Индикатор для бинарных опционов DPO Histogram является гистограммным и имеет два вида сигналов (базовый и с помощью дивергенций), которые можно использовать для торговли бинарными опционами. В данной статье рассмотрим базовый вариант.

Хочется отметить, что данный индикатор очень прост в использовании и для новичков особенно на начальном этапе этот индикатор для бинарных опционов может помочь в торговле.

Характеристики индикатора для бинарных опционов DPO Histogram

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М5.

Экспирация: 5 минут.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: DPO Histogram.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора для бинарных опционов DPO Histogram

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Настройки индикатора оставляем по умолчанию.

Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикатор и шаблон для него.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью индикатора для бинарных опционов DPO Histogram

Наверное, ни для кого не секрет, что любой индикатор или стратегия показывает лучшие результаты в тренде, тогда как во флэте чаще лучше вообще не торговать. Поэтому будет не лишним понимать, что такое тренд и как его определять.

Как уже упоминалось выше, использовать данный индикатор можно и для поиска дивергенций. Что такое дивергенции и как их использовать, можно узнать из статей об индикаторе Kwan NRP и индикаторе MACD. Там это расписано максимально подробно. Вот пример дивергенции индикатора DPO Histogram:

Что же касается правил торговли с помощью данного индикатора, то они максимально просты.

Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

Был восходящий тренд (желательно, но не обязательно). Индикатор DPO Histogram поменял цвет столбика гистограммы на зеленый (или проще говоря, пересек нулевую линию снизу вверх) и произошло закрытие свечи.

Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

Был нисходящий тренд (желательно, но не обязательно). Индикатор DPO Histogram поменял цвет столбика гистограммы на красный (или проще говоря, пересек нулевую линию сверху вниз) и произошло закрытие свечи.

Примеры торговли с помощью индикатора для бинарных опционов DPO Histogram

Для примера будем использовать валютную пару EUR/USD с тайм фреймом М5 и экспирацией также 5 минут, и посмотрим, какие сигналы получится найти.

Открытие опциона Call

Как видно на картинке ниже, можно было открыть три сделки подряд, две из которых принесли бы прибыль. Вторая сделка была убыточной лишь потому, что на этом участке наблюдался временный флэт.

Открытие опциона Put

Эту ситуацию можно назвать идеальной, так как все три сделки принесли бы прибыль, при чем одна за другой, хоть это и было во флэте после тренда.

Заключение

Теперь вы и сами можете убедиться, что данный индикатор максимально прост в использовании и особенно будет интересен новичкам в торговле бинарными опционами. Но обязательно используйте грамотный мани-менеджмент, так как не всегда сделки могут приносить прибыль.

Также для успешной торговли рекомендуется совершать сделки только через проверенного брокера. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать понравившегося вам. Удачной торговли!

Скачать шаблон и индикатор DPO Histogram

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

Смотрите также:

Калькулятор АнтиМартингейла

Платформы для торговли бинарными опционами

Официальные брокеры бинарных опционов в России

Живой график для бинарных опционов