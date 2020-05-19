    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        APEX

        Индикатор для бинарных опционов APEX

        Индикатор для бинарных опционов APEX основан на техническом анализе и представляет собой сигнальный индикатор с примесью уровней и зон поддержки и сопротивления. Во время появления сигнала индикатор отображает уровни, на которых был основан сигнал. Поэтому всегда можно видеть, почему в данном месте был максимальный шанс на покупку (Call) или продажу (Put).

        Изначально индикатор являлся платным и стоил 3 450 рублей, но с нашего сайта его можно скачать бесплатно.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов APEX

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-М15.
        • Экспирация: 1 свеча и 5 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: APEX.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов APEX в MT4

        Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Настройки индикатора оставляем по умолчанию.

        По желанию можно поменять цвет сигнальных стрелочек.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью индикатора для бинарных опционов APEX

        Индикатор APEX генерирует не так много сигналов, как хотелось бы, поэтому для торговли по нему нужно будет открывать много графиков. Но при этом индикатор не перерисовывает сигналы.

        Алгоритм данного индикатора основан на математических и динамических уровнях поддержки и сопротивления. Также в основе индикатора лежат уровни Мюррея, которые размечаются по силе в диапазоне от «-2» до «+2». Именно поэтому во время появления сигнала можно видеть уровень с определенными значениями:

        Вид сигнала индикатора APEX

        Как только цена задевает важный уровень, генерируется сигнал. Уровни для каждого тайм фрейма рассчитываются отдельно.

        Хочется отметить, что уровни со значениями от «-2» до «2» являются сильными для покупок или опционов Call, а уровни со значениями от «+2» и до «6» являются сильными для продаж или опционов Put. Таким образом размечается сила уровней в системе Мюррея.

        Правила торговли по индикатору APEX элементарны, так как кроме сигналов в индикаторе нет других факторов. Поэтому для покупки опциона Call необходимо, чтобы появилась стрелочка, направленная вверх, а для покупки опциона Put нужна стрелочка, направленная вниз.

        Так как сам автор не говорит о единственно верной экспирации для торговли по индикатору APEX, то по классике для скальперских сделок можно использовать 1 свечу, а для более консервативных сделок от 5 до 10 свечей.

        Также в индикаторе есть оповещения (алерты), которые предупреждают о том, что появился сигнал:

        Алерты индикатора APEX

        Примеры торговли с помощью индикатора для бинарных опционов APEX

        Для примеров возьмем валютную пару EUR/USD и тайм фрейм М1, так как на нем можно получить больше всего сигналов, хотя для торговли автор рекомендует использовать М5 и М15 графики.

        Открытие опциона Call

        Как можно видеть, бывают довольно точные сигналы, которые не требуют никакой фильтрации:

        Опцион Call

        Открытие опциона Put

        Сигналы для опционов Put также не требуют фильтров:

        Опцион Put

        Примечание: стоит отметить, что конечно же не все сигналы индикатора бывают такими точными и обязательно стоит тестировать индикатор на демо-счету и проверять сигналы на истории.

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов APEX способен приносить прибыль, если провести тесты и проанализировать его работу, чтобы подобрать оптимальный тайм фрейм и время экспирации. Но не стоит надеяться, что получится зарабатывать по каждому сигналу, не прилагая никаких усилий. Вполне может быть так, что индикатор на очень долгой дистанции не способен приносить прибыль.

        Не стоит забывать, что прибыльная торговля начинается с проверенного брокера, которого можно найти в рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем удачной торговли!

        Скачать шаблон и индикатор APEX

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Смотрите также:

         

        Стратегии торговли для бинарных опционов

        Живой график для бинарных опционов

        Книги по трейдингу

        Актуальные бонусы и промокоды на 2020 год

        Официальные брокеры бинарных опционов в России

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Богдан
        Всё нужно тестить, даже самый простой индикатор поддержки и сопротивления.
        03 июля 2023
        Ответить
        ИГОРЕК
        Apex пашет норм, сегодня гонял его, по пути подобрал фильтры таким образом - не заходил, если сигнал на свече с тиковым объёмом, либо резкий тренд, ну и новости, естественно. За день 6+.
        03 марта 2021
        Ответить
        Серж
        Привет! Обращение к Админам. Скажите Арии у Вас нет случайно, или может Косма, не мало положительных отзывов о этих ТС. Будет здорово, если для своей аудитории выложите.
        чтобы админы поняли, о чем речь, нормально напиши. а то что за ария? рок группа что ли?)))))
        14 сентября 2020
        Ответить
        Дмиттрий
        13 сентября 2020
        Ответить
        Грановский
        не рисует стрелки
        все рисует, но очень редко, такой просто индикатор
        08 сентября 2020
        Ответить
        KAH
        08 сентября 2020
        Ответить
        CALL
        Снова подгончик, спасибо) хотя не понимаю, почему у этого автора все индикаторы какие-то одинаковые. как бы не было так, что и работают они одинаково все, только сигналы в разное время выдают...
        19 мая 2020
        Ответить
        Серж
        так автор то один и тот же, вот и похожи соответственно, зачем заморачиваться типа))
        19 мая 2020
        Ответить
        Игорь Игоревич
        На каком-то форуме вообще об***рали этот индюк, и на сайтах видел. что же, посмотрим на личном примере, как он работает) может обманывали ради хайпа
        19 мая 2020
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!