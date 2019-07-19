Калькулятор расчета Мартингейла онлайн

Метод Мартингейла успешно используется многими трейдерами для компенсации убыточных сделок. Задача такова: благодаря увеличению последующих ставок покрывать потери серии предыдущих плюс получить прибыль в размере одного прибыльного контракта. Данный подход безупречен с математической точки зрения, но он несет в себе немалые риски для инвестора. Постоянное увеличение ставок, осуществляемое в геометрической прогрессии, грозит быстрым сливом всех денег на депозите.
Особенности калькулятора Мартингейла
Калькулятор будет полезен тем, кто в своей торговле предпочитает использовать метод Мартингейла. С его помощью трейдер быстро определит размер для каждой ставки из серии сделок на бинарных опционах.
Чем больше сумма минимального контракта, тем выше риски для депозита. Небольшие ставки гарантируют определенную «подушку безопасности», снижая вероятность быстрой потери всех денег на счету.
Как пользоваться калькулятором Мартингейла
Перед применением онлайн-калькулятора, необходимо узнать некоторые исходные данные. Во-первых, важно выяснить на истории, какова самая длительная убыточная серия сделок наблюдалась по вашей торговой стратегии. Далее вносим информацию в такие формы:
- сумма минимальной ставки (например, 10$);
- прибыльность опциона (например, 80%);
- возможное количество неудачных ставок подряд (например, 6)
Первую сделку согласно стратегии всегда совершаем с наименьшим риском: никакого увеличения ставок. Если опцион закрылся в плюс, снова покупаем контракт на такую же сумму. При убытке следующая сделка должна быть равна 23$. Удачная ставка не только покроет предыдущий минус, но и принесет доход в размере 8$. Получив прибыль, снова ставим наименьшую сумму — 10$.
Метод Мартингейла для бинарных опционов предусматривает извлечение дохода в каждой из последующих сделок в размере 80% от первоначальной сделки. Если у вас много денег, то стратегия очень выгодная и надежная, но большинство трейдеров не могут себе позволить неограниченный депозит. Для среднестатистического инвестора убыточная серия сделок не должна превышать трех подряд, тогда он сможет оценить преимущества метода.
Калькулятор онлайн по методу Мартингейла — эффективная помощь трейдеру для выгодной торговли бинарными опционами. Он будет полезен и новичкам, и более опытным участникам рынка, успешно опробовавшим данный метод.
Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.