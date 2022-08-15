Индикатор для бинарных опционов ZAIN V4 является комплексным индикатором, который включает в себя:
- зоны спроса и предложения;
- сигналы;
- гистограмму.
Благодаря такому составу данный инструмент можно использовать без дополнительных фильтров, так как он может заменить собой стратегию или торговую систему. И это можно считать серьезным плюсом, так как использование большого количества индикаторов может принести больше вреда для трейдера, чем пользы, а в этой системе компактно и эффективно совмещены все нужные для торговли инструменты.
Обратите внимание, что ZAIN V4 является платным и пожизненная лицензия стоит $499.
Характеристики индикатора для бинарных опционов ZAIN V4
- Терминал: MetaTrader 4.
- Таймфрейм: M5-H1.
- Экспирация: 5 свечей
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: ZAIN V4 2022.ex4, zain v4.ex4, zain.ex4.
- Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.
- Время торговли: 8:00-20:00 МСК.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Установка индикатора для бинарных опционов ZAIN V4
Индикатор ZAIN V4 устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 «Файл» и далее «Открыть каталог данных». В открывшемся каталоге нужно перейти в папку «MQL4» и далее в «Indicators», после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку «Templates». Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:
Обзор и настройки индикатора ZAIN V4 для бинарных опционов
Как уже говорилось выше, ZAIN Indicator V4 состоит из трех инструментов:
- уровни;
- сигналы;
- гистограмма.
Уровни (зоны) поддержки и сопротивления строятся автоматически по экстремумам цен и имеют настройки цветов, а также ширины и количества уровней:
Вы можете поменять все эти параметры и получить более широкие зоны, а также увеличенное количество уровней, но делать это нет особого смысла, так как с большим количеством широких уровней невозможно сделать качественный анализ. Некоторые уровни становятся через чур широкими, а из-за их количества они могут строится друг за другом, не давая четкого понимая ситуации на рынке:
|Узкие уровни + оптимальное количество зон
|Широкие уровни + большее количество зон
Следующий индикатор отвечает за сигналы, и в нем можно поменять чувствительность сигналов, их вид и включить алерты:
Сами сигналы выглядят подобным образом:
В гистограмме можно поменять также только цвета, и выключить/включить алерты:
Гистограмма состоит из двух цветов, при этом растущие столбики всегда синего цвета, а падающие всегда красного цвета:
Также не стоит обращать внимание на то, что при смене цвета столбики гистограммы могут быть ниже/выше предыдущих. Обращать внимание нужно только на цвет.
Правила торговли по индикатору ZAIN V4 для бинарных опционов
Правила торговли с этим инструментом просты и последовательны, а плюсом является то, что для торговли не требуется придерживаться тренда, так как торговля будет вестись от зон, которые могут появляться и против тренда.
Для покупки Call нужно, чтобы:
- появилась стрелочка, направленная вверх;
- там, где появилась стрелочка, обязательно должен быть уровень/зона;
- гистограмма должна быть синего цвета и расти.
Для покупки Put нужно, чтобы:
- появилась стрелочка, направленная вниз;
- там, где появилась стрелочка, обязательно должен быть уровень/зона;
- гистограмма должна быть красного цвета и падать.
Таймфрейм можно использовать любой, но стоит понимать, что чем он выше, тем меньшее количество сигналов вы будете получать, но, с другой стороны, качество их будет выше. Экспирация должна равняться 5-ти свечам.
На изображении ниже можно видеть ситуацию, где есть все нужные для входа в сделку правила, и также ситуация, когда сигнал был в месте, где не было уровня или зоны:
Несмотря на то, что сигналы могут появляться как по тренду, так и против него, самые точные сигналы будут получаться на максимумах или минимумах, а вот сделки во флэте будут реже приносить прибыль, поэтому предпочтение лучше отдавать сделкам на экстремумах.
Открытие опциона Call
В данном случае у нас были выполнены все правила для покупки Call. Был уровень, на котором появился сигнал и также гистограмма была синего цвета. Дополнительно к этому сигнал появился не в диапазоне, а в самом низу, поэтому можно было покупать опцион Call с экспирацией в пять свечей:
Открытие опциона Put
В этом случае все сложилось для покупки Put. И не смотря на то, что сигнал появился на глубоком откате, он все равно оказался прибыльным, так как был уровень, на котором появился сигнал и также гистограмма была красного цвета, поэтому можно было покупать Put с экспирацией в пять свечей:
Заключение
Индикатор ZAIN V4 является целой торговой системой, так как включает в себя сигналы, уровни поддержки и сопротивления (или их еще можно назвать зонами спроса и предложения) и гистограмму в виде фильтра. Поэтому применяя ее, можно не использовать других инструментов. Еще одним плюсом является то, что нет необходимости определять тренд и следить за ним, так как торговля ведется от уровней, которые могут появляться в любых фазах рынка. Также сигналы, которые подтверждаются уровнями, являются довольно точными.
Независимо от того, насколько точной выглядит инструмент, который вы планируете использовать в торговле, его надо обязательно тестировать на демо-счету перед использованием на реальных деньгах.
Помимо этого, чтобы обезопасить свой депозит, всегда стоит помнить про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также вести торговлю только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.
Смотрите также:
Живой график для бинарных опционов
Технический анализ в торговле бинарными опционами
