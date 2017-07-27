Индикатор ADX для бинарных опционов

Индикатор ADX или, как еще его называют, индекс направленного движения, является одним из самых популярных технических индикаторов рынка Форекс. Описанная впервые Дж. Уэллсом Уайлдером младшим в 1978, данная технология, за свою почти сорокалетнюю историю, претерпела незначительные изменения, сохранив, при этом свою уникальность.

Упомянутая уникальность индикатора выражается, в первую очередь, в том, что он по праву может называться трендовым осциллятором, т.е. он способен не только сигнализировать о направлении тренда, но и с достаточно высокой точностью определять его потенциал.

Но следует сразу обратить внимание трейдеров, особенно начинающих, на то, что использование данного инструмента технического анализа в качестве самостоятельного и, что главное, самодостаточного инструмента весьма рискованно. Многие специалисты склонны называть такой подход просто авантюрным.

Описание индикатора ADX

Практически все торговые платформы имеют в своем арсенале аналитических инструментов данный индикатор, но описание его не самое простое. Внешне это три линии:

+DI - индикатор положительного направления;

-DI - индикатор отрицательного направления;

линия индикатора ADX (усредненный индикатор), которая рассчитывается на основании первых двух.

Все линии движутся в диапазоне ограниченном уровнями “0” и “100”. Все они “информативны”. Линия ADX информирует нас о наличии (индикатор направлен вверх), либо отсутствии (боковое либо нисходящее движение индикатора) на рынке господствующих тенденций.

Линии +DI и -DI сообщают нам о том, какие именно настроения преобладают в данный момент на рынке - если +DI больше -DI - “бал правят” “быки”, если меньше - на рынке господствуют “медвежьи” настроения.

“Поле деятельности” индикатора от 0 до 100, на, как показывает практика, он практически никогда не поднимается выше уровня 60. Если он выше 40-го уровня, то это говорит о наличии сильного тренда, если ниже 20, то можно смело говорить об отсутствии тренда.

Дополнительным подтверждением наличия тренда является большое расстояние между сигнальными линиями (DI). Соответственно их “сближение” говорит о снижении импульса тренда.

Настройки индикатора ADX

Индикатор прост в использовании. Чтобы разобраться как им пользовать, трейдеру требуется установить два параметра:

Период;

Цена.

С ценой все просто. Можно, в принципе, использовать любые цены, но разработчики рекомендуют цены закрытия.

С периодом дело обстоит несколько сложнее. По умолчанию предлагается 14-баровый, но в литературе можно встретить рекомендации, в которых рассматриваются различные варианты в диапазоне от 7 до 30 баров.

При выборе периода трейдеру необходимо учитывать следующую особенность индикатора:

Увеличение периода снижает оперативность индикатора, т.е. чем выше период, тем “ровнее” движется ADX, но существует вероятность (и она очень высока), что трейдер будет “догонять уходящий поезд”, что очень часто пагубно сказывается на профите;

Индикатор с маленьким периодом генерирует большое количество ложных сигналов для бинарных опционов, что не может “радовать” трейдера.

Выводы

Индикатор ADX многогранен, и описать все его особенности в рамках одной статьи достаточно сложно. Главное, что должен знать трейдер об индексе направленного движения (как и всех других индикаторах технического анализа) - информация из одного источника это не информация, а всего лишь версия. И эту версию необходимо подтверждать (или опровергать), информацией, полученной из других источников (индикаторов).

