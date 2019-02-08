Бесплатный робот (советник) для бинарных опционов

        Бесплатный робот для бинарных опционов

        Робот для трейдингаПосле появления бинарных опционов на рынке стал популярен вопрос автоматизации торговли бинарными опционами, после чего и возникли торговые роботы для бинарных опционов Так как изначально торговать бинарными опционами можно было в основном руками и прибыльных роботов-советников на рынке практически не было.

        Мы подготовили для вас первый прибыльный робот-советник для бинарных опционов, работающий через MetaTrader4, который позволит вам автоматизировать торговлю бинарными опционами и получать стабильную прибыль с минимальным вмешательством в процесс торговли.

        Особенности робота-советника

        Робот-советник работает под управлением торгового терминала MetaTrader4 и поддерживает следующие валюты:

        • австралийский, американский, новозеландский и канадский доллары;
        • швейцарский франк;
        • британский фунт;
        • японская иена;
        • евро.

        Время экспирации бинарных опционов — 15-30 минут. Робот-советник проводит операции круглосуточно. Принцип работы этой программы сводится к следующему: автоматически выстраивается экспоненциальная скользящая средняя (период индикатора задается пользователь через настройки). Затем над и под ней формируются еще две кривые. Расстояние в этом случае определяется с учетом показателей индикатора ATR (период также задается через настройки). Решение о покупке робот-советник «принимает» на следующих основаниях:

        • Цена актива пробила верхнюю линию и один из осцилляторов находится в зоне перекупленности — открывается опцион Call.
        • Цена актива пробила нижнюю линию и осциллятор опустился в зону перепроданности — открывается опцион Put.

        Время экспирации опциона задается пользователем через настройки робота в пункте Expiration. В роли осцилляторов выступают WPR или CCI. Кроме того, действия робота регулируются собственным фильтром, который предотвращает открытие сделки при резких скачках ценах либо при малоподвижном рынке. Также робот-советник не торгует в определенные часы.

        Порядок установки робота для бинарных опционов

        После установки на компьютер торгового терминала MetaTrader4  нужно выполнить следующие действия:

        1. Перейти через меню «Файл» во вкладку «Открыть каталог данных» и скопировать в появившееся окно папку MQL4 из архива в конце статьи.

        Откртие каталога данных

        1. Перезагрузить торговый терминал, если он был запущен.
        2. Перейти в «Настройки» (меню «Сервис») и установить галочки в разделе «Советники».

        Нужные галочки в разделе Советники

        1. В панели навигатора (обычно располагается в нижней части экрана слева) выставить «+» напротив раздела «Советники». Открыть график одной из доступных для торговли валют, например AUDCAD M15 и перетащить на него робота-советника OptionsTrader. 

        Робот для бинарных опционов

        1. ОБЯЗАТЕЛЬНО загрузить набор настроек (или сет), который соответствует выбранной валютной паре.

        Загрузка набора настроек

        Аналогичные действия нужно повторить для других валютных пар, не забывая при этом загружать для каждой из них собственные настройки (в архиве с роботом в конце статьи, есть все нужны файлы с настройками доступных для торговли валютных пар).

        Настройки робота-советника для бинарных опционов

        Настраивать робота-советника можно при условии, ТОЛЬКО если вы разбираетесь в этом вопросе. В ином случае рекомендуется использовать стандартные значения, и загружать настройки установленные по умолчанию.

        При включении настройки PrintTestInfo пользователь получает информацию о:

        • проценте сделок, принесших доход;
        • остатке на депозите;
        • профит-факторе;
        • максимальной просадке.

        Для оптимизации робота-советника (при условии, если выбран параметр Custom) используется ReturnVariant. Также доступны для настройки следующие параметры:

        • значение баланса — WriteTestInfo;
        • значение суммы средств, которое идет на приобретение торговых активов с депозита — Lot;
        • процент от суммы на счету, идущий на покупку торговых активов (при установке Lot деньги с депозита не снимаются) — Risk;
        • идентификатор автоматического помощника — Magic;
        • временной интервал, по завершении которого закрывается сделка по покупке опциона — Expiration;
        • период обновления информации о рынке (рекомендуется не менять параметр) — WorkPeriod;
        • период обновления графика, на который устанавливается робот-советник — SetPeriod;
        • запустить панель информации — UsePanel;
        • запрет на торговлю в определенный день (значение false) — MondayTrade и так далее.
        • время перехода на зимнее либо летнее время — CalculateDST.

        Для расчета канала применяются KCPeriod, KatrPeriod и KCDev. Для установки периода индикатора ATR используется ATRPer, а для определения показателей максимальной и минимальной волатильности — MaxVol и MinVol соответственно. Уровень для входа индикатора CCI задается через CCIEnterLevel. Период расчета этого осциллятора определяется в CCIPeriod, а WPR – WPRPeriod. Уровень для входа последнего индикатора устанавливается через WPREnterLevel. Период расчета тех индикаторов, что использует робот-советник, задается в IndicatorPeriod.

        При работе с роботом, рекомендуется ставить (инвестировать) в каждую валютную пару не более 2-3% от депозита. В случае если используются одновременно все сеты (пары), данный показатель следует уменьшить до 1-2%.

        Работа с роботом для бинарных опционов

        Примеры работы робота для бинарных опционов OptionsTrader

        Начиная с 2016 года была проведена серия тестов, в рамках которых оценивались способности робота-советника и объем прибыли, получаемой за счет работы OptionsTrader. В ходе исследований в каждую сделку инвестировали не более 1% от депозита.

        Результаты по паре AUD/CAD положительные.

        Результаты по паре AUD/CHF удовлетворительные.

        Результаты по паре AUD/NZD приемлемые.

        Результаты по паре AUD/USD хорошие.

        Результаты по паре CAD/CHF удовлетворительные.

        Результаты по паре CHF/JPY удовлетворительные.

        Результаты по паре EUR/AUD удовлетворительные.

        Результаты по паре EUR/CAD удовлетворительные.

        Результаты по паре EUR/CHF отличные.

        Результаты по паре EUR/GBP хорошие.

        Результаты по паре EUR/NZD приемлемые.

        Результаты по паре EUR/USD удовлетворительные.

        Результаты по паре GBP/AUD хорошие.

        Результаты по паре GBP/CAD удовлетворительные.

        Результаты по паре GBP/CHF удовлетворительные.

        Результаты по паре GBP/JPY приемлемые.

        Результаты по паре GBP/USD удовлетворительные.

        Результаты по паре NZD/JPY приемлемые.

        Результаты по паре NZD/USD удовлетворительные.

        Результаты по паре USD/CHF удовлетворительные.

        Результаты по всем парам с риском 0,5% хорошие.

        Исходя из приведенных выше результатов, получается, что робот для бинарных опционов OptionsTrader способен обеспечить стабильным доходом при автоматизированной торговле бинарными опционами без существенных падений практически со всеми валютными парами. В долгосрочном периоде робот дает большую прибыль и меньшие просадки.

        Если вы планируете установить робот сразу на все доступные валютные пары, то обязательно просчитайте свой депозит, что бы на каждой из валютных пар, робот мог держать открытыми минимум по 3 сделки.

        Итоги

        Робот-советник OptionsTrader в долгосрочной перспективе торгует в хороший плюс и способен обеспечить стабильным доходом при торговле бинарными опционами. Продукт практически не требует участия трейдера в работе. Чтобы добиться описанных результатов, рекомендуется подключать робота в понедельник с утра и выключать после наступления вечера пятницы. Если такой возможности нет, следует подключить VPS-сервер, на котором будет запущен MetaTrader4 и будет вестиcь круглосуточная торговля.

        В архиве вы можете скачать файлы для бесплатной автоматической торговли роботом у брокеров Grand Capital и Word Forex. Если ваш терминал MetaTrader4 подключен к другим Forex брокерам, то вам необходимо будет скачать терминал указанных брокеров и следить за сигналами там на демо-счете, но обратите внимание, что почти у всех брокеров котировки демо и реальных счетов отличатся, при этом все результаты тестов приведенные выше, были проведены на истории именно реальных счетов.

         

        Скачать бесплатно робот для бинарных опционов OptionsTrader
        СКАЧАТЬ РОБОТ

        Бесплатно скачать терминал Meta Trader 4

        Скачать терминал Grand Capital

        Скачать терминал Word Forex

         

        Не можете разобраться как работает робот? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Slaventiy
        Робот неработает совсем.На графике есть,но сделки неоткрывает.
        06 октября 2023
        Сергей
        В советники встаёт,на график нет
        17 апреля 2023
        Дима
        Добрый вечер, сегодня утром скачал и установил робота , но он не работает , несколько раз переустановил, сделал все точно по видео, но он так и не заработал
        01 ноября 2021
        Александр
        А на демо будет работать на этих брокерах?
        16 марта 2021
        Михаил
        Здравствуйте,не нашёл set. файла для пары AUDUSD для этого робота в zip.,может он по умолчанию на неё настроен..,подскажите...
        25 февраля 2021
        Mostafa Helmy
        hi please anyone can help me i don,t know how to use it please any one give me your telegram and help me or contact me on telegram @M_7_VIP...... i don,t know if it for forex or binary option and how to use it on iq option ....how please anyone help me.....
        17 февраля 2021
        Павел
        подскажите пожалуста сделал все по шаблону а сделки не открывает проганяю на тестере тоже не открывает вчем может быть причина
        21 декабря 2020
        Канатбек
        доброго времени суток! не получается загрузить (.set) файлы
        31 октября 2020
        Павел
        С понедельника ни одной сделки на реале у Wforex.На прошлой неделе были сделки.Кто нибудь подскажет в чем причина?
        02 сентября 2020
        Грановский
        почему на демо не торгует на ворд форексе?
        все делал по инструкции точно?
        28 августа 2020
        дима
        почему на демо не торгует на ворд форексе?
        27 августа 2020
        Вячеслав
        Здраствуйте какой брокер нужен для торговли ? это форекс торговля или банарные опционы нужны?
        дима, тут же все в статье написано это. Grand capital и wordforex под опционы
        27 августа 2020
        дима
        Здраствуйте какой брокер нужен для торговли ? это форекс торговля или банарные опционы нужны?
        26 августа 2020
        Вячеслав
        Всем привет! На рублевом счете робот будет работать?
        Павел, будет
        25 августа 2020
        Павел
        Всем привет! На рублевом счете робот будет работать?
        25 августа 2020
        Родион
        всем привет подскажите какой счет надо открыть форекс счет или бинарный счет у грант капитала
        Николай , счет Binary.
        07 июля 2020
        Родион
        Да, время потратил достаточно, пока разобрался во всех тонкостях, но не жалею. Работает четко, хотя может и сутки ни одного сигнала дать. Поэтому торговать чисто на нем не вариант, нужно еще что-то.
        Сева, Было бы уместно узнать подробней о твоих настройках, и % за календарный месяц )
        07 июля 2020
        Родион
        Добрый день, ребята, у кого-то есть подробное видео настройки данного советника? Уже вторую неделю на VPS советник торгует, с балансом 100 долларов, в плюс не вышел, постоянно в диапазоне от 90$ до 115$. Возможно сделал что то не так? Брокер WorldForex счет для бинарных опционов...
        07 июля 2020
        Николай
        всем привет подскажите какой счет надо открыть форекс счет или бинарный счет у грант капитала
        25 марта 2020
        Кирилл
        Всем привет! Сегодня запустил робота на word forex на демо счете, за день не открыл ни одной сделки, в чем может быть дело?
        Привет! Уверен что правильно все настроил? иконка робота была, смайлик? Видео смотрел по настройке робота?
        17 марта 2020
