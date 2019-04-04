Индикатор для бинарных опционов Binary Double Top-Bottom

Индикатор Binary Double Top-Bottom версии 2.0 предназначен для поиска такой фигуры технического анализа как "двойная вершина" "двойное дно" и облегчает поиск точек разворота на графике. Данный индикатор подходит как для бинарных опционов, так и для торговли на Forex. При помощи стрелки индикатор показывает трейдеру место нахождения фигуры двойная вершина (двойное дно). Этот технический индикатор дает сигналы с хорошей точностью. Индикатор рекомендован для работы в период, когда на рынке наблюдается высокая волатильность.

Общие характеристики

При работе с данным индикатором следует соблюдать следующие рекомендации:

Торговая платформа — MetaTrader4. Основные активы — любые пары валют. Время торговли — после открытия американской и европейской сессий, но подходит любой интервал. Таймфрейм - М1 либо М5. Срок экспирации — 5 минут (если выбран М1) либо 30 минут (М5). Лучшие Брокеры — WordForex, Альпари, Quotex, PocketOption, Binarium.

Приведенные выше рекомендации носят общий, а не обязательный характер. При условии соблюдения указанных требований индикатор дает точные сигналы практически всегда.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с индикатором "двайна вершина двойное дно"

Данный индикатор дважды сигнализирует о формировании на графике двойной вершины (двойного дна). Сначала на экране появляются красный либо синий треугольник, а затем — стрелка, которая указывает направление изменения текущего тренда. Как только появятся эти сигналы и начнет формироваться новая свеча, нужно открывать сделку, покупая соответствующий бинарный опцион (Call либо Put).

Сигнал о покупке опциона Call выглядит следующим образом:

Покупать опцион Put нужно, если на графике сформируется следующая картина:

Этот индикатор не обладает 100-процентной точностью в плане выдачи прибыльных сигналов, но точно определяет фигуры двойная вершина и двойное дно. Поэтому при работе с ним рекомендуется использовать дополнительные инструменты, которые уменьшат число убыточных сигналов.

Скачать индикатор Binary Double Top-Bottom

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

