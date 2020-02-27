        DPO Histogram

        Индикатор для бинарных опционов DPO Histogram

        Индикатор для бинарных опционов DPO Histogram является гистограммным и имеет два вида сигналов (базовый и с помощью дивергенций), которые можно использовать для торговли бинарными опционами. В данной статье рассмотрим базовый вариант.

        Хочется отметить, что данный индикатор очень прост в использовании и для новичков особенно на начальном этапе этот индикатор для бинарных опционов может помочь в торговле.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов DPO Histogram

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М5.
        • Экспирация: 5 минут.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: DPO Histogram.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов DPO Histogram

        Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Настройки индикатора оставляем по умолчанию.

        Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикатор и шаблон для него.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью индикатора для бинарных опционов DPO Histogram

        Наверное, ни для кого не секрет, что любой индикатор или стратегия показывает лучшие результаты в тренде, тогда как во флэте чаще лучше вообще не торговать. Поэтому будет не лишним понимать, что такое тренд и как его определять.

        Как уже упоминалось выше, использовать данный индикатор можно и для поиска дивергенций. Что такое дивергенции и как их использовать, можно узнать из статей об индикаторе Kwan NRP и индикаторе MACD. Там это расписано максимально подробно. Вот пример дивергенции индикатора DPO Histogram:

        Что же касается правил торговли с помощью данного индикатора, то они максимально просты.

        Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

        1. Был восходящий тренд (желательно, но не обязательно).
        2. Индикатор DPO Histogram поменял цвет столбика гистограммы на зеленый (или проще говоря, пересек нулевую линию снизу вверх) и произошло закрытие свечи.

        Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

        1. Был нисходящий тренд (желательно, но не обязательно).
        2. Индикатор DPO Histogram поменял цвет столбика гистограммы на красный (или проще говоря, пересек нулевую линию сверху вниз) и произошло закрытие свечи.

        Примеры торговли с помощью индикатора для бинарных опционов DPO Histogram

        Для примера будем использовать валютную пару EUR/USD с тайм фреймом М5 и экспирацией также 5 минут, и посмотрим, какие сигналы получится найти.

        Как видно на картинке ниже, можно было открыть три сделки подряд, две из которых принесли бы прибыль. Вторая сделка была убыточной лишь потому, что на этом участке наблюдался временный флэт.

        Эту ситуацию можно назвать идеальной, так как все три сделки принесли бы прибыль, при чем одна за другой, хоть это и было во флэте после тренда.

        Заключение

        Теперь вы и сами можете убедиться, что данный индикатор максимально прост в использовании и особенно будет интересен новичкам в торговле бинарными опционами. Но обязательно используйте грамотный мани-менеджмент, так как не всегда сделки могут приносить прибыль.

        Также для успешной торговли рекомендуется совершать сделки только через проверенного брокера. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать понравившегося вам. Удачной торговли!

        Скачать шаблон и индикатор DPO Histogram

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        binarium

         

        Комментарии

        Да, да простой как первый трактор) И протестировав его скажу, что и первого способа достаточно! Хорошо настроен и алгоритмы работаю чётко, так что не нужно и отстлеживать дивергенции
        20 января 2024
        Не знаю, как по мне, то это станартный трендовый индикатор с сигналами, прикольно конечно что здесь есть гистограммы для дополнительной фильтрации, но ничего больше особенного я здесь не вижу. А что такое дивргенции я вообще не понимаю.
        Option Bull, дивергенции требуют внимания и умение видеть на графике как двигается цена на графике за период и как за этот же период изменяется гистограмма. Кстати, на сайте тут есть статьи где очень хорошо объясняется дивергенция, а индикатор довольно не плохой, и простой к тому же и без дивергенций)
        Владимир, 100% и без дивергенций))) можно торговать, гистограмма хорошо настроена и можно только следить как она пересекает нулевой уровень и всё!!! и учитывать ещё дополнительные факторы или подключить дополнительные машки или уровни...
        Тимофей, базовый отличный способ и простой, как свечной паттерн "Утренняя звезда"))) плюс сюда добавить полосы Боллинджера и будет отличный профит! ПРОверено!
        19 января 2024
        19 января 2024
        19 января 2024
        Option Bull, зря вы так. Советую почитать что такое дивергенции и тогда вы поймете, что это не "стандартный трендовый индикатор", а индикатор позволяющий торговать в том числе и во флэте, а также определять момент разворота основного тренда.
        19 января 2024
        Не знаю, как по мне, то это станартный трендовый индикатор с сигналами, прикольно конечно что здесь есть гистограммы для дополнительной фильтрации, но ничего больше особенного я здесь не вижу. А что такое дивргенции я вообще не понимаю.
        19 января 2024
        прикольный индюк для опционов, реально супер простой, еще и диверы можно смотреть, + однозначно
        CALL, полностью согласен, разобраться может даже ребенок))) вообще дивергенции классная штука, по крайней мере на kwan nrp они дают до 70% прибыльных сделок, надеюсь здесь так же а может и лучше)
        19 января 2024
        Tigran Onetesyan
        Да круто, и торговля по гистограммам и дивергенциям тоже не плохая, но этот индикатор и так есть во всех возможных источниках. Хотелось бы по больше авторских индикаторов и по больше сливов платных индикаторов которые приносят прибыль, или так же разоблачения платных рисовалок.
        07 марта 2021
        Гуманоид
        Гуманоид
        норм спасибо
        21 июля 2020
        Ангелина
        Ангелина
        Нормальный индикатор, дивергенции модно искать на нем, хотя по сути все гистограммы похожи...
        28 апреля 2020
        Карл
        с видосом удобнее воспринимать, спасибо)
        14 марта 2020
        прикольный индюк для опционов, реально супер простой, еще и диверы можно смотреть, + однозначно
        27 февраля 2020
        Арсен
        не думаю что он всегда выдает такие сигналы и так подряд, но присмотреться к нему стоит, тоже буду проверять...
        27 февраля 2020
        Максим Максимович
        Максим Максимович
        Класс, проверю на демке его с новой недели, может он реально по столько сигналов выдает подряд прибыльных всегда))
        27 февраля 2020
