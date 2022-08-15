        ZAIN V4

        Индикатор для бинарных опционов ZAIN V4

        Индикатор для бинарных опционов ZAIN V4 является комплексным индикатором, который включает в себя:

        1. зоны спроса и предложения;
        2. сигналы;
        3. гистограмму.

        Благодаря такому составу данный инструмент можно использовать без дополнительных фильтров, так как он может заменить собой стратегию или торговую систему. И это можно считать серьезным плюсом, так как использование большого количества индикаторов может принести больше вреда для трейдера, чем пользы, а в этой системе компактно и эффективно совмещены все нужные для торговли инструменты.

        Обратите внимание, что ZAIN V4 является платным и пожизненная лицензия стоит $499, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

        Содержание:

        шаблон системы зайн v4

        Характеристики индикатора для бинарных опционов ZAIN V4

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфрейм: M5-H1.
        • Экспирация: 5 свечей
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: ZAIN V4 2022.ex4, zain v4.ex4, zain.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Alpari, Binarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов ZAIN V4

        Индикатор ZAIN V4 устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 «Файл» и далее «Открыть каталог данных». В открывшемся каталоге нужно перейти в папку «MQL4» и далее в «Indicators», после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку «Templates». Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора ZAIN V4 для бинарных опционов

        Как уже говорилось выше, ZAIN Indicator V4 состоит из трех инструментов:

        1. уровни;
        2. сигналы;
        3. гистограмма.

        Уровни (зоны) поддержки и сопротивления строятся автоматически по экстремумам цен и имеют настройки цветов, а также ширины и количества уровней:

        настройки уровней

        Вы можете поменять все эти параметры и получить более широкие зоны, а также увеличенное количество уровней, но делать это нет особого смысла, так как с большим количеством широких уровней невозможно сделать качественный анализ. Некоторые уровни становятся через чур широкими, а из-за их количества они могут строится друг за другом, не давая четкого понимая ситуации на рынке:

        Узкие уровни + оптимальное количество зон Широкие уровни + большее количество зон
        уровни системы расширенные уровни

         

        Следующий индикатор отвечает за сигналы, и в нем можно поменять чувствительность сигналов, их вид и включить алерты:

        настройки сигналов

        Сами сигналы выглядят подобным образом:

        сигналы на графике

        В гистограмме можно поменять также только цвета, и выключить/включить алерты:

        настройки гистограммы

        Гистограмма состоит из двух цветов, при этом растущие столбики всегда синего цвета, а падающие всегда красного цвета:

        гистограмма

        Также не стоит обращать внимание на то, что при смене цвета столбики гистограммы могут быть ниже/выше предыдущих. Обращать внимание нужно только на цвет.

        Правила торговли по индикатору ZAIN V4 для бинарных опционов

        Правила торговли с этим инструментом просты и последовательны, а плюсом является то, что для торговли не требуется придерживаться тренда, так как торговля будет вестись от зон, которые могут появляться и против тренда.

        Для покупки Call нужно, чтобы:

        1. появилась стрелочка, направленная вверх;
        2. там, где появилась стрелочка, обязательно должен быть уровень/зона;
        3. гистограмма должна быть синего цвета и расти.

        Для покупки Put нужно, чтобы:

        1. появилась стрелочка, направленная вниз;
        2. там, где появилась стрелочка, обязательно должен быть уровень/зона;
        3. гистограмма должна быть красного цвета и падать.

        Таймфрейм можно использовать любой, но стоит понимать, что чем он выше, тем меньшее количество сигналов вы будете получать, но, с другой стороны, качество их будет выше. Экспирация должна равняться 5-ти свечам.

        На изображении ниже можно видеть ситуацию, где есть все нужные для входа в сделку правила, и также ситуация, когда сигнал был в месте, где не было уровня или зоны:

        примеры сигналов

        Несмотря на то, что сигналы могут появляться как по тренду, так и против него, самые точные сигналы будут получаться на максимумах или минимумах, а вот сделки во флэте будут реже приносить прибыль, поэтому предпочтение лучше отдавать сделкам на экстремумах.

        Открытие опциона Call

        В данном случае у нас были выполнены все правила для покупки Call. Был уровень, на котором появился сигнал и также гистограмма была синего цвета. Дополнительно к этому сигнал появился не в диапазоне, а в самом низу, поэтому можно было покупать опцион Call с экспирацией в пять свечей:

        покупка call

        Открытие опциона Put

        В этом случае все сложилось для покупки Put. И не смотря на то, что сигнал появился на глубоком откате, он все равно оказался прибыльным, так как был уровень, на котором появился сигнал и также гистограмма была красного цвета, поэтому можно было покупать Put с экспирацией в пять свечей:

        покупка put

        Заключение

        Индикатор ZAIN V4 является целой торговой системой, так как включает в себя сигналы, уровни поддержки и сопротивления (или их еще можно назвать зонами спроса и предложения) и гистограмму в виде фильтра. Поэтому применяя ее, можно не использовать других инструментов. Еще одним плюсом является то, что нет необходимости определять тренд и следить за ним, так как торговля ведется от уровней, которые могут появляться в любых фазах рынка. Также сигналы, которые подтверждаются уровнями, являются довольно точными.

        Независимо от того, насколько точной выглядит инструмент, который вы планируете использовать в торговле, его надо обязательно тестировать на демо-счету перед использованием на реальных деньгах.

        Помимо этого, чтобы обезопасить свой депозит, всегда стоит помнить про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также вести торговлю только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

         

        Индикатор ZAIN V4 скачать бесплатно

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        tirant
        Это хорошо что здесь все компактно и то что нужно для торговли.
        14 сентября 2023
        Трейдер БО
        Цена конечно кусается. То что это и торговая стратегия подкупает. Не надо ничего лишнего устанавливать.
        Артур, Может это действительно стратегия а не индюк?)))
        28 июля 2023
        Богдан
        Цена конечно кусается. То что это и торговая стратегия подкупает. Не надо ничего лишнего устанавливать.
        Артур, Вот именно. Три индикатора в одном, и 500 баксов. Есть над чем подумать.
        08 июня 2023
        Артур
        Цена конечно кусается. То что это и торговая стратегия подкупает. Не надо ничего лишнего устанавливать.
        01 мая 2023
        Martin
        I bought fixed zain v6 2023 how can i send it admin for test?
        20 апреля 2023
        Трейдер БО
        Так это должна быть полезной вещью если там учитывается и уровни, и гистограмма.
        19 апреля 2023
        Вадим
        Индюк бесполезный. Первое - стрела появляется на третьей свече, когда поезд уже ушел. Второе - обновляет показания, если обновился макс/мин, с пробитием уровня, стрела пропадает и вы минусе. В данном варианте - шляпа.
        06 марта 2023
        tirant
        Скорее всего он уже не бесплатный.
        22 февраля 2023
        Руслан
        С 1 сентября индикатор перестал работать.
        Yaroslav, нет информации по какой причине перестал?
        Option Bull, просто видать у него уже закончился срок бесплатного ознакомления. Все таки индикатор платный как ни крути. Но я лично я бы купил.
        21 февраля 2023
        Option Bull
        Индикатор достаточно хорош на мой взгляд: минимум деталей и при этом все самое необходимое. Правда не понимаю для чего может пригодится установка не скольких уровней поддержки и сопротивления.
        21 февраля 2023
        Option Bull
        С 1 сентября индикатор перестал работать.
        Yaroslav, нет информации по какой причине перестал?
        21 февраля 2023
        Богдан
        Уже работает он или нет ктота знает?
        Богдан , а разве не работал?
        Вячеслав, перестал работать зачем его тока тут на странице держут я незнаю
        07 октября 2022
        Вячеслав
        Уже работает он или нет ктота знает?
        Богдан , а разве не работал?
        28 сентября 2022
        Богдан
        Уже работает он или нет ктота знает?
        27 сентября 2022
        Богдан
        Но этот индикатор входит же в число бесплатных индикаторов
        06 сентября 2022
        Серж
        Добрый день! индикатор перестал работать просит обратьтся в службу поддержки. В чем может быть проблема?
        Индикатор работает, только что проверили. Причина на вашей стороне, может что-то в настройках поменяли, может терминал глючит или сам индикатор. Пробуйте перезапускать терминал, переустанавливать индикатор. Вот скрин на сегодня (6 сентября) - https://prnt.sc/VLRRbvqbw8oX
        06 сентября 2022
        Алексей
        Добрый день! индикатор перестал работать просит обратьтся в службу поддержки. В чем может быть проблема?
        Богдан , проблема в том, что шара закончилась, наверное)
        05 сентября 2022
        Владимир
        Добрый день! индикатор перестал работать просит обратьтся в службу поддержки. В чем может быть проблема?
        Богдан , может закончился ознакомительный период? Всё-таки цена у него приличная почти $500
        05 сентября 2022
        Богдан
        Добрый день! индикатор перестал работать просит обратьтся в службу поддержки. В чем может быть проблема?
        02 сентября 2022
        Yaroslav
        С 1 сентября индикатор перестал работать.
        01 сентября 2022
