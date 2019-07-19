Индикатор для бинарных опционов Jurik Volatility Bands

Индикатор бинарных опционов Jurik Volatility Bands формирует торговые сигналы на основе оценки волатильности рынка и движения цены. Он прекрасно подойдет для внутридневной торговли и скальпинга. При этом на его основе можно торговать как по тренду, так и совершать контртрендовые сделки на возврат к средним значениям торгового диапазона.

Это бесплатный индикатор, что несомненно является плюсом для тех, кто делает первые шаги в торговле бинарными опционами. Его сигналы не перерисовываются и трактуются однозначно. Безусловно у Jurik Volatility Bands есть свои особенности применения, которые мы подробно рассмотрим в этом обзоре. Мы подробно расскажем о его режимах работы и выберем самый эффективный. Обо всем этом и не только – читайте далее.

Содержание:

Характеристики индикатора для бинарных опционов Jurik Volatility Bands

Установка индикатора для бинарных опционов Jurik Volatility Bands

Индикатор Jurik Volatility Bands устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Jurik Volatility Bands

Индикатор бинарных опционов Jurik Volatility Bands относится к категории “подвальных” осцилляторов, располагающихся в нижней части графика. Своей разработкой он обязан известному специалисту по прогнозированию цен и основателю Jurik Research Марку Юрику. Уже более 10 лет эта компания занимается разработкой торговых стратегий и технических индикаторов для финансовых рынков.

Как понятно из названия, Jurik Volatility Bands состоит из “полос”, очень похожих на полосы Боллинджера, и самого осциллятора, формирующего торговые сигналы при заходе или выходе из зон перекупленности и перепроданности. Эти полосы обрамляют цену, ограничивая ее движение в ту или иную сторону.

Сразу отметим, что этот осциллятор очень многозадачный и может работать в разных режимах:

Пересечение нулевой отметки

В этом режиме осциллятор подает сигналы при пересечении нулевой линии. Как только значение Jurik Volatility Bands становится больше 0 (пересекает снизу вверх отметку “0”), под свечей появляется стрелка голубого цвета, сигнализирующая о покупках. Аналогично индикатор подает сигналы на продажу – при пересечении индикатором нулевой отметки сверху вниз над свечей появляется красная стрелка.

Пересечение средней линии

В этом варианте сигналы на открытие сделок поступают в случае пересечения осциллятором средней линии между верхней и нижней границей индикатора Jurik. Тем, кто использует в своей торговле полосы Боллинджера – этот режим будет очень знаком.

При пересечении осциллятором средней линии снизу вверх возникает сигнал на покупку, обозначенный голубой стрелкой под свечей. В случае пересечения сверху вниз – сигнал на продажу, в виде красной стрелки над свечей.

Вход в зону

При такой настройке Jurik Volatility Bands будет подавать сигналы на открытие позиций при касании “подвальным” осциллятором одной из границ индикатора. Касание верхней границы – покупки, касание нижней – продажи. С этим режимом будут знакомы те, кто пользовался стратегией Полосы Боллинджера и RSI. Посмотрим, как это работает на реальном примере.

Как видно на скриншоте выше, сигналы на покупку поступают тогда, когда осциллятор касается нижней линии (бледно-фиолетового цвета), что означает вхождение индикатора в зону перепроданности. И наоборот, сигналы на продажу появляются при касании осциллятором верхней голубой линии, сигнализирующей о вхождении в зону перекупленности.

Выход из зоны

В этом режиме открывать позиции на покупку и продажу следует при выходе осциллятора из зоны перекупленности и перепроданности, что визуально выглядит как отскок от верхней и нижней границы индикатора Jurik.

Сразу отметим, что на наш взгляд, это самый оптимальный режим использования этого инструмента технического анализа. Он дает довольно много точных сигналов на открытие позиций, и может применяться, как трейдерами Форекс, так и на рынке бинарных опционов.

У индикатора Jurik Volatility Bands много настроек, и все они разбиты на несколько блоков.

Общие настройки

Time Frame – отвечает за установку таймфрейма, на котором рассчитываются значения осциллятора

Length – период расчета индикатора

Price – выбор типа цены из списка: Close, Open, High, Median, Typical, Weighted

Shift – смещение сигнала на определенное количество баров.

ShowMiddle – вкл./выкл. отображения средней линии между границами осциллятора

ZeroBind – вкл./выкл. выравнивания значений индикатора относительно ноля

Normalize – вкл./выкл. приведения осциллятора к единой шкале

Алерты

В этом блоке есть возможность настроить разные сообщения в зависимости от ваших потребностей.

Настройки стрелок

Блок настройки внешнего вида стрелок и их позиции на графике.

Параметры режима “Пересечение нулевой линии”

ArowsOnZeroCross – вкл./выкл. этого режима. Остальные настройки этого блока отвечают за цвет стрелок на покупку и продажу, их внешний вид и размер.

Параметры режима “Пересечение средней линии”

Имеет аналогичные настройки с той лишь разницей, что сигналы возникают при пересечении средней линии индикатора.

Параметры режима “Вход в зону”

Сигналы по настройкам этого блока поступают в случае касания осциллятором одной из внешних полос индикатора Jurik.

Параметры режима “Выход из зоны”

В этом режиме сигналы на покупку и продажу поступают при отскоке “подвального” осциллятора от внешних полос.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Jurik Volatility Bands

Индикатор для бинарных опционов Jurik Volatility Bands обладает обширным функционалом. Его четыре режима работы открывают трейдерам широкие возможности для выявления торговых сигналов. Например, он может использоваться в качестве инструмента для подтверждения графического анализа. Узнайте больше о том, как правильно применять этот вид теханализа в торговле бинарными опционами из нашей подборки:

По нашему мнению самым эффективным методом торговли по этому инструменту выступает режим “Выход из зоны” на текущем таймфрейме (М5). Поэтому правила на открытие позиций основаны именно на нем. Мы добавили экспоненциальный мувинг с периодом 50, чтобы открывать сделки строго по тренду.

Открытие опциона Call

Цена закрытия выше EMA(50) Появилась зеленая точка под свечей На открытии новой свечи покупаем опцион Call

Открытие опциона Put

Цена закрытия ниже EMA(50) Появилась оранжевая точка над свечей На открытии новой свечи покупаем опцион Put

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов Jurik Volatility Bands

Как уже упоминалось выше, этот инструмент очень многогранен и может использоваться в разных режимах, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Мы не будем перечислять все возможности этого индикатора, оставляя пространство для ваших собственных торговых идей. Отметим лишь возможность его применения с расчетами на старшем таймфрейме, для чего в его настройках предусмотрен параметр “TimeFrame”. Если вместо значения “Current Time Frame” подставить “H1”, получим гораздо меньше сигналов, но они будут более надежны, т.к. будут рассчитываться на часовом интервале.

Как видно на скрине выше, использование старшего таймфрейма в качестве расчетного интервала приводит к сокращению сигналов индикатора. Фактически, в режиме “H1” индикатор Jurik из инструмента скальпинга превратился в систему свинг-трейдинга, подсвечивая на графике только значимые ценовые экстремумы.

Плюсы индикатора Jurik Volatility Bands

Перед нами один из наиболее точных и не перерисовывающихся индикаторов, который можно использовать для торговли, как на возврат к среднему, так и по тренду. Особенно полно его возможности раскрываются в торговле во флэте. Еще одним несомненным плюсом выступает широкий выбор оповещений, а стрелки делают его удобным для новичков и простым в использовании.

Минусы индикатора Jurik Volatility Bands

При скальпинге против тренда на младших таймфреймах может давать слишком ранние сигналы на открытие позиции. Поэтому такой стиль торговли не рекомендуем для новичков. Большое количество настроек может легко запутать начинающего трейдера и привести к неверному использованию этого инструмента. Чтобы избежать этого пользуйтесь шаблоном, который вы найдете в архиве на скачивание этого индикатора в конце этой статьи.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Jurik Volatility Bands – это эффективный инструмент технического анализа, генерирующий множество прибыльных сигналов. Благодаря его способности оценивать волатильность финансовых инструментов и отслеживать движение цены, он отлично подходит для внутридневной торговли и скальпинга. Благодаря разнообразию режимов работы он обеспечивает широкие возможности по выявлению точек входа, включая контртрендовые сделки и торговлю по тренду.

Чтобы раскрыть полностью потенциал индикатора бинарных опционов Jurik Volatility Bands, сочетайте его с трендовыми индикаторами. Это позволит снизить вероятность ложных сигналов и увеличить точность торговли. При правильном применении этот инструмент поможет увеличить прибыль и добиться успеха на рынке. Рекомендуется начать с демо-счета у надежных брокеров, соблюдая правила управления рисками и капиталом. Начинать торговлю на реальном счете следует лишь после достижения стабильных результатов на виртуальных деньгах. Желаем всем успешной торговли!

Скачать индикатор бинарных опционов Jurik Volatility Bands

Скачать

Попробовать на демо

