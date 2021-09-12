Торговый робот для Покет Опшен. Скачать

PocketOptionRobot – это, по сути, набор прибыльных стратегий для автоматической торговли бинарными опционами. Он разработан и доступен исключительно для трейдеров брокера Pocket Option. Робот абсолютно легален, разрешён на платформе и устанавливается как расширение для браузера Google Chrome.

Эта программа позволяет открывать и закрывать сделки в автоматическом режиме, используя предустановленные стратегии. Помимо них трейдеры бинарных опционов могут добавлять в автоматическую систему PocketOptionRobot собственные торговые алгоритмы.

Для последнего варианта предусматривается конструктор стратегий, расположенный в разделе «Мои стратегии». Здесь можно выбрать подходящие индикаторы и задать параметры работы торговых инструментов в зависимости условий вашего алгоритма. После этого робот начинает действовать, согласно значениям, которые установил пользователь.

Данный продукт можно использовать БЕСПЛАТНО без ограничений.

Установка робота для бинарных опционов PocketOptionRobot:

1. Скачать и установить браузер Google Chrome

2. Зарегистрироваться на платформе PocketOption

3. Установить расширение робота в браузер Google Chrome

4. Настроить робота под ваш стиль торговли согласно описанию ниже в статье.

Интерфейс торгового робота PocketOptionRobot

Роботизированная программа для автоматической торговли бинарными опционами для PocketOption отличается интуитивно понятным интерфейсом, разделенном на несколько разделов. Во вкладке «Торговля» представлены два блока:

Базовые стратегии для бинарных опционов. Этот блок включает в себя набор стратегий, которыми могут воспользоваться начинающие или опытные трейдеры. В их основе лежат популярные торговые инструменты. При этом параметры индикаторов, расположенных в данном разделе, менять нельзя. Мои стратегии. Данный блок предназначен для стратегий, созданных пользователями.

Второй вариант подходит для трейдеров, имеющих хороший опыт торговли бинарными опционами. В данном разделе располагаются стратегии, основанные на индикаторах с изменяемыми параметрами. Кроме того, пользователи могут задавать условия для открытия сделки. По сути, второй блок представляет собой конструктор систем, при помощи которых можно подобрать оптимальный и удобный вариант для ведения торговли.

Настройки робота

Для настройки индикаторов, на основе которых работает выбранная стратегия, нужно нажать на значок редактирования и задать следующие параметры:

Тип актива. Пользователям доступны все инструменты, которыми торгует брокер. Тип индикатора. Если бот работает на основе базовых стратегий, то пользователь сможет выбирать только таймфрейм. В остальных случаях разрешено менять параметры всех используемых индикаторов. Режим работы. В этом разделе задаются режим торговли (автоматическая либо торговля по сигналам), временной интервал и минимальный процент доходности. Настройки торговли. В этом разделе задаются период экспирации, число совершаемых одновременно сделок, начальную ставку, параметры для стоп-лоссов и тейк-профитов.

При необходимости в разделе торговых настроек можно задать параметры по Мартингейлу. Здесь же пользователь определяет дальнейшие действия автоматической системы в случаях, когда снижается доходность актива или он становится недоступным для торговли.

После завершения настройки нужно сохранить выбранные параметры и запустить стратегию, нажав на переключатель. Прямоугольное окно после этого подсвечивается, и робот приступает к торговле по установленным значениям.

Запустив программу, можно свернуть ее, не закрывая при этом окно браузера. Торговля в таком случае закончится лишь после достижения установленных пользователем значений либо закрытия Chrome.

Настройка собственного алгоритма для торговли бинарными опционами

В блоке с настройками собственных стратегий пользователям необходимо выбрать основной и подтверждающий индикаторы. Далее нужно задать параметры этих инструментов:

Проверять условие. В этом разделе нужно выбрать новый тик либо новый бар. Если установлен второй параметр, то робот будет проверять на соответствие текущие условия заданным в момент появления очередной свечи. При выборе первого — проверка осуществляется постоянно. Тип цены. Этот параметр необходим для расчета индикатора. В данном разделе необходимо задать тип цены: открытия, закрытия, максимум или минимум по одному бару. Большинство трейдеров используют второй параметр. Временной интервал. Таймфрейм можно выставить на значениях 1, 5 и 10 минут. Вид бара, на котором проверяются значения. Если робот анализирует параметры текущего бара, то выставляется «0». Когда используются предыдущие свечи, то выбираются соответственно «-1», «-2» и так далее.

Если при настройках бота возникают вопросы, для их решения рекомендуется обратиться в службу поддержки брокера.

История сделок

В одноименном разделе собрана вся история ранее заключенных роботом сделок. В этом окне представлена следующая информация:

время открытия сделки;

размер инвестиции в сделку;

шаг Мартингейла;

тип используемой стратегии;

текущее состояние.

В отдельном разделе представлена информация об истории сделок, совершенных с использованием метода Мартингейла.

Заключение

PocketOptionRobot - это абсолютно бесплатный и легальный продукт в виде расширения для браузера Google Chrome. Робот позволяет полностью автоматизировать торговлю бинарными опционами на платформе брокера PocketOption. В отличии от других подобных ботов, в него можно встроить свои стратегии и значительно упростить торговый процесс.

Предустановленные методики показывают хорошую результативность и позволяют грамотно настроить систему мани-менеджмента. Вы можете протестировать робота бесплатно как на демо-счете, так и на реальном, просто открыв счет у брокера и скачав расширение PocketOptionRobot для браузера.

