        ADX

        Индикатор ADX для бинарных опционов

        Индикатор ADX или, как еще его называют, индекс направленного движения, является одним из самых популярных технических индикаторов рынка Форекс. Описанная впервые Дж. Уэллсом Уайлдером младшим в 1978, данная технология, за свою почти сорокалетнюю историю, претерпела незначительные изменения, сохранив, при этом свою уникальность.

        Упомянутая уникальность индикатора выражается, в первую очередь, в том, что он по праву может называться трендовым осциллятором, т.е. он способен не только сигнализировать о направлении тренда, но и с достаточно высокой точностью определять его потенциал.

        Но следует сразу обратить внимание трейдеров, особенно начинающих, на то, что использование данного инструмента технического анализа в качестве самостоятельного и, что главное, самодостаточного инструмента весьма рискованно. Многие специалисты склонны называть такой подход просто авантюрным.

        Описание индикатора ADX

        Практически все торговые платформы имеют в своем арсенале аналитических инструментов данный индикатор, но описание его не самое простое. Внешне это три линии:

        • +DI - индикатор положительного направления;
        • -DI -  индикатор отрицательного направления;
        • линия индикатора ADX (усредненный индикатор), которая рассчитывается на основании первых двух.

        Все линии движутся в диапазоне ограниченном уровнями “0” и “100”. Все они “информативны”. Линия ADX информирует нас о наличии (индикатор направлен вверх), либо отсутствии (боковое либо нисходящее движение индикатора) на рынке господствующих тенденций.

        Линии +DI и -DI сообщают нам о том, какие именно настроения преобладают в данный момент на рынке - если +DI больше -DI - “бал правят” “быки”, если меньше - на рынке господствуют “медвежьи” настроения.

        “Поле деятельности” индикатора от 0 до 100, на, как показывает практика, он практически никогда не поднимается выше уровня 60. Если он выше 40-го уровня, то это говорит о наличии сильного тренда, если ниже 20, то можно смело говорить об отсутствии тренда.

        Дополнительным подтверждением наличия тренда является большое расстояние между сигнальными линиями (DI). Соответственно их “сближение” говорит о снижении импульса тренда.

        PO

        Настройки индикатора ADX

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Индикатор прост в использовании. Чтобы разобраться как им пользовать, трейдеру требуется установить два параметра:

        • Период;
        • Цена.

        С ценой все просто. Можно, в принципе, использовать любые цены, но разработчики рекомендуют цены закрытия.

        С периодом дело обстоит несколько сложнее. По умолчанию предлагается 14-баровый, но в литературе можно встретить рекомендации, в которых рассматриваются различные варианты в диапазоне от 7 до 30 баров.

        При выборе периода трейдеру необходимо учитывать следующую особенность индикатора:

        • Увеличение периода снижает оперативность индикатора, т.е. чем выше период, тем “ровнее” движется ADX, но существует вероятность (и она очень высока), что трейдер будет “догонять уходящий поезд”, что очень часто пагубно сказывается на профите;
        • Индикатор с маленьким периодом генерирует большое количество ложных сигналов для бинарных опционов, что не может “радовать” трейдера.

        Выводы

        Индикатор ADX многогранен, и описать все его особенности в рамках одной статьи достаточно сложно. Главное, что должен знать трейдер об индексе направленного движения (как и всех других индикаторах технического анализа) - информация из одного источника это не информация, а всего лишь версия. И эту версию необходимо подтверждать (или опровергать), информацией, полученной из других источников (индикаторов). 

        Скачать индикатор ADX бесплатно:

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Комментарии

        Геннадий
        Это же типа индикатора волантиности?
        почти. показывает преобладание покупателей или продавцов
        21 февраля 2020
        Косарек
        Это же типа индикатора волантиности?
        08 января 2020
        Артем
        хороший индюк, с трендовыми стратегиями идет замечательно
        12 июня 2018
        Давид
        С помощью этого индикатора стал хорошо зарабатывать, прибыль на 30% увеличилась, спасибо за статью
        03 июня 2018
        Татьяна
        Хочется больше видео уроков по вашим стратегиям и обучению индикаторам. Спасибо!
        25 апреля 2018
        Дмитрий
        Отличный индикатор! При использовании с другими, получаются крутые стратегии, их достаточно много
        02 марта 2018
        Николай
        Согласен с тем что ADX лучший индикатор в бинарных опционах
        24 февраля 2018
        Марго
        довольно не плохой индикатор
        28 ноября 2017
        Артем
        Довольно простой в использовании,может немного запаздывать,но в редких случаях
        05 ноября 2017
        Игорь
        азжевали и положили в рот,спасибо большое за статью!
        05 октября 2017
        Артем
        Отличный разбор! Хотелось бы по-больше таких статей.
        27 сентября 2017
        Федоров
        Хороший индикатор без перерисовки . Рекомендую.
        25 августа 2017
        Александр
        Одна из основных проблем индикатора ADX это то что он запаздывает.
        22 августа 2017
