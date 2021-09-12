    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        Торговый робот для Покет Опшен. Скачать

        PocketOptionRobot – это, по сути, набор прибыльных стратегий для автоматической торговли бинарными опционами. Он разработан и доступен исключительно для трейдеров брокера Pocket Option. Робот абсолютно легален, разрешён на платформе и устанавливается как расширение для браузера Google Chrome.

        Эта программа позволяет открывать и закрывать сделки в автоматическом режиме, используя предустановленные стратегии. Помимо них трейдеры бинарных опционов могут добавлять в автоматическую систему PocketOptionRobot собственные торговые алгоритмы.

        Содержание:

        преью статьи

        Для последнего варианта предусматривается конструктор стратегий, расположенный в разделе «Мои стратегии». Здесь можно выбрать подходящие индикаторы и задать параметры работы торговых инструментов в зависимости условий вашего алгоритма. После этого робот начинает действовать, согласно значениям, которые установил пользователь.

        Данный продукт можно использовать БЕСПЛАТНО без ограничений, если регистрироваться по ссылкам с нашего сайта, либо же можно также использовать бесплатно, в течении часа, в случае регистрации по другим ссылкам.

        Установка робота для бинарных опционов PocketOptionRobot:

        1. Скачать и установить браузер Google Chrome

        2. Зарегистрироваться на платформе PocketOption

        3. Установить расширение робота в браузер Google Chrome

        4. Настроить робота под ваш стиль торговли согласно описанию ниже в статье. 

        Интерфейс торгового робота PocketOptionRobot

        Роботизированная программа для автоматической торговли бинарными опционами для PocketOption отличается интуитивно понятным интерфейсом, разделенном на несколько разделов. Во вкладке «Торговля» представлены два блока:

        1. Базовые стратегии для бинарных опционов. Этот блок включает в себя набор стратегий, которыми могут воспользоваться начинающие или опытные трейдеры. В их основе лежат популярные торговые инструменты. При этом параметры индикаторов, расположенных в данном разделе, менять нельзя.
        2. Мои стратегии. Данный блок предназначен для стратегий, созданных пользователями.

        Второй вариант подходит для трейдеров, имеющих хороший опыт торговли бинарными опционами. В данном разделе располагаются стратегии, основанные на индикаторах с изменяемыми параметрами. Кроме того, пользователи могут задавать условия для открытия сделки. По сути, второй блок представляет собой конструктор систем, при помощи которых можно подобрать оптимальный и удобный вариант для ведения торговли.

        Стратегии в PocketOptionRobot

        Настройки робота

        Для настройки индикаторов, на основе которых работает выбранная стратегия, нужно нажать на значок редактирования и задать следующие параметры:

        1. Тип актива. Пользователям доступны все инструменты, которыми торгует брокер.
        2. Тип индикатора. Если бот работает на основе базовых стратегий, то пользователь сможет выбирать только таймфрейм. В остальных случаях разрешено менять параметры всех используемых индикаторов.
        3. Режим работы. В этом разделе задаются режим торговли (автоматическая либо торговля по сигналам), временной интервал и минимальный процент доходности.
        4. Настройки торговли. В этом разделе задаются период экспирации, число совершаемых одновременно сделок, начальную ставку, параметры для стоп-лоссов и тейк-профитов.

        При необходимости в разделе торговых настроек можно задать параметры по Мартингейлу. Здесь же пользователь определяет дальнейшие действия автоматической системы в случаях, когда снижается доходность актива или он становится недоступным для торговли.

        Настройки стратегий в PocketOptionRobot

        После завершения настройки нужно сохранить выбранные параметры и запустить стратегию, нажав на переключатель. Прямоугольное окно после этого подсвечивается, и робот приступает к торговле по установленным значениям.

        Запустив программу, можно свернуть ее, не закрывая при этом окно браузера. Торговля в таком случае закончится лишь после достижения установленных пользователем значений либо закрытия Chrome.

        Настройка собственного алгоритма для торговли бинарными опционами

        В блоке с настройками собственных стратегий пользователям необходимо выбрать основной и подтверждающий индикаторы. Далее нужно задать параметры этих инструментов:

        1. Проверять условие. В этом разделе нужно выбрать новый тик либо новый бар. Если установлен второй параметр, то робот будет проверять на соответствие текущие условия заданным в момент появления очередной свечи. При выборе первого — проверка осуществляется постоянно.
        2. Тип цены. Этот параметр необходим для расчета индикатора. В данном разделе необходимо задать тип цены: открытия, закрытия, максимум или минимум по одному бару. Большинство трейдеров используют второй параметр.
        3. Временной интервал. Таймфрейм можно выставить на значениях 1, 5 и 10 минут.
        4. Вид бара, на котором проверяются значения. Если робот анализирует параметры текущего бара, то выставляется «0». Когда используются предыдущие свечи, то выбираются соответственно «-1», «-2» и так далее.

        Если при настройках бота возникают вопросы, для их решения рекомендуется обратиться в службу поддержки брокера.

        Настройка собственной стратегии PocketOptionRobot

        История сделок

        В одноименном разделе собрана вся история ранее заключенных роботом сделок. В этом окне представлена следующая информация:

        • время открытия сделки;
        • размер инвестиции в сделку;
        • шаг Мартингейла;
        • тип используемой стратегии;
        • текущее состояние.

        В отдельном разделе представлена информация об истории сделок, совершенных с использованием метода Мартингейла.

        История сделок PocketOptionRobot

        Заключение

        PocketOptionRobot - это абсолютно бесплатный и легальный продукт в виде расширения для браузера Google Chrome. Робот позволяет полностью автоматизировать торговлю бинарными опционами на платформе брокера PocketOption. В отличии от других подобных ботов, в него можно встроить свои стратегии и значительно упростить торговый процесс.

        Предустановленные методики показывают хорошую результативность и позволяют грамотно настроить систему мани-менеджмента. Вы можете протестировать робота бесплатно как на демо-счете, так и на реальном, просто открыв счет у брокера и скачав расширение PocketOptionRobot для браузера.

        Скачать робот PocketOptionRobot в браузер Chrome

        Зарегистрироваться в Pocket Option

        Установить робота

        Не можете разобраться как работает робот? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Оценить:
        (5.00 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Option Bull
        Промокоды это приятный стартовый буст: дают плюс к депозиту, появляется больше пространства для манёвра. Это особенно хорошо для новичков, которые еще не имеют достаточно средств для полноценной торговли и только учатся азам трейдинга.
        10 ноября 2025
        Ответить
        Муратбай Уразниязов
        Иногда он работает и зарабатывает
        08 февраля 2024
        Ответить
        Alexey
        Не понимаю, как можно доверить свой капитал роботу. Слив однозначо
        17 ноября 2023
        Ответить
        Slaventiy
        Незнаю как у кого,но я когда то его тестил на демо счете,так же как и их стандартные сигналы в телеге.И тупо весь демо счет был слит
        06 октября 2023
        Ответить
        Evgeniy
        у меня 3 года работал робол покет опшион а теперь пишет его нужно зарегистрировать пытаюсь снова зарестрировать пишет такой аккаунт существует поиогите его снова зарегистрировать нп логин oko@rtural.ru
        12 июля 2023
        Ответить
        Вячеслав
        Pocket Option Robot не запоминает стоп лосс, как настроить ?
        Дмитрий, попробуйте настроить не открывая платформу брокера сначала, а уже потом запускать
        01 августа 2022
        Ответить
        Дмитрий
        Pocket Option Robot не запоминает стоп лосс, как настроить ?
        30 июля 2022
        Ответить
        Дмитрий
        Все настроил Ок !
        30 июля 2022
        Ответить
        Дмитрий
        Скачал по вашей ссылке, установил все в гугл хром, при открытии л/к покет ошин робота не видно т.е. синхранизация не произошла. Как исправить ???
        27 июля 2022
        Ответить
        Владимир
        Здравствуйте. Зарегистрировался по Вашим ссылкам на робота и на Pocket Option,но робота на платформе нет. Все сделал как по инструкции.
        Владимир, так он в браузере должен быть у тебя. Видишь его в хроме?
        Вячеслав здраствуйте , в хроме он установлен, но нет соединения, платформа начинает дергася и прыгать пока робота не удалиш, хотя при наводке на значек курсором пишет , что есть разрешение на платформу. Такое же сабытие происходит когда в маркете скачиваеш этого робота под другим аккаунтом.
        24 июня 2022
        Ответить
        Вячеслав
        Здравствуйте. Зарегистрировался по Вашим ссылкам на робота и на Pocket Option,но робота на платформе нет. Все сделал как по инструкции.
        Владимир, так он в браузере должен быть у тебя. Видишь его в хроме?
        24 июня 2022
        Ответить
        Владимир
        Здравствуйте. Зарегистрировался по Вашим ссылкам на робота и на Pocket Option,но робота на платформе нет. Все сделал как по инструкции.
        20 июня 2022
        Ответить
        Олег
        Здравствуйте. Было бы просто фантастически, если бы можно было бы роботу устанавливать своё время сделки, как это уже внедрено в покет опшен. Так же, чтобы была возможность настраивать время сделок по мартингейлу. Это было бы просто наилучшим обновлением, лучше любой стратегии
        05 июня 2022
        Ответить
        Вячеслав
        Если я зарегистрирован по вашей ссылке, она не подходит?
        Bodia bro, все должно работать, напиши им в поддержку
        24 апреля 2022
        Ответить
        Bodia bro
        Если я зарегистрирован по вашей ссылке, она не подходит?
        23 апреля 2022
        Ответить
        Вячеслав
        ЧТО бы запустить бота нужно занова зарегистрироваться у брокера или старый акаунт пойдет?
        мурат, да, по ссылке выше
        15 февраля 2022
        Ответить
        мурат
        ЧТО бы запустить бота нужно занова зарегистрироваться у брокера или старый акаунт пойдет?
        15 февраля 2022
        Ответить
        Вячеслав
        здраствуйте подскажите есть платная версия робота сколько он стоит
        Алексей, только эта бесплатная вроде, прям хочется заплатить можешь мне кинуть на кошелек)
        10 октября 2021
        Ответить
        Алексей
        здраствуйте подскажите есть платная версия робота сколько он стоит
        09 октября 2021
        Ответить
        Дмитрий
        На первый взгляд, робот для бинарных опционов Pocket Option довольно простой по интерфейсу, но как будет на практике?, на ркальном торговом счете наверное сложнее...
        Как думаете, бесплатный робот бинарных опционов Pocket Option дает возможность установить любой индикатор?
        Игорь Зиньчук, Не могу точно ответить на этот вопрос. Всегда можно обратиться в поддержку брокера Покет Опшен и возможно там все подскажут.
        17 июля 2021
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!