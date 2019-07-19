Что такое бинарные опционы?

Сегодня о заработке в интернете мечтают многие. И стоит разобраться, почему большинство новичков выбирают именно бинарные опционы для заработка на финансовых рынках. Считается, что освоить их в кратчайшие сроки может каждый. И это действительно так, но все же не без нюансов, способных превратить возможность заработка в гарантированное финансовое фиаско. Чтобы этого не допустить, необходимо иметь хотя бы минимальное представление о том, что это за инструмент и как он работает. Обо всем этом и многом другом вы узнаете из нашего подробного гайда, который поможет вам избежать распространенных ошибок и успешно стартовать в торговле бинарными опционами.

Основные выводы

Бинарные опционы – инструмент с двойственным характером. С одной стороны, они предлагают простой и доступный способ инвестирования, позволяя новичкам быстро начать получать прибыль. С другой стороны, вероятность убытков и возможность столкнуться с недобросовестными брокерами делают их достаточно рискованными. Поэтому, прежде чем начать торговать бинарными опционами, советуем:

выбрать надежного брокера с проверенной репутацией

изучить основы технического анализа

пройти профессиональное обучение

начать работу с демо-счета

регулярно следить за новостями финансовых рынков

разработать собственную торговую стратегию

Помните, что даже опытные трейдеры порой терпят убытки, поэтому всегда будьте готовы к различным вариантам развития событий. И самое главное – никогда не инвестируйте больше, чем можете позволить себе потерять.

Бинарные опционы – это просто!

Бинарные опционы представляют собой финансовый инструмент, который позволяет делать ставку и зарабатывать на изменении цен какого-то актива: золота, нефти, акций компаний, курса криптовалют или валютных пар. Представим, что мы играем в игру "орел-решка".

Если выпадает орёл, мы получаем прибыль, если решка – ничего. В случае бинарных опционов, этот механизм работает следующим образом: трейдер выбирает актив и прогнозирует будущее изменение цен, будут ли они через определённый промежуток, называемый временем экспирации (от латинского "Expirare" – “истекать”), выше или ниже текущего уровня.

Если прогноз окажется верным, трейдер получит прибыль до 95% (определяется брокером бинарных опционов) от ставки, если нет – теряет всю сумму первоначальных инвестиций. Такой подход делает бинарные опционы привлекательными для новичков благодаря своей простоте и минимальным требованиям к начальному капиталу.

Этот финансовый инструмент называется бинарным из-за того, что существует только два варианта сделки: "выше" – на рост цены анализируемого инструмента или "ниже" – на его снижение. При этом ставка на рост цены делается с помощью покупки опциона Call, а на снижение через покупку опциона Put.

Чем выделяются бинарные опционы на фоне других инструментов?

Если сравнить бинарные опционы с классическими биржевыми инструментами, такими как ценные бумаги, фьючерсы или валютные пары, то разница очевидна. Например, ценные бумаги позволяют держать открытые сделки неограниченное время. В то время как опционы жестко ограничены временем экспирации.

Кроме того, бинарные опционы отличаются тем, что у сделок с этим инструментом заранее известны:

Будущая прибыль (в случае положительного исхода)

Возможные убытки (в случае негативного исхода)

Период удержания позиции (срок экспирации)

Благодаря такой особенности трейдерам бинарных опционов не нужно выставлять ордера «stop-loss» и «take-profit». В этом нет необходимости, т.к. ограничение убытков и фиксация прибыли заложены в саму механику опционов. При этом все возможности для проведения технического анализа активов на разных таймфреймах по-прежнему сохраняются. Также не стоит забывать и про грамотное управление капиталом на основе специально разработанных правил риск-менеджмента.

Тем не менее, многие новички, торгуя бинарными опционами, видят в нем легкий способ обогащения, который больше напоминает игру в рулетку, чем серьезные инвестиции. Однако, если вы до сих пор думаете, что бинарные опционы – это развод или казино, а не сложная работа, требующая определенных знаний и опыта, советуем внимательно изучить этот обзор, чтобы разобраться во всех тонкостях и преимуществах этого финансового инструмента.

В отличие от казино, где все основано на случайности, в бинарных опционах трейдер может глубоко исследовать рынок, имея в своем арсенале инструменты технического и фундаментального анализа. Изучая графики, новости и экономические индикаторы, трейдеры стараются предсказать изменения цены, а не полагаться на удачу.

Чтобы понять, как заработать на бинарных опционах, необходимо постоянно учиться и совершенствовать свои навыки. Трейдинг – это процесс, требующий постоянного развития и адаптации к меняющимся условиям рынка. Научитесь анализировать рыночные тренды и использовать . Постоянное обучение и практика помогут вам стать успешным трейдером и минимизировать риски, делая торговлю бинарными опционами более прибыльной и эффективной.

Откуда взялись бинарные опционы?

Несмотря на то, что опционы считаются относительно новым финансовым инструментом, история его возникновения уходит далеко в прошлое, в те времена, когда торговля была еще в зачаточном состоянии. Первые упоминания о нем появляются в древних китайских источниках. Позднее, примерно к середине XVII века, голландские купцы стали их использовать для страхования рисков, заранее определяя сроки и цену поставки своих товаров.

Однако, основное развитие опционы получили с момента создания в 1973 году Чикагской биржи опционов (CBOE). Это событие стало поворотным моментом в их истории, так как именно тогда они приобрели современный вид и стали стандартизированным финансовым инструментом.

Что касается бинарных опционов, они как отдельный класс активов появились значительно позже, уже в эпоху активного развития интернет-трейдинга. Их популярность начала стремительно расти с 2008 года благодаря своей простоте: трейдеру необходимо всего лишь предсказать изменения цены базового актива за определенное время.

Кроме этого, в них трейдеров привлекают акции, бонусы, турниры и всевозможные конкурсы бинарных брокеров. Благодаря им эти цифровые контракты стали еще более популярны.

Тем не менее, не стоит поддаваться ажиотажу и думать, что всего за несколько дней можно разогнать депозит, используя агрессивные стратегии. Помните о рисках и возможности частичного или полного слива депозита.

Какой вид бинарных опционов идеально подходит именно вам

Рынок предлагает начинающим трейдерам широкий выбор инструментов для заработка. Бинарные брокеры предоставляют разные виды контрактов, поэтому перед началом торговли важно разобраться в них и изучить их особенности. Тем не менее, несмотря на такое разнообразие, большинство торговых платформ бинарными опционами предлагают стандартные контракты на повышение/понижение, которые, как правило, выступают отправной точкой для большинства трейдеров.

В 2024 году брокеры предлагали клиентам не менее 16 видов бинарных контрактов. Однако в этом обзоре мы рассмотрим детально только самые популярные из них:

Выше/Ниже– этот вид опционов самый известный среди трейдеров. Открывая сделку, например, у брокера Pocket Option трейдер делает ставку на то, что цена на момент истечения контракта будет "Выше" или "Ниже" цены открытия сделки. Для получения прибыли достаточно, чтобы цена изменилась в сторону прогноза хотя бы на 1 пункт.

Отложенные сделки по цене – позволяют размещать сделки, когда цена актива достигнет определенного уровня. При этом ценовой уровень, процент выплат и время экспирации такого контракта вы задаете сами. Другими словами, брокер разместит вашу сделку после выполнения указанных условий. При этом вы сможете ее закрыть до того, как она будет исполнена, без каких-либо потерь.

Отложенные сделки по времени – это опционы, в которых момент заключения сделки определяется не по достижению активом установленного ценового уровня, а по времени, указанному трейдером в параметрах контракта.

Экспресс-сделки – составной прогноз, основанный на нескольких событиях для разных активов. Выигранная экспресс-сделка может дать выплату более 100%! При активации режима экспресс-торговли каждое нажатие на зеленую или красную кнопку добавляет ваш прогноз в экспресс-сделку. При этом выплаты по всем прогнозам многократно увеличиваются, что позволяет получать гораздо более высокую прибыль по сравнению с использованием одного прогноза. Обратите внимание, чтобы разместить экспресс-сделку необходимо сделать не менее трех прогнозов по различным активам. В нашем примере мы сделали ставку на одновременный рост акций трех компаний: American Express, Boeing и Facebook. В случае, если наш прогноз оправдается мы получим выплату в размере 608%!

Турбо-опционы– быстрые сделки со сроком экспирации менее одной минуты. У каждого брокера индивидуальные условия по таким контрактам, поэтому советуем внимательно изучить их.

Помимо вышеописанных самых популярных видов опционов встречается и экзотика:

Истечение контракта Внутри/Снаружи диапазона

Call/Put спреды

Касание/Нет касания уровня

Совпадение/Отличие (какое будет десятичное число в цене на момент экспирации)

Четное/Нечетное (четная или нечетная котировка)

Больше/Меньше (необходимо указать, насколько цена превысит прогноз (от 1 до 10) или наоборот цена будет ниже прогноза)

Останется внутри/Выйдет за пределы диапазона

Reset Call/Reset Put (цена в течение половины периода экспирации после закрытия сделки не должна выходить за уровень на момент экспирации)

Высокий тик/Низкий тик (необходимо определить, какой из 5 тиков периода экспирации окажется максимальным или минимальным)

Только вверх/Только вниз (ставка делается на последовательный рост или снижение заданного пользователем количества тиков)

Максимум-Закрытие/Закрытие-Минимум/Максимум-Минимум (необходимо определить диапазон одноминутной свечи между ценами Максимум-Закрытие, Закрытие-Минимум или Максимум-Минимум, умноженный на выбранный мультипликатор (от 1))

Азиатские (на момент экспирации цены должны двигаться в направлении прогноза и превышать/быть ниже среднего диапазона цен за период экспирации).

Торговые стратегии для бинарных опционов

Торговые стратегии для бинарных опционов могут строиться на разных принципах. Они используют различные индикаторы технического анализа – Moving Average, Bollinger Bands, RSI и CCI, а также опираются на экономический календарь и разные таймфреймы для формирования торговых сигналов. Но есть то, что объединяет их все, – правила открытия сделок. Именно с разработки этих правил начинается работа над любой стратегией, независимо от ее принципов.

Определившись с правилами торговли, подумайте о времени экспирации – моменте, когда купленные вами опционы Call или Put должны истечь. Это поможет чаще закрывать сделки с прибылью, а не с убытком. Профессиональные трейдеры называют период удержания позиций "временем экспирации". По нашему опыту, это ключевой фактор, отделяющий успешную торговлю от потери денег. Поэтому уделите особое внимание определению периода экспирации, какую бы стратегию вы ни выбрали.

Что касается самих стратегий, они могут быть основаны на:

Свечных паттернах. Сделки открываются после появления на графике торговой платформы определенных свечных комбинаций: "Вертящиеся вершины", "Братья Марубозу", "Пин-бары" и других. Новостях. Сделки открываются после публикации важных макроэкономических данных. Например, если данные по инфляции в США (Индекс потребительских цен, CPI) показывают превышение фактического значения над прогнозным, трейдер может выбрать покупку опциона Call по валютной паре USD/JPY. Это связано с тем, что курс этой пары будет расти на ожиданиях инвесторами ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Тренде. Это самый популярный и эффективный вид трейдинга, использующий скользящие средние и другие индикаторы тренда. Торговле в диапазоне (флэте). Еще одна популярная стратегия – торговля в боковике с использованием Bollinger Bands и осциллятора RSI.

Как выбрать лучшего брокера: все, что нужно знать новичкам

Выбор надежного брокера бинарных опционов – это первое, с чего стоит начать начинающему трейдеру. От этого выбора будет зависеть не только прибыльность вашей торговли, но и безопасность ваших инвестиций. Давайте рассмотрим основные правила, на которые стоит опираться при выборе посредника для торговли бинарными опционами.

В первую очередь обратите внимание на регулирование заинтересовавшего вас брокера, имеет ли он лицензию. Наличие такого документа говорит о том, что брокер проходит регулярные проверки и соответствует определенным стандартам финансовой индустрии.

Далее следует собрать сведения о репутации брокерской компании, прочитав реальные отзывы о ней трейдеров на специализированных форумах и сайтах. Также обратите внимание на продолжительность работы выбранного вами брокера на рынке. Длительный период подтверждает его стабильность и надежность.

После этого стоит внимательно изучить пользовательское соглашение и торговую платформу брокерской компании. Платформа должна быть интуитивно понятной и удобной в использовании, а пользовательское соглашение содержать информацию о минимальном депозите, допустимом размере сделок, сроках экспирации контрактов, ассортименте активов, диапазоне процентных выплат по успешным сделкам, а также о комиссиях и сборах.

Затем пообщайтесь с поддержкой, чтобы понять, насколько она эффективна и быстро реагирует на пользовательские запросы. В будущем это вам пригодится, когда потребуется срочно решить какой-то вопрос в процессе торговли. Также поинтересуйтесь наличием у брокерской компании обучающих материалов и демо-счета. Хороший брокер всегда заботится о своих клиентах, предоставляя качественные видеоуроки, полезные статьи и вебинары.

Надеемся, наши советы помогут вам избежать брокеров-мошенников, использующих самые разнообразные виды мошенничества, чтобы завладеть вашими средствами. Будьте бдительны и не доверяйте свои деньги сомнительным компаниям.

Реально ли заработать на бинарных опционах? Отзывы, которые вас удивят!

Прежде, чем открывать счет и приступать к торговле бинарными опционами у конкретного брокера, следует внимательно изучить опыт других трейдеров. Отзывы помогут понять, насколько надежна та или иная брокерская компания, выплачивает ли она заработанную прибыль и соблюдает свои обязательства.

Помимо этого, из отзывов можно узнать о качестве обслуживания клиентов и скорости реагирования на проблемы со стороны службы поддержки, насколько удобна торговая платформа, есть ли в ней какие-то баги, насколько честные котировки у конкретного брокера, нет ли манипуляций с ценами и прочих неприятностей.

Читая отзывы о разных брокерах вы сможете получить объективную оценку от пользователей этих компаний и на основании этого составить собственный рейтинг брокеров бинарных опционов, который поможет вам принять собственное взвешенное решение об открытии счета.

Ниже представлены отзывы реальных пользователей, из которых вы можете получить представление о том, что, как правило, пишут новички в торговле бинарными опционами.

Плюсы и минусы бинарных опционов

Бинарные опционы привлекают многих трейдеров своей простотой и потенциально высокой прибылью. Однако, как и у любого инструмента, у них есть свои достоинства и недостатки. Для начала давайте посмотрим на плюсы бинарных опционов:

Простота. Для заработка достаточно просто предсказать, вырастет или снизится цена актива в течение определенного промежутка времени. Фиксированные прибыль и убыток. Еще до совершения сделки заранее известны как потенциальная прибыль, так и возможный убыток. Доступность. Благодаря небольшому минимальному депозиту бинарные опционы доступны абсолютно всем. Большое разнообразие доступных для торговли активов. Можно заключать сделки не только с валютными парами, но и с криптовалютой, фондовыми индексами, акциями и товарами. Гибкость. Благодаря большому количеству разнообразных видов бинарных опционов трейдер может выбрать тот, который наилучшим образом подходит под его торговую стратегию. Высокая скорость получения прибыли. Некоторые виды бинарных опционов, такие как турбо-опционы, позволяют трейдерам получать прибыль буквально в течение нескольких секунд.

Из минусов бинарных опционов отметим следующие:

Убыток больше прибыли. Как правило, процент выплат по бинарным опционам находится в диапазоне 70-90% за сделку. Это говорит о том, что в одной сделке вы рискуете потерять больше, чем заработать. Поэтому, чтобы добиться успеха в торговле бинарными опционами, необходимо добиться того, чтобы процент прибыльных сделок по вашей торговой стратегии превышал 55%. Помимо этого, необходимо научиться грамотно управлять капиталом. Возможность манипуляции ценами со стороны брокеров. Учитывая, что торговля ведется не на бирже, а у брокерской компании, не исключена манипуляция ценами активов со стороны недобросовестного брокера. Поэтому новичкам советуем избегать торговли OTC-контрактами. Слабое влияние фундаментального анализа на торговлю.Как правило, торговля бинарными опционами строится на краткосрочных прогнозах и техническом анализе. Влияние макроэкономических данных очень незначительно. По сути, за исключением выхода важных новостей и реакции на них рынка, долгосрочные тенденции в экономиках разных стран не оказывают влияния на торговлю бинарными опционами.

Могут ли бинарные опционы потерять свою актуальность

Сложно предсказать, потеряют ли бинарные опционы свою привлекательность для инвесторов — отношение к ним остается противоречивым как со стороны регуляторов, так и самого трейдерского сообщества. С каждым годом регуляторы постепенно ужесточают контроль рынка финансовых услуг и вводят новые ограничения на торговлю этими инструментами. Надзорные органы многих стран беспокоит законность проведения подобных операций и поэтому они относят бинарные опционы к высокорисковым финансовым продуктам.

В некоторых юрисдикциях такие опционы, а также их реклама запрещены. Более того, по мере появления на рынке новых активов, например криптовалют, интерес к бинарным опционам будет снижаться. Помимо этого, внесение изменений в законодательство по защите прав потребителей и инвесторов в некоторых странах ограничивает возможности развития этого рынка.

Поэтому будущее этого финансового продукта остаётся туманным. С одной стороны, он простой и высокодоходный, с другой – постоянное давление со стороны регуляторов заставляет многие брокерские компании закрывать представительства в разных странах, что в свою очередь может привести к снижению популярности бинарных опционов.

Какие книги будут полезны начинающему трейдеру

Большую роль в обучении трейдингу играет литература. Книги не только дают теоретические знания, но и помогают развить правильное отношение к трудностям, которые неизбежно возникнут на пути новичка.

Ниже приведён небольшой список литературы, который мы рекомендуем всем, кто желает разобраться в вопросах психологии, принципах построения торговой стратегии и техническом анализе:

Марк Дуглас "Зональный трейдинг" . В книге прекрасно раскрыта психология торговли, подчеркнута важность контроля эмоций.

. В книге прекрасно раскрыта психология торговли, подчеркнута важность контроля эмоций. Сунь-цзы "Искусство войны" . Раскрываются универсальные принципы стратегии, применимые и в трейдинге.

. Раскрываются универсальные принципы стратегии, применимые и в трейдинге. Куртис Фейс "Путь черепах". Глубокое погружение в технический анализ с практическими советами и приемами работы. Наглядное подтверждение того, как соблюдение всех правил приносит прибыль.

Однако не забывайте: книги, безусловно, важны, но это лишь малая часть обучения. Только практика и постоянный самоанализ помогут вывести ваш трейдинг на новый уровень.

FAQ

Что такое бинарные опционы простыми словами?

Бинарные опционы – это финансовые инструменты, позволяющие сделать ставку на направление движения цены актива за определенный период. Если ваш прогноз верен, вы получаете фиксированную прибыль, если нет – теряете всю сумму ставки. По сути, это похоже на ставки в букмекерской конторе, но вместо спортивных событий вы прогнозируете движение рынка.

Чем отличается биржевой опцион от бинарного?

Биржевые опционы дают вам право купить или продать актив по фиксированной цене в будущем. У них размер прибыли зависит от величины движения цены. В то время как по бинарным опционам прибыль зависит от направления движения цены, а ее размер строго фиксирован в процентах от суммы сделки.

В чем преимущества бинарных опционов?

Главное преимущество бинарных опционов – их простота: фиксированная прибыль при правильном прогнозе и понятные условия сделки. Низкий порог входа позволяет начать торговлю с небольших сумм, а наличие бонусов на пополнение депозита повышает потенциальную прибыль и делает их привлекательными для многих трейдеров.

Чем отличаются бинарные опционы от фьючерсов в трейдинге?

Бинарные опционы – ставка на направление движения цены актива. Трейдер получает фиксированную прибыль, а риски ограничены суммой сделки. Фьючерсы – контракты на покупку или продажу актива в будущем по фиксированной цене. Прибыль зависит от разницы между ценой открытия и закрытия позиции, а риск потенциально не ограничен.

Какие перспективы у рынка бинарных опционов?

Рынок бинарных опционов испытывает регуляторное давление во многих странах, что ограничивает его доступность для трейдеров. Несмотря на кажущуюся простоту, возможность потери средств и отсутствие у многих инвесторов долгосрочной стратегии делают опционы особенно рискованными. Перспективы его развития остаются неоднозначными.

