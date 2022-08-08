Грааль для бинарных опционов. Индикатор SSS-Option

Забудьте про все, что вы знали раньше о трейдинге, в этом индикаторе нет никакого ни технического, ни фундаментального анализа, этот индикатор — это совсем другое и возможно именно он и будет ГРААЛем для бинарных опционов на многие годы!

Индикатор SSS-option по своей сути невероятно прост и утверждение «Все гениальное-просто» — это именно о нем. Ведь чаще всего все индикаторы анализируют движение цены, которую двигает толпа трейдеров. Ни для кого не секрет, что бинарные опционы — это внебиржевой инструмент и все ваши сделки никак не влияют на движение цены. Цена актива, объёмы, уровни – все это больше не нужно для бинарных опционов.

Характеристики индикатора SSS-option

Терминал: MetaTrader 4.

Таймфреймы: М15-Н1.

Экспирация: закрытие свечи таймфрейма.

Мартингейл: используется.

Инструменты: Все валюты, золото и серебро.

Время сделок: с 9 до 22.

Рекомендуемые брокеры: PocketOption, Alpari, WordForex.

Принцип работы индикатора SSS-option и почему его можно считать ГРААЛЕМ

Как уже говорилось в начале статьи, индикатор не использует никаких стандартных технических инструментов анализа. Он основан на математических ожиданиях. Индикатор анализирует закономерности, а точней ищет повторяющиеся циклы, тем самым добавляет себя в список предсказывающих (опережающих) индикаторов, как например индикаторы: Fourier Extrapolator, Time Freezer и FuturoFX. Но в отличии от этих индикаторов, его алгоритм гораздо проще и надежней.

Индикатор можно использовать только для бинарных опционов, на Forex эти закономерности не принесут вам прибыли!

Индикатор SSS-option анализирует бычьи и медвежьи свечи из истории, записывая их в таблице по каждому временному отрезку дня, после чего ищет моменты, где в один из временных интервалов, уже в течении нескольких дней идет одна и та же свеча (медвежья-красная на понижение и бычья-зеленая на повышение)

Например здесь мы видим, что на активе XAGUSD (серебро) появился интервал времени (с 12 до 13), где уже 8 дней подряд закрывается красной свечой (1)

При этом, на нижней части графика (2) показывает, что за время истории анализа (3) таких случаев было всего 2, а 9 раз подряд красных свечей не было вовсе! Логично предположить, что и теперь после 8 красных свечей будет зеленая, а значит на следующий день, в этот временной отрезок, нам нужно будет купить опцион CALL на повышение цены.

Также вы могли заметить желтые ячейки на панели индикатора. Желтый цвет означает, что свеча в тот момент была закрыта по той же цене, по которой и было ее открытие:

По сути, это переносит торговлю бинарными опционами, обратно в казино, где в рулетке так же есть красный и черный сектора, и часто люди пытаются высчитать такие участки, но все математические ожидания в рулетке нивелируются "зеро", в то время как при использовании такой стратегии в бинарных опционах у вас только два варианта исхода событий.

Как видите принцип работы индикатора крайне прост и вероятность точного прогноза может достигать 100%, при добавлении в торговлю мартингейла (рекомендуем пользоваться нашим калькулятором для расчета Мартингейла), учитывая, что любая, даже самая длинная серия красных или зеленых баров закончится. Индикатор дает нам преимущество и позволяет входить в такие серии уже на более поздних моментах, а иногда и вовсе может быть серия, к примеру из 15 красных свечей подряд, которая будет самой длинной за всю историю анализа данной валюты, логично что если мы войдем в сделки именно в этот момент, то даже если она еще продолжится 1-2 дня, мы сможем получить гарантированную прибыль всего с третьим плечом мартингейла.

А самое главное, что на Forex никому нет дела до того, какая была свеча красная или зеленая, там все решают пункты, ведь одну красную свечу могут не перекрыть даже несколько зеленых, а значит получить прибыль на форекс не удастся. В бинарных опционах же нам достаточно всего одного пункта, чтобы получить прибыль от сделки. Это ли не Грааль для бинарных опционов?

Установка индикатора SSS-option и настройка в терминале MT4

Установка индикатора SSS-option в терминал MetaTrader 4 слегка отличается от установки других индикаторов MT4, так как индикатор в виду своих особенностей расчета, является советником, а не индикатором. Поэтому для установки индикатора в терминал Мetatrader4, копировать его нужно не в папку Indicators, а в папку Experts. После установки в терминал, находим идникатор в "советниках" и обязательно включаем импорт DLL для работы индикатора.

Индикатор имеет два типа торговли, консервативный и рисковый.

В случае если вы планируете торговать более консервативно, то после того, как индикатор скопирован, обязательно нужно загрузить историю актива, на котором вы собираетесь вести торговлю. Для этого заходим в меню «Сервис» терминале МТ4, далее выбираем пункт «архив котировок» (F2) и загружаем историю нужного нам актива, на нужном нам таймфрейме

После того, как котировки загружены, добавляем индикатор на график и обязательно при первой загрузке включаем «полный перерасчет», при этом откроется страница нашего сайта, которую не закрывайте пожалуйста все время работы с индикатором в терминале.

Если после загрузки индикатора у вас остались пустые поля, то откройте меню по правой кнопке мыши и нажмите «обновить»

Как использовать Грааль на бинарных опционах. Открытие сделок по SSS-Option

Что бы совершать сделки используя данный «Грааль для бинарных опционов», нам нужно найти валюту, на которой на одном из временных интервалов сформировалась длительная серия свечей одного цвета. Обычно длительным периодом можно считать 8-10 дней подряд.

Если же вы используете консервативный метод торговли и загрузите всю историю актива, то логично, что серии будут больше, ведь за анализ может браться более 10 лет!

Как видите по EUR/USD, за 10 лет, всего несколько раз и лишь на одном временном интервале было больше 15 повторений свечи одного цвета подряд, на остальных же интервалах было всего по 11-13 максимум. Именно в такие моменты, когда появляется максимальная серия, мы и должны начинать открывать опционы на изменения цвета свечи.

Да, при консервативном методе торговли, с загруженной историей более чем за 10 лет, таких моментов может быть не много, но индикатор работает на H1, М30 и M15 по всем валютным парам, а значит есть где поискать точные сигналы для торговли.

Итак, на примере выше у нас образовалась длительная серия зеленых свечей по валюте NZD/USD, на временном интервале 15:30-16:00. Значит на следующий день, мы открываем опцион PUT в 15:30 с экспирацией в 16:00 (30минут). Главное открыть сделки точно по времени, а еще лучше воспользоваться отложенными сделками, как например у брокера PocketOption и тогда сделка откроется автоматически в нужный нам промежуток времени.

Итог

Индикатор SSS-option действительно уникален и при правильном применении его можно смело считать ГРААЛЕМ для бинарных опционов. Если же вы более агрессивный трейдер и хотите получать больше сигналов от индикатора, то можете загружать более короткие периоды истории анализа, либо начинать входить в серии еще до достижения максимальных значений, ведь максимальные серии могут случаться раз в 10 лет.

В любом случае индикатор будет вам полезен, ведь мы можете открывать сделки не просто против серии свечей, а искать точки входа непосредственно внутри свечи по своей стратегии, зная, что скорей всего эта свеча должна закрыться вверх или вниз против серии.

Индикатор SSS-Option V2 (новая мощная предсказывающая панель)

Индикатор SSS-option вызвал массу вопросов и предложений по его улучшению, и мы на наш взгляд выполнили их все, даже немного превзошли их.

Сразу хотим отметить, что данная версия индикатора SSS-Option V2 будет условно платной и будет стоить символические 15$. Если для вас по каким, то причинам это все ровно покажется большой суммой, то первая версия индикатора по-прежнему остается бесплатной и, по сути, выполняет все те же функции и выдает такие же сигналы, только немного дольше.

Установка и настройка индикатора SSS-Option V2

Итак, индикатор SSS-option V2 устанавливается так же, как и прошлая версия индикатора и копируется, и вызывается не из папки Indicators, а из папки под названием Experts (советники).

После установки находим его в советниках и добавляем его так же на график, незабываем включить импорт DLL, после чего переходим к настройкам.

В настройках мы видим несколько опций, среди которых можно установить таймфреймы, для которых будет делаться просчет и промежуток времени, который берется в работу. Обращаем внимание, что настройки по умолчанию будут оптимальными, так как на промежутках М15 и М5 чаще бывают затяжные серии, а в промежуток времени с 23-00 до 7-00 обычно очень низкая волатильность рынка и результаты могут быть хуже.

Последней настройкой индикатора является минимальное кол-во повторов и допуск. «Минимальное кол-во повторов» – это минимальное кол-во дней подряд, когда у нас идет свеча одного цвета. Например, для себя вы решили, что серии из 7-8 дней подряд совсем не точные и вы не хотите, чтобы они засоряли график. В таком случае, вы выставляете тут нужное значение, после чего будете получать только актуальные для вас данные.

Параметр «допуск» очень важный и от него напрямую зависит кол-во и качество сигналов.

Установив этот параметр равный 1, это будет значить, что индикатор будет выдавать только те серии, когда текущая серия будет отличаться от максимальной на 1 день. То есть, у нас, к примеру по EUR-USD в 12 часов максимальная серия зеленых свечей, начиная с 2010 года была 10 дней подряд. Установив допуск равный 1, индикатор нам выдаст сигнал тогда, когда серия максимально приблизится к этому значению и достигнет 9 дней подряд.

Таким образом вы будете получать только самые надежные серии, конечно, для этого важно загрузить историю по всем активам, по которым вы собираетесь вести торговлю.

Обратите внимание, что после загрузки истории, вам обязательно нужно будет открыть все загруженные валюты, на всех таймфреймах и нажать кнопку обновить, что бы данные стали актуальны. Выполнять эту процедуру нужно только 1 раз, даже если вы закроете терминал, при следующей загрузке данные так же будут актуальны.

Описание индикатора SSS-Option V2

Сам индикатор SSS-Option V2 — это одна большая информационная панель для бинарных опционов, где так же расписан весь день по часам, но в отличии от первой версии, в горизонтальных строках теперь показываются все активы, по которым собираются сигналы.

Обратите внимание, что помимо валют будут подгружаться индексы и прочие инструменты, которых скорей всего не будет у вашего брокера бинарных опционов для торговли, поэтому такие инструменты лучше сразу убрать из терминала.

Для этого открываем «обзор рынка» и удаляем не нужные активы.

Теперь, как вы поняли, в новой версии индикатора вам не нужно будет открывать каждую валюту отдельно и добавлять на нее индикатор. Если по какой-то валюте будет затяжная серия, вы увидите это в таблице.

Примеры сделок по SSS-Option V2

Для примера давайте возьмем самую длинную серию по валютам, это 13 дней подряд на USD-CAD и сверим ее с прошлой версией индикатора.

Загружаем старую версию индикатора SSS-Option на часовой график usd-cad и видим, что такая серия действительно была сегодня, но как раз сегодня свеча изменилась и мы могли бы получить прибыль по данному сигналу. В таблице нового индикатора SSS-Option V2 это еще не отображено, так как пересчет у индикатора идет в конце дня и сейчас он отображает актуальные сигналы на текущий день.

Индикатор SSS-Option V2 очень быстро анализирует все графики и переключится на другой таймфрейм можно прямо из панели индикатора, получив данные для 30минутного, 15 и 5 минутных графиков, если они были изначально включены в расчет в настройках при загрузке.

Кроме того, одной из проблем прошлой версии, было то, что не у всех помещались все данные на монитор, эта проблема так же решена и в индикатор добавлена прокрутка графика.

Итог:

Как видите индикатор SSS-Option2 cтал крайне простой информационной панелью для бинарных опционов, с помощью которой можно быстро получить хорошие сигналы для торговли и получить 100% точность используя мартингейл. Если вы не поняли, как работают и как делать ставки по данному индикатору, то посмотрите видео или прочитайте статью с самого начала о первой версии индикатора, ведь они выдают одни и те же точные сигналы.

Ну а если у вас остались еще вопросы или есть предложения по улучшению и этого индикатора, обязательно задавайте их в комментариях прямо в статье об индикаторе. Удачной торговли!

Смотрите также: