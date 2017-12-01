        Торговый робот-индикатор для OlympTrade

        Наверняка все слышали про торговую платформу OlympTrade и многие пытались разработать свои стратегии для торговли на ней. Зачастую это очень сложно, особенно для новичков, при этом может занимать довольно много времени.

        Робот работает и для трейдеров из России, обязательно прочтите эту статью

         Мы хотим познакомить вас с торговым роботом для OlympTrade, который включает в себя целый набор стратегий для автоматической торговли Fixed Time Trades на платформе Олимптрейд.

        Торговый робот для OlympTrade

        Торговый робот OlympTradeRobot - это эксклюзивный продукт, позволяющий Вам совершать сделки на платформе Olymp Trade полностью в автоматическом режиме.

        OlympTradeRobot — это программа в виде расширения для браузера Google Chrome, способная отслеживать и анализировать котировки брокера OlympTrade. И согласно введенных настроек клиента, подавать сигналы с рекомендацией о входе в сделку или даже самостоятельно открывать сделки.

         В роботе уже встроены самые популярные торговые стратегии, используемые трейдерами. В роботе представлено множество настроек, которые помогут сделать вашу торговлю прибыльной. В роботе есть даже функция покрытия убыточных сделок используя систему Мартингейла.

        Давайте разберем подробнее данный робот, его функции и настройки.

         

        Настройки робота для OlympTrade

        Прежде всего вам понадобится выбрать список активов, с которыми будет работать робот. Это могут быть любые валютные пары, представленные на платформе Олимптрейд или даже крипто валюты. Если вы хотите получать максимальное кол-во сигналов от робота, вам стоит выбрать сразу все активы, выделив мышкой весь список предложенных активов. При этом вы можете установить минимальный процент доходности сделки, что позволит ограничить сделки по мало прибыльным активам в момент поступления сигнала.

        После выбора активов, нужно будет выбрать торговую стратегию, по которой будет торговать робот. Это может быть стратегия «Три свечи по тренду», «Контратака», «Линии Боллиндежра», «Три свечи против тренда», «Пять свечей против тренда», «Четыре свечи против тренда», «Индикатор RSI», «Пересечение скользящих средних» или «Stochastic+RSI».

        Выбрав начальную ставку и установив длительность свечей (параметр «отслеживать график») которые будет анализировать график, мы заканчиваем основные настройки робота и в принципе можем запускать робота в работу.

        Если же мы хотим улучшить работу робота и перевести его в полностью автоматический режим мы можем задать ряд дополнительных настроек. Таких как:

        • Коэффициент Мартингейла – позволяет включить и задать параметры применения системы увеличения сделки (системы Мартингейла) после проигрышной позиции.
        • Одновременных сделок – позволяет установит лимит на кол-во одновременно открытых сделок (!важно при не большом депозите)
        • Лимит открытых сделок – позволяет установить сумму открытых сделок, свыше которой робот не будет открывать сделки (если не важно, ставим сумму выше депозита)
        • Ограничение убытков – позволяет установить, как максимальную прибыль, так и максимальный убыток работы робота. Достигнув лимита, робот прекратит работу.
        • Время работы – параметр который позволяет настроить время работы робота. Полезен если вы хотите исключить мало волатильные часы или время выхода новостей.

        Важно отметить, что робот может работать как в полностью автоматическом режиме, так и в режиме выдачи сигналов. Во втором случае вам нужно будет максимально оперативно совершать сделки самостоятельно после получения сигнала от робота, особенно если вы установили робота на анализ минутных графиков.

        Установка робота

        Робот очень прост в установке и с его настройками разберется даже новичок. Для того, чтобы начать торговлю роботом OlympTradeRobot необходимо выполнить несколько простых шагов:

        Зарегистрируйте новый аккаунт по этой ссылке на платформе Olymp Trade (или зарегистрируйтесь прямо с приложения).

        Скачайте  и одновременно установите торгового робота OlympTradeRobot бесплатно с Интернет-магазина Chrome.

        После успешной установки Вам необходимо зайти в свой аккаунт на Olymp Trade с браузера Google Chrome и Вы сразу увидите информационную панель робота.

        Робот применим для торговли как на реальных счетах, так и на демо счетах.

        Если у вас довольно неплохой депозит, то с включенной функцией Мартингейла, робот покажет очень хорошие результаты на любых активах и с применением любой стратегии. Если же ваш депозит не позволяет увеличить вашу начальную ставку по системе Мартингейла хотя бы 5 раз, то вам лучше подбирать отдельную стратегию под каждый отдельный актив и время торговли. После небольших тестов, робот будет автоматически открывать довольно большое кол-во прибыльных сделок.

         

        Скачать робот для OlympTrade

        Скачать

        Только для работы в Google Chrome

         

        Если вы не можете войти на платформу ОлимпТрейд из России, обязательно прочтите эту статью

         

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Смотрите также:

        Olymp Trade FOREX что это?

        Обзор терминала MetaTrader 4 от Olymp Trade

        Бесплатный робот для Olymp Trade

        Регистрация в Olymp Trade для жителей России

        Промокоды для брокера Olymp Trade

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Илья
        Робота удалили?
        18 марта 2023
        Inokentiy Norman
        Здравствуйте, если запущен робот и я буду помимо робота заходить в рынок сам на интересных мне моментах, это как то повлияет на работу робота, будет сбивать его с толку?(например робот, открыл, сделку, и я тоже открыл на этом же графике, ну или на другом)
        Нет это в роботе предусмотрено, он не как не отреагирует на позиции открытые трейдером
        11 марта 2021
        Ruslan
        Здравствуйте, если запущен робот и я буду помимо робота заходить в рынок сам на интересных мне моментах, это как то повлияет на работу робота, будет сбивать его с толку?(например робот, открыл, сделку, и я тоже открыл на этом же графике, ну или на другом)
        09 марта 2021
        Tetiana
        Подскажите, а на 2020 год этот робот работает?
        04 августа 2020
        Сегей
        Здравствуйте.можно ли OlympTradeRobot установить на телефон?
        01 февраля 2019
        игорь
        робот запущен, а ставок не делает...почему?
        22 декабря 2018
        Вадим
        Здравствуйте .Можно ли использовать в смартфоне Индикатор OlympTradeRobot?
        01 ноября 2018
        Сергей
        Все сделал по вашей ссылке скачал устоновил в ПК есть расширение а в olimp trade робота нет
        01 ноября 2018
        Вячеслав
        Здравствуйте. Вопрос про олимп трейд робот. Есть уже существующий аккаунт. Вот у вас написано, что на существующий уже его установить нельзя, и нужно заплатить 1000 рублей за неделю его использования. У куда платить? И каковы гарантии что он заработает?
        31 октября 2018
        Михаил
        здравствуйте установил робота ниодной ставки незделал
        29 октября 2018
        Дмитрий
        Доброго времени суток,хотел спросить,как установить на уже действующий аккаунт,второй ведь нельзя заводить,заблочат,я понимаю скорее всего платно,так то не жалко,но есть маленькое но,на олимпе активно борются с авто торговлей,как ваш бот это обходит?А то не хотелось бы закинуть денег на счёт туда и потом их заблочат,за авто торговлю и получится подарил олимпу деньги и так кухня по рукам даёт,когда успешно работаешь,а тут вообще забанят
        19 сентября 2018
        Владимир
        Как установить робот,?за 2 аккаунта последует блокировка. Удалить аккаунт нельзя.
        01 сентября 2018
        Контстантин
        Здравствуйте я зарегистрировал платформу олимп по новым аккаунтом ,потом скачал вашу программу а почему нет на платформе ни чего что бы настроиться на автоторговлю и вообще нет этого ни чего ?а находясь тут в вашей программе я не вижу где платформа для торгов?или что то я не так сделал
        19 августа 2018
        Игорь
        робот офецыально закрепен за брокерм олимп трейд ?можно ли импользаватся на торговой платформе без риска блокировки акуанта ?
        19 августа 2018
        martin74
        Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, может где неправильно настроила бота. Дело в том, что после установки бот успешно работал, далее после вывода средств пошел слив. Вместо 3 шагов мартингейла, начал далее открывать сделки и в итоге минус. Спасибо!
        16 августа 2018
        Юра
        здравствуйте установил я робот тестировал долго сливал депозит но вот сейчас вроди настроил работает несливает.буду надеятся что все будет хорошо и я смогу на реальном счете работать.
        30 июля 2018
        Артем
        отличная программа, с этим роботом я точно вхожу в сделки, доволен что нашел эту статью
        17 июня 2018
        Masudbek Mirzatillaev
        Можно этого робота установит на дедик?
        29 мая 2018
        Андрей
        Если я поставлю робота а брокер ы увидят что я торгую с помощью него,они заблокируют просто меня и не будут выводить?
        28 мая 2018
        Денис
        сомнительно отношусь к роботам, я считаю в опционах нужно вживую работать
        10 мая 2018
