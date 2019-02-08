Бесплатный робот (советник) для бинарных опционов

После появления бинарных опционов на рынке стал популярен вопрос автоматизации торговли бинарными опционами, после чего и возникли торговые роботы для бинарных опционов Так как изначально торговать бинарными опционами можно было в основном руками и прибыльных роботов-советников на рынке практически не было.

Мы подготовили для вас первый прибыльный робот-советник для бинарных опционов, работающий через MetaTrader4, который позволит вам автоматизировать торговлю бинарными опционами и получать стабильную прибыль с минимальным вмешательством в процесс торговли.

Особенности робота-советника

Робот-советник работает под управлением торгового терминала MetaTrader4 и поддерживает следующие валюты:

австралийский, американский, новозеландский и канадский доллары;

швейцарский франк;

британский фунт;

японская иена;

евро.

Время экспирации бинарных опционов — 15-30 минут. Робот-советник проводит операции круглосуточно. Принцип работы этой программы сводится к следующему: автоматически выстраивается экспоненциальная скользящая средняя (период индикатора задается пользователь через настройки). Затем над и под ней формируются еще две кривые. Расстояние в этом случае определяется с учетом показателей индикатора ATR (период также задается через настройки). Решение о покупке робот-советник «принимает» на следующих основаниях:

Цена актива пробила верхнюю линию и один из осцилляторов находится в зоне перекупленности — открывается опцион Call.

Цена актива пробила нижнюю линию и осциллятор опустился в зону перепроданности — открывается опцион Put.

Время экспирации опциона задается пользователем через настройки робота в пункте Expiration. В роли осцилляторов выступают WPR или CCI. Кроме того, действия робота регулируются собственным фильтром, который предотвращает открытие сделки при резких скачках ценах либо при малоподвижном рынке. Также робот-советник не торгует в определенные часы.

Порядок установки робота для бинарных опционов

После установки на компьютер торгового терминала MetaTrader4 нужно выполнить следующие действия:

Перейти через меню «Файл» во вкладку «Открыть каталог данных» и скопировать в появившееся окно папку MQL4 из архива в конце статьи.

Перезагрузить торговый терминал, если он был запущен. Перейти в «Настройки» (меню «Сервис») и установить галочки в разделе «Советники».

В панели навигатора (обычно располагается в нижней части экрана слева) выставить «+» напротив раздела «Советники». Открыть график одной из доступных для торговли валют, например AUDCAD M15 и перетащить на него робота-советника OptionsTrader.

ОБЯЗАТЕЛЬНО загрузить набор настроек (или сет), который соответствует выбранной валютной паре.

Аналогичные действия нужно повторить для других валютных пар, не забывая при этом загружать для каждой из них собственные настройки (в архиве с роботом в конце статьи, есть все нужны файлы с настройками доступных для торговли валютных пар).

Настройки робота-советника для бинарных опционов

Настраивать робота-советника можно при условии, ТОЛЬКО если вы разбираетесь в этом вопросе. В ином случае рекомендуется использовать стандартные значения, и загружать настройки установленные по умолчанию.

При включении настройки PrintTestInfo пользователь получает информацию о:

проценте сделок, принесших доход;

остатке на депозите;

профит-факторе;

максимальной просадке.

Для оптимизации робота-советника (при условии, если выбран параметр Custom) используется ReturnVariant. Также доступны для настройки следующие параметры:

значение баланса — WriteTestInfo;

значение суммы средств, которое идет на приобретение торговых активов с депозита — Lot;

процент от суммы на счету, идущий на покупку торговых активов (при установке Lot деньги с депозита не снимаются) — Risk;

идентификатор автоматического помощника — Magic;

временной интервал, по завершении которого закрывается сделка по покупке опциона — Expiration;

период обновления информации о рынке (рекомендуется не менять параметр) — WorkPeriod;

период обновления графика, на который устанавливается робот-советник — SetPeriod;

запустить панель информации — UsePanel;

запрет на торговлю в определенный день (значение false) — MondayTrade и так далее.

время перехода на зимнее либо летнее время — CalculateDST.

Для расчета канала применяются KCPeriod, KatrPeriod и KCDev. Для установки периода индикатора ATR используется ATRPer, а для определения показателей максимальной и минимальной волатильности — MaxVol и MinVol соответственно. Уровень для входа индикатора CCI задается через CCIEnterLevel. Период расчета этого осциллятора определяется в CCIPeriod, а WPR – WPRPeriod. Уровень для входа последнего индикатора устанавливается через WPREnterLevel. Период расчета тех индикаторов, что использует робот-советник, задается в IndicatorPeriod.

При работе с роботом, рекомендуется ставить (инвестировать) в каждую валютную пару не более 2-3% от депозита. В случае если используются одновременно все сеты (пары), данный показатель следует уменьшить до 1-2%.

Примеры работы робота для бинарных опционов OptionsTrader

Начиная с 2016 года была проведена серия тестов, в рамках которых оценивались способности робота-советника и объем прибыли, получаемой за счет работы OptionsTrader. В ходе исследований в каждую сделку инвестировали не более 1% от депозита.

Результаты по паре AUD/CAD положительные. Результаты по паре AUD/CHF удовлетворительные. Результаты по паре AUD/NZD приемлемые. Результаты по паре AUD/USD хорошие. Результаты по паре CAD/CHF удовлетворительные. Результаты по паре CHF/JPY удовлетворительные. Результаты по паре EUR/AUD удовлетворительные. Результаты по паре EUR/CAD удовлетворительные. Результаты по паре EUR/CHF отличные. Результаты по паре EUR/GBP хорошие. Результаты по паре EUR/NZD приемлемые. Результаты по паре EUR/USD удовлетворительные. Результаты по паре GBP/AUD хорошие. Результаты по паре GBP/CAD удовлетворительные. Результаты по паре GBP/CHF удовлетворительные. Результаты по паре GBP/JPY приемлемые. Результаты по паре GBP/USD удовлетворительные. Результаты по паре NZD/JPY приемлемые. Результаты по паре NZD/USD удовлетворительные. Результаты по паре USD/CHF удовлетворительные. Результаты по всем парам с риском 0,5% хорошие.

Исходя из приведенных выше результатов, получается, что робот для бинарных опционов OptionsTrader способен обеспечить стабильным доходом при автоматизированной торговле бинарными опционами без существенных падений практически со всеми валютными парами. В долгосрочном периоде робот дает большую прибыль и меньшие просадки.

Если вы планируете установить робот сразу на все доступные валютные пары, то обязательно просчитайте свой депозит, что бы на каждой из валютных пар, робот мог держать открытыми минимум по 3 сделки.

Итоги

Робот-советник OptionsTrader в долгосрочной перспективе торгует в хороший плюс и способен обеспечить стабильным доходом при торговле бинарными опционами. Продукт практически не требует участия трейдера в работе. Чтобы добиться описанных результатов, рекомендуется подключать робота в понедельник с утра и выключать после наступления вечера пятницы. Если такой возможности нет, следует подключить VPS-сервер, на котором будет запущен MetaTrader4 и будет вестиcь круглосуточная торговля.

В архиве вы можете скачать файлы для бесплатной автоматической торговли роботом у брокеров Grand Capital и Word Forex. Если ваш терминал MetaTrader4 подключен к другим Forex брокерам, то вам необходимо будет скачать терминал указанных брокеров и следить за сигналами там на демо-счете, но обратите внимание, что почти у всех брокеров котировки демо и реальных счетов отличатся, при этом все результаты тестов приведенные выше, были проведены на истории именно реальных счетов.

