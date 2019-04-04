        Binary Double Top-Bottom

        Индикатор для бинарных опционов Binary Double Top-Bottom

        Индикатор Binary Double Top-Bottom версии 2.0 предназначен для поиска такой фигуры технического анализа как "двойная вершина"  "двойное дно" и облегчает поиск точек разворота на графике. Данный индикатор подходит как для бинарных опционов, так и для торговли на Forex. При помощи стрелки индикатор показывает трейдеру место нахождения фигуры двойная вершина (двойное дно). Этот технический индикатор дает сигналы с хорошей точностью. Индикатор рекомендован для работы в период, когда на рынке наблюдается высокая волатильность.

        График Binary Double Top-Bottom

        Общие характеристики

        При работе с данным индикатором следует соблюдать следующие рекомендации:

        1. Торговая платформа — MetaTrader4.
        2. Основные активы — любые пары валют.
        3. Время торговли — после открытия американской и европейской сессий, но подходит любой интервал.
        4. Таймфрейм - М1 либо М5.
        5. Срок экспирации — 5 минут (если выбран М1) либо 30 минут (М5).
        6. Лучшие Брокеры — WordForexАльпари, QuotexPocketOption, Binarium.

        Приведенные выше рекомендации носят общий, а не обязательный характер. При условии соблюдения указанных требований индикатор дает точные сигналы практически всегда.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с индикатором "двайна вершина двойное дно"

        Данный индикатор дважды сигнализирует о формировании на графике двойной вершины (двойного дна). Сначала на экране появляются красный либо синий треугольник, а затем — стрелка, которая указывает направление изменения текущего тренда. Как только появятся эти сигналы и начнет формироваться новая свеча, нужно открывать сделку, покупая соответствующий бинарный опцион (Call либо Put).

        Alert в Binary Double Top-Bottom

        Call и Put сигналы в Binary Double Top-Bottom

        Сигнал о покупке опциона Call выглядит следующим образом:

        Call сигнал Binary Double Top-Bottom

        Покупать опцион Put нужно, если на графике сформируется следующая картина:

        Put сигнал Binary Double Top-Bottom

        Этот индикатор не обладает 100-процентной точностью в плане выдачи прибыльных сигналов, но точно определяет фигуры двойная вершина и двойное дно. Поэтому при работе с ним рекомендуется использовать дополнительные инструменты, которые уменьшат число убыточных сигналов.

        Скачать индикатор Binary Double Top-Bottom

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Дмитрий
        Двойное дно всегда отрабатывало, во все времена, только раньше я в ручную на графике треугольники рисовал для поиска точек разворота, а тут индикатор мне сам рисует, сиди только наблюдай. Но самому помню не всегда удавалось четко за короткое время определить его, а тут машина сама за секунды выдает, смотришь, делаешь вывод и открываешь ордер. Облегчает жизнь не то слово, спасибо автору!
        06 марта 2021
        Роман
        проверим.
        21 февраля 2021
        Даниил
        Вот бы такой индикатор для всех существующих формаций свечных...
        02 марта 2020
        Евгений Карп
        получше чем сигнальные индикаторы, тут есть хоть польза и вообще треугольники хорошие по тезнике фигуры
        22 февраля 2020
        лёня
        это что ли стрелочный индикатор, который не лажает? а то сколько я их видел, одна фигня
        26 октября 2019
        кора дуба
        так я не понял, это индикатор рисует треугольники эти???
        22 октября 2019
        Пишет архив поврежден, в чем проблема?
        Андрей, обвнови архиватор, все ок работает
        17 октября 2019
        Андрей
        Пишет архив поврежден, в чем проблема?
        17 октября 2019
        Дмитрий
        Доброго времени суток , не скачивается на андроид индикатор две вершины , что делать ?
        25 сентября 2019
        Ян
        Судя по многообещающему описанию, это Грааль. Буду тестить на демо-счете, посмотрим на результаты. Да и всем рекомендую, сначала тестим, а уже потом используем на реале, чтобы слива не было.
        24 сентября 2019
        Анэт
        Несмотря на то, что дает мало сигналов, индикатор мне очень нравится своей точностью. Чтобы побольше заработать, использую на нескольких валютных парах. Рекомендую.
        24 сентября 2019
        Valeria
        Очень точный индикатор! Рекомендую!!
        09 июня 2019
        Антон
        Индикатор многообещающий! Спасибо!
        07 июня 2019
        gytroman
        Очень хороший индикатор, высокая точность, но мало сигналов(
        01 июня 2019
        Леонид
        Этот индикатор не перерисовывается и выдает сигналы в режиме реального времени
        30 мая 2019
        Hutywer
        DTDB - один из лучших индикаторов, которые я использовал! Спасибо!
        26 мая 2019
        Дарина
        Очень хороший индикатор! Рекомендую!
        24 мая 2019
        Marina
        Очень точный индикатор!
        22 мая 2019
        ДимонГ
        В целом не плохой индюк, но сигналов маловато(
        13 мая 2019
