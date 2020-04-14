Индикатор для бинарных опционов SMA

Скользящие Средние (Moving Average) являются одним из самых первых индикаторов, который используется трейдерами во всем мире и подходит для абсолютно любых рынков, включая бинарные опционы, так как он основан на усредненной цене.

Кроме этого, данный индикатор является самым простым и понятным и применяется во многих стратегиях, но несмотря на это, есть некоторые детали, в которые мы углубимся, чтобы досконально изучить алгоритм работы индикатора.

Типы индикатора Moving Average

Индикатор Moving Average не так прост, как кажется и у него есть различные виды алгоритмов расчета:

SMA (Simple Moving Average).

EMA (Exponential Moving Average).

LWMA (Linear Weighted Moving Average).

SSMA (Smoothed Moving Average).

Все эти модификации имеют свою плюсы и минусы, но использовать их все в торговле бинарными опционами не имеет смысла, так как они работают похожим образом. Поэтому мы рассмотрим самую популярную и чаще всего использующуюся трейдерами модификацию — SMA.

Добавление индикатора SMA на график

Индикатор Moving Average присутствует в любом терминале и почти на каждой торговой платформе. Одним из вариантов наблюдения за индикатором является живой график для бинарных опционов. Вторым и самым удобным вариантом будет использование терминала MetaTrader 4.

Чтобы добавить индикатор на график, необходимо в «Навигаторе» выбрать раздел трендовых индикаторов, где найти «Moving Average»:

Также можно добавить индикатор с помощью верхней панели меню:

В открывшемся меню настроек индикатора можно настроить:

Период. Период — это количество баров, которые будут приняты для расчета линии индикатора.

Сдвиг. Данный параметр визуальный.

Метод. Так как рассматривается SMA, то и метод стоит выбирать «Simple».

Применение к ценам. Лучшим вариантом всегда является «Close» (цены закрытия).

Стиль. Данный параметр визуальный.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Как рассчитываются показатели индикатора SMA

Сейчас, когда есть множество терминалов, все расчеты производятся автоматически, хотя раньше трейдерам приходилось все делать вручную. Но расчеты индикатора довольно просты. Рассмотрим их на примере периода скользящей средней, равном «3». Заданный период учитывает цены закрытия, после чего вычисляет среднее значение. Если у нас есть цены 100, 150 и 180, сложив их, получим 430 и разделив это на 3 (период), значение индикатора выйдет 143.33. Точно такой же алгоритм будет использован и для периода 5, 10, 20 и так далее.

Для чего в торговле бинарными опционами можно использовать индикатор SMA?

Индикатор SMA можно использовать по-разному. Самые популярные варианты, это:

Определение тренда.

Определение моментума.

Определение уровней поддержки/сопротивления.

Теперь рассмотрим каждый из вариантов подробнее.

Определение тренда с помощью индикатора SMA

Определить тренд с помощью простой скользящей средней очень легко. Когда тренд является восходящим, то цены находятся выше индикатора SMA и даже при пробитии линии не задерживаются под ней надолго. Когда тренд является нисходящим, то цены находятся ниже индикатора SMA и почти не пересекают линию снизу вверх:

В данном случае использовался период «21». Но чем выше период средней, тем лучше она будет показывать тренд, так как ложных пробоев почти не будет. Тут пример уже с двумя разными периодами:

На отмеченном участке видно, как 21-периодная средняя показывает лишь локальную тенденцию, а 200-периодная средняя (желтая) показывает общий тренд.

Определение моментума с помощью индикатора SMA

Если говорить проще, то моментум — это сигнал того, что тренд заканчивается или наоборот начинается. Данный метод показывает скорость изменения ценового движения.

Для того, чтобы определять моментум движения цены, потребуется использовать три SMA с периодами «50», «100» и «200»:

Если скользящие начинают переплетаться, тренд скорее всего закончился и начинается флэт. Но как только происходит отдаление линий друг от друга, начинается тренд.

Определение уровней поддержки и сопротивления с помощью индикатора SMA

Индикатор для бинарных опционов SMA может стать хорошим способом для определения уровней поддержки и сопротивления, но сразу стоит отметить, что любой период меньше «200» не подойдет для этого:

На графике выше использовались периоды «50» и «100», и как можно увидеть, несмотря на то что есть хорошие отскоки, пробоев в разные стороны в разы больше.

А теперь тот же участок, но уже с периодом SMA, равным «200»:

Цена хорошо отталкивается от уровней, а при пробое ценой индикатора сопротивление уже становится поддержкой.

Обратите внимание, что нет смысла искать сильные трендовые движения на графиках меньших, чем М5.

Заключение

Как становится понятно, индикатор Simple Moving Average можно использовать как в торговле бинарными опционами, так и на Форекс. Данный индикатор помогает определять тренд и флэт, а также дает возможные уровни поддержки и сопротивления, которые известны заранее.

Не стоит забывать, что лучшим вариантом проверки любого индикатора или стратегии для бинарных опционов будет торговля на демо-счету. Это позволит не потерять средства, если буду допущены ошибки во время торговли. А найти брокера с демо-счетом можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Смотрите также:

Как заработать в интернете в кризис 2020

Калькулятор Мартингейла

Как приспособить Forex стратегию под Бинарные Опционы?

Актуальные бонусы и промокоды на 2020 год