        Индикатор для бинарных опционов PPA

        Количество стратегий и индикаторов для рынка бинарных опционов зашкаливает, но, к сожалению, большинство из них создавались для рынка форекс. Некоторые можно свободно применять для любых рынков, но чаще все они не универсальны.

        Мы отыскали индикатор, который создавался как раз под бинарные опционы. Это индикатор PPA. Он основан на всем известной и проверенной временем стратегии Александра Элдера. С помощью данного индикатора шансы на положительный исход возрастают в разы, поэтому давайте узнаем, как же использовать его в торговле.

        Общие сведения

        Тем, кто торгует бинарными опционами, требуется максимально точно предугадывать движение валютной пары или актива, которыми они торгуют. Есть различные периоды экспирации, начиная с минутного и заканчивая дневным. А самыми популярными являются опционы – Выше/Ниже (Call/Put), где трейдеру требуется спрогнозировать, где будет цена относительно точки входа.

        Индикатор PPA справляется с данной задачей намного лучше остальных, т.к. в него заложен принцип выявления краткосрочных импульсов. Поэтому использовать его лучше на тайм-фреймах H1 и ниже на рынке форекс и М5-М6 на рынке опционов. 

        Стратегии, на которой основан данный индикатор, скоро исполнится целых 34 года. Индикатор создали почти сразу после появления бинарных опционов, и со временем дорабатывали и улучшали, добавляя различный функционал.

        Характеристики стратегии

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм-фрейм: M1-H1.
        • Экспирация опционов: М5-М6.
        • Тип опциона: Call/Put.
        • Индикатор: PPA.
        • Торговые инструменты: Все валютные пары.
        • Время торговли: Любое время суток.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Основная идея индикатора PPA

        Индикатор PPA основан на идее, разработанной трейдером Александром Элдером. Её суть гласит – малые временные диапазоны зависят от крупных временных диапазонов. При работе по тренду мы всегда следим за крупным тайм-фреймом, а потом смотрим на малый ТФ и принимаем решение. Так же эта теория верна и потому, что на рынке форекс преобладают крупные игроки, работающие по тренду. Именно они и создают короткие импульсные движения. А индикатор PPA помогает нам такие импульсы отследить.

        После долгих исследований было определено, что максимальная возможность движения возникает, когда все тайм-фреймы идут в одну сторону.

        Индикатор PPA

        Установка и настройка индикатора PPA

        Индикатор стандартно устанавливается в терминал МТ4. После добавления индикатора в терминал перетащите его на график рабочей валютной пары или кликните по нему два раза. Откроется меню настроек:

        Настраиваемые параметры находятся на вкладке – Входные параметры. Вы можете настроить все по своему вкусу, а именно – цвета, толщину линий и нужные вам тайм-фреймы. Советуем не включать месячный, недельный и дневной, т.к. они могут вас запутать.

        Настройки индикатора PPA

        Правила торговли с помощью индикатора PPA

        Не забывайте, что время экспирации выбирать лучше от 5 до 6 минут. Открывать опцион «Выше» (Call) нужно, когда все свечи в подвале графика становятся зелеными.

        Так же можно использовать более агрессивные входы, когда на тайм-фрейме М1 происходит откат (красная свеча).

        Открывать опцион «Ниже» (Put) нужно, когда все свечи в подвале графика становятся красными.

        Точно так же можно делать агрессивные входы, если есть откат на М1 (зеленая свеча).

        Примеры торговли

        Для примеров были выбраны всем знакомые пары EUR/USD и USD/CHF.

        Рассмотрим открытие опциона Call (Выше).

        На картинке видим, как цена пары USD/CHF поднялась выше своего локального минимума, и все свечи в подвале графика стали зелеными. Это наш сигнал на вход в позицию и открытие опциона Call.

        Сигнал на вход. Call

        Выбрав время экспирации 5 или 6 минут, мы бы заработали на бинарных опционах после небольшого импульсного движения.

        USD/CHF Profit

        Рассмотри открытие опциона Put (Ниже).

        В данном примере видно, как цена пары EUR/USD начала флэтить и спустилась ниже своего локального максимума. Все свечи в подвале графика перекрасились в красный цвет, и это был сигнал, что можно войти в сделку на открытие опциона Put.

        Сигнал на вход. Put

        Выбрав время экспирации 5 или 6 минут, можно увидеть, что снова оба варианта отработали бы в профит. Но в этот раз движение было более спокойным, чем в предыдущем примере.

        EUR/USD Profit

        Мани менеджмент

        Данный вид торговли можно отнести к скальпингу, т.к. мы используем тайм-фрейм М1. Соответственно, в течении дня может быть совершено большое количество сделок, из которых не малая часть могут быть убыточными.

        Не забывайте элементарные правила риск-менеджмента, а именно – рискуйте не более, чем 3% от капитала в каждой сделке.

        Заключение

        Данная стратегия имеет максимально простые правила торговли, поэтому может быть применена не только опытными трейдерами, но и новичками.

        Однако новички могут испытать проблемы с совершением большого количества сделок из-за тайм-фрейма М1. Совет лишь один – просто перейдите на более крупный ТФ, например М15. На таком тайм-фрейме количество сделок будет уменьшено на порядок.

        Так же вы можете ознакомиться с оригинальной стратегией Александра Элдера у нас на сайте, чтобы повысить свой навык в торговле.

        Скачать индикатор PPA

        Скачать

        Попробовать на демо

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Ну раз прям для бинарок создавался индюк то точно должен работать, не понятно только как он импульсы обнаруживает, либо его делал гений либо там все очень просто, тут уж не знаю. А по поводу того что младшие ТФ зависят от старших не совсем согласен, это же по сути мнение людей в разный временной промежуток и мнение людей на H1 к примеру может очень сильно отличатся от мнения тех кто торгует на M5 и так далее.
        Владимир, а как по мне, то связь между таймфреймами вполне просматриваемая) На старших тф торгуют крупные игроки, определяющие направление тренда, подобная идея кстати лежит в основе смарт мани, где крупные игроки своими действиями определяют, куда пойдут цены на актив)
        18 июля 2023
        Олик, приветик)) Хорошо, что я тут не одна девушка) Вот стратегия, про которую я говорила, что есть тут на сайте - /strategiya-tri-ekrana-eldera А Александр Элдер, это трейдер такой был, и по-моему еще психологом был, но это не точно))
        Натали, спасибо за ссылку на стратегию! Элдер придумал действительно интересный подход к трейдингу)) Буду изучать и пробовать применять в торговле) Спасибо еще раз!
        18 июля 2023
        Хочу высказать свое мнение по поводу данного индикатора. Индикатор отличный, и вот почему: 1. Удобство. Лично я люблю, когда график развернут на весь экран, а если делать их в одном окне маленькие, надо будет все время переключаться между ТФ. 2. Экономия времени. Если за компом все время не сидишь (как я), а иногда подходишь, то опять же, глянул на экран, увидел всю ситуацию и радуешься, что не надо все графики переключать. 3. Скальпинг и пипсовка. Если скальпить по Элдеру, то индикатор не заменим. Но это индивидуально. Не все любят скальп.
        Владимир Алексеевич, я полностью согласен с вами. Этот индикатор действительно удобен и позволяет сэкономить время. Особенно для тех, кто предпочитает скальпинг, он становится незаменимым инструментом.
        Ну раз прям для бинарок создавался индюк то точно должен работать, не понятно только как он импульсы обнаруживает, либо его делал гений либо там все очень просто, тут уж не знаю. А по поводу того что младшие ТФ зависят от старших не совсем согласен, это же по сути мнение людей в разный временной промежуток и мнение людей на H1 к примеру может очень сильно отличатся от мнения тех кто торгует на M5 и так далее.
        Сделано с умом, так сказать. то ли смотреть в разные экраны, то ли видеть все в одном месте, хороший индикатор!
        Серафима, Это торговля в слепую поскольку вы не анализируете уровни на разных тайм фреймах а это важно.
        ну для мт5 я его не видел. он может и есть, но называется может по другому вообще
        Серж, а сколько стоит если заказать такой индикатор для мт5 и где?
        Ну я не программист, не знаю цен. но когда хотел заказать простой индикатор, самое дешевое что нашел, это 30 баксов, а если прогер крутой то от 50 и выше, могут и 100 баксов попросить. ищи на mql5 форуме, там очень много предложений по заказам
        Серж, а сколько стоит если заказать такой индикатор для мт5 и где?
        Опять неее. Мы торгуем Индексами. А они только в МТ5 брокера. Если бы они были в МТ4 - то и проблем бы не было... Скачал бы МТ4 у Альпари например, добавил бы синтетические индексы и..... вперёд! По этому нужен индикатор РРА для mq5
        ну для мт5 я его не видел. он может и есть, но называется может по другому вообще
        У брокера Binary нет МТ4
        так ты берешь мт4 любой, а потом уже по сигналам открываешь сделки у своего брокера, и все. ну или выбирай брокера у которого есть мт4.
        Для торговли по элдеру конечно незаменимая вещь..
        Гений, а что мешает в МТ4 установить?)
        Вячеслав, Я торгую у брокера Binary а у него мт4 нет
        Для торговли по элдеру конечно незаменимая вещь..
        Индикатор хороший ! Где бы такой для МТ5 найти?
        Для торговли по элдеру конечно незаменимая вещь..
        Сделано с умом, так сказать. то ли смотреть в разные экраны, то ли видеть все в одном месте, хороший индикатор!
        элдер рульный чувак, потому что торговал по тренду и всем советовал, за это его и уважаю
        Дима, что есть то есть
        у меня даже получилось поторговать прибыльно, что очень радует)
        старый добрый элдер, он фигни не посоветует))) если индюк реально на нем построен, то должен быть класссный)
        Олик, приветик)) Хорошо, что я тут не одна девушка) Вот стратегия, про которую я говорила, что есть тут на сайте - /strategiya-tri-ekrana-eldera А Александр Элдер, это трейдер такой был, и по-моему еще психологом был, но это не точно))
