: цена стремится вниз и преодолевает уровень поддержки, что превращает его в уровень сопротивления другого канала.

Графические модели технического анализа

Волатильность цены создает график в виде рисунка. Регулярный возврат на определенные уровни как бы рисует фигуры. Они похожи между собой и постоянно повторяются. В связи с этим появляется возможность делать прогнозы по поводу того, куда пойдет цена, на основании графических моделей.

Рассмотрим самые распространенные из них:

Голова и плечи. Формирование этой фигуры происходит в результате стабильного тренда, отличающегося достаточной продолжительностью. Визуально – это три идущие подряд вершины, где средняя образует своего рода голову, а две по бокам – плечи. Существует прямая фигура – вершины устремлены вверх и обратная, характеризуемая минимум курса. С помощью таких фигур доступен анализ криптовалют, определяемый как технический. Распознавание образующихся на графике рисунков позволяет сделать прогноз относительно ожидаемого движения цены.

Двойная вершина (дно). Рисунок, имеющий две вершины, который создается после восходящего тренда. Двойное дно – нисходящий тренд. Эти фигуры идентичны по отношению друг к другу. Отличие заключается лишь в том, что они противоположные. Такое отображение графика находит применение в техническом анализе как сигнал по поводу намечающегося изменения направленности тренда. Прямоугольник. Фигура, демонстрирующая соперничество между покупателями и продавцами. Подобное противостояние приводит к застою в тренде. Шансы извлечь прибыль равны у обеих сторон. На успех могут рассчитывать те, кто покупает, и те, кто продает. Важно обращать внимание, как именно изменяется цена. Если она движется в соответствии с одной из горизонтальных сторон прямоугольника, то фигура работает. В противном случае шансы на удачу стремятся к нулю. Флаг и вымпел. Графическая модель этого вида возникает после резкого движения стоимости актива в любом направлении (вверх или вниз). Она создается на паузе такого скачка. Формирование подобных фигур служит сигналом, что стоит ожидать резкого изменения стоимости криптовалюты в ближайшее время.

Японские свечи. Фигуры в виде свечей появились на японской бирже. Произошло это в семнадцатом веке. Поэтому они получили название японские свечи. Тело свечи – расстояние, старт которому дается в точке цены открытия, а финиш – в точке цены закрытия. При этом еще образуются тени свечи, имеющие протяженность от цены открытия и закрытия до пиковых значений цены. Увеличение верхней тени служит сигналом о том, что ожидается рост стоимости актива. Нижняя тень свидетельствует о падении курса. В этом методе производится деление времени на периоды, что значительно упрощает отслеживание трендов.

Технические индикаторы

Скользящие средние служат индикатором, способствующим отслеживанию курса при высокой волатильности. Для расчета скользящей средней, определяемой как простая, берется среднее значение цены актива за тот или иной период. Здесь доступна аналитика криптовалют на базе технического анализа нескольких скользящих средних в зависимости от конкретного промежутка времени, что актуально при неспособности индикаторов вовремя реагировать. Рассмотрим ситуацию, когда происходит опускание 5-дневной скользящей средней ниже 20-дневной. Если этот так, то стоит рассчитывать на медвежье настроение трейдеров. В противном случае, когда 5-дневная линия превышает 20-дневную, ожидаются бычьи настроения.

Скользящие средние – это не единственный индикатор. Существуют и другие. Но рассмотренный способ реализации технического анализа отличается большей популярностью. Его хорошо воспринимают технари, так как он имеет математическую базу, делающую возможным точное отслеживание рынка. Со стороны гуманитариев нареканий также нет. Процесс анализа легкий без трудностей понимания, ставящий во главу угла расчетливость, а не удачу.

Объемы торгов

Если сделать обзор криптовалют, то можно увидеть, что электронные деньги очень хорошо продаются. Величина объемов торгов сказывается на формировании ценовых трендов. Рост продаж приводит к их усилению, а снижение – к ослаблению. Когда криптовалюта стремительно идет вверх или начинает столь же активно сдавать свои позиции, это служит сигналом, чтобы обратить внимание на объем торговли.

Если стоимость актива долго растет, а затем происходит ее падение, то объемы торгов способны помочь в определении характеристик этой динамики. Легко понять, что происходит. Затяжное падение или всего лишь корректировка. В основном рост цены приводит к наращиванию объемов торговли. В противном случае, когда цена растет, а объем нет, можно говорить, что этот тренд будет существовать недолго.

Разное восприятие технического анализа

Посредством технического анализа рынок криптовалют может быть подвергнут эффективному исследованию, способному помочь в выявлении трендов. Одни поддерживают такой подход, а другие выступают его противниками.

Достаточно много трейдеров уверены, что информация об активе отражается в его цене. Если придерживаться этого суждения, отпадает необходимость в техническом анализе. Подобное восприятие биржевой торговли имеет право на существование, но ему не хватает гибкости, что вызывает массу критических замечаний.

Другая часть трейдеров строит свою стратегию торгов с учетом мировых новостей относительно криптовалют. Если информация этого вида положительная, то выписываются ордера на покупку, а если отрицательная – на продажу. Такой способ ведения торгов может быть оправдан лишь в отдаленной перспективе. Ему присущи недостатки и их много. На короткой дистанции он отличается минимальной эффективностью.

Вывод

Исследование рынка криптовалют с позиции технического анализа на текущий момент выглядит как перспективное направление в трейдинге. Это наиболее эффективный инструмент на коротких дистанциях. Если вас интересуют подобные спекуляции, то используйте его. Хотя не стоит забывать и о других методах. Старайтесь соединять их вместе. Применяйте комплексный подход. Обращайтесь к фундаментальному методу, знакомьтесь со статьями специалистов и отслеживайте новости по криптовалютам. Так вы сможете всегда держать под контролем ситуацию на рынке, что позволит точно определять удачные моменты.