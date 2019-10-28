Индикатор для бинарных опционов PPA

Количество стратегий и индикаторов для рынка бинарных опционов зашкаливает, но, к сожалению, большинство из них создавались для рынка форекс. Некоторые можно свободно применять для любых рынков, но чаще все они не универсальны.

Мы отыскали индикатор, который создавался как раз под бинарные опционы. Это индикатор PPA. Он основан на всем известной и проверенной временем стратегии Александра Элдера. С помощью данного индикатора шансы на положительный исход возрастают в разы, поэтому давайте узнаем, как же использовать его в торговле.

Общие сведения

Тем, кто торгует бинарными опционами, требуется максимально точно предугадывать движение валютной пары или актива, которыми они торгуют. Есть различные периоды экспирации, начиная с минутного и заканчивая дневным. А самыми популярными являются опционы – Выше/Ниже (Call/Put), где трейдеру требуется спрогнозировать, где будет цена относительно точки входа.

Индикатор PPA справляется с данной задачей намного лучше остальных, т.к. в него заложен принцип выявления краткосрочных импульсов. Поэтому использовать его лучше на тайм-фреймах H1 и ниже на рынке форекс и М5-М6 на рынке опционов.

Стратегии, на которой основан данный индикатор, скоро исполнится целых 34 года. Индикатор создали почти сразу после появления бинарных опционов, и со временем дорабатывали и улучшали, добавляя различный функционал.

Характеристики стратегии

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм-фрейм: M1-H1.

Экспирация опционов: М5-М6.

Тип опциона: Call/Put.

Индикатор: PPA.

Торговые инструменты: Все валютные пары.

Время торговли: Любое время суток.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Основная идея индикатора PPA

Индикатор PPA основан на идее, разработанной трейдером Александром Элдером. Её суть гласит – малые временные диапазоны зависят от крупных временных диапазонов. При работе по тренду мы всегда следим за крупным тайм-фреймом, а потом смотрим на малый ТФ и принимаем решение. Так же эта теория верна и потому, что на рынке форекс преобладают крупные игроки, работающие по тренду. Именно они и создают короткие импульсные движения. А индикатор PPA помогает нам такие импульсы отследить.

После долгих исследований было определено, что максимальная возможность движения возникает, когда все тайм-фреймы идут в одну сторону.

Установка и настройка индикатора PPA

Индикатор стандартно устанавливается в терминал МТ4. После добавления индикатора в терминал перетащите его на график рабочей валютной пары или кликните по нему два раза. Откроется меню настроек:

Настраиваемые параметры находятся на вкладке – Входные параметры. Вы можете настроить все по своему вкусу, а именно – цвета, толщину линий и нужные вам тайм-фреймы. Советуем не включать месячный, недельный и дневной, т.к. они могут вас запутать.

Правила торговли с помощью индикатора PPA

Не забывайте, что время экспирации выбирать лучше от 5 до 6 минут. Открывать опцион «Выше» (Call) нужно, когда все свечи в подвале графика становятся зелеными.

Так же можно использовать более агрессивные входы, когда на тайм-фрейме М1 происходит откат (красная свеча).

Открывать опцион «Ниже» (Put) нужно, когда все свечи в подвале графика становятся красными.

Точно так же можно делать агрессивные входы, если есть откат на М1 (зеленая свеча).

Примеры торговли

Для примеров были выбраны всем знакомые пары EUR/USD и USD/CHF.

Рассмотрим открытие опциона Call (Выше).

На картинке видим, как цена пары USD/CHF поднялась выше своего локального минимума, и все свечи в подвале графика стали зелеными. Это наш сигнал на вход в позицию и открытие опциона Call.

Выбрав время экспирации 5 или 6 минут, мы бы заработали на бинарных опционах после небольшого импульсного движения.

Рассмотри открытие опциона Put (Ниже).

В данном примере видно, как цена пары EUR/USD начала флэтить и спустилась ниже своего локального максимума. Все свечи в подвале графика перекрасились в красный цвет, и это был сигнал, что можно войти в сделку на открытие опциона Put.

Выбрав время экспирации 5 или 6 минут, можно увидеть, что снова оба варианта отработали бы в профит. Но в этот раз движение было более спокойным, чем в предыдущем примере.

Мани менеджмент

Данный вид торговли можно отнести к скальпингу, т.к. мы используем тайм-фрейм М1. Соответственно, в течении дня может быть совершено большое количество сделок, из которых не малая часть могут быть убыточными.

Не забывайте элементарные правила риск-менеджмента, а именно – рискуйте не более, чем 3% от капитала в каждой сделке.

Заключение

Данная стратегия имеет максимально простые правила торговли, поэтому может быть применена не только опытными трейдерами, но и новичками.

Однако новички могут испытать проблемы с совершением большого количества сделок из-за тайм-фрейма М1. Совет лишь один – просто перейдите на более крупный ТФ, например М15. На таком тайм-фрейме количество сделок будет уменьшено на порядок.

