Индикатор для бинарных опционов APEX основан на техническом анализе и представляет собой сигнальный индикатор с примесью уровней и зон поддержки и сопротивления. Во время появления сигнала индикатор отображает уровни, на которых был основан сигнал. Поэтому всегда можно видеть, почему в данном месте был максимальный шанс на покупку (Call) или продажу (Put).

Характеристики индикатора для бинарных опционов APEX

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-М15.

Экспирация: 1 свеча и 5 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: APEX.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора для бинарных опционов APEX в MT4

Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Настройки индикатора оставляем по умолчанию.

По желанию можно поменять цвет сигнальных стрелочек.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью индикатора для бинарных опционов APEX

Индикатор APEX генерирует не так много сигналов, как хотелось бы, поэтому для торговли по нему нужно будет открывать много графиков. Но при этом индикатор не перерисовывает сигналы.

Алгоритм данного индикатора основан на математических и динамических уровнях поддержки и сопротивления. Также в основе индикатора лежат уровни Мюррея, которые размечаются по силе в диапазоне от «-2» до «+2». Именно поэтому во время появления сигнала можно видеть уровень с определенными значениями:

Как только цена задевает важный уровень, генерируется сигнал. Уровни для каждого тайм фрейма рассчитываются отдельно.

Хочется отметить, что уровни со значениями от «-2» до «2» являются сильными для покупок или опционов Call, а уровни со значениями от «+2» и до «6» являются сильными для продаж или опционов Put. Таким образом размечается сила уровней в системе Мюррея.

Правила торговли по индикатору APEX элементарны, так как кроме сигналов в индикаторе нет других факторов. Поэтому для покупки опциона Call необходимо, чтобы появилась стрелочка, направленная вверх, а для покупки опциона Put нужна стрелочка, направленная вниз.

Так как сам автор не говорит о единственно верной экспирации для торговли по индикатору APEX, то по классике для скальперских сделок можно использовать 1 свечу, а для более консервативных сделок от 5 до 10 свечей.

Также в индикаторе есть оповещения (алерты), которые предупреждают о том, что появился сигнал:

Примеры торговли с помощью индикатора для бинарных опционов APEX

Для примеров возьмем валютную пару EUR/USD и тайм фрейм М1, так как на нем можно получить больше всего сигналов, хотя для торговли автор рекомендует использовать М5 и М15 графики.

Открытие опциона Call

Как можно видеть, бывают довольно точные сигналы, которые не требуют никакой фильтрации:

Открытие опциона Put

Сигналы для опционов Put также не требуют фильтров:

Примечание: стоит отметить, что конечно же не все сигналы индикатора бывают такими точными и обязательно стоит тестировать индикатор на демо-счету и проверять сигналы на истории.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов APEX способен приносить прибыль, если провести тесты и проанализировать его работу, чтобы подобрать оптимальный тайм фрейм и время экспирации. Но не стоит надеяться, что получится зарабатывать по каждому сигналу, не прилагая никаких усилий. Вполне может быть так, что индикатор на очень долгой дистанции не способен приносить прибыль.

Не стоит забывать, что прибыльная торговля начинается с проверенного брокера, которого можно найти в рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем удачной торговли!

Скачать шаблон и индикатор APEX

